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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26005) вода (918)

Оккупанты заявляют, что обнаружили в горах Крыма запасы пресной воды

Оккупанты заявляют, что обнаружили в горах Крыма запасы пресной воды

Ученые "Севастопольского государственного университета" и НИИ Сельского хозяйства Крыма Российской академии наук утверждают, что обнаружили в горах Крыма подземные пресные воды.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"По сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 м происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов. На глубинах от 350 до 500 м также имеются водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма", – сказано в сообщении пресс-службы СевГУ.

Ученые отмечают, что результаты были получены благодаря разработанному ядерному магнитно-резонансному "геотомографу".

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада не поддержала законопроекты, связанные с возможной подачей воды в оккупированный Крым

"Учитывая, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, возможен отбор подземных пресных вод вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении. Этот подход подтвержден при выполнении поисково-геологической работы в 2019 году учеными НИИ "С/Х Крыма" и СевГУ", – пояснил заведующий научно-исследовательской лабораторией севастопольского университета, кандидат технических наук Николай Ковалев.

Отмечается, что основная проблема добычи глубоких подземных вод – высокая стоимость бурения скважин, что сдерживает их использование. Однако на территории Крыма существуют участки, где высоконапорные подземные пресные воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние (на глубины до 300 м и менее).

Также на Цензор.НЕТ: Крыму не нужна днепровская вода, - оккупационный "глава правительства" полуострова Гоцанюк

Ранее оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. В мае наполняемость водохранилищ Крыма снизилась на 7,1 млн кубометров, признали в крымском Госкомводхозе.

Председатель оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк утверждает, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.

11 июня на пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что вопроса о возобновлении поставок днепровской воды в Крым в украинской повестке нет.

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Топ комментарии
+66
Оккупанты заявляют, что обнаружили в горах Крыма запасы пресной воды - Цензор.НЕТ 11
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19.06.2020 20:39
+56
Ничего пусть побурят в тектонических разломах...может и камни с неба прилетят
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19.06.2020 20:30
+54
Ой, что деется, вчера траншею рыли,
так откопали две коньячные струи
(В. Высоцкий)
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19.06.2020 20:30
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Почему? В 40 раз дорожче обещанного дорогим россиянам- легко.
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19.06.2020 21:51 Ответить
А скока воды, ведро или целая бочка?
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19.06.2020 21:08 Ответить
Какая кацапам разница ,шо нефть добывать ,шо воду.
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19.06.2020 21:11 Ответить
Ну, пусть заготовят сообщение. Типа этого.
"Передаём срочное сообщение ТАСС.
Сегодня, в 2 часа 13 минут по московскому времени на территории республики Крым произошло мощное землетрясение. Имеются многочисленные жертвы и разрушения. Прервано сообщение и связь."
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19.06.2020 21:12 Ответить
параша полнится чудесами накануне обнуления. гундяю ещё какое нить знамение должно быть по этому поводу ))
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19.06.2020 21:13 Ответить
Так я ж и говорю: явилась нему топлес Памела Андерсон, вся такая мочеточащая, и так призывно шепчет, мол, гундяев, давай попрыгаем на батуте...
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19.06.2020 21:38 Ответить
газогони на тисячі кілометрів прокладають то нехай з тамані проведуть водогін)
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19.06.2020 21:16 Ответить
прикиньте как это жить крысой на пороховой бочке и вокруг море...а.сбежать можно только через узкий мост, воды нет, высокая опасность освобождения территории от оккупации, наличие ядерного оружия, возможное землетрясение, неотвратимость срока за предательство...это ппц!
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19.06.2020 21:19 Ответить
Успели сесть на титаник
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19.06.2020 23:48 Ответить
Это....абсолютная правда. И это действительно пресная вода....И это действительно гигантские объемы....!!!!.....и эту воду неспоста называют.... пауза....МЕРТВОЙ водой Осириса.
И мне тоже....интересен результат!
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19.06.2020 21:20 Ответить
Такое бывает. Живут люди 100,200,300 лет и вдруг... совершенно случайно, находят пресную воду...
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20.06.2020 09:40 Ответить
это еще надо разобраться насколько она пресная, не мешает ли ей такая высокая температура, как разломы связанны с морем и не потечёт ли морская вода в разломы при начале эксплуатации слоёв.
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20.06.2020 13:11 Ответить
Дайте угадаю, "надо только подождать"?))
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19.06.2020 21:20 Ответить
черпайте-черпайте - не останавливайтесь)))))))))))
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19.06.2020 21:21 Ответить
Ученые "Севастопольского государственного университета" и НИИ Сельского хозяйства Крыма Российской академии наук утверждают, что обнаружили в горах Крыма подземные пресные воды. Источник: https://censor.net/n3203204

