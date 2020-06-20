Президенти Туркменістану й Азербайджану відмовилися приїхати на військовий парад у Москві
Очільники Туркменістану, Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії відмовилися приїхати на парад у Москві. Свою відмову вони пояснили пандемією коронавірусу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов пояснив відмову від поїздки тим, що 29 червня йому виповниться 63 роки. У Туркменістані це вважається досягненням віку пророка Мухаммеда, важливою подією, яку відзначають у колі рідних і близьких. А після повернення з Москви йому б довелося дотримуватися карантину.
Досі Бердимухамедов і його уряд ігнорували запобіжні заходи, пов'язані з коронавірусом.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився від поїздки, пославшись на важку ситуацію з коронавірусом у країні. "Існуюча епідеміологічна ситуація не дозволяє мені здійснити цей візит", - написав він Володимиру Путіну.
Також відмовився приїхати президент Азербайджану Ільхам Алієв, який раніше був підтвердив участь у параді.
Раніше від поїздки відмовився також президент Чехії Мілош Земан, пославшись на важку епідеміологічну ситуацію в Росії.
Парад Перемоги заплановано в Москві на 24 червня. 11 червня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що про готовність приїхати на нього повідомили лідери 12 держав, в основному з країн СНД.
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Щоб Пу не образилось і українці на види не підняли.
Ночь идет большая...
горе*****
они не согласны с Великом учением Пу о развязывании Второй мировой подлыми полячишками ?
Вот для смелого Бункерфюрера потешных «ветеранов» закрыли на две недели на карантин в санаториях КГБ. Закрыли небольшими группами и постоянно делают им тесты на «заразу», те группы которые доживут до парадобесия - смогут приблизиться к телу вошьдя.
Кстати, в последние годы на парадах он изолирует Ленина, с глаз долой.
Впрочем, я не верю, хто же будет принимать парад в Донецке?
На ДыРе этот день даже объявили нерабочим. Насрать на иканомику, важно показать местной фауне что стали как-бы ближе к Орде.
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https://bendery-ga.org/vnk.html КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ ...
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ (г.р. 1970) Президент Приднестровской Молдавской Республики, Почетный гражданин города Бендеры ...
пошли НА.... !
Юра, вы всё прое... Нужно вынуть голову с жопы дяди пети и перестать писать про "Туркмению", "Беларуссию", "Молдавию " ровно как и "на Украине" и "The Ukraine"
А эти союзнички - https://www.youtube.com/watch?v=jJIUcOptVU4
а ще б десяток-другий африканців з Сомалі з "лентами" дуже би "органічно"дивились би на Параді як "переможці другої світової"....
Некрасиво по отношению хозяина борделя.
ведь это Гурбангулы Бердымухамедов
водрузил Знамя Победы над Рейхстагом