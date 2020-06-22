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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Одесский доцент-антрополог Пригарин принял участие в конференции оккупационной "Общественной палаты Крыма"

Одесский доцент-антрополог Пригарин принял участие в конференции оккупационной

Доцент кафедры археологии и этнологии Одесского национального университета им. Мечникова Александр Пригарин принял участие в онлайн-конференции "Наследие Кирилла и Мефодия на перекрестке культур", модератором которой стал член оккупационной "Общественной палаты России от Крыма" Иван Абажер.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии". Информацию о своем участии Пригарин сам подтвердил журналистам.

"Я говорил о результатах проекта по изучению праздника Кирилла и Мефодия, который мы вели вместе с нашими болгарскими друзьями, коллегами. И говорил о том результате, который был издан в двухтомнике в 2015 году, по-моему. То, что меня попросили сделать мои ученики: рассказать о проекте, как он реализовывался, как антропологический проект", – сообщил Пригарин. Он подтвердил, что общение проходило по видеосвязи.

Пригарин рассказал, что тех людей, которые его пригласили, он "знает уже лет 20, если не больше".

"Они впервые, по понятным причинам, за последние годы меня пригласили, и я не отказался", – отметил Пригарин.

Смотрите на Цензор.НЕТ: На въездах в ОРДО устанавливают стелы "Россия": "Раздражающий фактор для Киева". ВИДЕО

В онлайн-конференции также принимала участие председатель совета марионеточной "Украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина.

Иван Абажер и Анастасия Гридчина – марионетки Кремля, они периодически принимают участие в различных международных форумах, якобы "представляя позицию крымчан".

Последний раз Гридчина приняла участие в российской конференции в Совбезе ООН, которую проигнорировала миссия Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупационный "представитель Крыма" выступил на сессии ООН, Украина выразила протест

Автор: 

конференция (292) наука (697) Одесса (7885) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+12
Ну, антрополог, чувствуешь поедешь ты искать рузькеязычную челюсть)))
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22.06.2020 17:14
+10
у міня друг, тоже учьоний, в нього 3 класа образованія, вирішив поміняти курс країни з європейського на москальський...
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22.06.2020 17:15
+8
Зачем искать, если он ею пользуется))))
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22.06.2020 17:16
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Доцент - це вчене звання, а не спеціальність...
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22.06.2020 17:11 Ответить
Ну й посада звісно...
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22.06.2020 17:11 Ответить
Исключительно только должность
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22.06.2020 17:14 Ответить
Непростая ситуация сложилась с 8-9 миллионами русских. Никаких гарантий об их спокойном будущем не имеется. Если бы Россия вовремя сказала свое веское слово, ситуация была бы другой. Если бы это было своевременно. А сейчас это уже, честно говоря, просто опасно.
далі 3,14дара Пригаріна читати тут:
https://ruvera.ru/articles/ukraina_ne_rossiya
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22.06.2020 22:13 Ответить
выгнать и все
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22.06.2020 17:13 Ответить
"Я говорю - из Одессы он
к нам приехал ! Энтомолог,доцент !"Одесский доцент-антрополог Пригарин принял участие в конференции оккупационной "Общественной палаты Крыма" - Цензор.НЕТ 529
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22.06.2020 17:38 Ответить
эт точно, вот пырла энтого "энтомолога"

Для нас не секрет, что партия «БЮТ-Батькивщина» по сути является сектантской организацией. То есть нельзя быть членом партии и не состоять в этой церкви господина Турчинова, причём на уровне не только общеукраинском, но и на уровне региональных райсоветов.

я молчу про политоиентацию этого 3,14дараса,

его гнать нужно за элементарную профнепригодность !!!!!!!!
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22.06.2020 21:37 Ответить
между прочим, он религиевед !!!!!
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22.06.2020 21:39 Ответить
читать этого 3,14дара здесь:
https://ruvera.ru/articles/ukraina_ne_rossiya
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22.06.2020 21:42 Ответить
Теперь всем понятно , что Петя не мстил как зеля . Он просто спасал Украину .
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22.06.2020 17:13 Ответить
Ну, антрополог, чувствуешь поедешь ты искать рузькеязычную челюсть)))
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22.06.2020 17:14 Ответить
Зачем искать, если он ею пользуется))))
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22.06.2020 17:16 Ответить
Череп антрополога до музею антропології.
Хай жертвує науці себе до кінця
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22.06.2020 17:15 Ответить
у міня друг, тоже учьоний, в нього 3 класа образованія, вирішив поміняти курс країни з європейського на москальський...
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22.06.2020 17:15 Ответить
Вчоний, аж страшно (с)
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22.06.2020 17:22 Ответить
ВУЗ університет ім. Мечникова - державний? Державний...

Де наказ ректора про звільнення цього сепара?
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22.06.2020 17:22 Ответить
партия «БЮТ-Батькивщина» по сути является сектантской организацией. То есть нельзя быть членом партии и не состоять в этой церкви господина Турчинова, причём на уровне не только общеукраинском, но и на уровне региональных райсоветов.

его гнать нужно за элементарную профнепригодность !!!!!!!!
он религиевед !!!!!

читать этого 3,14дара здесь:
https://ruvera.ru/articles/ukraina_ne_rossiya
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22.06.2020 21:55 Ответить
Почитав. Порівняно з опезажопами доцент виглядає як член ОУН (двійкарі) з 1956 р.
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22.06.2020 22:38 Ответить
Одесский доцент-антрополог Пригарин принял участие в конференции оккупационной "Общественной палаты Крыма" - Цензор.НЕТ 9299
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22.06.2020 17:29 Ответить
Нужно его отправить туда физически, а не онлайн- в один конец. Пусть там кукарекает, чмо паганое. Позорит Украину и Одессу.
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22.06.2020 17:41 Ответить
А доцент был тупой.
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22.06.2020 17:42 Ответить
Повісити падлюку.
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22.06.2020 17:58 Ответить
Повісити падлюку.
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22.06.2020 17:59 Ответить
А що ви очікували від кацапа "жидотрухановського розливу"? З Європи або Америки ніхто не кличе тому "какая разніца"... А якщо добряче відгамселити і розбити морду "якою воно працює" то патріотизм у таких типів починає стрімко зростати. Деякі навіть раптово починають говорити мовою. Вважаю що мати таких співробітників в Національному Університеті просто ганьба. Також переконаний в необхідності ретельної перевірки його кандидатської на плагіат. Якщо доцент марнославний дурень то є необхідна підстава для такої перевірки.
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22.06.2020 18:16 Ответить
Что взять толку с какого-то доцента, если в Украине в Офисе Президента половина таких коллаборантов.
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22.06.2020 20:05 Ответить
Якщо російські артисти, які давали концерти в Криму тепер дають їх у нас, то чому цей доцент не може виступити на конференції в Криму?
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22.06.2020 20:12 Ответить
Ну теперь уже можно, политическая ситуация поменялась....
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22.06.2020 21:19 Ответить
Одеський доцент-антрополог Пригарін взяв участь у конференції окупаційної "Громадської палати Криму" - Цензор.НЕТ 8925
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22.06.2020 23:24 Ответить
 
 