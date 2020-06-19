Оккупанты заявляют, что обнаружили в горах Крыма запасы пресной воды

Ученые "Севастопольского государственного университета" и НИИ Сельского хозяйства Крыма Российской академии наук утверждают, что обнаружили в горах Крыма подземные пресные воды.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"По сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 м происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов. На глубинах от 350 до 500 м также имеются водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма", – сказано в сообщении пресс-службы СевГУ.

Ученые отмечают, что результаты были получены благодаря разработанному ядерному магнитно-резонансному "геотомографу".

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"Учитывая, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, возможен отбор подземных пресных вод вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении. Этот подход подтвержден при выполнении поисково-геологической работы в 2019 году учеными НИИ "С/Х Крыма" и СевГУ", – пояснил заведующий научно-исследовательской лабораторией севастопольского университета, кандидат технических наук Николай Ковалев.

Отмечается, что основная проблема добычи глубоких подземных вод – высокая стоимость бурения скважин, что сдерживает их использование. Однако на территории Крыма существуют участки, где высоконапорные подземные пресные воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние (на глубины до 300 м и менее).

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