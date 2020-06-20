Президенты Туркменистана и Азербайджана отказались приехать на военный парад в Москве

Главы Туркменистана, Азербайджана и премьер-министр Армении отказались от приезда на парад в Москве. Свой отказ они объяснили пандемией коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объяснил отказ от поездки тем, что 29 июня ему исполнится 63 года. В Туркменистане это считается достижением возраста пророка Мухаммеда, важным событием, которое отмечают в кругу родных и близких. Но после поездки ему пришлось бы соблюдать карантин после возвращения из Москвы.

До сих пор Бердымухамедов и его правительство игнорировали меры предосторожности, связанные с коронавирусом.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты провели в Симферополе репетицию военного парада без масок и социальной дистанции. ФОТО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от поездки, сославшись на тяжелую ситуацию с коронавирусом в стране. "Существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит", – написал он Владимиру Путину.

Также отказался приехать президент Азербайджана Ильхам Алиев, ранее также подтвердивший участие в параде.

Ранее от поездки отказался также президент Чехии Милош Земан, сославшись на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в России.

Также на Цензор.НЕТ: Путин обвинил Польшу в начале Второй мировой войны, Варшава говорит об искажении истории

Парад Победы запланирован в Москве на 24 июня. 11 июня глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что о готовности приехать на него сообщили лидеры 12 государств, в основном из стран СНГ.