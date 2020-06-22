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Одеський доцент-антрополог Пригарін взяв участь у конференції окупаційної "Громадської палати Криму"

Одеський доцент-антрополог Пригарін взяв участь у конференції окупаційної

Доцент кафедри археології та етнології Одеського національного університету ім. Мечникова Олександр Пригарін взяв участь в онлайн-конференції "Спадщина Кирила і Мефодія на перехресті культур", модератором якої став член окупаційної "Громадської палати Росії від Криму" Іван Абажер.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії". Інформацію про свою участь Пригарін сам підтвердив журналістам.

"Я говорив про результати проєкту з вивчення свята Кирила і Мефодія, який ми вели разом з нашими болгарськими друзями, колегами. І говорив про той результат, який був виданий в двотомнику в 2015 році, по-моєму. Те, що мене попросили зробити мої учні: розповісти про проєкт, як він реалізовувався, як антропологічний проєкт", - повідомив Пригарін. Він підтвердив, що спілкування проходило по відеозв'язку.

Пригарін розповів, що тих людей, які його запросили, він "знає вже років 20, а то й більше".

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"Вони вперше, зі зрозумілих причин, за останні роки мене запросили, і я не відмовився", - зазначив Пригарін.

В онлайн-конференції також брала участь голова ради маріонеткової "Української громади Криму" Анастасія Гридчина.

Іван Абажер і Анастасія Гридчина - маріонетки Кремля, вони періодично беруть участь у різних міжнародних форумах, нібито "представляючи позицію кримчан".

Останній раз Гридчина взяла участь у російській конференції в Радбезі ООН, яку проігнорувала місія України.

Автор: 

конференція (175) наука (364) Одеса (5458) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+12
Ну, антрополог, чувствуешь поедешь ты искать рузькеязычную челюсть)))
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22.06.2020 17:14
+10
у міня друг, тоже учьоний, в нього 3 класа образованія, вирішив поміняти курс країни з європейського на москальський...
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22.06.2020 17:15
+8
Зачем искать, если он ею пользуется))))
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22.06.2020 17:16
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Доцент - це вчене звання, а не спеціальність...
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22.06.2020 17:11 Відповісти
Ну й посада звісно...
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22.06.2020 17:11 Відповісти
Исключительно только должность
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22.06.2020 17:14 Відповісти
Непростая ситуация сложилась с 8-9 миллионами русских. Никаких гарантий об их спокойном будущем не имеется. Если бы Россия вовремя сказала свое веское слово, ситуация была бы другой. Если бы это было своевременно. А сейчас это уже, честно говоря, просто опасно.
далі 3,14дара Пригаріна читати тут:
https://ruvera.ru/articles/ukraina_ne_rossiya
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22.06.2020 22:13 Відповісти
выгнать и все
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22.06.2020 17:13 Відповісти
"Я говорю - из Одессы он
к нам приехал ! Энтомолог,доцент !"Одесский доцент-антрополог Пригарин принял участие в конференции оккупационной "Общественной палаты Крыма" - Цензор.НЕТ 529
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22.06.2020 17:38 Відповісти
эт точно, вот пырла энтого "энтомолога"

Для нас не секрет, что партия «БЮТ-Батькивщина» по сути является сектантской организацией. То есть нельзя быть членом партии и не состоять в этой церкви господина Турчинова, причём на уровне не только общеукраинском, но и на уровне региональных райсоветов.

я молчу про политоиентацию этого 3,14дараса,

его гнать нужно за элементарную профнепригодность !!!!!!!!
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22.06.2020 21:37 Відповісти
между прочим, он религиевед !!!!!
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22.06.2020 21:39 Відповісти
читать этого 3,14дара здесь:
https://ruvera.ru/articles/ukraina_ne_rossiya
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22.06.2020 21:42 Відповісти
Теперь всем понятно , что Петя не мстил как зеля . Он просто спасал Украину .
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22.06.2020 17:13 Відповісти
Ну, антрополог, чувствуешь поедешь ты искать рузькеязычную челюсть)))
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22.06.2020 17:14 Відповісти
Зачем искать, если он ею пользуется))))
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22.06.2020 17:16 Відповісти
Череп антрополога до музею антропології.
Хай жертвує науці себе до кінця
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22.06.2020 17:15 Відповісти
у міня друг, тоже учьоний, в нього 3 класа образованія, вирішив поміняти курс країни з європейського на москальський...
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22.06.2020 17:15 Відповісти
Вчоний, аж страшно (с)
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22.06.2020 17:22 Відповісти
ВУЗ університет ім. Мечникова - державний? Державний...

Де наказ ректора про звільнення цього сепара?
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22.06.2020 17:22 Відповісти
партия «БЮТ-Батькивщина» по сути является сектантской организацией. То есть нельзя быть членом партии и не состоять в этой церкви господина Турчинова, причём на уровне не только общеукраинском, но и на уровне региональных райсоветов.

его гнать нужно за элементарную профнепригодность !!!!!!!!
он религиевед !!!!!

читать этого 3,14дара здесь:
https://ruvera.ru/articles/ukraina_ne_rossiya
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22.06.2020 21:55 Відповісти
Почитав. Порівняно з опезажопами доцент виглядає як член ОУН (двійкарі) з 1956 р.
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22.06.2020 22:38 Відповісти
Одесский доцент-антрополог Пригарин принял участие в конференции оккупационной "Общественной палаты Крыма" - Цензор.НЕТ 9299
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22.06.2020 17:29 Відповісти
Нужно его отправить туда физически, а не онлайн- в один конец. Пусть там кукарекает, чмо паганое. Позорит Украину и Одессу.
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22.06.2020 17:41 Відповісти
А доцент был тупой.
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22.06.2020 17:42 Відповісти
Повісити падлюку.
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22.06.2020 17:58 Відповісти
Повісити падлюку.
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22.06.2020 17:59 Відповісти
А що ви очікували від кацапа "жидотрухановського розливу"? З Європи або Америки ніхто не кличе тому "какая разніца"... А якщо добряче відгамселити і розбити морду "якою воно працює" то патріотизм у таких типів починає стрімко зростати. Деякі навіть раптово починають говорити мовою. Вважаю що мати таких співробітників в Національному Університеті просто ганьба. Також переконаний в необхідності ретельної перевірки його кандидатської на плагіат. Якщо доцент марнославний дурень то є необхідна підстава для такої перевірки.
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22.06.2020 18:16 Відповісти
Что взять толку с какого-то доцента, если в Украине в Офисе Президента половина таких коллаборантов.
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22.06.2020 20:05 Відповісти
Якщо російські артисти, які давали концерти в Криму тепер дають їх у нас, то чому цей доцент не може виступити на конференції в Криму?
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22.06.2020 20:12 Відповісти
Ну теперь уже можно, политическая ситуация поменялась....
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22.06.2020 21:19 Відповісти
Одеський доцент-антрополог Пригарін взяв участь у конференції окупаційної "Громадської палати Криму" - Цензор.НЕТ 8925
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22.06.2020 23:24 Відповісти
 
 