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Білорусь (7840) Лукашенко (2622)

Якщо я поведуся демократично, у мене шанс втратити країну взагалі, - Лукашенко

Якщо я поведуся демократично, у мене шанс втратити країну взагалі, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що якщо він діятиме демократично, то втратить країну і його "проклянуть", і його штовхають на силове вирішення ситуації в країні.

"Не треба мене ставити перед вибором. Якщо я поведуся демократично, покажу, що я біленький і пухнастий, у мене шанс втратити країну взагалі. І я тоді буду проклятий вже впродовж року. Ніхто мені і всім нам не пробачить знищення Білорусі", - заявив Лукашенко на нараді в п'ятницю в Мінську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Сюжет із наради показав державний телеканал "Білорусь 1".

"Інший варіант. Мене просто штовхають до того, щоб Лукашенко пішов на якесь силове вирішення цієї ситуації", - додав він.

Лукашенко при цьому підкреслив, що як лідер країни, "який все своє життя поклав на створення цієї незалежної суверенної держави", нікому не дозволить "зламати цю країну".

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"На збереження цієї країни я піду, чого б мені це не коштувало", - підкреслив він.

При цьому, на думку президента, люди, які хочуть змінити ситуацію в країні, "заблукали" і не розуміють, що їх використовують.

"Я поки прошу і попереджаю: не робіть цього, не змушуйте владу йти на заходи реагування, не підштовхуйте нас до цього", - резюмував він.

Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.

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Топ коментарі
+33
Истерит диктатор. Его время подходит к концу. Он уже много дней занимается таким самогипнозом.
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20.06.2020 00:06
+28
Если и беларусы прогонят своего таракана, то россиянские лошпеты останутся в гордом одиночестве со своим вождём. Искренне желаю беларусам удачи!
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20.06.2020 00:04
+26
Лукашенко, ты такой же гандон как и ***** бункерное.....уйди, хватит мучить людей!!!
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20.06.2020 00:03
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Будет БАОРФ( белоруССкий автономный округ РФ)
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20.06.2020 20:50 Відповісти
Як не парадоксально, але Лукашенко зараз правий. Білорусам зараз краще "пересидіти" й дочекатися, коли з лаптєстаном щось станеться, а до цього йде. Інакше будуть лежати під балалайниками й не пікнуть. Найактивніші підуть під ніж
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20.06.2020 12:32 Відповісти
Лука- це такий собі мікро-хуйло. Боязно владу втрачати,бо з втратою влади відразу послідує тюремний срок на багато-багато років.Якщо ти,лука,такий крутий,то організуй нормальні вибори,запроси представників міжнародних організацій бути спостерігачами,от тоді і подивимись,що ти з себе представляєш,та як народ до тебе ставиться.А зараз ти просто престарілий тупий чмошник,який забув власні корені.Цікаво,лука ще може хоч який небудь віршик білоруською мовою прочитати?
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20.06.2020 12:51 Відповісти
Білорусь - останній із могікан. Країна, вільна від giдівського керування. Тримайся Білорусь.
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20.06.2020 13:11 Відповісти
Президент Белоруссии на все сто прав. Ибо подавляющая часть народа любого государства руководствуется в своих действиях, прежде всего, своими эмоциями. Поэтому, обладая соответствующими ресурсами и соответственными технологиями, можно управлять любым народом, настраивая его эмоции в нужное для себя русло. Поэтому Запад так ненавидит диктаторов, которые во благо своего народа и своей безопасности вынужден руководствоваться реальностью, а не своими эмоциями.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июнь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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20.06.2020 14:29 Відповісти
Точно. Типа Пол Пота, Мао, или Бокассы. Все на благо народа упыри работали
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20.06.2020 15:24 Відповісти
Между прочем, коммунизм - это рай земной, который необходимо человеку создать на земле по законам духовного мира - человек человеку друг, товарищ и брат (моральный кодекс строителя коммунизма), чтобы войти в Царство Божие. Ибо, отдавая - приобретаешь, беря - теряешь. Поэтому и сказано: «И ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное» Мф. 19:24.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июнь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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20.06.2020 17:23 Відповісти
Рано радіти - як що на місце Лукаша прийде кремлівська маріотнетка Україні буде не до радості
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20.06.2020 21:56 Відповісти
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