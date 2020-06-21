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Українець загинув у ДТП в Естонії

Українець загинув у ДТП в Естонії

43-річний громадянин України близько 4:00 виїхав на зустрічну смугу неподалік від Таллінна і врізався спочатку в дорожню огорожу, а потім в опору моста.

Аварія сталася на дев'ятому кілометрі дороги Таллінн-Саку. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на естонське видання ERR.

"Згідно із зібраною інформацією, автомобіль виїхав на зустрічну смугу, потім в'їхав у дорожню огорожу, а після цього в опору моста, який споруджується. Унаслідок зіткнення автомобіль перекинувся на дах і впав на встановлені для будівельних робіт металеві конструкції", - пояснив оперативний керівник Пихьяської префектури Рааво Ярва.

В автомобілі був лише 43-річний громадянин України, він помер від ушкоджень на місці події.

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"На ділянці, де сталася ДТП, діє тимчасове обмеження швидкості (50 км/год). Обставини інциденту і пошкодження автомобіля вказують на те, що швидкість, найімовірніше, була вищою за допустиму. На місці події слідів гальмування не видно", - зазначив Ярва.

За словами оперативного керівника, водій не був пристебнутий паском безпеки.
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Эстония, излюбленное место лугандонов.
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21.06.2020 14:36 Відповісти
Улюблене місто лугандонів це Київ.
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21.06.2020 14:39 Відповісти
Лугандонців дійсно багато..Закінчіла ЛІВД але в ,,маладой республікє" працювати не зазотіла..Поіхала на заробітки в Пярну-і вийшла заміж за руцкагаварящего естонця..такогож ватника як і вона....
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21.06.2020 15:37 Відповісти
вчера в эстонии три аварии со смертельным исходом. этот на пристегнут был ремнем и сильно превысил скорость .(((((
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21.06.2020 15:22 Відповісти
Сергей был работящим мужиком,правильным. Жаль,очень жаль. В наших краях нет работы(с. Обрывка,не далеко от Новой Каховки. Нищета заставляет людей ехать на ЧУЖБИНУ....
Да,и не надо зачислять его в лугандоны....
Мои соболезнования родным и близким. (его мать болеет)
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21.06.2020 16:58 Відповісти
 
 