УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6121 відвідувач онлайн
Новини
21 749 116
Дніпро місто (2695) Нацполіція (14880) смерть (6709) патрульна поліція (1431)

Поліцейський загинув у Дніпрі під час затримання підозрюваного у розбійному нападі, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейський загинув у Дніпрі під час затримання підозрюваного у розбійному нападі, - Нацполіція. ФОТО

Зловмисник зробив кілька пострілів із пістолета Макарова в сторону оперуповноваженого Шевченківського відділення поліції Дарвіна Потуданського. 26-річний поліцейський, будучи пораненим і стікаючи кров'ю, все ж затримав підозрюваного. А після того, як одягнув на нього наручники, помер.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій ГУ НПУ в Дніпропетровській області.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні вранці у місті було скоєно розбійний напад. Для затримання правопорушника всім оперативникам інарядам патрульних надали прикмети зловмисника та опис автомобіля.

Під час відпрацювання міста поліцейські Шевченківського відділення поліції побачили схожий за описом автомобіль. Для встановлення особи водія прийняли рішення доставити його до відділення поліції. Під час руху автомобіля зловмисник здійснив декілька пострілів у поліцейського, який сидів поруч. Пораненому поліцейському вдалося вихопити зброю у нападника, затримати його та одягнути на нього кайданки.

Читайте також: У Києві автомобіль врізався в місце оформлення ДТП, серйозно постраждала співробітниця поліції

Від отриманих поранень поліцейський помер".

Поліцейський загинув у Дніпрі під час затримання підозрюваного у розбійному нападі, - Нацполіція 01
Поліцейський загинув у Дніпрі під час затримання підозрюваного у розбійному нападі, - Нацполіція 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+47
Посадили в машину, не перевіривши на наявність зброї.
Я вибачаюся, це премія Дарвіна.
Це навіть не помилка- це взагалі казна-що.
показати весь коментар
19.06.2020 21:20
+41
земля пухом оперу!!
показати весь коментар
19.06.2020 21:20
+28
Ну якщо витіг у мєнта- то точно вже казна-що.
показати весь коментар
19.06.2020 21:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
а гибнут эти придурки потому, что нет у них мозгов... насмотрелись фильмов и думают, что горцы бессмертные... хотя если бы их вообще не было, то и порядка было бы больше...
показати весь коментар
20.06.2020 06:02 Відповісти
та їх і так не діждешся - по 4 години чекаєш коли треба.
Добре, що поки життю ніхто не загрожував, бо за нашим законодавством тільки померти можна чесним
показати весь коментар
20.06.2020 07:22 Відповісти
до речі може тому і в країні казна що коїться бо відбір йде негативний
показати весь коментар
20.06.2020 07:22 Відповісти
Надо было сразу стрелять в ответ
показати весь коментар
20.06.2020 07:08 Відповісти
почему не провел обыск
показати весь коментар
20.06.2020 07:29 Відповісти
Премия Дарвина Дарвину Потуданскому - так звали опера:
https://strana.ua/news/274182-foto-politsejskoho-darvina-potudanskoho-iz-dnepra-kotoryj-pohib-pri-zaderzhanii.html
Налицо вопиющий непрофессионализм.

Зато с пытками в полиции все нормально...
показати весь коментар
20.06.2020 08:25 Відповісти
Не понял, они его посадили в машину, поехали в райотдел, а по пути тот выхватил у одного из них пистолет и его же застрелил? Феерично.
показати весь коментар
20.06.2020 08:34 Відповісти
Не выхватил...пистолет с резьбой под ПБС (бесшумной беспламенной стрельбы) такие только у разведчиков и им подобным
показати весь коментар
20.06.2020 08:57 Відповісти
В США тоже гибнут патрульные полицейские ...интересно при каких обстоятельствах? Возможен ли аналогичный случай?
И почему в таких случаях не привлекались "петухи"? И является ли процедура привлечения бройлеров времязатратной и бюрократичной...
показати весь коментар
20.06.2020 08:55 Відповісти
придурок ..за две сумки чужих денег
показати весь коментар
20.06.2020 09:51 Відповісти
Справжній коп загинув. При виконанні. А міг тупо проігнорувати автівку, все одно б отримав свою зарплатню. Смерть забирає найкращих.
показати весь коментар
20.06.2020 11:01 Відповісти
RIP.
показати весь коментар
20.06.2020 13:33 Відповісти
R.I.P.
показати весь коментар
20.06.2020 17:02 Відповісти
настоящий герой! я сочувствую им, так как ежедневно вижу на улицах с каким отребьем им приходиться иметь дело. биомусор, который населяет нашу страну, должен быть на месте этого полицейского. причем без лишних слов и движений!
показати весь коментар
20.06.2020 17:30 Відповісти
*надеть
показати весь коментар
20.06.2020 18:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 