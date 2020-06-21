Жители изолированного из-за COVID-19 дома в Германии забросали полицейских камнями. ФОТО

Возмущенные необходимостью сидеть на карантине жители пытались повалить забор, бросали в полицейских камни, поджигали предметы, а один из протестующих запустил в полицейских компьютер.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Вспышку коронавирусной болезни обнаружили в одном из многоквартирных домов г. Геттинген в Нижней Саксонии. По данным властей, больны 120 из 700 жителей дома.

Жителям дома запретили выходить на улицу до 25 июня. Следить за соблюдением карантина поставили полицейских.

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Люди попытались прорваться через полицейский кордон и хотели повалить окружающий дом забор. Они забрасывали стражей порядка камнями и выбрасывали из окон разные предметы, в том числе подожженные. Кто-то в порыве чувств запустил в стражей порядка компьютером.

Несколько полицейских получили травмы.

Стражи порядка применили слезоточивый газ и смогли загнать жителей дома обратно на карантин.

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