Одеський доцент-антрополог Пригарін взяв участь у конференції окупаційної "Громадської палати Криму"
Доцент кафедри археології та етнології Одеського національного університету ім. Мечникова Олександр Пригарін взяв участь в онлайн-конференції "Спадщина Кирила і Мефодія на перехресті культур", модератором якої став член окупаційної "Громадської палати Росії від Криму" Іван Абажер.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії". Інформацію про свою участь Пригарін сам підтвердив журналістам.
"Я говорив про результати проєкту з вивчення свята Кирила і Мефодія, який ми вели разом з нашими болгарськими друзями, колегами. І говорив про той результат, який був виданий в двотомнику в 2015 році, по-моєму. Те, що мене попросили зробити мої учні: розповісти про проєкт, як він реалізовувався, як антропологічний проєкт", - повідомив Пригарін. Він підтвердив, що спілкування проходило по відеозв'язку.
Пригарін розповів, що тих людей, які його запросили, він "знає вже років 20, а то й більше".
"Вони вперше, зі зрозумілих причин, за останні роки мене запросили, і я не відмовився", - зазначив Пригарін.
В онлайн-конференції також брала участь голова ради маріонеткової "Української громади Криму" Анастасія Гридчина.
Іван Абажер і Анастасія Гридчина - маріонетки Кремля, вони періодично беруть участь у різних міжнародних форумах, нібито "представляючи позицію кримчан".
Останній раз Гридчина взяла участь у російській конференції в Радбезі ООН, яку проігнорувала місія України.
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https://ruvera.ru/articles/ukraina_ne_rossiya
к нам приехал ! Энтомолог,доцент !"
Для нас не секрет, что партия «БЮТ-Батькивщина» по сути является сектантской организацией. То есть нельзя быть членом партии и не состоять в этой церкви господина Турчинова, причём на уровне не только общеукраинском, но и на уровне региональных райсоветов.
я молчу про политоиентацию этого 3,14дараса,
его гнать нужно за элементарную профнепригодность !!!!!!!!
https://ruvera.ru/articles/ukraina_ne_rossiya
Хай жертвує науці себе до кінця
Де наказ ректора про звільнення цього сепара?
его гнать нужно за элементарную профнепригодность !!!!!!!!
он религиевед !!!!!
читать этого 3,14дара здесь:
https://ruvera.ru/articles/ukraina_ne_rossiya