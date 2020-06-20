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Арахамія (1097) Слуга народу (2800)

"Нові обличчя" не надто розбираються в складних системах, - "слуга народу" Арахамія

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "нові обличчя" не надто розбираються в складних ситуаціях, тому в Україні спостерігається тренд на досвідчених управлінців.

Про це Арахамія заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" ввечері 19 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN, UA.

"І ось зараз справді не мода, а тренд, напевно, можна так сказати, на управлінців із досвідом. Вже немає ось цього, як казали, "нові обличчя, нова людина, він розбереться" тощо. Ми просто бачимо, що це не дуже працює у складних системах. Якщо це складна система", - сказав Арахамія.

Цю заяву Арахамія зробив на тлі резонансу через спроби Кабміну призначити на посаду міністра освіти ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета, якого пов'язують зі скандальним главою Міносвіти часів Януковича Дмитром Табачником.

Читайте також: Шкарлета можуть призначити тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти, - "слуга народу" Арахамія
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Топ коментарі
+49
Це п'ять! А як же Трускавець?
"Новые лица" не очень разбираются в сложных системах, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1513
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20.06.2020 11:10
+48
Це вас, баранів, плавно підводять до повернення ригів.
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20.06.2020 11:08
+43
А я ще торік писав, що треба обирати не нові чи старі обличчя, а високоосвічених інтелектуалів і патріотів, незалежно від віку!
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20.06.2020 11:07
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Стерненко это только факт кривосудия, т.к. он один из тех, кто привёл к власти Зелемойского, искажая и охаивая тем то, что Порошенко делал.
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20.06.2020 12:10 Відповісти
проте добре розбираютьсяч де і як бюджет розхерачити по своїх карманах!
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20.06.2020 12:03 Відповісти
Новое лицо и специалист - это не взаимоисключающие понятия, просто не надо в "новые лица" набирать актёров, фотографов, блоггеров и т.д., а набирайте представителей бизнеса, науки, юристов, кадровых дипломатов "второй линии", военных и тому подобное. Это во-первых.
А во-вторых, в таком случае почему не признаете, что "ребята, во время президентских выборов мы несли полную чушь насчёт "всех долой", это была ошибка и манипуляция. Извините, мы оказались некомпетентны".
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20.06.2020 12:13 Відповісти
"Нові обличчя" не надто розбираються в складних системах, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 9780
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20.06.2020 12:26 Відповісти
Нихасе!
Если это не "специалисты", то сколько же тогда смогли бы скомуниздить специалисты?)
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20.06.2020 12:27 Відповісти
КАроч. Дайте мАлАдим ліцам ще 100 днів
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20.06.2020 12:33 Відповісти
- Ты сильный, ты справишься!
- Я умный, я даже не возьмусь.
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20.06.2020 12:38 Відповісти
а воть вапросс!!!! А человек в возрасте СОРОК лет делающий себе на голове петушок как 14-летний трахнутий хипстер - ОЧЕНЬ СИЛЬНО РАЗБИРАЕТСО В СЛОЖНИХ СИСТЕМАХ????????????????????????????????
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20.06.2020 12:37 Відповісти
"Нові обличчя" не надто розбираються в складних системах, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 4553
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20.06.2020 12:40 Відповісти
"Нові обличчя" не надто розбираються в складних системах, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1478
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20.06.2020 12:46 Відповісти
"Нові обличчя" не надто розбираються в складних системах, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 8372
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20.06.2020 12:47 Відповісти
Гопник керував, барига керував, хай тепер дебіли покерують.
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20.06.2020 19:42 Відповісти
У себя на россии дебилов выбирай
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21.06.2020 01:18 Відповісти
В Трускавце єтих дебилов учили голосовать,а не управлять государством.
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21.06.2020 08:53 Відповісти
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21.06.2020 12:16 Відповісти
Почему у арахамии на всех фото выражение дегенерата?
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20.06.2020 12:55 Відповісти
Тож "нове обличчя"
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20.06.2020 14:36 Відповісти
Да куда ему от этого деться???
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20.06.2020 19:48 Відповісти
почему выражение,аз есьмь рождён оным отроком.Главный не Лох,этот врождённый дегенер,что ещё ждать от этой шоблы- 95.
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20.06.2020 20:53 Відповісти
ЗЕгенераты
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21.06.2020 01:17 Відповісти
Во время выборов вас и вашего президента спрашивали: какая у вас программа, какая у вас команда.
Но в ответ мы слышали только сме-уечки.
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20.06.2020 12:56 Відповісти
З якої помийниці це чмо вилізло?
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20.06.2020 13:02 Відповісти
Оно с Абхазии, а там знаменитый питомник обезьян.
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20.06.2020 13:13 Відповісти
"Нові обличчя" не надто розбираються в складних системах, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 719
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20.06.2020 14:43 Відповісти
Зато хорошо разбираются в наркотиках. Интересно, кто поставляет их презеденту , если Богдана уже прогнали. Политолог Соловей так и не озвучил конкретно поставщика.
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20.06.2020 13:12 Відповісти
"Давид Арахамия заявил, что "новые лица" не слишком разбираются в сложных ситуациях"Источник: https://censor.net/n3203246 так они и в легких ситуациях не разбираются тоже, зато судя по их действиям они хорошо разбираются в тяжелых наркотиках
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20.06.2020 13:24 Відповісти
Математик Ферма и не мог себе даже так думать, оставляя теорему потомкам, что достаточно иметь новое лицо,например первоклассника,чтобы решить столь трудную задачу. Вот Арахамия прикрыл лицо маской,и попробуй догадайся--новый он или старый---пока не начнёт что-то говорить,ещё хуже -- что-то делать.
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20.06.2020 13:37 Відповісти
"И вот сейчас действительно не мода, а тренд, наверное, можно так сказать, на управленцев с опытом. Уже нет вот этого, как говорили, "новые лица, новый человек, он разберется" и др. Мы просто видим, что это не очень работает в сложных системах....", - cказал Арахамия.

