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Президенти Туркменістану й Азербайджану відмовилися приїхати на військовий парад у Москві

Президенти Туркменістану й Азербайджану відмовилися приїхати на військовий парад у Москві

Очільники Туркменістану, Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії відмовилися приїхати на парад у Москві. Свою відмову вони пояснили пандемією коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов пояснив відмову від поїздки тим, що 29 червня йому виповниться 63 роки. У Туркменістані це вважається досягненням віку пророка Мухаммеда, важливою подією, яку відзначають у колі рідних і близьких. А після повернення з Москви йому б довелося дотримуватися карантину.

Досі Бердимухамедов і його уряд ігнорували запобіжні заходи, пов'язані з коронавірусом.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився від поїздки, пославшись на важку ситуацію з коронавірусом у країні. "Існуюча епідеміологічна ситуація не дозволяє мені здійснити цей візит", - написав він Володимиру Путіну.

Дивіться також: Окупанти провели в Сімферополі репетицію військового параду без масок і соціальної дистанції. ФОТО

Також відмовився приїхати президент Азербайджану Ільхам Алієв, який раніше був підтвердив участь у параді.

Раніше від поїздки відмовився також президент Чехії Мілош Земан, пославшись на важку епідеміологічну ситуацію в Росії.

Парад Перемоги заплановано в Москві на 24 червня. 11 червня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що про готовність приїхати на нього повідомили лідери 12 держав, в основному з країн СНД.

Читайте також: ВООЗ заявила про ризик "посиленого поширення" COVID-19 через військовий парад у Москві

Автор: 

Алієв Ільхам (152) парад (383) росія (65360) Земан Мілош (83) Бердимухамедов Гурбангулі (19) Пашинян Нікол (134) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+41
Бубочка в і розпачи готував коронний номер а тепер нікому і показати!
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20.06.2020 17:38
+34
А що Зеленського, не запросили?
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20.06.2020 17:35
+34
Ложкой кокс мешая,
Ночь идет большая...
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20.06.2020 17:37
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А що Зеленського, не запросили?
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20.06.2020 17:35 Відповісти
Бубочка в і розпачи готував коронний номер а тепер нікому і показати!
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20.06.2020 17:38 Відповісти
Погана прикмета. Доведено султаном Омана.
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20.06.2020 18:24 Відповісти
да, плохо сраку лижет кремлю сказали...
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20.06.2020 18:39 Відповісти
Порошенка пригласили, вот думает, как отказать, а то х...нападёт
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20.06.2020 19:32 Відповісти
Справды? Не чув, а пруф є? Чи так, сказав - яку у воду перднув?
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20.06.2020 19:38 Відповісти
Что не бот,то первую букву неправильно в своих фамилиях пишут-то Сидоренко,то Сидоров. Почему то стесняются ,,П,, писать.
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20.06.2020 20:54 Відповісти
Є анекдот про піаніста сідорова і сіоніста п*дорова))
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20.06.2020 21:37 Відповісти
Он будет,на подтанцовке
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20.06.2020 20:36 Відповісти
Самоізоляція
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20.06.2020 17:35 Відповісти
Для цього Лену "заразили".
Щоб Пу не образилось і українці на види не підняли.
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20.06.2020 17:40 Відповісти
Эх не будем горевать - будем дидываевать!
Президенты Туркмении и Азербайджана отказались приехать на военный парад в Москве - Цензор.НЕТ 2133
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20.06.2020 17:36 Відповісти
Ложкой кокс мешая,
Ночь идет большая...
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20.06.2020 17:37 Відповісти
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20.06.2020 17:59 Відповісти
Что ж тяперячи с пабедабессиям будять ? Ай ай ай !!!
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20.06.2020 17:36 Відповісти
Магомет не идет к горе *****
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20.06.2020 17:36 Відповісти
что себе позволяют эти мелкие восточные сатрапы?
они не согласны с Великом учением Пу о развязывании Второй мировой подлыми полячишками ?
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20.06.2020 17:36 Відповісти
світова підтримка *********** набирає обертів
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20.06.2020 17:36 Відповісти
уже вижу как москва рыдает от горя
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20.06.2020 17:41 Відповісти
От радости будет рыдать,что их с победобесием все кинули?
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20.06.2020 17:48 Відповісти
Сцыкуны.
Вот для смелого Бункерфюрера потешных «ветеранов» закрыли на две недели на карантин в санаториях КГБ. Закрыли небольшими группами и постоянно делают им тесты на «заразу», те группы которые доживут до парадобесия - смогут приблизиться к телу вошьдя.
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20.06.2020 17:47 Відповісти
І навіть ці кинули *****. Ну що,тепер вже до них гості кацапські можуть поїхати. З "новічком"...
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20.06.2020 17:47 Відповісти
Они боятся что ***** поместит их на карантин, как посадил вытиранов с которыми будет лобзаться.

