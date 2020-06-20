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Президенты Туркменистана и Азербайджана отказались приехать на военный парад в Москве

Президенты Туркменистана и Азербайджана отказались приехать на военный парад в Москве

Главы Туркменистана, Азербайджана и премьер-министр Армении отказались от приезда на парад в Москве. Свой отказ они объяснили пандемией коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объяснил отказ от поездки тем, что 29 июня ему исполнится 63 года. В Туркменистане это считается достижением возраста пророка Мухаммеда, важным событием, которое отмечают в кругу родных и близких. Но после поездки ему пришлось бы соблюдать карантин после возвращения из Москвы.

До сих пор Бердымухамедов и его правительство игнорировали меры предосторожности, связанные с коронавирусом.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты провели в Симферополе репетицию военного парада без масок и социальной дистанции. ФОТО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от поездки, сославшись на тяжелую ситуацию с коронавирусом в стране. "Существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит", – написал он Владимиру Путину.

Также отказался приехать президент Азербайджана Ильхам Алиев, ранее также подтвердивший участие в параде.

Ранее от поездки отказался также президент Чехии Милош Земан, сославшись на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в России.

Также на Цензор.НЕТ: Путин обвинил Польшу в начале Второй мировой войны, Варшава говорит об искажении истории

Парад Победы запланирован в Москве на 24 июня. 11 июня глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что о готовности приехать на него сообщили лидеры 12 государств, в основном из стран СНГ.

Автор: 

Алиев Ильхам (162) парад (640) россия (95671) Земан Милош (88) Бердымухамедов Гурбангулы (21) Пашинян Никол (127) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+41
Бубочка в і розпачи готував коронний номер а тепер нікому і показати!
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20.06.2020 17:38
+34
А що Зеленського, не запросили?
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20.06.2020 17:35
+34
Ложкой кокс мешая,
Ночь идет большая...
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20.06.2020 17:37
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Правила форума Совет форумчан
А що Зеленського, не запросили?
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20.06.2020 17:35 Ответить
Бубочка в і розпачи готував коронний номер а тепер нікому і показати!
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20.06.2020 17:38 Ответить
Погана прикмета. Доведено султаном Омана.
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20.06.2020 18:24 Ответить
да, плохо сраку лижет кремлю сказали...
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20.06.2020 18:39 Ответить
Порошенка пригласили, вот думает, как отказать, а то х...нападёт
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20.06.2020 19:32 Ответить
Справды? Не чув, а пруф є? Чи так, сказав - яку у воду перднув?
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20.06.2020 19:38 Ответить
Что не бот,то первую букву неправильно в своих фамилиях пишут-то Сидоренко,то Сидоров. Почему то стесняются ,,П,, писать.
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20.06.2020 20:54 Ответить
Є анекдот про піаніста сідорова і сіоніста п*дорова))
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20.06.2020 21:37 Ответить
Он будет,на подтанцовке
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20.06.2020 20:36 Ответить
Самоізоляція
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20.06.2020 17:35 Ответить
Для цього Лену "заразили".
Щоб Пу не образилось і українці на види не підняли.
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20.06.2020 17:40 Ответить
Эх не будем горевать - будем дидываевать!
Президенты Туркмении и Азербайджана отказались приехать на военный парад в Москве - Цензор.НЕТ 2133
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20.06.2020 17:36 Ответить
Ложкой кокс мешая,
Ночь идет большая...
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20.06.2020 17:37 Ответить
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20.06.2020 17:59 Ответить
Что ж тяперячи с пабедабессиям будять ? Ай ай ай !!!
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20.06.2020 17:36 Ответить
Магомет не идет к горе *****
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20.06.2020 17:36 Ответить
что себе позволяют эти мелкие восточные сатрапы?
они не согласны с Великом учением Пу о развязывании Второй мировой подлыми полячишками ?
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20.06.2020 17:36 Ответить
світова підтримка *********** набирає обертів
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20.06.2020 17:36 Ответить
уже вижу как москва рыдает от горя
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20.06.2020 17:41 Ответить
От радости будет рыдать,что их с победобесием все кинули?
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20.06.2020 17:48 Ответить
Сцыкуны.
Вот для смелого Бункерфюрера потешных «ветеранов» закрыли на две недели на карантин в санаториях КГБ. Закрыли небольшими группами и постоянно делают им тесты на «заразу», те группы которые доживут до парадобесия - смогут приблизиться к телу вошьдя.
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20.06.2020 17:47 Ответить
І навіть ці кинули *****. Ну що,тепер вже до них гості кацапські можуть поїхати. З "новічком"...
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20.06.2020 17:47 Ответить
Они боятся что ***** поместит их на карантин, как посадил вытиранов с которыми будет лобзаться.