А Україна це однозначно, складна система! Порох казав "ЗеЗе", як що той бажає, він допоможе недологому "новому обличчю"! Але "ЗеЗе" не схотіло, довело країну до "ручки", а тепер з'ясовується, що країна потребує управлінців з досвідом! "ЗеЗе" - ось головна нікчема!
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20.06.2020 13:47 Відповісти
Когда смотрю на эти "новые лица", то они мне больше напоминают **...льники.
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20.06.2020 13:47 Відповісти
А откуда же они могут взяться,эти новые,если президент достаёт все свои кадры из старой помойной ямы?
Очередной украинский парадокс,к власти пришёл новый,молодой,не из банды,президент,а кадры себе подбирает из старых воров,реникса!
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20.06.2020 13:49 Відповісти
Очередной украинский парадокс,к власти пришёл новый,молодой,не из банды,президент,а кадры себе подбирает из старых воров,реникса!
Нет парадокса, есть последовательные стадии процесса. На стадии отказа от суверенитета "западным партнерам" был нужен решительный чел, способный подмять под себя и продавить непопулярные действия, поставили Пороха. На нынешней, следующий стадии - юридического оформления потери независимости - такой не нужен и постовили нитонисё и такую же команду - организовать кризисное управление в стране они не могут, просто не умеют, а развал страны и его оформление при бестолковке проводить легче.

А подбор кадров из старых - так нужны технические спецы, иначе развалится слишком быстро.
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21.06.2020 00:32 Відповісти
мокша, расскажи лучше, как вы зимой подмываетесь, реки то замерзают Или сколько той зимы?
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21.06.2020 12:19 Відповісти
"Новые лица" не очень разбираются в сложных системах, - "слуга народа" Арахамия
Ххххххххххххххххххх
Чебурек, ето значит только одно. У всей вашей шобльі, что в Трускавце в прошлом году "учила" новьіе лица разбираться в сложньіх системах, надо отобрать лицензию и гнать вас, сук, вместе с тобой и Зеленским куда подальше
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20.06.2020 14:04 Відповісти
зачем гнать, а что каштаны на Крещатике зря простаивают?
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20.06.2020 14:59 Відповісти
Танунах, символ Киева паскудить. Еали на то пошло, то пуля: и бьістрее, и мараться о ету падаль не надо
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20.06.2020 15:39 Відповісти
Ох, як довго доходило до слуги Вовіка. А Вовік це розуміє?
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20.06.2020 14:05 Відповісти
"Нові обличчя" не надто розбираються в складних системах, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 223
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20.06.2020 14:16 Відповісти
А Сухумский обезьяний питомник сохранился до наших дней или он ещё раньше оттуда сбежал?
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20.06.2020 15:43 Відповісти
Фото арахамии с вьіпускного вечера трускавецкой академии депутатских наук
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20.06.2020 18:29 Відповісти
Куплений диплом і розуму на один грам ваги - профі "слуги народу".
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20.06.2020 14:30 Відповісти
Та для вас крестики-нолики сложная система!
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20.06.2020 14:32 Відповісти
Аж цікаво воно якось так виходить, а крадуть то вони (крадуть і дуже-дуже швидко) по яких схемах простих чи складних?...
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20.06.2020 14:34 Відповісти
Коротко кажучи, нові обличчя визнали, що вс*алися
Ну, а як не визнати, коли смердить від них
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20.06.2020 14:54 Відповісти
Коротко кажучи, нові обличчя визнали, що вс*алися

