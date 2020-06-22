Одесский доцент-антрополог Пригарин принял участие в конференции оккупационной "Общественной палаты Крыма"

Доцент кафедры археологии и этнологии Одесского национального университета им. Мечникова Александр Пригарин принял участие в онлайн-конференции "Наследие Кирилла и Мефодия на перекрестке культур", модератором которой стал член оккупационной "Общественной палаты России от Крыма" Иван Абажер.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии". Информацию о своем участии Пригарин сам подтвердил журналистам.

"Я говорил о результатах проекта по изучению праздника Кирилла и Мефодия, который мы вели вместе с нашими болгарскими друзьями, коллегами. И говорил о том результате, который был издан в двухтомнике в 2015 году, по-моему. То, что меня попросили сделать мои ученики: рассказать о проекте, как он реализовывался, как антропологический проект", – сообщил Пригарин. Он подтвердил, что общение проходило по видеосвязи.

Пригарин рассказал, что тех людей, которые его пригласили, он "знает уже лет 20, если не больше".

"Они впервые, по понятным причинам, за последние годы меня пригласили, и я не отказался", – отметил Пригарин.

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В онлайн-конференции также принимала участие председатель совета марионеточной "Украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина.

Иван Абажер и Анастасия Гридчина – марионетки Кремля, они периодически принимают участие в различных международных форумах, якобы "представляя позицию крымчан".

Последний раз Гридчина приняла участие в российской конференции в Совбезе ООН, которую проигнорировала миссия Украины.

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