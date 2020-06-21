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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупационный "представитель Крыма" выступил на сессии ООН, Украина выразила протест

Оккупационный

Украина выразила протест в связи с выступлением оккупационного "вице-премьера" Крыма Георгия Мурадова на 43-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

Об этом говорится в заявлении миссии Украины в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Делегация России пыталась злоупотребить гибридным форматом заседаний Совета по правам человека, демонстрируя видеообращение представителя оккупационной администрации в АРК во время интерактивного диалога. Украина выразила решительный протест против такого нарушения правила процедуры и резолюций ГА ООН", – говорится в сообщении.

Посол Украины Юрий Клименко отметил, что во время заседаний Крым может представлять только украинская делегация. По его словам, "Россия пытается легитимизировать аннексию Крыма, посылая выступать представителей оккупационной власти".

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты заявляют, что обнаружили в горах Крыма запасы пресной воды

Ранее сообщалось, что во время видеообращения Мурадов призвал ООН расследовать "блокаду Украиной полуострова". В частности, он указал на прекращение снабжения полуострова с материковой части Украины днепровской водой, электричеством и остановку транспортного сообщения.

Накануне посол Украины во время 43-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве ​указал на то, что Россия в оккупированном Крыму совершает военные преступления, нарушает международное гуманитарное право и права человека.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты провели в Симферополе репетицию военного парада без масок и социальной дистанции. ФОТО