"Новые лица", а это практ вся верховная власть страны - през, премьер, правительство, парламент - как вы сказали - вс*алися. А страна и государство Украина?
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21.06.2020 00:37 Відповісти
глядя на небритую морду лица этой Хламии, так и не поспоришь
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20.06.2020 14:57 Відповісти
Первинний план дезентерії послідовно використовується.
Спочатку до влали привели аби кого - через інтернет - "НОВІ ОБЛИЧЧЯ"??????????
Усі розуміли, що нові обличчя повні невігласи - блазніі їх заміна передбачена і не викличе нарікань у бидламаси 73%,
Другим етапом очали заводити -"підсилювати" невігласів "Сеціалістами" від коломойші..
Це призвело до ропоту з боку 5 госод-що посадили бубочку до влади і витратили на нього гроші. Тому цей етап швиденько "зкомкали". Та й коломойша пішов у блуд.
У зв"язку із чим щоби якось робити вигляд що хтось керує в Україні обернулись до регіоналів, які теж вклали гроші у передвиборчу компанію бубочки.
Але це підготовка до 3 етапу- введення у владу москалів.........
Після цього бубочка виконає свою місію про яку волав на усю країну...........
"Я віддав ключи від УКРАЇНИ.....!!!!!"
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20.06.2020 14:58 Відповісти
Первинний план дезентерії послідовно використовується.
Спочатку до влали привели аби кого - через інтернет - "НОВІ ОБЛИЧЧЯ"??????????
Неверно, первый этап - это обмен Порохом независимости Украины на безвиз и ассоциацию, переход страны под внешнее управление "западными партнерами" в стратегич вопросах.
Зе и Ко - следующий этап: этап юридического оформления потери независимости и передачи под прямое управление зап партнеров важнейших отраслей - Нефтегаз, НБУ, МВД, госбюджет, законодательство, продолжение политики ни мира ни войны .....
Але це підготовка до 3 етапу- введення у владу москалів.........
Это вам показалась. "Западные партнеры" уже рулят в Нафтогазе, НБУ, МВД, Раде, именно под них сделана продажа земли, НБУ выведен изпод укр подсудности и факт управляется МВФ, под их требования ведутся медицинская, страховая, пенсионные реформы, именно на Запад выдавливается в основном укр раб сила ....

Какие фактические признаки влияния Кремля в сегодняшней Украине?
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21.06.2020 00:49 Відповісти
мокша, на бутылку! Дятел, неужели твои кураторы настолько тупые ( то, что ты дебил не вызывает сомнений), что думают,что этот высер кто о дочитает до конца?
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21.06.2020 12:22 Відповісти
"Новые лица не очень" на цьому крапка.
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20.06.2020 15:10 Відповісти
это тот случай, когда "старые задницы" оказались симпатичнее "новых лиц"

а вы на что надеялись ?
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20.06.2020 15:11 Відповісти
А какое настоящее имя арахумия ? (в темнике на Леруса зелёные паскудники как то этому придают значение)
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20.06.2020 15:33 Відповісти
настоящее его имя Абрам-хамия


а выводы делайте сами
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20.06.2020 15:48 Відповісти
вывод: в украине нет молодежи с мозгами.
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20.06.2020 15:53 Відповісти
в Украине есть все !

