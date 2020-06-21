УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8363 відвідувача онлайн
Новини
64 368 391
шахтарі (536) Разумков Дмитро (1526)

Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у "ЛНР"

Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у

Главу Верховної Ради України Дмитра Разумкова просять втрутитися в ситуацію із закриттям на окупованій частині Луганської області нерентабельних шахт. Відповідне звернення до спікера парламенту і уповноваженого з прав людини Людмили Денісової було відправлено від імені якогось "Комітету визволення Донбасу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ОстроВ".

"Комітет" називає себе опозиційною силою, проте окуповану частину області однозначно називає "Луганською народною республікою".

У зверненні до Ю.Разумкова і Л.Денісової міститься прохання "втрутитися в ситуацію, що склалася в "Луганській Народній Республіці" (в оригіналі без лапок. - "ОстроВ") у зв'язку з ігноруванням і порушенням прав трудящих шахт "Никонор-Нова", "Комсомольська", "Партизанська", "Молодогвардійська".

Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у ЛНР 01

Ці шахти, часто є містоутворюючими підприємствами, закриваються як не рентабельні, а гірники звільняються. Тут існує так само кількамісячна затримка у виплаті заробітної плати. Шахтарі, з метою отримати ними зароблені гроші, вдаються до страйків. Каральні окупаційні органи, зі свого боку, заарештовують активістів.

З окупованої території скаржаться, що "керівництво" ЛНР "залишається пасивним в ситуації, що склалася, і не вживає заходів до вирішення проблеми. Шахтарі та їхні сім'ї продовжують залишатися без засобів до існування, навіть більше: репресії і терор проти незгодних тільки посилюються".

"У низці міст відсутній мобільний зв'язок, блокуються соціальні мережі."МДБ ДНР" продовжує затримувати шахтарів шахти "Комсомольська" для допитів (там відбувся останій страйк. - "ОстроВ"), про долю п'ятьох з них поки нічого не відомо.

У цій ситуації, йдеться в зверненні "Комітету", "у шахтарів залишається надія тільки на тиск з боку міжнародної спільноти на владу "ЛНР" (ніким у світі не визнану. -" ОстроВ ").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від імені шахтарів я направив Зеленському звернення із вимогою звільнити Геруса, - нардеп Волинець

"Просимо Вас порушити питання щодо засудження дій влади  "ЛНР" на рівні міжнародних організацій з метою припинення репресій і актів залякування гірників і членів їхніх сімей, які стали стандартною практикою для правоохоронних органів", - волає до української влади "опозиційна сила".