Кстати, в последние годы на парадах он изолирует Ленина, с глаз долой.
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20.06.2020 17:55 Відповісти
Главы Туркмении, Азербайджана и премьер-министр Армении кинули главу кацапкляндии и сейчас чай пьют......
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20.06.2020 17:56 Відповісти
Зачемпутену всякая шушера и бедные родственники? На парад прибудет труппа цирка уродов ОПЗЖ с Мертведчуком во главе, с Рабиновичем, Бойкой, Луукаш, Шуфричем и прочими моральными уродами...Будет весело....А потом все хором под аппараты ИВЛ. Обхохочешься парадик получится..
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20.06.2020 18:04 Відповісти
шо.опять удар в спину *****? скока можна? останавитесь
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20.06.2020 18:06 Відповісти
Это ниже спины. В спину - фирменный знак Эрдогана.
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20.06.2020 18:39 Відповісти
Na parade raska pokazyt svojiu podbytuju texniku Siriji I Libiji Pantcyri,armati,i drugyje tanki sto iz nix ostalos posle dronov atak
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20.06.2020 18:07 Відповісти
Із Сирії та Венесуели приїдуть? Чи те мілке ботоксне чмо одне буде на мавзолеї? О! Там ще з Африки можуть приїхати... Тобто вагнерівці можуть когось привезти... Ото свято буде!
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20.06.2020 18:08 Відповісти
Зато как говорят злые-презлые языки приедет Чепушило.
Впрочем, я не верю, хто же будет принимать парад в Донецке?
На ДыРе этот день даже объявили нерабочим. Насрать на иканомику, важно показать местной фауне что стали как-бы ближе к Орде.
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20.06.2020 18:08 Відповісти
Повесили аквафреши - стали ближе к Орде
Президенти Туркменії й Азербайджану відмовилися приїхати на військовий парад у Москві - Цензор.НЕТ 9049
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20.06.2020 18:12 Відповісти
кацапня не орда. русня рабы и смерды орды.
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20.06.2020 18:15 Відповісти
а Красносельського запросили ?


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https://bendery-ga.org/vnk.html КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ ...

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ (г.р. 1970) Президент Приднестровской Молдавской Республики, Почетный гражданин города Бендеры ...
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20.06.2020 19:05 Відповісти
Я тоже не поеду
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20.06.2020 18:10 Відповісти
я уже лет 35 там не был.... и не буду