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Топ комментарии
+33
вкрав коня, то годуй його
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21.06.2020 12:43
+30
спочатку слід задати запитання "чому МЗС України допускає наявність в програмі сесій міжнародних організацій виступів колаборантів та маріонеток касапів з окупованих нею територій???"
МЗС мусіло побачити програму хоча би за декілька годин до виступу; якщо не за декілька днів... І вже тоді протестувати з вимогою замінити, зняти з числа доповідачів. Але: це не про МЗС зеленої шмарклі...
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21.06.2020 12:51
+28
херово видать кацапоте без воды)
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21.06.2020 12:46
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Правила форума Совет форумчан
Чому ООН допускає такі порушення?
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21.06.2020 12:42 Ответить
спочатку слід задати запитання "чому МЗС України допускає наявність в програмі сесій міжнародних організацій виступів колаборантів та маріонеток касапів з окупованих нею територій???"
МЗС мусіло побачити програму хоча би за декілька годин до виступу; якщо не за декілька днів... І вже тоді протестувати з вимогою замінити, зняти з числа доповідачів. Але: це не про МЗС зеленої шмарклі...
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21.06.2020 12:51 Ответить
100%. Дали спокійно виступить а потім каравул -ООН не така.
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21.06.2020 12:54 Ответить
Звичайно, що треба раніше реагувати, але українська делегація впливати на регламент виступів не може.
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21.06.2020 12:57 Ответить
звичайно, МЗС зеленої шмарклі - не може. Це "при Петру" - ще могли...
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21.06.2020 13:29 Ответить
При Порошенко такого нэ було....
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21.06.2020 13:35 Ответить
було своєчане реагування з протестами Клімкіна і скасування запланованих касапією провокацій.
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21.06.2020 14:26 Ответить
на додачу, як доказ: мій комент в https://censor.net/comments/locate/3203339/019214e0-273c-7364-b6eb-1ddc262ca29b на цій гілці. Ну, і пост Бориса Бабіна "https://censor.net/blogs/3203275/chumo_nov_pogrozi_ta_vimogi_agresora"
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21.06.2020 18:00 Ответить
ох, як зачепило зебілів https://censor.net/user/459035, https://censor.net/user/427015, https://censor.net/user/234052 та касапа https://censor.net/user/461698 коли їм правду в очі тицьнеш...
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21.06.2020 14:31 Ответить
НОВОСТИ КРЫМА . Хорошо произрастает непрерывно поливаемый солёной жёсткой водой в сухих крымских степях специальный сорт огурцов «Оккупантские -1». Урожаи в 2020году - просто рекордные. По 40 центнеров с га. Новая уникальная передовая технология обработки выращенной продукции пришла в республику Крым в 2014 году неожиданно из Москвы и оказалась на редкость эффективной.
Суть её такова : огурцы бережно собираются крымскими овощеводами и тут же, на полях, старательно укладываются в трёхлитровые баллоны (банки), затем огурцы доверху заливаются той же солёной водой и закручиваются плотной крышкой. В таком виде огурцы могут долго храниться, практически до самой зимы. Огурцы готовы к употреблению сразу после вскрытия. Рекомендованы самим крымским правительством...
Каждому крымчанину под домашний самогон, особенно в разгар лютой крымской зимы приятно порадовать себя степным огурцом. Поутру также очень хорош рассол, который, как правило остаётся крымчанину, чтобы он не забыл опохмелиться. Пустой баллон (банку) крымчанину рекомендовано правительством оставлять на следующий сезон, так как следует учитывать тот факт, что количество банок с каждым годом может и должно увеличиваться , потому что вода в степях будет становиться всё солоней и солоней и закатывать можно будет всё, что только сможет вырасти в сухой крымской степи на радость крымчан.
Лучше всего получится «закатывать губу»…
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21.06.2020 14:50 Ответить
А как это Крым в Германии оказался? Может, у тебя и Мюнхен рядом с Дубосеково?
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21.06.2020 15:50 Ответить
Да ты хоть на Марс летай - мне похрен... Только таких как ты, "немцев внутриМКАДовских", тут десятки побывали... Вас же узнают "с первого тычка", "батраки лахтинские"...
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21.06.2020 16:48 Ответить
Ти таке розумне! Відразу вбачається глибока обізнаність в процедурних питаннях ООН
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21.06.2020 13:55 Ответить
Якщо би ти вів мову за населення, за громадян України в Криму - то це була би одна справа. Але ж ти, мразота касапська, бот пригожинський, навмисне "не помічаєш", що тут мова йде про колаборантів, зокрема про "оккупационного "вице-премьера" Крыма Георгия Мурадова".
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21.06.2020 14:25 Ответить
вкрав коня, то годуй його
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21.06.2020 12:43 Ответить
херово видать кацапоте без воды)
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21.06.2020 12:46 Ответить
а с моря похлебать? Нє?
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21.06.2020 12:52 Ответить
а им, с моря неудобно, лыковыми лаптями...
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21.06.2020 13:00 Ответить
Чому Зе не перекриває адміністративний кордон з окупованою територією?
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21.06.2020 12:47 Ответить
Твой Петя за 5 лет не перекрыл а ты хочешь чтобы ЗЕ за год перекрыл? Или все таки признай что Петя такой же предатель как и ЗЕ
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21.06.2020 14:24 Ответить
Так ви ж зебіли, волали, - "перекрити". Так чого досі не перекрили?
Але ж ви такі тупі, що навть сарказму від https://censor.net/user/133794 не помічаєте.
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21.06.2020 14:57 Ответить
Так ты же и есть порохосраный зебил. Заметь, я всегда уже 6 лет кричу что нужно закрыть границу с окупантами и прекратить сообщение и торговлю. А вот порохо-зебилы 5 лет кричали что границу не нужно закрывать а тот кто етого хочет тот агент кремля. А сегодня уже другая половина порохо-зебилов кричит что границу нужно закрыть, а первые кричат что низзя. Притом и те и другие кричат так не сильно громко, вроде как шопотом. Боятся свой гешефт упустить. Потому что и первые и вторые имеют гешефт с торговли на войне.
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21.06.2020 15:58 Ответить
тит не кричи, ти закривай своїми бубочками. Нехер кому твої крики здалися?
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21.06.2020 16:09 Ответить
Твой бубочка - тебе и перекрывать. Нех кивать на - попередникив. Выбрал? Жри.
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21.06.2020 19:18 Ответить
ООН становится бесполезным органом , как лига наций когда-то.
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21.06.2020 12:50 Ответить
как говорят гинекологи - орган становится полезным, если он хорошо и покупается и продаётся...
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21.06.2020 13:04 Ответить
Оккупационный "представитель Крыма" выступил на сессии ООН, Украина выразила протест - Цензор.НЕТ 3092
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21.06.2020 13:01 Ответить
А ще поверніть Смолєнськ Бєларусі.
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21.06.2020 13:04 Ответить
та й батут вам в допомогу .
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21.06.2020 14:41 Ответить
https://censor.net/news/3203339/okkupatsionnyyi_predstavitel_kryma_vystupil_na_sessii_oon_ukraina_vyrazila_protest ...странно как то это как Иран в ООН выступит в пользу России за сбитый Боинг 777
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21.06.2020 13:01 Ответить
ООН, как такая, себя давно изжила. Если допускаются на трибуну представители агрессора с обвинениями к жертве агрессии и наглыми требованиями содержать ею оккупированные территории, то вывод однозначен. Все по Павлову: отмашка из Кремля, гав-гав в ООН, пиар в россми, на на позор плевать.
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21.06.2020 13:03 Ответить
троїть один кацап, ззаду підходить другий, знімає з нього портки і засаджуєйому по самі іскандери.перший хрипить "води". другий питає " ти пити хочеш?" перший відповідає "нєт, води: туди, сюди, туди , сюди...".
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21.06.2020 13:03 Ответить
ООН - така собі контора. В радбезі!!! засідає держава-терорист. Так що це просто такий "гайдпарк" ))) Без змісту і впливу.
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21.06.2020 13:14 Ответить
Тут осьо в Дирє тоже готуються до ************ параду, - вчать бабські православні батальйони трясти цицьками.
https://www.62.ua/news/2794837/pravoslavnyj-hamas-i-severnaa-korea-na-parade-okkupantov-v-donecke-projdut-deti-foto