Про "Комітет визволення Донбасу" нічого достовірно не відомо. Однак "МДБ ЛНР" визнало існування низки "опозиційних" структур, що підтримують шахтарські страйки. Окупанти назвали їх екстремістськими і пов'язаними з "іноземними спецслужбами".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+110
а шо такое, почему не путен памаги!.
показати весь коментар
21.06.2020 16:00
+102
Чуваки, вы ж не в ту сторону жалуетесь. И касками, касками стучите.
показати весь коментар
21.06.2020 16:02
+95
Очень просто - пусть выйдут на улицы и начнут кричать ,,Ху.ло иди нах с Донбасса,, !!! И когда он уйдёт, то шахты заработают на полную !
показати весь коментар
21.06.2020 16:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Просят помощи? Та нет проблем,пусть шахтёры начинают резать кацапов,там и помощь подоспеет.
показати весь коментар
21.06.2020 18:48 Відповісти
Нехай спочатку допоможуть ЗСУ.
показати весь коментар
21.06.2020 18:54 Відповісти
Нехай як в 14 р. захоплюють адміністративні будівлі, роззброюють апалчєнцев, кидаються під раша танки, підпалюють склади, казарми, трансформаторні станціїї, розкручуюють рейки на залізниці і мостах, вночі ріжуть і вішають пяних іхтамнєтов з ополчєнцами, їдуть в масквабад до ***** с чєлобітной. Піднімайтесь з колін, ви ж гейропу кармілі, майте шахтарську гідність і честь !
показати весь коментар
21.06.2020 18:55 Відповісти
А де там шахтарі в забої--вони вже всі давно стали танкістами і артилеристами. Така ж там пропаганда. За свої дії потрібно нести відповідальність.
показати весь коментар
21.06.2020 18:56 Відповісти
Пусть сбрасывают власть и присоединяются к нам. Иначе пусть сосут лапу.
показати весь коментар
21.06.2020 18:57 Відповісти
Не для того вас, быдло, Ахметов кацапам сдал, чтобы шахты восстанавливать. Вы своей тупостью сделали то, что Тетчер в свое время с трудом удалось в Англии сделать.
показати весь коментар
21.06.2020 18:59 Відповісти
Так шо, Лугандонам отравляющих газов нада прислать, чтоб дебилов потравили?
показати весь коментар
21.06.2020 19:08 Відповісти
Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у "ЛНР" - Цензор.НЕТ 7079
показати весь коментар
21.06.2020 19:14 Відповісти
"освобождения" от кого? Не они ли ложились под украинские танки в 20914 году и просили: путен, приди, памаги, введи вайска. Пришел, помог, ввел, все как они просили. Ну, а шахты, кому они нужны, с их допотопным оборудованием и технологиями.
показати весь коментар
21.06.2020 19:10 Відповісти
Вспоминаю 2014 год, когда эти мрази радовались приходу "руського мира" и хаяли Украину. Теперь настала другая ситуация, которая заставляет тупое быдло понимать к чему это все привело. Выход из этой ситуации для них есть, Освобождать с оружием в руках свои дома, предприятия и т.д., тем самым доказать, что поняли свою ошибку и исправили ее, а не стучать касками или х..., писать всякие писульки от этого лучше не станет.
показати весь коментар
21.06.2020 19:15 Відповісти
Только в 1931-1933 гг., после завершения массового грабежа украинцев, названного ордынскими утырками коллективизацией, любимый вурдалак скрепоносцев Сралин умертвил Голодомором в Украине от 6 до 9 миллионов украинцев, считать нужно и тех, кого не родили беременные матери.
И только за 6 месяцев второй половины 1933 года, Джугашвили (кумир Куйла, который сейчас правит остатками сралинской недоимперии) завез на Донбасс из Кремляндии полмиллиона своей московитской породы, так любящей рабство и порабощение других народов, отдав им землю и дома умерших наших людей.
Этнические перемещения ордынцы осуществляли постоянно, пока кремлевские гауляйтеры контролировали территорию Украины - украинцев на стройки века в Сибирь или на целину в Казахстан, чтобы из них вылепить таких же умственных дегенератов-империалистов, как и вся их орда, по своему уму и подобию, а сами ордынцы в то же время сюда перлись, в Украину.
показати весь коментар
21.06.2020 19:17 Відповісти
И хоть Куйлу сейчас не хватает ****** и отморозков, которые наплодили бы ему новые легионы ордынцев, способные кромсать земли соседних народов, обратно он их не зовет, внедренные и натурализованные оккупанты ему здесь нужнее.

