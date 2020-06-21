Украинец погиб в ДТП в Эстонии

43-летний гражданин Украины в около 4 часов утра выехал на встречную полосу неподалеку от Таллинна и врезался сначала в дорожное ограждение, а потом в опору моста.

Авария произошла на девятом километре дороги Таллинн-Саку. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на эстонское издание ERR.

"Согласно собранной информации, автомобиль выехал на встречную полосу, после этого въехал в дорожное ограждение, а затем в опору находящегося на стадии строительства моста. В результате столкновения автомобиль перевернулся на крышу и упал на установленные для строительных работ металлические конструкции", - пояснил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва.

В автомобиле был только 43-летний гражданин Украины, он скончался от полученных повреждений на месте происшествия.

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"На участке, где произошло ДТП, действует временное ограничение скорости 50 км/ч. Обстоятельства инцидента и повреждения автомобиля указывают на то, что скорость, скорее всего, была выше допустимой. На месте происшествия следов торможения не видно", - отметил Ярва.

По словам оперативного руководителя, водитель не был пристегнут ремнем безопасности.