Кстати, в последние годы на парадах он изолирует Ленина, с глаз долой.
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20.06.2020 17:55 Ответить
Главы Туркмении, Азербайджана и премьер-министр Армении кинули главу кацапкляндии и сейчас чай пьют......
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20.06.2020 17:56 Ответить
Зачемпутену всякая шушера и бедные родственники? На парад прибудет труппа цирка уродов ОПЗЖ с Мертведчуком во главе, с Рабиновичем, Бойкой, Луукаш, Шуфричем и прочими моральными уродами...Будет весело....А потом все хором под аппараты ИВЛ. Обхохочешься парадик получится..
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20.06.2020 18:04 Ответить
шо.опять удар в спину *****? скока можна? останавитесь
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20.06.2020 18:06 Ответить
Это ниже спины. В спину - фирменный знак Эрдогана.
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20.06.2020 18:39 Ответить
Na parade raska pokazyt svojiu podbytuju texniku Siriji I Libiji Pantcyri,armati,i drugyje tanki sto iz nix ostalos posle dronov atak
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20.06.2020 18:07 Ответить
Із Сирії та Венесуели приїдуть? Чи те мілке ботоксне чмо одне буде на мавзолеї? О! Там ще з Африки можуть приїхати... Тобто вагнерівці можуть когось привезти... Ото свято буде!
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20.06.2020 18:08 Ответить
Зато как говорят злые-презлые языки приедет Чепушило.
Впрочем, я не верю, хто же будет принимать парад в Донецке?
На ДыРе этот день даже объявили нерабочим. Насрать на иканомику, важно показать местной фауне что стали как-бы ближе к Орде.
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20.06.2020 18:08 Ответить
Повесили аквафреши - стали ближе к Орде
Президенти Туркменії й Азербайджану відмовилися приїхати на військовий парад у Москві - Цензор.НЕТ 9049
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20.06.2020 18:12 Ответить
кацапня не орда. русня рабы и смерды орды.
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20.06.2020 18:15 Ответить
а Красносельського запросили ?


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https://bendery-ga.org/vnk.html КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ ...

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ (г.р. 1970) Президент Приднестровской Молдавской Республики, Почетный гражданин города Бендеры ...
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20.06.2020 19:05 Ответить
Я тоже не поеду
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20.06.2020 18:10 Ответить
я уже лет 35 там не был.... и не буду

