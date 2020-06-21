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Украинец погиб в ДТП в Эстонии

Украинец погиб в ДТП в Эстонии

43-летний гражданин Украины в около 4 часов утра выехал на встречную полосу неподалеку от Таллинна и врезался сначала в дорожное ограждение, а потом в опору моста.

Авария произошла на девятом километре дороги Таллинн-Саку. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на эстонское издание ERR.

"Согласно собранной информации, автомобиль выехал на встречную полосу, после этого въехал в дорожное ограждение, а затем в опору находящегося на стадии строительства моста. В результате столкновения автомобиль перевернулся на крышу и упал на установленные для строительных работ металлические конструкции", - пояснил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва.

В автомобиле был только 43-летний гражданин Украины, он скончался от полученных повреждений на месте происшествия.

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"На участке, где произошло ДТП, действует временное ограничение скорости 50 км/ч. Обстоятельства инцидента и повреждения автомобиля указывают на то, что скорость, скорее всего, была выше допустимой. На месте происшествия следов торможения не видно", - отметил Ярва.

По словам оперативного руководителя, водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

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Эстония, излюбленное место лугандонов.
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21.06.2020 14:36 Ответить
Улюблене місто лугандонів це Київ.
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21.06.2020 14:39 Ответить
Лугандонців дійсно багато..Закінчіла ЛІВД але в ,,маладой республікє" працювати не зазотіла..Поіхала на заробітки в Пярну-і вийшла заміж за руцкагаварящего естонця..такогож ватника як і вона....
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21.06.2020 15:37 Ответить
вчера в эстонии три аварии со смертельным исходом. этот на пристегнут был ремнем и сильно превысил скорость .(((((
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21.06.2020 15:22 Ответить
Сергей был работящим мужиком,правильным. Жаль,очень жаль. В наших краях нет работы(с. Обрывка,не далеко от Новой Каховки. Нищета заставляет людей ехать на ЧУЖБИНУ....
Да,и не надо зачислять его в лугандоны....
Мои соболезнования родным и близким. (его мать болеет)
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21.06.2020 16:58 Ответить
 
 