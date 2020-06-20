"Новые лица" не очень разбираются в сложных системах, - "слуга народа" Арахамия

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "новые лица" не слишком разбираются в сложных ситуациях, поэтому в Украине наблюдается тренд на опытных управленцев.

Об этом Арахамия заявил в эфире телеканала "112 Украина" вечером 19 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN,UA.

"И вот сейчас действительно не мода, а тренд, наверное, можно так сказать, на управленцев с опытом. Уже нет вот этого, как говорили, "новые лица, новый человек, он разберется" и др. Мы просто видим, что это не очень работает в сложных системах. Если это сложная система", - cказал Арахамия.

Данное заявление Арахамия сделал на фоне резонанса из-за попыток Кабмина назначить на должность министра образования ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, которого связывают со скандальным главой Минобразования времен Януковича Дмитрием Табачником.

Читайте также: Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия