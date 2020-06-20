Президенты Туркменистана и Азербайджана отказались приехать на военный парад в Москве
Главы Туркменистана, Азербайджана и премьер-министр Армении отказались от приезда на парад в Москве. Свой отказ они объяснили пандемией коронавируса.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объяснил отказ от поездки тем, что 29 июня ему исполнится 63 года. В Туркменистане это считается достижением возраста пророка Мухаммеда, важным событием, которое отмечают в кругу родных и близких. Но после поездки ему пришлось бы соблюдать карантин после возвращения из Москвы.
До сих пор Бердымухамедов и его правительство игнорировали меры предосторожности, связанные с коронавирусом.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от поездки, сославшись на тяжелую ситуацию с коронавирусом в стране. "Существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит", – написал он Владимиру Путину.
Также отказался приехать президент Азербайджана Ильхам Алиев, ранее также подтвердивший участие в параде.
Ранее от поездки отказался также президент Чехии Милош Земан, сославшись на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в России.
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Парад Победы запланирован в Москве на 24 июня. 11 июня глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что о готовности приехать на него сообщили лидеры 12 государств, в основном из стран СНГ.
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Щоб Пу не образилось і українці на види не підняли.
Ночь идет большая...
горе*****
они не согласны с Великом учением Пу о развязывании Второй мировой подлыми полячишками ?
Вот для смелого Бункерфюрера потешных «ветеранов» закрыли на две недели на карантин в санаториях КГБ. Закрыли небольшими группами и постоянно делают им тесты на «заразу», те группы которые доживут до парадобесия - смогут приблизиться к телу вошьдя.
Кстати, в последние годы на парадах он изолирует Ленина, с глаз долой.
Впрочем, я не верю, хто же будет принимать парад в Донецке?
На ДыРе этот день даже объявили нерабочим. Насрать на иканомику, важно показать местной фауне что стали как-бы ближе к Орде.
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https://bendery-ga.org/vnk.html КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ ...
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ (г.р. 1970) Президент Приднестровской Молдавской Республики, Почетный гражданин города Бендеры ...
пошли НА.... !
Юра, вы всё прое... Нужно вынуть голову с жопы дяди пети и перестать писать про "Туркмению", "Беларуссию", "Молдавию " ровно как и "на Украине" и "The Ukraine"
А эти союзнички - https://www.youtube.com/watch?v=jJIUcOptVU4
а ще б десяток-другий африканців з Сомалі з "лентами" дуже би "органічно"дивились би на Параді як "переможці другої світової"....
Некрасиво по отношению хозяина борделя.
ведь это Гурбангулы Бердымухамедов
водрузил Знамя Победы над Рейхстагом