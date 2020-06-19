Поліцейський загинув у Дніпрі під час затримання підозрюваного у розбійному нападі, - Нацполіція. ФОТО
Зловмисник зробив кілька пострілів із пістолета Макарова в сторону оперуповноваженого Шевченківського відділення поліції Дарвіна Потуданського. 26-річний поліцейський, будучи пораненим і стікаючи кров'ю, все ж затримав підозрюваного. А після того, як одягнув на нього наручники, помер.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій ГУ НПУ в Дніпропетровській області.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні вранці у місті було скоєно розбійний напад. Для затримання правопорушника всім оперативникам інарядам патрульних надали прикмети зловмисника та опис автомобіля.
Під час відпрацювання міста поліцейські Шевченківського відділення поліції побачили схожий за описом автомобіль. Для встановлення особи водія прийняли рішення доставити його до відділення поліції. Під час руху автомобіля зловмисник здійснив декілька пострілів у поліцейського, який сидів поруч. Пораненому поліцейському вдалося вихопити зброю у нападника, затримати його та одягнути на нього кайданки.
Від отриманих поранень поліцейський помер".
Будь ласка, зачекайте...
Добре, що поки життю ніхто не загрожував, бо за нашим законодавством тільки померти можна чесним
https://strana.ua/news/274182-foto-politsejskoho-darvina-potudanskoho-iz-dnepra-kotoryj-pohib-pri-zaderzhanii.html
Налицо вопиющий непрофессионализм.
Зато с пытками в полиции все нормально...
И почему в таких случаях не привлекались "петухи"? И является ли процедура привлечения бройлеров времязатратной и бюрократичной...