Ну все - в Криму знову будуть рис вирощувати
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19.06.2020 21:23 Ответить
и рис сразу будет варёным
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19.06.2020 21:25 Ответить
Нужно строить бани . В горах .
Залез на гору , верёвка и мыло с собой .
Помылся . И всё ...
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19.06.2020 21:23 Ответить
тепер зрозуміло, що гроші на науку в расєї виділяються не просто так
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20.06.2020 06:58 Ответить
На глибинах від 350 до 500 м також є водні потоки, що мігрують тектонічними розломами через всю територію Криму ..

головне їх відловити..
Окупанти заявляють, що виявили в горах Криму запаси прісної води - Цензор.НЕТ 6292

а то втечуть суки,ці мігруючі води...

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19.06.2020 21:34 Ответить
Головной убор?
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19.06.2020 21:53 Ответить
башка среднестатистического Ваньки дурачка...
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19.06.2020 22:19 Ответить
Покажи, где такое Ваньки-дурачки носят.
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19.06.2020 22:28 Ответить
у дзеркалі побачиш
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20.06.2020 06:57 Ответить
Это? (https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1985244/3fd8a257-9e49-45ae-a6e7-a8b6539cdcc8/s1200?webp=false https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1985244/3fd8a257-9e49-45ae-a6e7-a8b6539cdcc8/s1200?webp=false ссылка )
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20.06.2020 09:12 Ответить
о сшивании (объединении) страны с приходом зели уже действительно смешно говорить , смешно и печально, ибо все эти наезды Зеленского на Пороха не что иное как явная попытка зели серьёзно столкнуть две политические силы, два лагеря в каком нибудь Доме профсоюзов и сделать их по настоящему враждебными и противоборствующими. Затем может быть бойня, в каждой области и по всей стране. Это и грустно и гнусно,поскольку итогом данных гражданских столкновений будет мгновенный захват Херсонской области Украины с целью подачи воды в Крым, и, возможно захват всего морского побережья...Зеленский должен понимать, что эта политика -далеко не квартал-95 и шутки кончились... и вину за это преступление против нации , конечно же нация возложит на него...
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19.06.2020 21:40 Ответить
Столкнуть две силы? Это же какие? Порохоботов с кем? Ты на улицах видел реальные силы в противовес порохоботам? И гиде?
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19.06.2020 21:44 Ответить
я і "реальні вуличні сили порохоботів" на вулиці не бачив,за виятком рідкісних одиночних екзмплярів типу Софії Федини з покришкою..)))

Окупанти заявляють, що виявили в горах Криму запаси прісної води - Цензор.НЕТ 61
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19.06.2020 21:47 Ответить
Паша, ты в прошлом году и "Марш гідності" не заметил. Может у тебя что то с глазами? или все же с головой?
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19.06.2020 22:06 Ответить
ну я бы не стал так ёрничать и недооценивать ситуацию, 73 % на выборах 2019 это что не сила? на улице я их явно пока не видел, но часть зелеботов уже вышла окрасившись из зеленого в цвет шария...
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19.06.2020 21:59 Ответить
Из этих 73%, реально на улицу выйдут... да нихрена никто не выйдет. То что шариевцы с нацженами потолкались под кацапские телекамеры, вообще не показатель. В случае большого шухера будут тихонько сидеть под кроваткой, и не отсвечивать.
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19.06.2020 22:10 Ответить
Не пугай так ЗЕбанутых, они и так ущербные и дальше своего обосцанного дивана не пойдут. Ну, разве что подштанники обосранные с перепугу поменять.
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20.06.2020 10:46 Ответить
ты наверное все таки чувашский хакасс, если несешь такую бреятину.
кацапня может захватить только путена губами или анальным отверстием горлышко бутылки.
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19.06.2020 21:53 Ответить
грозен ты , как иван грозный , а может даже ещё грознее...
когда диванного воина сильно расслабляет его мирная жизнь... он потом долго ищет рогатку, чтобы отбиться от внезапно налетевшего коршуна, который уже выклевал ему один глаз
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19.06.2020 22:27 Ответить
согласен, заказ Бени
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19.06.2020 22:49 Ответить
А зачем крысянам горная вода если у них есть море?! Неужели морской воды не хватит на весь летний сезон, например консервировать огурцы?! А щи, на морской воде даже солить не надо.
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19.06.2020 21:45 Ответить
А ещё в морской воде много сахара (из мочи). Поэтому чай и кофе на морской воде крысчане полюбят после первого же глотка....
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20.06.2020 15:06 Ответить
От що спрага з людьми робить... Вам ввижається, то не вода, то міраж називається Коли з грошима буде зовсім погано, то думаю знайдуть золото Колчака
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19.06.2020 21:50 Ответить
Росіяни регулярно добувають воду з "водки".Її там 60%.
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19.06.2020 21:51 Ответить
А никто не думал откуда вода на Кипре, или Мальте?
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19.06.2020 21:52 Ответить
На Мальті опріснюють - гід розповідав...
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19.06.2020 21:56 Ответить
Там на опріснення іде більше 50% електроенергії найбільшої електростанції!
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19.06.2020 21:56 Ответить
наступний мегапроект раші(у планах,звичайно -раші як Імперії даю максимум два роки до вичерпання бабла) буде побудова Кримської електростанції На газі..Труби є.. залишились від скороченого на дві гілки з 4-х "Турецького потоку"