Окупаційний "представник Криму" виступив на сесії ООН, Україна висловила протест - Цензор.НЕТ 9281
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21.06.2020 13:31 Ответить
самый оОкупаційний "представник Криму" виступив на сесії ООН, Україна висловила протест - Цензор.НЕТ 4705ккупационный представитель Крыма
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21.06.2020 13:51 Ответить
як там свинособачою? кацапською...а,"**.н.утим нєт пакоя".))
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21.06.2020 14:00 Ответить
К Крым не течет пресная вода природным способом ! А следовательно - все претензии к природе !
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21.06.2020 13:38 Ответить
в 2014-м оккупанты обещали игорную зону и даже "оргазмировали" крысман опреснением морской воды, лишь бы побольше крысман на рейхферендум приползло ...чего теперь на Господа уповать...путен ведь есть, а биндер- нет, камни уже с неба ...а чем тебе сепарок, кроме твоих гомиков Европа не нравится??? Килю Азирова переслушал или шо?
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21.06.2020 14:42 Ответить
Ех, рано Усама-Бен-Ладен склеил ласты. Ато и он бы выступил в ООН со своими требованиями отдать Аляску Рашке
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21.06.2020 14:26 Ответить
о каких правах ты сепар...о праве зайти с оружием и забрать??? ты еще расскажи народу про распятых снегирей и о прелести жизни в "народных республиках" и о том как, в Крыму-то, да при рассее да хорошо-то как...да всем-то
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21.06.2020 14:47 Ответить
а это законно.... или нет?..Раздел 10 - Автономная
Республика Крым

Статья 134. Автономная
Республика Крым является неотъемлемой частью Украины и в пределах полномочий,
определенных Конституцией Украины, решает вопросы, отнесенные к ее ведению.админы, да забаньте уже этого провокатора!хватит с него.
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21.06.2020 15:06 Ответить
І я дивлюся - "такі "довольні", що аж в ООН побігли, на "водний геноцид" скаржиться... Ти кому пробуєш "по вухах їздить", "батрачина лахтинська"?... Людям, які жили в Криму при Україні? Я там два роки прожив, і знаю, що таке там "полив"... І що таке - "без поливу"...
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21.06.2020 16:16 Ответить
"как самостоятельное государство или войдет в ассоциацию с Грецией или Италией."))