пошли НА.... !
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20.06.2020 18:18 Відповісти
"Юлий Цезарь умер. Шекспир умер. Наполеон умер, я тоже чувствую себя не совсем здоровым..." Марк Твен.
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20.06.2020 18:37 Відповісти
Парады непременная фишка тиранов и убийц. Вирус победобесия.
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20.06.2020 18:11 Відповісти
один Лукашенко будет там светить своей лысиной
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20.06.2020 18:11 Відповісти
И то под сомнением. Ему в Белоруси "парады" устраивают.
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20.06.2020 18:41 Відповісти
Не один Лукашенко, а чотири.
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20.06.2020 19:29 Відповісти
Даже азиатские баи и ханы безгуют находиться рядом с карликовым вепсянским *********.
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20.06.2020 18:13 Відповісти
А дидов на палке будут носить в этом году?
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20.06.2020 18:14 Відповісти
будут конечно власова , шкуро, деникена краснова на палках носить.
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20.06.2020 18:16 Відповісти
Главные диды у кацапов это Блохин, Магго , Емельянов и так далее, если не знаете о ком я, почитайте, это действительно ватные диды.
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20.06.2020 18:21 Відповісти
Ну ты сравнил, Деникина и продавшегося власова.
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20.06.2020 18:24 Відповісти
Придётся "Солнцеликому" праздновать "в одну харю"... Знакомая, как-то, рассказывала - пригласила друзей на день рождения. Советские времена - торт делала собственноручно, несколько часов провозилась. А днём влупил дождь, а потом - похолодание. На улице - каток. Транспорт "встал"... Добраться невозможно... Торт ела со слезами, в одиночестве...
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20.06.2020 18:15 Відповісти
Туркменистан, "Туркмения" это республика СССР.
Юра, вы всё прое... Нужно вынуть голову с жопы дяди пети и перестать писать про "Туркмению", "Беларуссию", "Молдавию " ровно как и "на Украине" и "The Ukraine"
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20.06.2020 18:16 Відповісти
а ты называешь Финляндию - Суоми, пишешь везде на форумах Суоми вместо Финляндия?... Туркмения это европейское название Туркменистана, имеем право
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20.06.2020 18:51 Відповісти
то-то европейцы называют страны центральной Азии стан-кантрис...
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20.06.2020 20:32 Відповісти
так -стан это и есть страна, земля.... как в европейский языках: франки - Франкия страна франков, тюрки - Туркия страна тюрков, суффикс свой, или можно -лэнд прибавлять Туркменлэнд, Киргизлэнд - то же самое, что и -стан земля киргизов
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20.06.2020 20:39 Відповісти
спасибо, кеп, за вашу ценнейшую информацию
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21.06.2020 19:52 Відповісти
Президенти Туркменії й Азербайджану відмовилися приїхати на військовий парад у Москві - Цензор.НЕТ 7270
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20.06.2020 18:18 Відповісти
Про айзеров с армянами заведомо было известно - не будут они присутствовать рядом, заклятые враги. Но Алиев, кстати, послал министра обороны и батальон солдат для участия в параде.
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20.06.2020 18:22 Відповісти
А Папандополус будет?
А эти союзнички - https://www.youtube.com/watch?v=jJIUcOptVU4
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20.06.2020 18:33 Відповісти
хорошо некоторым республикам постсовка, когда есть удобная отмазка не поехать на победобесие))
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20.06.2020 18:41 Відповісти
Что-то не хотят "союзнички" на этот костюмированный парад-маскарад к Фофану ехать. Токсичный он стал. Боятся замараться. Будет один победобеситься.
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20.06.2020 18:41 Відповісти
Ехать то "отказываются" но воинские контингенты свои отправляют... ( су-и двуликие) Интересно а "воинский контингент" ОПОЗЖопса поедет для участия или только дружественная делегация Сына полицая , служки немцев Медведчука и дважды осужденного уголовника и раз избежавшего этого рецидивиста сына иудиного Рабиновича А также ОПа на блок "читателя дебильных текстов" Добкина" - Мураева и калясочника Кернеса.
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20.06.2020 18:45 Відповісти
послалі хйла нх, молодці.
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20.06.2020 19:11 Відповісти
кого не буде вистачати -це Асада і Хафтара....))))

а ще б десяток-другий африканців з Сомалі з "лентами" дуже би "органічно"дивились би на Параді як "переможці другої світової"....Президенти Туркменії й Азербайджану відмовилися приїхати на військовий парад у Москві - Цензор.НЕТ 9813
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20.06.2020 19:15 Відповісти
А Сивохо не приглашали ? Конечно, он мавзолей обосцит.
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20.06.2020 19:39 Відповісти
Пусть пригласят весь 95-й квартал - они подойдут.
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20.06.2020 19:40 Відповісти
Вот блин, отказались посещать бордель со СПИДом.
Некрасиво по отношению хозяина борделя.
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20.06.2020 19:49 Відповісти
Президенти Туркменії й Азербайджану відмовилися приїхати на військовий парад у Москві - Цензор.НЕТ 9369
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20.06.2020 19:56 Відповісти
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21.06.2020 01:08 Відповісти
Президенти Туркменії й Азербайджану відмовилися приїхати на військовий парад у Москві - Цензор.НЕТ 7570
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20.06.2020 19:57 Відповісти
Странно..
ведь это Гурбангулы Бердымухамедов

водрузил Знамя Победы над Рейхстагом
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20.06.2020 20:15 Відповісти
Русофоб! Все знают, что над Рехстагом знамя водрузил Кантария с сыном полка Вовой Путеным
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20.06.2020 20:34 Відповісти
О том что именно они лезли на забор Зимнего в 1917 году по официальным данным в СССР удостоверения имели свыше 13 тысяч человек.
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20.06.2020 22:28 Відповісти
А "наш" президент поедет! Вот,только интересно,обратно как... Ведь,в одну и ту же реку (страну?),два раза войти ...
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20.06.2020 20:26 Відповісти
Одиноко одинокий одиночка х*йло
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20.06.2020 20:56 Відповісти
Над Рейхстагом только очень ленивый не цеплял знамя. До сих пор спорят кто же был первым.
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20.06.2020 21:36 Відповісти
Первым был тот, кто нёс бревно вместе с Ильичём.
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20.06.2020 21:49 Відповісти
Президенти Туркменії й Азербайджану відмовилися приїхати на військовий парад у Москві - Цензор.НЕТ 521
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20.06.2020 22:43 Відповісти
Це, точно зрада, при Пэтрi такого не було.
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20.06.2020 23:30 Відповісти
 
 