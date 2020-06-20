"Новые лица" не очень разбираются в сложных системах, - "слуга народа" Арахамия
Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "новые лица" не слишком разбираются в сложных ситуациях, поэтому в Украине наблюдается тренд на опытных управленцев.
Об этом Арахамия заявил в эфире телеканала "112 Украина" вечером 19 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN,UA.
"И вот сейчас действительно не мода, а тренд, наверное, можно так сказать, на управленцев с опытом. Уже нет вот этого, как говорили, "новые лица, новый человек, он разберется" и др. Мы просто видим, что это не очень работает в сложных системах. Если это сложная система", - cказал Арахамия.
Данное заявление Арахамия сделал на фоне резонанса из-за попыток Кабмина назначить на должность министра образования ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, которого связывают со скандальным главой Минобразования времен Януковича Дмитрием Табачником.
Пожалуйста, подождите...
А во-вторых, в таком случае почему не признаете, что "ребята, во время президентских выборов мы несли полную чушь насчёт "всех долой", это была ошибка и манипуляция. Извините, мы оказались некомпетентны".
Если это не "специалисты", то сколько же тогда смогли бы скомуниздить специалисты?)
- Я умный, я даже не возьмусь.
Но в ответ мы слышали только сме-уечки.
А Україна це однозначно, складна система! Порох казав "ЗеЗе", як що той бажає, він допоможе недологому "новому обличчю"! Але "ЗеЗе" не схотіло, довело країну до "ручки", а тепер з'ясовується, що країна потребує управлінців з досвідом! "ЗеЗе" - ось головна нікчема!
Очередной украинский парадокс,к власти пришёл новый,молодой,не из банды,президент,а кадры себе подбирает из старых воров,реникса!
Нет парадокса, есть последовательные стадии процесса. На стадии отказа от суверенитета "западным партнерам" был нужен решительный чел, способный подмять под себя и продавить непопулярные действия, поставили Пороха. На нынешней, следующий стадии - юридического оформления потери независимости - такой не нужен и постовили нитонисё и такую же команду - организовать кризисное управление в стране они не могут, просто не умеют, а развал страны и его оформление при бестолковке проводить легче.
А подбор кадров из старых - так нужны технические спецы, иначе развалится слишком быстро.
Ххххххххххххххххххх
Чебурек, ето значит только одно. У всей вашей шобльі, что в Трускавце в прошлом году "учила" новьіе лица разбираться в сложньіх системах, надо отобрать лицензию и гнать вас, сук, вместе с тобой и Зеленским куда подальше
Ну, а як не визнати, коли смердить від них
"Новые лица", а это практ вся верховная власть страны - през, премьер, правительство, парламент - как вы сказали - вс*алися. А страна и государство Украина?
Спочатку до влали привели аби кого - через інтернет - "НОВІ ОБЛИЧЧЯ"??????????
Усі розуміли, що нові обличчя повні невігласи - блазніі їх заміна передбачена і не викличе нарікань у бидламаси 73%,
Другим етапом очали заводити -"підсилювати" невігласів "Сеціалістами" від коломойші..
Це призвело до ропоту з боку 5 госод-що посадили бубочку до влади і витратили на нього гроші. Тому цей етап швиденько "зкомкали". Та й коломойша пішов у блуд.
У зв"язку із чим щоби якось робити вигляд що хтось керує в Україні обернулись до регіоналів, які теж вклали гроші у передвиборчу компанію бубочки.
Але це підготовка до 3 етапу- введення у владу москалів.........
Після цього бубочка виконає свою місію про яку волав на усю країну...........
"Я віддав ключи від УКРАЇНИ.....!!!!!"
Спочатку до влали привели аби кого - через інтернет - "НОВІ ОБЛИЧЧЯ"??????????
Неверно, первый этап - это обмен Порохом независимости Украины на безвиз и ассоциацию, переход страны под внешнее управление "западными партнерами" в стратегич вопросах.
Зе и Ко - следующий этап: этап юридического оформления потери независимости и передачи под прямое управление зап партнеров важнейших отраслей - Нефтегаз, НБУ, МВД, госбюджет, законодательство, продолжение политики ни мира ни войны .....
Але це підготовка до 3 етапу- введення у владу москалів.........
Это вам показалась. "Западные партнеры" уже рулят в Нафтогазе, НБУ, МВД, Раде, именно под них сделана продажа земли, НБУ выведен изпод укр подсудности и факт управляется МВФ, под их требования ведутся медицинская, страховая, пенсионные реформы, именно на Запад выдавливается в основном укр раб сила ....
Какие фактические признаки влияния Кремля в сегодняшней Украине?
а вы на что надеялись ?
а выводы делайте сами
но сейчас нет Гетьмана....
Другой вывод: для туземной администрации не нужна молодежь с мозгами, лучше и практичней дешево покупаемые грантоеды. Бывший свадебный фотограф стал получать 5-15 т дол в месяц за нажатие на нужную кнопку, зачем на его месте чел с мозгами? Этот-то от такой кормушки точно никуда не денется, потому что нигде больше так кормить его не будут, а сам он сможет заработать в 10-100 раз меньше.
