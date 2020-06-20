Якщо я поведуся демократично, у мене шанс втратити країну взагалі, - Лукашенко
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що якщо він діятиме демократично, то втратить країну і його "проклянуть", і його штовхають на силове вирішення ситуації в країні.
"Не треба мене ставити перед вибором. Якщо я поведуся демократично, покажу, що я біленький і пухнастий, у мене шанс втратити країну взагалі. І я тоді буду проклятий вже впродовж року. Ніхто мені і всім нам не пробачить знищення Білорусі", - заявив Лукашенко на нараді в п'ятницю в Мінську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Сюжет із наради показав державний телеканал "Білорусь 1".
"Інший варіант. Мене просто штовхають до того, щоб Лукашенко пішов на якесь силове вирішення цієї ситуації", - додав він.
Лукашенко при цьому підкреслив, що як лідер країни, "який все своє життя поклав на створення цієї незалежної суверенної держави", нікому не дозволить "зламати цю країну".
"На збереження цієї країни я піду, чого б мені це не коштувало", - підкреслив він.
При цьому, на думку президента, люди, які хочуть змінити ситуацію в країні, "заблукали" і не розуміють, що їх використовують.
"Я поки прошу і попереджаю: не робіть цього, не змушуйте владу йти на заходи реагування, не підштовхуйте нас до цього", - резюмував він.
Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.
Будь ласка, зачекайте...
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июнь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июнь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме