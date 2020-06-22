Коронавірус у річковій воді може залишатися стабільним до 25 днів, - вчені

Група вчених дійшла висновку, що вірус SARS-CoV-2 може залишатися стабільним у річковій воді до 25 днів, що суттєво збільшує ризик зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Препринт дослідження, проведеного вченими із закладів Великої Британії та Польщі, опубліковано на сайті medRxiv 20 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Ми встановили, що вірус може залишатися стабільним у воді до 25 днів, а відносний ризик у воді, забрудненій фекаліями, у конкретній країні залежить від стану довкілля", - йдеться в анотації.

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