і газ є..залишився після того.як закінчиться контракт з Польщею..))

)))Залишилось тільки якось у німаків випросити турбіни...
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19.06.2020 22:09 Ответить
дык , на каазлабаде самые дешевые энергоносители.
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20.06.2020 03:18 Ответить
На Мальте нет источников пресной воды. Там опресняют морскую воду и собирают дождевую. На Кипре какие-то источники есть, но мало.
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19.06.2020 22:09 Ответить
А в Крыму они есть.
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19.06.2020 22:24 Ответить
в Крыму есть на крысах шерсть...
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19.06.2020 22:28 Ответить
Глупо...
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19.06.2020 22:33 Ответить
и на Канарсих островах собирают дождевую. Там везде водохранилища.
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20.06.2020 09:38 Ответить
Кримські землетруси 1927 року - серія з двох https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81 землетрусів , що трапилися на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Кримському півострові https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 26 червня та https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 11 -https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 12 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1927 1927 року, ставши найпотужнішими відомими землетрусами в Криму. )))
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19.06.2020 21:54 Ответить
Окупанти заявляють, що виявили в горах Криму запаси прісної води - Цензор.НЕТ 6496
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19.06.2020 21:58 Ответить
Щось мене дуже напрягає "відкриття" цього кандида а від геологічних наук. Сам геолог, але ніде не читав щоб в сітці розломів, якими Крим порізаний вздовж і впоперек могла накопичуватись прісна вода в великих об"ємах, та ще й на глибинах поза кілометр-півтори. А "природные опреснители" -то взагалі за межами фантастики алкоголіка, що виходить з запою.
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19.06.2020 21:59 Ответить
Сталактити -природні кондесатори..Чекати правда,довго... поки накапає хоча б відро )))))Окупанти заявляють, що виявили в горах Криму запаси прісної води - Цензор.НЕТ 477
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19.06.2020 22:20 Ответить
Ну вот, одной проблемой у крымчан меньше.
Осталось найти залежи электричества.
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19.06.2020 22:00 Ответить
Их вроде нашли уже в сименсовских турбинах, совершенно случайно найденных в катакомбах
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19.06.2020 22:05 Ответить
Если говорят, что обнаружили в горах Крыма запасы пресной воды, значит с водой в Крыму плохо.
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19.06.2020 22:02 Ответить
та це ж сеча) вам привиділось кацапи
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19.06.2020 22:02 Ответить
Если огурцы поливать морской водой, они сразу будут расти малосольными!
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19.06.2020 22:15 Ответить
явно упороті, вода в тектонічних розломах...пздц до такого додуматись, расєя
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19.06.2020 22:19 Ответить
Лишь бы залежи крымской пресной воды не оказались турецкими сточными водами,
находящимися в этих самых горизонтальных пластах.
Перед тем как пить, лучше вкипятить.
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19.06.2020 22:20 Ответить
Ото більш прадоподібно. Може справді цей "кандидат від геологічних наук" відкрив трубу, по якій турки сечу зливають?.
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20.06.2020 08:17 Ответить
Инфа расчитана на крысянский скот ватный, видать дела совсем плохи. Гебня занялась привычным делом - обещать своим рабам светлое будущее..мол потерпите скоро водичку добудем..
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19.06.2020 22:25 Ответить
Окупанти заявляють, що виявили в горах Криму запаси прісної води - Цензор.НЕТ 1404
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19.06.2020 22:33 Ответить
Пипец горам
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19.06.2020 22:44 Ответить
-
Дедушка, а дедушка! А ты путина в Крыму видел?

- А как-же, внучек!

- Ой, а расскажи пожалуйста! Он добрый?..