но сейчас нет Гетьмана....
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20.06.2020 17:13 Відповісти
В Україні ПОВНО молоді з мізками! Щороку пару десятків учнів і студенів отримують призові місця на міжнародних олімпіадах із різних предметів (математика, біологія, фізика, інформатика). Але їх не беруть ж у владу, беруть весільних фотографів без диплому!
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20.06.2020 19:30 Відповісти
вывод: в украине нет молодежи с мозгами.
Другой вывод: для туземной администрации не нужна молодежь с мозгами, лучше и практичней дешево покупаемые грантоеды. Бывший свадебный фотограф стал получать 5-15 т дол в месяц за нажатие на нужную кнопку, зачем на его месте чел с мозгами? Этот-то от такой кормушки точно никуда не денется, потому что нигде больше так кормить его не будут, а сам он сможет заработать в 10-100 раз меньше.
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21.06.2020 00:55 Відповісти
глядя на морщинистый фейс грузина ,складывается впечатление что у него хроническая диарея
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20.06.2020 17:38 Відповісти
73%-это дебилы ? Что было непонятно для этих "избирателей" ? А теперь ? Займёте у сирка глаз ...так поступают те ,кто Украину не любит,может этим 73% покаяться и попросить у Бога прощения...Раз Аграхимия признаёт,что они в глубокой опе,какие вам аргументы нужны ещё.Застрелитесь.
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20.06.2020 17:39 Відповісти
нормальные идут своей дорогой и лучше в Европе работать , чем по указке бабушек обьедать
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20.06.2020 17:45 Відповісти
Зебильное стадо готовят к слиянию с рыгами под лозунгами "вернем профессионалов"?
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20.06.2020 17:55 Відповісти
С кучмистами. За кого вписывался Кучма? Забыли?
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20.06.2020 18:58 Відповісти
Все що потрібно знати про Арахамію відображено на його пиці. Тупий етнічний трансвестит родом з Абхазії. Що він робить на 112 каналі Медведчука? Правильно! Слуцжить іцнтересам *****. Будь хто з тих хто "віщає" через анальні отвори Медведчука - 112, НьзВан, Zik - є ворогом України і врешті решт має потрапити в каналізацію.
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20.06.2020 17:55 Відповісти
Ще Г+Г Коломойського з 25% Медведчука...
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20.06.2020 19:45 Відповісти
С такой рожей...и о лицах...
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20.06.2020 18:12 Відповісти
Воно хотіло сказати "в складних схемах відмивання і відкатів"
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20.06.2020 18:20 Відповісти
Я просто удивлен ,откуда у этого дегенерата деньги и да же вроде он их заработал.Просто какой то обман зрения.Недоумок ,который не способен логически связать предложение ,Айтишник которому с такой чурбанской рожей в Киеве платили деньги. Поправте ,возможно я что то не знаю.?
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20.06.2020 19:13 Відповісти
В сложных системах, или в ************* схемах? Тут большая разница
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20.06.2020 19:40 Відповісти
"Нові обличчя" не надто розбираються в складних системах, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3173"Нові обличчя" не надто розбираються в складних системах, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 7678
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20.06.2020 20:33 Відповісти
Це не стільки про зелених, зрозуміло було, що жодна ''кухарка'' не зможе керувати країною Це про українців, які в побуті і розумні, і дуже недовірливі, а політично - ідіоти..Ну, і провокатори попрацювали і працюють досі. Боюсь, що для української України ''потяг пішов''. Абсолютну владу важко побороти.
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20.06.2020 20:37 Відповісти
Презік говорить, що не можезнайти кадри в міністерства, інший клоун говорить що частина СН--тупі дегенерати.цей гірський цап,що " нові обличчя--нічого не розуміють. А що говорить 73% бидло яке голосувало за них і всі роки обгаджувало Порошенко,який вже ввійшов в історію України як ВЕЛИКИЙ Президент. Але цій біомасі " какая разніца"
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20.06.2020 20:54 Відповісти
"Нові обличчя" не надто розбираються в складних системах, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 62
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20.06.2020 21:00 Відповісти
Ну і морда лиця... Жах!
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20.06.2020 21:04 Відповісти
Головне що цей півник знає хист в гребінцях. Тому країна не пропаде.
"Нові обличчя" не надто розбираються в складних системах, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 2755
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20.06.2020 21:42 Відповісти
Огоо. Арахмія вивчив таку довгу і складну промову ... Фізіономіст сказав би, що на його пиці написано: тупий брехун, злодій і блазень.

