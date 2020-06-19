Оккупанты заявляют, что обнаружили в горах Крыма запасы пресной воды
Ученые "Севастопольского государственного университета" и НИИ Сельского хозяйства Крыма Российской академии наук утверждают, что обнаружили в горах Крыма подземные пресные воды.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
"По сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 м происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов. На глубинах от 350 до 500 м также имеются водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма", – сказано в сообщении пресс-службы СевГУ.
Ученые отмечают, что результаты были получены благодаря разработанному ядерному магнитно-резонансному "геотомографу".
Читайте на Цензор.НЕТ: Рада не поддержала законопроекты, связанные с возможной подачей воды в оккупированный Крым
"Учитывая, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, возможен отбор подземных пресных вод вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении. Этот подход подтвержден при выполнении поисково-геологической работы в 2019 году учеными НИИ "С/Х Крыма" и СевГУ", – пояснил заведующий научно-исследовательской лабораторией севастопольского университета, кандидат технических наук Николай Ковалев.
Отмечается, что основная проблема добычи глубоких подземных вод – высокая стоимость бурения скважин, что сдерживает их использование. Однако на территории Крыма существуют участки, где высоконапорные подземные пресные воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние (на глубины до 300 м и менее).
Также на Цензор.НЕТ: Крыму не нужна днепровская вода, - оккупационный "глава правительства" полуострова Гоцанюк
Ранее оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. В мае наполняемость водохранилищ Крыма снизилась на 7,1 млн кубометров, признали в крымском Госкомводхозе.
Председатель оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк утверждает, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.
11 июня на пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что вопроса о возобновлении поставок днепровской воды в Крым в украинской повестке нет.
Пожалуйста, подождите...
"Передаём срочное сообщение ТАСС.
Сегодня, в 2 часа 13 минут по московскому времени на территории республики Крым произошло мощное землетрясение. Имеются многочисленные жертвы и разрушения. Прервано сообщение и связь."
И мне тоже....интересен результат!
Ну все - в Криму знову будуть рис вирощувати
Залез на гору , верёвка и мыло с собой .
Помылся . И всё ...
головне їх відловити..
а то втечуть суки,ці мігруючі води...
кацапня может захватить только путена губами или анальным отверстием горлышко бутылки.
когда диванного воина сильно расслабляет его мирная жизнь... он потом долго ищет рогатку, чтобы отбиться от внезапно налетевшего коршуна, который уже выклевал ему один глаз
і газ є..залишився після того.як закінчиться контракт з Польщею..))
)))Залишилось тільки якось у німаків випросити турбіни...
Осталось найти залежи электричества.
находящимися в этих самых горизонтальных пластах.
Перед тем как пить, лучше вкипятить.
Дедушка, а дедушка! А ты путина в Крыму видел?
- А как-же, внучек!
- Ой, а расскажи пожалуйста! Он добрый?..
- Ну, слушай. Дело было так: иду я в 2019 году по сухому Крымскому каналу, смотрю лысый
дед - пердун сидит на плите, воду в самоваре вскипятил, чай собирается пить. Я ему грю:
"Владимырыч, кипяточку не дадите?"... А
он мне так злобно
в ответ: "Х#юшки!" Надо было
сквозные
тектонические разломы бурить... а глаза такие добрые, такие добрые!
КРЫМА . Хорошо произрастает непрерывно поливаемый соленой жёсткой водой в сухих
крымских степях специальный сорт огурцов «Оккупантские -1». Урожаи в 2020 году - просто рекордные! По 40 центнеров с га! Уникальная передовая
технология обработки выращенной продукции пришла в республику Крым в 2014 году неожиданно от Московского правительства, зарекомендовала себя и оказалась на редкость эффективной в степях.
Суть её такова : огурцы бережно собираются крымскими овощеводами и тут же, на
полях, старательно укладываются в трёхлитровые баллоны (банки), затем огурцы доверху
заливаются той же солёной водой и закручиваются плотно крышкой. В таком виде
огурцы могут долго храниться, практически до самой зимы. Огурцы готовы к
употреблению сразу после вскрытия. Рекомендованы
правительством . Каждому крымчанину под домашний самогон, особенно в разгар лютой крымской зимы приятно
включить телевизор, послушать Путина и порадовать и себя и любимых степным огурцом и его хрустом. Поутру для всех крымчан очень хорош рассол (рекомендован
правительством), который, как правило остаётся каждому крымчанину, чтобы не забыть опохмелиться.
Пустой баллон (банку) крымчанину необходимо обязательно
оставлять на следующий сезон (рекомендовано правительством) , так как следует учитывать тот факт, что количество банок с каждым годом должно увеличиваться , потому что вода в
степях будет становиться всё соленей и
соленей и закатывать можно будет всё,
что только сможет вылезти из сухой крымской степи на радость наших счастливых крымчан.
От цей підхід точно приведе до повторення землетрусів 1927 року. Москалі - вперьод і с песней!
Для керчинського мосту, правда, не дуже.
А поки треба порадіти, що їм "не потрібен Кримський канал" але еі в якому разі не "розслабляти булки", а навпраки, побудувати лінію оборони вздовж кордону із Кримською пустелею
Сказка для тупых парашенцев!
Вполне возможно зебилы и мертветчуки готовят план по обеспечению
КрымаОстрова Невезения водой!
Т.е они "нашли воду", которая будет поставляться материковой Украины и дело в шляпе!
Просто нужно перекрыть доступ к каналу и никто ничего видеть не будет!
А кое где уже прошла информация о создании частных военных формирований (Мертветчук и Кива вроде кураторы), для борьбы с "националистическими молодчиками" (с).....
Вам эта риторика ничего не напоминает?!
И как все вовремя и "к месту", вы не находите?....................
...а раньше и камням с неба радовались ....рАдная говень такая говень...