- Ну, слушай. Дело было так: иду я в 2019 году по сухому Крымскому каналу, смотрю лысый
дед - пердун сидит на плите, воду в самоваре вскипятил, чай собирается пить. Я ему грю:
"Владимырыч, кипяточку не дадите?"... А
он мне так злобно
в ответ: "Х#юшки!" Надо было
сквозные
тектонические разломы бурить... а глаза такие добрые, такие добрые!
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19.06.2020 22:49 Ответить
шо окупанты молчат , что "духовный гуру" поклонской ням наш, такой же манере как куйло отхватил в Украины Крым где то под Екатеренбургом при помощи вооруженных людей захватил женский монастырь???
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19.06.2020 22:57 Ответить
нашли аж целых ....два литра!
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19.06.2020 22:58 Ответить
Нееее, целых 2 канистры. Их немцы потеряли , кода отступали. В 1944 году.
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20.06.2020 10:55 Ответить
Молодцы, ученные российской академии, дайте им техзадание, может они в тех же горах найдут месторождение банкоматов Сбербанка.
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19.06.2020 23:06 Ответить
То козы ссут .а не вода !
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19.06.2020 23:09 Ответить
От бачите, ***** сказав, що водичка в Крим з печер і надр пол"ється річками, електрика в Крим потече російськими дизелями, в Криму зацвітуть лани. Виноград буде нікуди дівати, може що - поросям. Сільське господарство Криму буде підіймати по два вражаї на рік. Лас-Вегас вже зараз нехай йде відпочивати в курятник з американськими бройлерами. Росія сама впорається з перетворенням живої квітучої території - в пустелю. Це стосується, як географії, флори і фауни, так і людських відносин. Де ступив чобот Росії, там назавжди створюється пустеля фізична і інтелектуальна.
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19.06.2020 23:10 Ответить
Мало кацапам поверхности Крыма, теперь будут гадить и на глубину 1 км. А потом полезут еще глубже гадить - алмазы из мантии выковыривать.
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19.06.2020 23:27 Ответить
Почніть бурити,вражини,бо місток ваш застОявся.
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19.06.2020 23:30 Ответить
НОВОСТИ
КРЫМА . Хорошо произрастает непрерывно поливаемый соленой жёсткой водой в сухих
крымских степях специальный сорт огурцов «Оккупантские -1». Урожаи в 2020 году - просто рекордные! По 40 центнеров с га! Уникальная передовая
технология обработки выращенной продукции пришла в республику Крым в 2014 году неожиданно от Московского правительства, зарекомендовала себя и оказалась на редкость эффективной в степях.
Суть её такова : огурцы бережно собираются крымскими овощеводами и тут же, на
полях, старательно укладываются в трёхлитровые баллоны (банки), затем огурцы доверху
заливаются той же солёной водой и закручиваются плотно крышкой. В таком виде
огурцы могут долго храниться, практически до самой зимы. Огурцы готовы к
употреблению сразу после вскрытия. Рекомендованы
правительством . Каждому крымчанину под домашний самогон, особенно в разгар лютой крымской зимы приятно
включить телевизор, послушать Путина и порадовать и себя и любимых степным огурцом и его хрустом. Поутру для всех крымчан очень хорош рассол (рекомендован
правительством), который, как правило остаётся каждому крымчанину, чтобы не забыть опохмелиться.
Пустой баллон (банку) крымчанину необходимо обязательно
оставлять на следующий сезон (рекомендовано правительством) , так как следует учитывать тот факт, что количество банок с каждым годом должно увеличиваться , потому что вода в
степях будет становиться всё соленей и
соленей и закатывать можно будет всё,
что только сможет вылезти из сухой крымской степи на радость наших счастливых крымчан.
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19.06.2020 23:30 Ответить
"Учитывая, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, возможен отбор подземных пресных вод вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении. Этот подход" Источник: https://censor.net/n3203204

