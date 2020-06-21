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Жители изолированного из-за COVID-19 дома в Германии забросали полицейских камнями. ФОТО

Жители изолированного из-за COVID-19 дома в Германии забросали полицейских камнями. ФОТО

Возмущенные необходимостью сидеть на карантине жители пытались повалить забор, бросали в полицейских камни, поджигали предметы, а один из протестующих запустил в полицейских компьютер.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Вспышку коронавирусной болезни обнаружили в одном из многоквартирных домов г. Геттинген в Нижней Саксонии. По данным властей, больны 120 из 700 жителей дома.

Жителям дома запретили выходить на улицу до 25 июня. Следить за соблюдением карантина поставили полицейских.

Жители изолированного из-за COVID-19 дома в Германии забросали полицейских камнями 01

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Люди попытались прорваться через полицейский кордон и хотели повалить окружающий дом забор. Они забрасывали стражей порядка камнями и выбрасывали из окон разные предметы, в том числе подожженные. Кто-то в порыве чувств запустил в стражей порядка компьютером.

Несколько полицейских получили травмы.

Стражи порядка применили слезоточивый газ и смогли загнать жителей дома обратно на карантин.

Также на Цензор.НЕТ: Испания отменяет чрезвычайное положение и открывает границы

Жители изолированного из-за COVID-19 дома в Германии забросали полицейских камнями 02

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Топ комментарии
+63
А на фото точно німці?
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21.06.2020 18:58
+41
Гітлер в гробу перевертається.
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21.06.2020 19:00
+34
русские или арабы.
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21.06.2020 19:01
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То такі німці як я пуєрторіканець, реальні німці не заражаються як стадо в одному будинку
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21.06.2020 19:38 Ответить
На арийцев не сильно похожи .
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21.06.2020 19:39 Ответить
Щас немцы побегут этим цветным ботинки целовать.
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21.06.2020 19:44 Ответить
Почти, как у нас, с общагами и дурками.
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21.06.2020 19:50 Ответить
Коронавирус ослабевает и вскоре может исчезнуть, - врач из Италии https://med.obozrevatel.com/pulmonology/koronavirus-oslabevaet-i-vskore-mozhet-ischeznut-vrach-iz-italii.htm
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21.06.2020 19:53 Ответить
Важно что бы когда он исчезнет не исчезла его легенда, а то потом люди копов и прочую нечисть на карантин посадят.
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21.06.2020 20:19 Ответить
А вот врачи из Намибии так не думают! И тут они больше согласны с врачем из Занзибара, шо болеть еще придется 234 дня, а если обтираться потовыми выделениями тушканчика с Огненной Земли, то можно покончить с коронавирусом и за 150 дней.
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22.06.2020 07:30 Ответить
Истинные арийцы на фото...все блондины с голубыми глазами, ещё немного и начнут аллахакбарить зиговать то-есть.
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21.06.2020 19:58 Ответить
У фашистов свой юмор) Гетто с чурками изолировали, а через квартал уже начали крематорий сооружать)))))
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21.06.2020 21:06 Ответить
Карантин може і в соціалістичну революцію перерости, тут дожимати небезпечно, в США вже побачили чим закінчується ковидло.
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22.06.2020 08:49 Ответить
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