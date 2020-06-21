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Жителі ізольованого через COVID-19 будинку в Німеччині закидали поліцейських камінням. ФОТО

Жителі ізольованого через COVID-19 будинку в Німеччині закидали поліцейських камінням. ФОТО

Обурені необхідністю сидіти на карантині жителі намагалися повалити огорожу, кидали в поліцейських каміння, підпалювали предмети, а один з учасників протесту кинув у поліцейських комп'ютер.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Спалах коронавірусної хвороби виявили в одному з багатоквартирних будинків м.Геттінген в Нижній Саксонії. За даними влади, хворі 120 з 700 мешканців будинку.

Жителям будинку заборонили виходити на вулицю до 25 червня. Стежити за дотриманням карантину поставили поліцейських.

Жителі ізольованого через COVID-19 будинку в Німеччині закидали поліцейських камінням 01

Люди спробували прорватися через поліцейський кордон і хотіли повалити паркан, що оточує  будинок. Вони закидали правоохоронців камінням і викидали з вікон різні предмети, зокрема підпалені. Хтось в емоціях запустив у правоохоронців комп'ютером.

Кілька поліцейських мають травми.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ і змогли загнати жителів будинку назад на карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина продовжує низку обмежувальних заходів проти коронавірусу

Жителі ізольованого через COVID-19 будинку в Німеччині закидали поліцейських камінням 02
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Топ коментарі
+63
А на фото точно німці?
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21.06.2020 18:58
+41
Гітлер в гробу перевертається.
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21.06.2020 19:00
+34
русские или арабы.
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21.06.2020 19:01
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То такі німці як я пуєрторіканець, реальні німці не заражаються як стадо в одному будинку
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21.06.2020 19:38 Відповісти
На арийцев не сильно похожи .
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21.06.2020 19:39 Відповісти
Щас немцы побегут этим цветным ботинки целовать.
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21.06.2020 19:44 Відповісти
Почти, как у нас, с общагами и дурками.
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21.06.2020 19:50 Відповісти
Коронавирус ослабевает и вскоре может исчезнуть, - врач из Италии https://med.obozrevatel.com/pulmonology/koronavirus-oslabevaet-i-vskore-mozhet-ischeznut-vrach-iz-italii.htm
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21.06.2020 19:53 Відповісти
Важно что бы когда он исчезнет не исчезла его легенда, а то потом люди копов и прочую нечисть на карантин посадят.
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21.06.2020 20:19 Відповісти
А вот врачи из Намибии так не думают! И тут они больше согласны с врачем из Занзибара, шо болеть еще придется 234 дня, а если обтираться потовыми выделениями тушканчика с Огненной Земли, то можно покончить с коронавирусом и за 150 дней.
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22.06.2020 07:30 Відповісти
Истинные арийцы на фото...все блондины с голубыми глазами, ещё немного и начнут аллахакбарить зиговать то-есть.
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21.06.2020 19:58 Відповісти
У фашистов свой юмор) Гетто с чурками изолировали, а через квартал уже начали крематорий сооружать)))))
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21.06.2020 21:06 Відповісти
Карантин може і в соціалістичну революцію перерости, тут дожимати небезпечно, в США вже побачили чим закінчується ковидло.
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22.06.2020 08:49 Відповісти
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