І так, старі обличчя будуть точно з старих ригів.
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20.06.2020 22:08 Відповісти
Опытных коррупционеров набирают, что ли? Вы и в простых не разбираетесь, потому что коррупция - это самое простое, что можно сделать. Вернее, это не сделать, это - все просрать.
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21.06.2020 00:13 Відповісти
Дебил на дебиле,зашквар на зашкваре. Кого вы выбрали,тупые зебуины?
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21.06.2020 01:06 Відповісти
Раз "не тех выбрали" надо наконец создать систему ОТЗЫВА депутата,прозрачную и понятную. Депутат,который НЕ может исполнять своих обязанностей( в том числе и по причине интеллектуального развития) должен быть ПЕРЕИЗБРАН. Предлагаю в процессе "самоочищения" по результатам решения сьезда партии- инициировать переизбрание " дефектных". Вас поймут и поддержат!
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21.06.2020 01:40 Відповісти
Так может овоща вернем?Он то уж во всем разберется!
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21.06.2020 01:42 Відповісти
В последнее время многие сравнивают Зеленского и Януковича. Действительно, формально есть много схожих моментов. Но я хотел бы немного опровергнуть миф о том, что Зеленский - это Янукович. Как минимум для того, чтобы мы лучше могли спрогнозировать будущее Украины.
Итак, https://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy---ne-yanukovich-naskolko-eto-ploho-dlya-nas--20062020122000 что отличает Зеленского и Януковича ?

1. Мотивация. Янукович хотел стать богатым украинцем. Что же является конечной целью Зеленского, кроме того, что он хочет, чтобы все было хорошо, не знает никто. Даже сам Зеленский. Это на самом деле является одной из ключевых проблем, потому что мы не можем спрогнозировать, куда это самое "чтобы все было хорошо" может завести всех нас. И это притом что он все больше влюбляется во власть.

2. Вертикаль власти. У Зеленского нет никакой вертикали, начиная от линии губернаторов и заканчивая парламентом. Такая вертикаль неспособна ничего делать. Даже самые лучшие идеи будут разбиваться об институциональную несостоятельность. Поэтому мы можем говорить только о точечных проектах, которые будут воплощаться в жизнь исключительно по инициативе и под контролем отдельных людей. Янукович тоже воплощал только точечные проекты, но он опирался на вертикаль, которая работала достаточно эффективно как минимум до конца 2012 г.

3. Коллапс силовиков. У репрессивной машины Зеленского (в отличии от Януковича) нет координации. Поэтому мы имеем то, что сводится к формуле одного бывшего генпрокурора: "Единственное, что умеют хорошо делать силовики, - это открывать уголовные производства". В переводе на человеческий язык это означает, что система, при которой бизнес может решать вопросы в "едином окне", отсутствует и тот хаос, который был предыдущие шесть-семь лет, только усилился. И все это умножено на отсутствие понятийной системы, которая могла бы быть балансом.

4. Политические репрессии. Все уголовные производства от Зеленского против журналистов, политиков и, прежде всего, против Порошенко настолько нелепы, что в них не поверит никто. Не надо быть большим политтехнологом, чтобы понять, что дело о подписании газовых соглашений и дело о назначении заместителя руководителя разведки - это не просто две большие разницы. Это примитивная живопись маленького ребенка против условного Рембрандта. Уровень, прежде всего, прокуратуры, а во-вторых, политических советников, гораздо ниже среднего.

5. Избиратели. Ключевое отличие Зеленского и Януковича - это электоральное ядро. У Януковича избиратель был четко пророссийский. У Зеленского ядерный избиратель - это то, что Ленин когда-то называл болотом. Янукович расширился от пророссийского избирателя к избирателю "какая разница". Здесь все происходит наоборот: от "какая разница" до пророссийского и частично проукраинского избирателя.

Это главные отличия системы Януковича и Зеленского. Но у них есть одно глобальное сходство, которое является очень угрожающим для нас. За этот год он "вкусил" ощущение власти и власть ему очень нравится. И все больше создается впечатление, что Зеленский будет делать все, чтобы удержаться как можно дольше. Собственно, сейчас мы можем точно сказать, что главной идеей правления Зеленского все больше становится правление ради правления.

Автор: https://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy---ne-yanukovich-naskolko-eto-ploho-dlya-nas--20062020122000 Вадим Денисенко
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21.06.2020 02:08 Відповісти
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21.06.2020 12:26 Відповісти
"Новые лица" не очень разбираются в сложных системах..... что в переводе на человеческий