Вот и получилось, что на оккупированной Куйлом нашей украинской земле оккупанты и дебилизированные ими "почти русские" получают от Украины пенсии и пособия, а Куйло требует от Квартальщика признать оккупированные территории неоккупированными, оккупантов и их пособников признать "нашими людьми". т. е. украинцами, а не "ихними людьми", и взять всю свору на содержание Украины (без украинского контроля, признать зону оккупации "особыми районами Украины".
И судя по заявлениям Сивохи и Ермака (доверенных лицах Зеленского), о "наших людях", похоже в администрации Зеленского ломают голову над тем, как выполнить хотелки Путлера, и одновременно закошмарить украинское общество так, чтобы никто не устроил по этому поводу протестов.
показати весь коментар
21.06.2020 19:17 Відповісти
Таки да, а я думал, что только я так думаю.
показати весь коментар
21.06.2020 19:28 Відповісти
Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2785
показати весь коментар
21.06.2020 19:23 Відповісти
Черговий хід Пуйла, надавити на жалость, номер не пройде, Шахтери дондараса їдьте в Мацкву 24 червня і стучіте каскамі на краснай площади возле мандзелея с трупом гнилого сіфілітіка! Будєт очень скрепно и патриотічно!.
показати весь коментар
21.06.2020 19:23 Відповісти
Смешно.
показати весь коментар
21.06.2020 19:27 Відповісти
ржи, лошадь, если тебе смешно.
показати весь коментар
21.06.2020 20:37 Відповісти
" ЛНР" и "ДНР" не существует, это типа "Протекторат Богемии и Моравии" ( на месте Чехии) или Генерал губернаторство ( на месте Польши) у фашистской Германии.. Так что изначально Украину ловят на понт признания. Нет уж. Как "шахтеры и комбайнеры" откопав вооружений больше чем у ФРГ и Польши вместе взятых в забоях, пусть тем же макаром перебьют оккупантов и их пособников, сдадут все оружие и боеприпасы, и предстанут перед судом Украины и ее народа. А тогда посмотрим. А сейчас что в ОРДЛО , что в Крыму - пусть хоть камни с неба, пусть хоть безводная пустыня Нимиб, хоть Калыма с Магаданом. Предатели и изменники получают то что и должны. при чем это пока еще только начало.
показати весь коментар
21.06.2020 19:32 Відповісти
чего?
показати весь коментар
21.06.2020 19:35 Відповісти
Абсолютно солидарен с мнениями, что не туда шахтёры ОРДЛО обращаются. А надо обращаться к своему российскому *****. И стучать надо касками по громче, и в основном по своей тупой башке и на красной площади, во время парада победы *****!! На хрен вы нам предатели Украины нужны!. Езжайте в свой российский ростов или кемерово!! Там угля там до хрена и паспорта российские у вас у всех имеются!! Может и вам крошки перепадут!!
показати весь коментар
21.06.2020 19:37 Відповісти
Та понятно , Ермак с Сивохо новую схему замутили .Вопрос только в том : сколько лямов гривен помощи на этом распилят ?
показати весь коментар
21.06.2020 19:37 Відповісти
Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у "ЛНР" - Цензор.НЕТ 818
показати весь коментар
21.06.2020 19:39 Відповісти
Вот что я вам скажу: уж если Расии таки удастся впихнуть ОРДЛО обратно в Украину, так хоть пускай перед этим позакрывают нахрен все убыточные шахты!
показати весь коментар
21.06.2020 19:50 Відповісти
Цікаво, що я теж про це подумав - хай зроблять те, що колись Маргарет Тетчер зробила в Британнії, але претензії будуть не до України.
І - до речі - шахтарі, що залишаться без роботи, можут тепер отримати роспаспорти, і спкійно собі жити без Бандер після переїзду на Кузбас.
показати весь коментар
21.06.2020 20:00 Відповісти
Так их кормить все-равно придется, бывших наших кормильцев. Так хоть уголь был.