І так, старі обличчя будуть точно з старих ригів.
Итак, https://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy---ne-yanukovich-naskolko-eto-ploho-dlya-nas--20062020122000 что отличает Зеленского и Януковича ?
1. Мотивация. Янукович хотел стать богатым украинцем. Что же является конечной целью Зеленского, кроме того, что он хочет, чтобы все было хорошо, не знает никто. Даже сам Зеленский. Это на самом деле является одной из ключевых проблем, потому что мы не можем спрогнозировать, куда это самое "чтобы все было хорошо" может завести всех нас. И это притом что он все больше влюбляется во власть.
2. Вертикаль власти. У Зеленского нет никакой вертикали, начиная от линии губернаторов и заканчивая парламентом. Такая вертикаль неспособна ничего делать. Даже самые лучшие идеи будут разбиваться об институциональную несостоятельность. Поэтому мы можем говорить только о точечных проектах, которые будут воплощаться в жизнь исключительно по инициативе и под контролем отдельных людей. Янукович тоже воплощал только точечные проекты, но он опирался на вертикаль, которая работала достаточно эффективно как минимум до конца 2012 г.
3. Коллапс силовиков. У репрессивной машины Зеленского (в отличии от Януковича) нет координации. Поэтому мы имеем то, что сводится к формуле одного бывшего генпрокурора: "Единственное, что умеют хорошо делать силовики, - это открывать уголовные производства". В переводе на человеческий язык это означает, что система, при которой бизнес может решать вопросы в "едином окне", отсутствует и тот хаос, который был предыдущие шесть-семь лет, только усилился. И все это умножено на отсутствие понятийной системы, которая могла бы быть балансом.
4. Политические репрессии. Все уголовные производства от Зеленского против журналистов, политиков и, прежде всего, против Порошенко настолько нелепы, что в них не поверит никто. Не надо быть большим политтехнологом, чтобы понять, что дело о подписании газовых соглашений и дело о назначении заместителя руководителя разведки - это не просто две большие разницы. Это примитивная живопись маленького ребенка против условного Рембрандта. Уровень, прежде всего, прокуратуры, а во-вторых, политических советников, гораздо ниже среднего.
5. Избиратели. Ключевое отличие Зеленского и Януковича - это электоральное ядро. У Януковича избиратель был четко пророссийский. У Зеленского ядерный избиратель - это то, что Ленин когда-то называл болотом. Янукович расширился от пророссийского избирателя к избирателю "какая разница". Здесь все происходит наоборот: от "какая разница" до пророссийского и частично проукраинского избирателя.
Это главные отличия системы Януковича и Зеленского. Но у них есть одно глобальное сходство, которое является очень угрожающим для нас. За этот год он "вкусил" ощущение власти и власть ему очень нравится. И все больше создается впечатление, что Зеленский будет делать все, чтобы удержаться как можно дольше. Собственно, сейчас мы можем точно сказать, что главной идеей правления Зеленского все больше становится правление ради правления.
Автор: https://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy---ne-yanukovich-naskolko-eto-ploho-dlya-nas--20062020122000 Вадим Денисенко
звучит как "дэбилыблть"...........
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на https://kurkul.com/ Kurkul .
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Зараз там працюють вже 30 людей. Ми спершу не знали, якою має бути оплата праці. Поради теж ні в кого було спитати. Вирішили встановити заробітні плати на 40% вищі, ніж отримують наші працівники в Україні. Також даємо безкоштовне житло та переїзд комфортабельними автобусами, є соцпакет, - розповів Анатолій Кобзаренко.
Анатолій Кобзаренко є власником 4 заводів: «Завод Кобзаренка», «Компанія «Кобзаренко», «Кобзаренко Агро» та нещодавно відкритого заводу у Польщі.
2010
З 2010 р. університет очолює доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України С.М. Шкарлет.
2011
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 707 до складу ЧДТУ входить Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці (з 1969 р. - єдиний в Україні навчальний заклад, який готував фахівців для системи соціального захисту населення).
2011
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.08.2011 року № 971 Чернігівський комерційний технікум приєднаний до Чернігівського державного технологічного університету як структурний підрозділ Університету - Коледж економіки і технологій Університету.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 року № 875 Коледжу економіки і технологій Чернігівського державного технологічного університету наданий статус відокремленого структурного підрозділу Чернігівського державного технологічного університету.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2014 року № 949 внесені зміни до наказу МОН України від 25.07.2014 року № 875 «Про зміну статусу Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету».
(який ще з 1966 р. готував висококваліфікованих працівників для торгівлі та готельно-ресторанного господарства. З 2006 р. директором коледжу є М.В. Сокол.)
Поистене надо разбираться в сложных схемах чиновникам, что бы довести цветущую страну с трудолюбивым и толерантным народом до разрухи и нищеты,это как ее надо ненавидет они не мгут жить среди людей и получать из конекшена материальную и духовную выгоду, они могут только красть и убивать? нинадо ни в каких схемах разбираться, не нада помагать народу, у народа в случай чего есть свои "Киборги", главное не мешать народу жить.