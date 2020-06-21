Оккупационный "представитель Крыма" выступил на сессии ООН, Украина выразила протест

Украина выразила протест в связи с выступлением оккупационного "вице-премьера" Крыма Георгия Мурадова на 43-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

Об этом говорится в заявлении миссии Украины в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Делегация России пыталась злоупотребить гибридным форматом заседаний Совета по правам человека, демонстрируя видеообращение представителя оккупационной администрации в АРК во время интерактивного диалога. Украина выразила решительный протест против такого нарушения правила процедуры и резолюций ГА ООН", – говорится в сообщении.

Посол Украины Юрий Клименко отметил, что во время заседаний Крым может представлять только украинская делегация. По его словам, "Россия пытается легитимизировать аннексию Крыма, посылая выступать представителей оккупационной власти".

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Ранее сообщалось, что во время видеообращения Мурадов призвал ООН расследовать "блокаду Украиной полуострова". В частности, он указал на прекращение снабжения полуострова с материковой части Украины днепровской водой, электричеством и остановку транспортного сообщения.

Накануне посол Украины во время 43-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве ​указал на то, что Россия в оккупированном Крыму совершает военные преступления, нарушает международное гуманитарное право и права человека.

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