От цей підхід точно приведе до повторення землетрусів 1927 року. Москалі - вперьод і с песней!
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19.06.2020 23:40 Ответить
А новина прекрасна -"Крим пронизаний тектонічними розломами".
Для керчинського мосту, правда, не дуже.
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19.06.2020 23:41 Ответить
та ще й під напором ))
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20.06.2020 06:52 Ответить
От бачите, ***** сказав, що водичка в Крим з печер і надр пол"ється річками, електрика в Крим потече російськими дизелями, в Криму зацвітуть лани. Виноград буде нікуди дівати, може що - поросям. Сільське господарство Криму буде підіймати по два вражаї на рік. Лас-Вегас вже зараз нехай йде відпочивати в курятник з американськими бройлерами. Росія сама впорається з перетворенням живої квітучої території - в пустелю. Це стосується, як географії, флори і фауни, так і людських відносин. Де ступив чобот Росії, там назавжди створюється пустеля фізична і інтелектуальна.
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19.06.2020 23:43 Ответить
А С СИБИРИ ПУСТЬ ЛЕД ВЕЗУТ ЧТОБЫ ОСТУДИТЬ )))
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19.06.2020 23:44 Ответить
Тут канешна можна на этом придумать кучу Нью Васюковских рацух, например всегда горячая вода и отопление на шару. А ещё занурить гигантские теплообменники на побережье и сезон купания круглый год. Всерасийская здравница превратится в мировой курорт. Надо лишь немного подождать, лет так..ну до смерти *****.
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20.06.2020 15:47 Ответить
Вибачайте, повтор технічний.
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19.06.2020 23:45 Ответить
Денег нет,но вы сверлите. На ближайшие пару лет предателям придумали занятие.
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19.06.2020 23:49 Ответить
Окупанти заявляють, що виявили в горах Криму запаси прісної води - Цензор.НЕТ 7551
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20.06.2020 01:02 Ответить
возможно они "нашли воду", которая будет поставляться с материковой Украины!
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20.06.2020 11:56 Ответить
БЮСТ ЗАМИРОТОЧИЛ )))
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20.06.2020 02:44 Ответить
Прямо на Поклонскую.
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20.06.2020 10:57 Ответить
ага еще кисельные берега и прянечные домики гномики
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20.06.2020 03:04 Ответить
... нахли среди камней, ну, тех что с неба
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20.06.2020 06:04 Ответить
А скоро ще буде і високонапорне переміщення заліза, сірки і всього того що є у магмі, якщо ви розумієте про що я ))))
А поки треба порадіти, що їм "не потрібен Кримський канал" але еі в якому разі не "розслабляти булки", а навпраки, побудувати лінію оборони вздовж кордону із Кримською пустелею
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20.06.2020 06:51 Ответить
Да они уже рапортовали много о чем. Поживем увидим.. Нашли ну и флаг им в руки, качайте ( может Крым вообще уйдет под воду или будет сильное землетрясение... Пилите Шура, пелите они "золотые" Как говорил Паниковский Шуре Балаганову...) В этой ситуации жалею что у нашей власти ( в том числе и относительно "патриотичной" прошлой) не хватило духа перерыть перешеек пустив туда воды Сиваша, не ликвидировать 10 км перед Крымом канала поставки воды, не устроить 200 метровые минные поля и перекрыть всякое сообщение с оккупированной территорией. ( до лучших времен, а до них очень далеко)
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20.06.2020 08:13 Ответить
Пейте прохладную с гор водопадную, Холодная вода скоро всем в Крыму пи-да.
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20.06.2020 08:22 Ответить
Охренеть!!!!

Сказка для тупых парашенцев!
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20.06.2020 10:53 Ответить
Эта информация говорит о многом...
Вполне возможно зебилы и мертветчуки готовят план по обеспечению Крыма Острова Невезения водой!
Т.е они "нашли воду", которая будет поставляться материковой Украины и дело в шляпе!

Просто нужно перекрыть доступ к каналу и никто ничего видеть не будет!

А кое где уже прошла информация о создании частных военных формирований (Мертветчук и Кива вроде кураторы), для борьбы с "националистическими молодчиками" (с).....
Вам эта риторика ничего не напоминает?!

И как все вовремя и "к месту", вы не находите?....................
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20.06.2020 11:54 Ответить
Сами крымские татары взорвут канал 10 раз, чтобы наверняка.... Никакой воды в Крым с нашей территории не поступит. Сточные воды из наших очистительный сооружений - возможно.... Чтобы переправить врагу инфекцию, холерную палочку и прочие приветы...
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20.06.2020 15:11 Ответить
І чьо? А кацапські дебіли порахували,у скільки обійдеться тільки видобування такої води? А до окупації водичка текла сама собі потихеньку - хоч залийся...
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20.06.2020 13:42 Ответить
***** не ищет лёгких путей для людей.
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20.06.2020 15:41 Ответить
Если нет воды ***** должно было по любому её выдумать. Теперь крысчанам надо терпеливо её высасывать у *****.
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20.06.2020 15:39 Ответить
Обычно вода с гор стекает а у ватных дебилов она там накапливается.
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20.06.2020 15:58 Ответить
снова канализацию прорвало .... госпАдиииии а какая радость на крымнаше.
...а раньше и камням с неба радовались ....рАдная говень такая говень...
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21.06.2020 00:56 Ответить
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