а Греция и Италия слышали об этом?) чего только зомбированным лохам, жаждущих камней с неба, не впаривают... вот ведь говноеды.))
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21.06.2020 17:58 Ответить
Народ Аляски весь за мацковского х.йла батюшку .Там в каждом иглу его иконы скрепанные висят и ему алеуты молятся .На рехферендуме будет 146 % как обычено на славной рашке парашке , но их можно сразу объединить с рехферендумом про обнуление вашего вяликого путена до обычного х.йла .Кстати ты за обнуление или как прикажут ?
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21.06.2020 15:02 Ответить
Канешна одобряю . Все решения цк кпсс одобрялись единогласно , как говорилось -народ и партия едины . А в том что у вас там ссср-2 у меня и сомнений не было никогда .Сомнения у меня есть лишь в том что ты сейчас действительно в Германии а не в скрепной пензе
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21.06.2020 16:19 Ответить
Таки да нехорошо об конституцию ноги вытирать .Сначала сцаря легитимизировать а потом и до крепостного права рукой подать .Кстати ты как к крепостному праву относишься ? Только хорошо подумай ......не все же так однозначно с ним было раньше ?
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21.06.2020 16:24 Ответить
чужОго опыта с выборами комика в одной из блиЗлежащих



слышь ты, кацапсина, а где тебя так хорошо кацапо-ордынскАму койне обучали? )
тщательнее надо, убогий.
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21.06.2020 17:00 Ответить
Каждый житель Аляски получает денежную компенсацию за КАЖДЫЙ БАРРЕЛЬ нефти, добываемый на её территории... Скажи мне, какую "компенсацию" получают жители Якутии за алмазы, красноярцы - за золото, жители Ханты-Мансийска - за нефть, и Таймыра - за газ?...
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21.06.2020 17:36 Ответить
Петухов с говна, и при власти тоже
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21.06.2020 19:25 Ответить
народ Аляски, что за бред? Какой народ Аляски, убогий? Ты хотело сказать, американские граждане, проживающие в штате Аляска?
В любом случае, американцы не говноеды, как ты, кацапсина сраная.
Никакие референдумы о территориальном устройстве страны невозможны в отдельном регионе, только референдум общенациональный. Кроме того, не ********* что-то блеять о референдума, у вас,у вечных рабов и холуев, никогда никаких реальных референдумов не было. что вы, убогие, можете о них знать...)))
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21.06.2020 16:21 Ответить
"как народ решил, так тому и быть!"

*********,холуй и манкурт,брось болтать ерундой,какой народ?
на паРаше во все времена правящей хунте плевать и на зомбированное мычащее быдло под названием "рассеянский народ" и на его реальные желания,уж тем более плевать на желание крымчан.
реальным было преступное желание правящей преступной клики рассеянских узурпаторов и мега-воров, подло пользуясь моментом слабости Украины, оттяпать от неё территории и устроить из украинского Крыма непотопляемый авианосец и военную базу, а крысчане, помогавшие оккупантам, просто выступили в роли манкуртов и коллаборантов, вот и все.
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21.06.2020 17:55 Ответить
Украина теперь имеет осовательную причину и полное право не платить взнос в ООН или просто выйти из этого т.н. объединения.
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21.06.2020 14:59 Ответить
Для этого у руководства страны должны присутствовать йайца , а их небыло что у папередника , и нет их у наступника
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21.06.2020 15:05 Ответить
Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив про готовність розпочати військове вторгнення до Лівії, приєднавшись до громадянської війни в країні, в якій вже беруть участь Росія і Туреччина. Він закликав армію бути готовою до військових дій закордоном, передає https://www.segodnya.ua/ua/world/wnews/armiyu-egipta-gotovyat-k-zakonnomu-vtorzheniyu-v-sosednyuyu-stranu-1458610.html Сегодня .
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21.06.2020 16:17 Ответить
Після того, як побачив пост Бориса Бабіна "https://censor.net/blogs/3203275/chumo_nov_pogrozi_ta_vimogi_agresora" - стало зрозуміло, звідки взявся цей "протест МЗС України"... Якби не Бабін - касапська провокація залишилась би непоміченою.
Хоча, повторюсь ще раз: "при Петру" вона була би елементарно попереджена. Їїї би попросту не було би.
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21.06.2020 17:58 Ответить
Окупаційний "представник Криму" виступив на сесії ООН, Україна висловила протест - Цензор.НЕТ 1337Конференция по разоружению, Женева, 1933 год
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21.06.2020 19:28 Ответить
Дурдом!
"...С уваженьем. Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,

Если вы не отзоветесь -
Мы напишем в спортлото ООН."
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21.06.2020 21:00 Ответить
Окупаційний "представник Криму" виступив на сесії ООН, Україна висловила протест - Цензор.НЕТ 3375
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21.06.2020 21:35 Ответить
 
 