звучит как "дэбилыблть"...........
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21.06.2020 03:01 Відповісти
лица?новые?а исполнения старые.достали эти рыльники.
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21.06.2020 07:54 Відповісти
Ара, про ваші кадри правильно говорити не "нові обличчя", а "старі євала".
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21.06.2020 09:14 Відповісти
Український виробник сільськогосподарського машинобудування «Завод Кобзаренка» запустить другу чергу заводу Kobzarenko sp. z o.o поблизу міста Лодзь у Польщі.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на https://kurkul.com/ Kurkul .
У компанії заявили, що вже подали запит на часткове відшкодування інвестицій у розмірі €2 млн з коштів Євросоюзу. У разі позитивної відповіді невдовзі розпочнеться будівництво ще одного корпусу заводу. За словами засновника і директора «Заводу Кобзаренка» Анатолія Кобзаренка, інвестиції у будівництво заводу з виробництва причіпного обладнання в Польщі склали близько €5 млн, із них €2,3 млн Євросоюз уже повернув як безповоротну допомогу. Решту суми засновник виплатить як кредит польському банку.
Зараз там працюють вже 30 людей. Ми спершу не знали, якою має бути оплата праці. Поради теж ні в кого було спитати. Вирішили встановити заробітні плати на 40% вищі, ніж отримують наші працівники в Україні. Також даємо безкоштовне житло та переїзд комфортабельними автобусами, є соцпакет, - розповів Анатолій Кобзаренко.
Анатолій Кобзаренко є власником 4 заводів: «Завод Кобзаренка», «Компанія «Кобзаренко», «Кобзаренко Агро» та нещодавно відкритого заводу у Польщі.
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21.06.2020 12:20 Відповісти
Указ Президента № 544/2013 від 4 жовтня 2013 р., ЧДТУ отримує статус національного і починає функціонувати як Чернігівський національний технологічний університет.

2010
З 2010 р. університет очолює доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України С.М. Шкарлет.
2011
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 707 до складу ЧДТУ входить Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці (з 1969 р. - єдиний в Україні навчальний заклад, який готував фахівців для системи соціального захисту населення).
2011
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.08.2011 року № 971 Чернігівський комерційний технікум приєднаний до Чернігівського державного технологічного університету як структурний підрозділ Університету - Коледж економіки і технологій Університету.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 року № 875 Коледжу економіки і технологій Чернігівського державного технологічного університету наданий статус відокремленого структурного підрозділу Чернігівського державного технологічного університету.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2014 року № 949 внесені зміни до наказу МОН України від 25.07.2014 року № 875 «Про зміну статусу Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету».
(який ще з 1966 р. готував висококваліфікованих працівників для торгівлі та готельно-ресторанного господарства. З 2006 р. директором коледжу є М.В. Сокол.)
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21.06.2020 13:52 Відповісти
Народ дал "Слугам " всю власть, а результат какой?, при бандите, воре, Януковиче минимальная пенсия была 115 $, а при "Слугах",якобы про Европейких демократах - 60$, комуналка в 2 раза выше стала, а зарплаты нет,при том долгов государства за который народ должен расчитываться на 50% больше стал, медицыну недофинансируют, сан.эпидем служду якобы по ошибке расформировали, законы по принимали, что бизнесом и приватизацией народного майна могут занимается только олигархи,а не в приватизацию тем кто на них работает, Землю отдают якобы фермерам, на самом деле ее скупят теже олигархи, как показал коронокризис для страны важно, кто занимается бизнесом селяне в кооперативе или олигархи, потому что налогов от олигархов нехватит даже если бы они их платили бы полностью, здесь нужно что бы сам народ занимался бизнесом на основе самозанятости нет самозанятости, бизнеса - нет налогов, ведь страна считается успешной, как Германия, Польша, Турция, огда в ней люди успешные, а не олигархи, потому все стремятся туда переехать,лучьше в бюджете какойто +, чем огромный -, как при коронокризисе, но самое главное, что у населения появятся деги и спрос будет токать экономику вверх, спроса при олигархах ни когда высокого не будет, а только будет уменьшаться и Земля, как актив подымется в цене это хорошо для населения и плохо для власти и олигархов,сами же "Слуги" занимаются бизнесом на бюджете, таким как на облигациях внутреннего займа и строительстве дорог, вместо того, что бы инвестировал в дороги частник,да дороги были бы платные, а что бизнес их не использует, те же фуры, самосвалы или жалко заплатить за хорошую дорогу Мерседесу 20 $ в месяц, а Ниссану 10$,а деньги отдали бы людям пусть сами тратят на туже медицину,потому что после яко бы кризиса 2014 года нельзя отойти.
Поистене надо разбираться в сложных схемах чиновникам, что бы довести цветущую страну с трудолюбивым и толерантным народом до разрухи и нищеты,это как ее надо ненавидет они не мгут жить среди людей и получать из конекшена материальную и духовную выгоду, они могут только красть и убивать? нинадо ни в каких схемах разбираться, не нада помагать народу, у народа в случай чего есть свои "Киборги", главное не мешать народу жить.
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21.06.2020 14:30 Відповісти
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