Президенти Туркменістану й Азербайджану відмовилися приїхати на військовий парад у Москві

Очільники Туркменістану, Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії відмовилися приїхати на парад у Москві. Свою відмову вони пояснили пандемією коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов пояснив відмову від поїздки тим, що 29 червня йому виповниться 63 роки. У Туркменістані це вважається досягненням віку пророка Мухаммеда, важливою подією, яку відзначають у колі рідних і близьких. А після повернення з Москви йому б довелося дотримуватися карантину.

Досі Бердимухамедов і його уряд ігнорували запобіжні заходи, пов'язані з коронавірусом.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився від поїздки, пославшись на важку ситуацію з коронавірусом у країні. "Існуюча епідеміологічна ситуація не дозволяє мені здійснити цей візит", - написав він Володимиру Путіну.

Дивіться також: Окупанти провели в Сімферополі репетицію військового параду без масок і соціальної дистанції. ФОТО

Також відмовився приїхати президент Азербайджану Ільхам Алієв, який раніше був підтвердив участь у параді.

Раніше від поїздки відмовився також президент Чехії Мілош Земан, пославшись на важку епідеміологічну ситуацію в Росії.

Парад Перемоги заплановано в Москві на 24 червня. 11 червня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що про готовність приїхати на нього повідомили лідери 12 держав, в основному з країн СНД.

Читайте також: ВООЗ заявила про ризик "посиленого поширення" COVID-19 через військовий парад у Москві