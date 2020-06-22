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Коронавірус у річковій воді може залишатися стабільним до 25 днів, - вчені
Група вчених дійшла висновку, що вірус SARS-CoV-2 може залишатися стабільним у річковій воді до 25 днів, що суттєво збільшує ризик зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.
Препринт дослідження, проведеного вченими із закладів Великої Британії та Польщі, опубліковано на сайті medRxiv 20 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Ми встановили, що вірус може залишатися стабільним у воді до 25 днів, а відносний ризик у воді, забрудненій фекаліями, у конкретній країні залежить від стану довкілля", - йдеться в анотації.
Топ коментарі
+8 Салаутдин
показати весь коментар22.06.2020 17:35
+7 Кирилл Лещенко
показати весь коментар22.06.2020 17:03
+7 Sasha Poberailo #441732
показати весь коментар22.06.2020 17:20
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Тобто інші джерела передачі (крім аерозольного), ймовірно існують.
І мова про фекальні річки.
тоді киздуйте,кому не до вподоби - до індусів..
але не розуміємо
Каким ученым верить, ума не приложу. Одни ученые учёние других ученых.
Возможно измеряли в так называемой "святой воде", где вирус успешно дох, и брали обыкновенную воду с крана. Возможно те ученые, что давали 25 дней, сами болели (или персонал) и вирусом заражали воду 25 дней кряду
ДЕБІЛИ, НА ЯКИЙ ОБЄМ ВОДИ ?
В Чорному морі теж вірус невмирущій ?