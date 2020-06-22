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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус у річковій воді може залишатися стабільним до 25 днів, - вчені

Коронавірус у річковій воді може залишатися стабільним до 25 днів, - вчені

Група вчених дійшла висновку, що вірус SARS-CoV-2 може залишатися стабільним у річковій воді до 25 днів, що суттєво збільшує ризик зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Препринт дослідження, проведеного вченими із закладів Великої Британії та Польщі, опубліковано на сайті medRxiv 20 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Ми встановили, що вірус може залишатися стабільним у воді до 25 днів, а відносний ризик у воді, забрудненій фекаліями, у конкретній країні залежить від стану довкілля", - йдеться в анотації.

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Автор: 

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Топ коментарі
+8
живемо в раю,
але не розуміємоКоронавірус у річковій воді може залишатися стабільним до 25 днів, - вчені - Цензор.НЕТ 7884
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22.06.2020 17:35
+7
и весь мировой окиян....
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22.06.2020 17:03
+7
больше! нужно больше истерии!
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22.06.2020 17:20
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Все, на речку ни ногой!
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22.06.2020 16:58 Відповісти
Тебе нужен бункер!
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22.06.2020 18:06 Відповісти
а типа с половины Украины канализация не в Днепр попадает ...
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22.06.2020 17:03 Відповісти
и весь мировой окиян....
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22.06.2020 17:03 Відповісти
уже прошло более 25 дней как он обмочил Днепр,увидев 25 полицейских в засаде на него, тем более там течение, вирус снесло в Черное море
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22.06.2020 17:35 Відповісти
China, airborne water droplets (aerosols) have been identified as the main transmission route, although other transmission routes are likely to exist.

Тобто інші джерела передачі (крім аерозольного), ймовірно існують.
І мова про фекальні річки.
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22.06.2020 17:05 Відповісти
А в Индии ещё остался кто-то живой?
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22.06.2020 17:13 Відповісти
А там все в повязках и не ближе 1,5 метра

Коронавирус в речной воде может оставаться стабильным до 25 дней, - ученые - Цензор.НЕТ 438
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22.06.2020 17:23 Відповісти
"То вам,курвам,погана Україна ??? " (с)
тоді киздуйте,кому не до вподоби - до індусів..
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22.06.2020 17:31 Відповісти
живемо в раю,
але не розуміємоКоронавірус у річковій воді може залишатися стабільним до 25 днів, - вчені - Цензор.НЕТ 7884
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22.06.2020 17:35 Відповісти
Ого китайцы вырастили вирус.
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22.06.2020 17:16 Відповісти
больше! нужно больше истерии!
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22.06.2020 17:20 Відповісти
Вирус не в воде вирус в голове у особоодареных и прохиндеев.
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22.06.2020 17:27 Відповісти
Да-да..."видишь вирус? Нет? Значит его не существует" (С) Лукашенко.
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22.06.2020 17:38 Відповісти
Как та говняное озеро Зеленского в Борисполе поживает. Жена искупалась, сам не захотел.
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22.06.2020 17:31 Відповісти
А другие ученые заявляют, что в воде он нестабилен..
Каким ученым верить, ума не приложу. Одни ученые учёние других ученых.
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22.06.2020 17:33 Відповісти
Вероятно имеет значение рН воды,о нем не заявлено, возможно вообще не измеряли, вот такие вот "ученые", возможно есть "бедная вода", где вирусу нечем харчеваться, и "богатая "
Возможно измеряли в так называемой "святой воде", где вирус успешно дох, и брали обыкновенную воду с крана. Возможно те ученые, что давали 25 дней, сами болели (или персонал) и вирусом заражали воду 25 дней кряду
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22.06.2020 17:43 Відповісти
Тобто в жителів Нових Санжар таки розуму і знань більше ніж у Ляшка,тієї карантинної дури ,президента,міністра МВД,прем'єра,ВОЗ,журналістів і інших представників "прогресивного людства" з усього світу.
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22.06.2020 17:46 Відповісти
"Мы установили, что вирус может оставаться стабильным в воде до 25 дней, ", Источник: https://censor.net/n3203579

ДЕБІЛИ, НА ЯКИЙ ОБЄМ ВОДИ ?
В Чорному морі теж вірус невмирущій ?



Коронавірус у річковій воді може залишатися стабільним до 25 днів, - вчені - Цензор.НЕТ 6240
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22.06.2020 17:47 Відповісти
на 25 день помирає
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22.06.2020 17:57 Відповісти
ну так если в помещении на поверхности он остаётся активным до 10 часов .... то в воде вполне способен ....спасибо Китайским ******#а#м
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22.06.2020 18:00 Відповісти
Все убедительнее и убедительнее брешут.
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22.06.2020 19:11 Відповісти
Ці вчені їли гімна печені.
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22.06.2020 22:58 Відповісти
 
 