показати весь коментар
21.06.2020 20:03 Відповісти
Нет уж!
Доктор сказал в морг - значит в морг!
показати весь коментар
21.06.2020 20:05 Відповісти
А зачем?
показати весь коментар
21.06.2020 22:18 Відповісти
ПУТЕН, ВВЕДИ!!!!
показати весь коментар
21.06.2020 19:51 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
21.06.2020 19:53 Відповісти
та, походу, молят: "путен, выведи!" бо, ... до гланд ввел
показати весь коментар
21.06.2020 20:37 Відповісти
В общем то, они должны создать подполье, поднять восстание, и просить Украину военной помощи.
показати весь коментар
21.06.2020 20:05 Відповісти
После 2-й бутылки водки восстать крикнуть "введии!!!!" и снова на 4 лапы
показати весь коментар
21.06.2020 20:08 Відповісти
Коли в 2014 році на поверхні йшла війна і гинули сотні людей, кроти щодня повзли під землю рубати угальок ринату, Фімі та іншій швалі. Казали - їх війна не стосується, їм сім"ї годувати треба... Тепер хай жруть, аби не обляпались!
показати весь коментар
21.06.2020 20:09 Відповісти
А шо камни с неба не по зубам!
показати весь коментар
21.06.2020 20:10 Відповісти
Комитет освобождения?
Замечательно!
Освободите себя от русских оккупантов, поднимите флаги Украины - и Украина обязательно поможет вам!
показати весь коментар
21.06.2020 20:12 Відповісти
Вам ордынским прихвостням только камни с неба.Забыли уже как волали - ***** введи войска.Быстрей бы вы повыздыхали и наша армия зайдет на украинские земли.
показати весь коментар
21.06.2020 20:25 Відповісти
а шо такое, суки, вам же Украина говном намазана крысы млять даунецкие? а что ж ***** уже не в состоянии помочь, вы ж мрази просили ***** ввести войска, пожили в свое удовольствие в сРюцькАм мире?!
показати весь коментар
21.06.2020 20:31 Відповісти
мне интересно, под какой дурью надо быть что бы такую бредятину накропать?))))
маразм крепчает с каждым днем в лугандонии ))))
ну не возможно такое высрать при здравом уме и крепкой памяти))))
показати весь коментар
21.06.2020 20:33 Відповісти
То примитивная кремлевская провокация, чем тупее тем легче проканает.
показати весь коментар
21.06.2020 20:41 Відповісти
походу, они поняли кто кого кормил. млять, организовывайте шахтерские отряды, равно как и митинги с плакатами и кричалками типа: "ЗЕ, введи войска" . можете еще инициативно замутить референдум, по отмене предыдущего референдума.
показати весь коментар
21.06.2020 20:34 Відповісти
Так, для начала перевести эти стенания на государственный язык Украины, чтобы наглость обращения не так резала глаза. Потом уточнить название организации "комитет освобождения донбасса" - от кого конкретно? Таким образом, начало обращения должно звучать так: "Підпільна організація "Комітет звільнення Донбасу від російської окупації" звертається до Вас..."
показати весь коментар
21.06.2020 20:40 Відповісти
https://istrind.livejournal.com/360479.html Слёзы меня душат и я нимагу гаварить! )
показати весь коментар
21.06.2020 20:41 Відповісти
Бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч повилазьте!
показати весь коментар
21.06.2020 21:17 Відповісти
Втомилися кормити Європу?
показати весь коментар
21.06.2020 21:23 Відповісти
ну, нарешті... вдалося зайти до свого акаунту
звик вже просто продивлятися статті за два роки. але тут - не витерпів:
багато написали про дивний комітет та дивних шахтарів.
але:
1) як україна має тим шахтарям допомогти? як хочуть допомоги, то можуть спокійно кинути свою динириляньдію та їхати до україни. тут їм можна допомогти. але сидіти там та просити допомоги - це як?

