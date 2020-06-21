Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у "ЛНР"
Главу Верховної Ради України Дмитра Разумкова просять втрутитися в ситуацію із закриттям на окупованій частині Луганської області нерентабельних шахт. Відповідне звернення до спікера парламенту і уповноваженого з прав людини Людмили Денісової було відправлено від імені якогось "Комітету визволення Донбасу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ОстроВ".
"Комітет" називає себе опозиційною силою, проте окуповану частину області однозначно називає "Луганською народною республікою".
У зверненні до Ю.Разумкова і Л.Денісової міститься прохання "втрутитися в ситуацію, що склалася в "Луганській Народній Республіці" (в оригіналі без лапок. - "ОстроВ") у зв'язку з ігноруванням і порушенням прав трудящих шахт "Никонор-Нова", "Комсомольська", "Партизанська", "Молодогвардійська".
Ці шахти, часто є містоутворюючими підприємствами, закриваються як не рентабельні, а гірники звільняються. Тут існує так само кількамісячна затримка у виплаті заробітної плати. Шахтарі, з метою отримати ними зароблені гроші, вдаються до страйків. Каральні окупаційні органи, зі свого боку, заарештовують активістів.
З окупованої території скаржаться, що "керівництво" ЛНР "залишається пасивним в ситуації, що склалася, і не вживає заходів до вирішення проблеми. Шахтарі та їхні сім'ї продовжують залишатися без засобів до існування, навіть більше: репресії і терор проти незгодних тільки посилюються".
"У низці міст відсутній мобільний зв'язок, блокуються соціальні мережі."МДБ ДНР" продовжує затримувати шахтарів шахти "Комсомольська" для допитів (там відбувся останій страйк. - "ОстроВ"), про долю п'ятьох з них поки нічого не відомо.
У цій ситуації, йдеться в зверненні "Комітету", "у шахтарів залишається надія тільки на тиск з боку міжнародної спільноти на владу "ЛНР" (ніким у світі не визнану. -" ОстроВ ").
"Просимо Вас порушити питання щодо засудження дій влади "ЛНР" на рівні міжнародних організацій з метою припинення репресій і актів залякування гірників і членів їхніх сімей, які стали стандартною практикою для правоохоронних органів", - волає до української влади "опозиційна сила".
Про "Комітет визволення Донбасу" нічого достовірно не відомо. Однак "МДБ ЛНР" визнало існування низки "опозиційних" структур, що підтримують шахтарські страйки. Окупанти назвали їх екстремістськими і пов'язаними з "іноземними спецслужбами".
Будь ласка, зачекайте...
И только за 6 месяцев второй половины 1933 года, Джугашвили (кумир Куйла, который сейчас правит остатками сралинской недоимперии) завез на Донбасс из Кремляндии полмиллиона своей московитской породы, так любящей рабство и порабощение других народов, отдав им землю и дома умерших наших людей.
Этнические перемещения ордынцы осуществляли постоянно, пока кремлевские гауляйтеры контролировали территорию Украины - украинцев на стройки века в Сибирь или на целину в Казахстан, чтобы из них вылепить таких же умственных дегенератов-империалистов, как и вся их орда, по своему уму и подобию, а сами ордынцы в то же время сюда перлись, в Украину.
Вот и получилось, что на оккупированной Куйлом нашей украинской земле оккупанты и дебилизированные ими "почти русские" получают от Украины пенсии и пособия, а Куйло требует от Квартальщика признать оккупированные территории неоккупированными, оккупантов и их пособников признать "нашими людьми". т. е. украинцами, а не "ихними людьми", и взять всю свору на содержание Украины (без украинского контроля, признать зону оккупации "особыми районами Украины".
И судя по заявлениям Сивохи и Ермака (доверенных лицах Зеленского), о "наших людях", похоже в администрации Зеленского ломают голову над тем, как выполнить хотелки Путлера, и одновременно закошмарить украинское общество так, чтобы никто не устроил по этому поводу протестов.
І - до речі - шахтарі, що залишаться без роботи, можут тепер отримати роспаспорти, і спкійно собі жити без Бандер після переїзду на Кузбас.
Доктор сказал в морг - значит в морг!
Замечательно!
Освободите себя от русских оккупантов, поднимите флаги Украины - и Украина обязательно поможет вам!
маразм крепчает с каждым днем в лугандонии ))))
ну не возможно такое высрать при здравом уме и крепкой памяти))))
звик вже просто продивлятися статті за два роки. але тут - не витерпів:
багато написали про дивний комітет та дивних шахтарів.
але:
1) як україна має тим шахтарям допомогти? як хочуть допомоги, то можуть спокійно кинути свою динириляньдію та їхати до україни. тут їм можна допомогти. але сидіти там та просити допомоги - це як?
2) просити допомоги у розумкова? вдвічи цікавіше. що має зробити найвідоміший руськомірсько-бот при президенті україни? позвати путіна?
кто просит?
Может взять оружие - и разобраться самим. Вы ж сами блокировали украинскую армию - теперь расхлёбывайте...
Захотели опять кормить всю Украину и нахлебникрв из ЕС?
А хотятли Украина и ЕС есть то дерьмо которое вы производите?
А чё так?
Идите на мацкву постучите касками)
Исходя из этого к этому вбросу и нужно относиться а не безтолку выливать злобу на тамошних обывателях. Их мнение уже дохрена лет ничего не значит. Возможность их к влиянию на ситуацию была просрана в 2014. И дело не в них. Думаю, что им не повезло...
Это грех не помогать братьям!
Только чур я за рулем танка!!!