пошли НА.... !
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20.06.2020 18:18 Ответить
"Юлий Цезарь умер. Шекспир умер. Наполеон умер, я тоже чувствую себя не совсем здоровым..." Марк Твен.
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20.06.2020 18:37 Ответить
Парады непременная фишка тиранов и убийц. Вирус победобесия.
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20.06.2020 18:11 Ответить
один Лукашенко будет там светить своей лысиной
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20.06.2020 18:11 Ответить
И то под сомнением. Ему в Белоруси "парады" устраивают.
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20.06.2020 18:41 Ответить
Не один Лукашенко, а чотири.
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20.06.2020 19:29 Ответить
Даже азиатские баи и ханы безгуют находиться рядом с карликовым вепсянским *********.
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20.06.2020 18:13 Ответить
А дидов на палке будут носить в этом году?
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20.06.2020 18:14 Ответить
будут конечно власова , шкуро, деникена краснова на палках носить.
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20.06.2020 18:16 Ответить
Главные диды у кацапов это Блохин, Магго , Емельянов и так далее, если не знаете о ком я, почитайте, это действительно ватные диды.
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20.06.2020 18:21 Ответить
Ну ты сравнил, Деникина и продавшегося власова.
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20.06.2020 18:24 Ответить
Придётся "Солнцеликому" праздновать "в одну харю"... Знакомая, как-то, рассказывала - пригласила друзей на день рождения. Советские времена - торт делала собственноручно, несколько часов провозилась. А днём влупил дождь, а потом - похолодание. На улице - каток. Транспорт "встал"... Добраться невозможно... Торт ела со слезами, в одиночестве...
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20.06.2020 18:15 Ответить
Туркменистан, "Туркмения" это республика СССР.
Юра, вы всё прое... Нужно вынуть голову с жопы дяди пети и перестать писать про "Туркмению", "Беларуссию", "Молдавию " ровно как и "на Украине" и "The Ukraine"
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20.06.2020 18:16 Ответить
а ты называешь Финляндию - Суоми, пишешь везде на форумах Суоми вместо Финляндия?... Туркмения это европейское название Туркменистана, имеем право
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20.06.2020 18:51 Ответить
то-то европейцы называют страны центральной Азии стан-кантрис...
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20.06.2020 20:32 Ответить
так -стан это и есть страна, земля.... как в европейский языках: франки - Франкия страна франков, тюрки - Туркия страна тюрков, суффикс свой, или можно -лэнд прибавлять Туркменлэнд, Киргизлэнд - то же самое, что и -стан земля киргизов
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20.06.2020 20:39 Ответить
спасибо, кеп, за вашу ценнейшую информацию
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21.06.2020 19:52 Ответить
Президенти Туркменії й Азербайджану відмовилися приїхати на військовий парад у Москві - Цензор.НЕТ 7270
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20.06.2020 18:18 Ответить
Про айзеров с армянами заведомо было известно - не будут они присутствовать рядом, заклятые враги. Но Алиев, кстати, послал министра обороны и батальон солдат для участия в параде.
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20.06.2020 18:22 Ответить
А Папандополус будет?
А эти союзнички - https://www.youtube.com/watch?v=jJIUcOptVU4
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20.06.2020 18:33 Ответить
хорошо некоторым республикам постсовка, когда есть удобная отмазка не поехать на победобесие))
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20.06.2020 18:41 Ответить
Что-то не хотят "союзнички" на этот костюмированный парад-маскарад к Фофану ехать. Токсичный он стал. Боятся замараться. Будет один победобеситься.
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20.06.2020 18:41 Ответить
Ехать то "отказываются" но воинские контингенты свои отправляют... ( су-и двуликие) Интересно а "воинский контингент" ОПОЗЖопса поедет для участия или только дружественная делегация Сына полицая , служки немцев Медведчука и дважды осужденного уголовника и раз избежавшего этого рецидивиста сына иудиного Рабиновича А также ОПа на блок "читателя дебильных текстов" Добкина" - Мураева и калясочника Кернеса.
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20.06.2020 18:45 Ответить
послалі хйла нх, молодці.
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20.06.2020 19:11 Ответить
кого не буде вистачати -це Асада і Хафтара....))))

а ще б десяток-другий африканців з Сомалі з "лентами" дуже би "органічно"дивились би на Параді як "переможці другої світової"....Президенти Туркменії й Азербайджану відмовилися приїхати на військовий парад у Москві - Цензор.НЕТ 9813
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20.06.2020 19:15 Ответить
А Сивохо не приглашали ? Конечно, он мавзолей обосцит.
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20.06.2020 19:39 Ответить
Пусть пригласят весь 95-й квартал - они подойдут.
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20.06.2020 19:40 Ответить
Вот блин, отказались посещать бордель со СПИДом.
Некрасиво по отношению хозяина борделя.
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20.06.2020 19:49 Ответить
Президенти Туркменії й Азербайджану відмовилися приїхати на військовий парад у Москві - Цензор.НЕТ 9369
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20.06.2020 19:56 Ответить
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21.06.2020 01:08 Ответить
Президенти Туркменії й Азербайджану відмовилися приїхати на військовий парад у Москві - Цензор.НЕТ 7570
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20.06.2020 19:57 Ответить
Странно..
ведь это Гурбангулы Бердымухамедов

водрузил Знамя Победы над Рейхстагом
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20.06.2020 20:15 Ответить
Русофоб! Все знают, что над Рехстагом знамя водрузил Кантария с сыном полка Вовой Путеным
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20.06.2020 20:34 Ответить
О том что именно они лезли на забор Зимнего в 1917 году по официальным данным в СССР удостоверения имели свыше 13 тысяч человек.
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20.06.2020 22:28 Ответить
А "наш" президент поедет! Вот,только интересно,обратно как... Ведь,в одну и ту же реку (страну?),два раза войти ...
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20.06.2020 20:26 Ответить
Одиноко одинокий одиночка х*йло
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20.06.2020 20:56 Ответить
Над Рейхстагом только очень ленивый не цеплял знамя. До сих пор спорят кто же был первым.
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20.06.2020 21:36 Ответить
Первым был тот, кто нёс бревно вместе с Ильичём.
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20.06.2020 21:49 Ответить
Президенти Туркменії й Азербайджану відмовилися приїхати на військовий парад у Москві - Цензор.НЕТ 521
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20.06.2020 22:43 Ответить
Це, точно зрада, при Пэтрi такого не було.
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20.06.2020 23:30 Ответить
 
 