2) просити допомоги у розумкова? вдвічи цікавіше. що має зробити найвідоміший руськомірсько-бот при президенті україни? позвати путіна?
показати весь коментар
21.06.2020 21:32 Відповісти
Справа в тому, що вони там в знак протесту поспускалися у шахти, ак окупанти заборонили їм спускати туди харчі і відімкнули світло і ветиляцію, то ж ніяк вони тепер не те що в Україну виїхати, звідти піднятися не можуть. Але гадаю, що вони думають, що Розумков може отак взяти і сказати "https://www.youtube.com/watch?v=Ht-ND7GN-WM Дать людям всьо ".
показати весь коментар
21.06.2020 23:55 Відповісти
про позпускалися я бачив. казанський показував та не раз. але хоч вони свою владу і почали називати фашистською (вже якийсь прогрес), але їхати звідти не хочуть. чого чекають? зарплатні у луганських шахтах вже 8 місяців нема. отож мене і здивувало: чого вони звертаються до україни якщо бажають сидіти у своєму луганську та що їм може зробити розумков? краще було б звернутися до бойка - це він там усім заправляв.
показати весь коментар
22.06.2020 10:37 Відповісти
Спасем, но посмертно!
показати весь коментар
21.06.2020 21:35 Відповісти
Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8027Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8103Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у "ЛНР" - Цензор.НЕТ 9493Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8427
показати весь коментар
21.06.2020 21:52 Відповісти
З А Л У П У ИМ ОТ КОНЯ.
показати весь коментар
21.06.2020 21:59 Відповісти
Дураки... Арканар полный...
показати весь коментар
21.06.2020 22:02 Відповісти
"Оккупированный Донбасс просит"
кто просит?
показати весь коментар
21.06.2020 22:05 Відповісти
Ойц, как так-то?
Может взять оружие - и разобраться самим. Вы ж сами блокировали украинскую армию - теперь расхлёбывайте...
показати весь коментар
21.06.2020 22:10 Відповісти
Це вони так хочуть легалізувати лнр.
показати весь коментар
21.06.2020 22:13 Відповісти
А шо такое? Уже наелись расейких пряников,и заскакали за печеньки госдепа?
Захотели опять кормить всю Украину и нахлебникрв из ЕС?
А хотятли Украина и ЕС есть то дерьмо которое вы производите?
показати весь коментар
21.06.2020 22:15 Відповісти
Нерентабельные шахты Украина датировала, что... Россия уже не кормит?
А чё так?
Идите на мацкву постучите касками)
показати весь коментар
21.06.2020 22:21 Відповісти
починають свою продажницьку пісню. як їм вірити ? cкільки горя від них людям . освободили вас сук такі самі від бандер - тепер жуйте падли путінську баланду
показати весь коментар
21.06.2020 22:22 Відповісти
Такое в тех краях можно писать только с одобрения товарища полковника, так как заберут безвозвратно...
Исходя из этого к этому вбросу и нужно относиться а не безтолку выливать злобу на тамошних обывателях. Их мнение уже дохрена лет ничего не значит. Возможность их к влиянию на ситуацию была просрана в 2014. И дело не в них. Думаю, что им не повезло...
показати весь коментар
21.06.2020 22:28 Відповісти
Срочно нужно выразить озабоченность)
показати весь коментар
21.06.2020 22:51 Відповісти
Що знов, нас ніхто нє слишит?
показати весь коментар
21.06.2020 22:52 Відповісти
Это разводняк. Колаборанты с подачи оккупантов и их агенты у нас пытаюся выставить дело так, чтобы Украина платила дань. Шахты закроют, а всю социалку положат на Украину. Тогда то они "включат" эти бандустаны в состав Украины и будут делегировать своих "представителей" в Киев. На самом деле, они звали ***** и ***** пришло. Все, кто кого звал, тот то и получил. Назад можно будет, но только через всенародное восстание, ибо все остальное - вранье и провокации.
показати весь коментар
21.06.2020 22:58 Відповісти
Це нагадує лист-скаргу на господарів, Ваньки Жукова, за адресою "На село дідусеві".
показати весь коментар
21.06.2020 23:08 Відповісти
Відповідь - смокчіть та гудіть
показати весь коментар
21.06.2020 23:36 Відповісти
Каски і на окупанта!В самих така сама ситуація:1)ДТЕК зупиняє роботу найбільшого вугледобувного підприємства країни.2)Шахтарям варто пікетувати маєтки Ахметова, а не урядовий квартал3)Уряд виділив з бюджету 163 млн грн для виплат зарплат шахтарям 4)Шахтарі припинили голодування у приміщенні ЛОДА.
показати весь коментар
21.06.2020 23:40 Відповісти
З жиру бісяться, бо вже 6 років не годують Захід...
показати весь коментар
21.06.2020 23:45 Відповісти
Бубочка! И вот чем тебе не повод ввести войска на помощь братским шахтёрам!
показати весь коментар
22.06.2020 00:12 Відповісти
Ты пойдешь???
показати весь коментар
22.06.2020 09:44 Відповісти
Конечно да!!!!
Это грех не помогать братьям!
Только чур я за рулем танка!!!
показати весь коментар
22.06.2020 12:26 Відповісти
Пусть вам снятся сны про человеческую жизнь, чтоб реальность казалась еще невыносимой, зверьё.
показати весь коментар
22.06.2020 00:38 Відповісти
Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у "ЛНР" - Цензор.НЕТ 4511
показати весь коментар
22.06.2020 01:07 Відповісти
домбас независимы республик луганских сжалился и решил покормить нахлебников?
показати весь коментар
22.06.2020 02:35 Відповісти
хотели рузькэ мир?? Хлебайте и не подавитесь!!!!!
показати весь коментар
22.06.2020 09:03 Відповісти
Гавна им на палочке,выйдите на улицу и постучите касками
показати весь коментар
22.06.2020 09:26 Відповісти
Пусть обращаются к братской ДНР.
показати весь коментар
22.06.2020 09:43 Відповісти
А скільки ешелонів із ворожими солдатами ці "опозиціонери" пустили під укіс? А скільки вони щодня кацапів вбивають? Так ото ж... Не має нам чого туди втручатись. Допомагати слід тому, хто бореться із ворогом!
показати весь коментар
22.06.2020 10:06 Відповісти
Пуйло всему миру говорит, что шахтеры воюют против Украины! Это получается, что они уже не воюют, а просят денег? Не понятно же ничего
показати весь коментар
22.06.2020 11:35 Відповісти
Ну все, кормили всю страну и тут бац - приплыли...
показати весь коментар
22.06.2020 11:57 Відповісти
Это как? Украина, введи? Так Рашка ж уже ввела. У горняков жэпь не треснет если все одновременно введут?
показати весь коментар
22.06.2020 14:24 Відповісти
Ат хрен вам , с укропом, шахтёры С ОРДЛО!!!!
показати весь коментар
22.06.2020 16:49 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 