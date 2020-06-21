Окупований Донбас просить Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у "ЛНР"

Главу Верховної Ради України Дмитра Разумкова просять втрутитися в ситуацію із закриттям на окупованій частині Луганської області нерентабельних шахт. Відповідне звернення до спікера парламенту і уповноваженого з прав людини Людмили Денісової було відправлено від імені якогось "Комітету визволення Донбасу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ОстроВ".

"Комітет" називає себе опозиційною силою, проте окуповану частину області однозначно називає "Луганською народною республікою".

У зверненні до Ю.Разумкова і Л.Денісової міститься прохання "втрутитися в ситуацію, що склалася в "Луганській Народній Республіці" (в оригіналі без лапок. - "ОстроВ") у зв'язку з ігноруванням і порушенням прав трудящих шахт "Никонор-Нова", "Комсомольська", "Партизанська", "Молодогвардійська".

Ці шахти, часто є містоутворюючими підприємствами, закриваються як не рентабельні, а гірники звільняються. Тут існує так само кількамісячна затримка у виплаті заробітної плати. Шахтарі, з метою отримати ними зароблені гроші, вдаються до страйків. Каральні окупаційні органи, зі свого боку, заарештовують активістів.

З окупованої території скаржаться, що "керівництво" ЛНР "залишається пасивним в ситуації, що склалася, і не вживає заходів до вирішення проблеми. Шахтарі та їхні сім'ї продовжують залишатися без засобів до існування, навіть більше: репресії і терор проти незгодних тільки посилюються".

"У низці міст відсутній мобільний зв'язок, блокуються соціальні мережі."МДБ ДНР" продовжує затримувати шахтарів шахти "Комсомольська" для допитів (там відбувся останій страйк. - "ОстроВ"), про долю п'ятьох з них поки нічого не відомо.

У цій ситуації, йдеться в зверненні "Комітету", "у шахтарів залишається надія тільки на тиск з боку міжнародної спільноти на владу "ЛНР" (ніким у світі не визнану. -" ОстроВ ").

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"Просимо Вас порушити питання щодо засудження дій влади "ЛНР" на рівні міжнародних організацій з метою припинення репресій і актів залякування гірників і членів їхніх сімей, які стали стандартною практикою для правоохоронних органів", - волає до української влади "опозиційна сила".

Про "Комітет визволення Донбасу" нічого достовірно не відомо. Однак "МДБ ЛНР" визнало існування низки "опозиційних" структур, що підтримують шахтарські страйки. Окупанти назвали їх екстремістськими і пов'язаними з "іноземними спецслужбами".