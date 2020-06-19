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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Окупанти заявляють, що виявили в горах Криму запаси прісної води

Окупанти заявляють, що виявили в горах Криму запаси прісної води

Вчені "Севастопольського державного університету" і НДІ Сільського господарства Криму Російської академії наук стверджують, що виявили в горах Криму підземні прісні води.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

"Мережею тектонічних розломів на глибинах 900-1100 м відбувається міграція великих обсягів високонапірних підземних прісних вод з температурою 80-85 градусів. На глибинах від 350 до 500 м також є водні потоки, що мігрують тектонічними розломами через всю територію Криму", - сказано в повідомленні пресслужби СевДУ.

Вчені зазначають, що результати були отримані завдяки розробленому ядерному магнітно-резонансному "геотомографу".

"З огляду на те, що територія Криму має численну мережу наскрізних тектонічних розломів, можливий відбір підземних прісних вод поблизу населених пунктів, які потребують водозабезпечення. Цей підхід підтверджено при виконанні пошуково-геологічної роботи в 2019 році вченими НДІ "С/Г Криму" і СевДУ", - пояснив завідувач науково-дослідною лабораторією севастопольського університету, кандидат технічних наук Микола Ковальов.

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Зазначається, що основна проблема видобутку глибоких підземних вод - висока вартість буріння свердловин, що стримує їхнє використання. Однак на території Криму існують ділянки, де високонапірні підземні прісні води перетікають із нижніх водоносних горизонтів у верхні (на глибини до 300 м і менше).

Раніше окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов стверджував, що 2020 рік став найпосушливішим за 150 років спостережень. У травні наповнюваність водосховищ Криму знизилася на 7,1 млн кубометрів, визнали в кримському Держкомводогоспі.

Голова окупаційного уряду Криму Юрій Гоцанюк стверджує, що півострів не потребує поставок дніпровської води з материкової України Північно-Кримським каналом.

11 червня на пресконференції в Києві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що питання про відновлення поставок дніпровської води в Крим наразі не стоїть на порядку денному.
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Топ коментарі
+66
Оккупанты заявляют, что обнаружили в горах Крыма запасы пресной воды - Цензор.НЕТ 11
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19.06.2020 20:39
+56
Ничего пусть побурят в тектонических разломах...может и камни с неба прилетят
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19.06.2020 20:30
+54
Ой, что деется, вчера траншею рыли,
так откопали две коньячные струи
(В. Высоцкий)
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19.06.2020 20:30
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Почему? В 40 раз дорожче обещанного дорогим россиянам- легко.
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19.06.2020 21:51 Відповісти
А скока воды, ведро или целая бочка?
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19.06.2020 21:08 Відповісти
Какая кацапам разница ,шо нефть добывать ,шо воду.
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19.06.2020 21:11 Відповісти
Ну, пусть заготовят сообщение. Типа этого.
"Передаём срочное сообщение ТАСС.
Сегодня, в 2 часа 13 минут по московскому времени на территории республики Крым произошло мощное землетрясение. Имеются многочисленные жертвы и разрушения. Прервано сообщение и связь."
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19.06.2020 21:12 Відповісти
параша полнится чудесами накануне обнуления. гундяю ещё какое нить знамение должно быть по этому поводу ))
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19.06.2020 21:13 Відповісти
Так я ж и говорю: явилась нему топлес Памела Андерсон, вся такая мочеточащая, и так призывно шепчет, мол, гундяев, давай попрыгаем на батуте...
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19.06.2020 21:38 Відповісти
газогони на тисячі кілометрів прокладають то нехай з тамані проведуть водогін)
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19.06.2020 21:16 Відповісти
прикиньте как это жить крысой на пороховой бочке и вокруг море...а.сбежать можно только через узкий мост, воды нет, высокая опасность освобождения территории от оккупации, наличие ядерного оружия, возможное землетрясение, неотвратимость срока за предательство...это ппц!
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19.06.2020 21:19 Відповісти
Успели сесть на титаник
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19.06.2020 23:48 Відповісти
Это....абсолютная правда. И это действительно пресная вода....И это действительно гигантские объемы....!!!!.....и эту воду неспоста называют.... пауза....МЕРТВОЙ водой Осириса.
И мне тоже....интересен результат!
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19.06.2020 21:20 Відповісти
Такое бывает. Живут люди 100,200,300 лет и вдруг... совершенно случайно, находят пресную воду...
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20.06.2020 09:40 Відповісти
это еще надо разобраться насколько она пресная, не мешает ли ей такая высокая температура, как разломы связанны с морем и не потечёт ли морская вода в разломы при начале эксплуатации слоёв.
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20.06.2020 13:11 Відповісти
Дайте угадаю, "надо только подождать"?))
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19.06.2020 21:20 Відповісти
черпайте-черпайте - не останавливайтесь)))))))))))
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19.06.2020 21:21 Відповісти
Ученые "Севастопольского государственного университета" и НИИ Сельского хозяйства Крыма Российской академии наук утверждают, что обнаружили в горах Крыма подземные пресные воды. Источник: https://censor.net/n3203204

Ну все - в Криму знову будуть рис вирощувати
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19.06.2020 21:23 Відповісти
и рис сразу будет варёным
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19.06.2020 21:25 Відповісти
Нужно строить бани . В горах .
Залез на гору , верёвка и мыло с собой .
Помылся . И всё ...
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19.06.2020 21:23 Відповісти
тепер зрозуміло, що гроші на науку в расєї виділяються не просто так
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20.06.2020 06:58 Відповісти
На глибинах від 350 до 500 м також є водні потоки, що мігрують тектонічними розломами через всю територію Криму ..

головне їх відловити..
Окупанти заявляють, що виявили в горах Криму запаси прісної води - Цензор.НЕТ 6292

а то втечуть суки,ці мігруючі води...

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19.06.2020 21:34 Відповісти
Головной убор?
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19.06.2020 21:53 Відповісти
башка среднестатистического Ваньки дурачка...
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19.06.2020 22:19 Відповісти
Покажи, где такое Ваньки-дурачки носят.
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19.06.2020 22:28 Відповісти
у дзеркалі побачиш
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20.06.2020 06:57 Відповісти
Это? (https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1985244/3fd8a257-9e49-45ae-a6e7-a8b6539cdcc8/s1200?webp=false https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1985244/3fd8a257-9e49-45ae-a6e7-a8b6539cdcc8/s1200?webp=false ссылка )
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20.06.2020 09:12 Відповісти
о сшивании (объединении) страны с приходом зели уже действительно смешно говорить , смешно и печально, ибо все эти наезды Зеленского на Пороха не что иное как явная попытка зели серьёзно столкнуть две политические силы, два лагеря в каком нибудь Доме профсоюзов и сделать их по настоящему враждебными и противоборствующими. Затем может быть бойня, в каждой области и по всей стране. Это и грустно и гнусно,поскольку итогом данных гражданских столкновений будет мгновенный захват Херсонской области Украины с целью подачи воды в Крым, и, возможно захват всего морского побережья...Зеленский должен понимать, что эта политика -далеко не квартал-95 и шутки кончились... и вину за это преступление против нации , конечно же нация возложит на него...
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19.06.2020 21:40 Відповісти
Столкнуть две силы? Это же какие? Порохоботов с кем? Ты на улицах видел реальные силы в противовес порохоботам? И гиде?
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19.06.2020 21:44 Відповісти
я і "реальні вуличні сили порохоботів" на вулиці не бачив,за виятком рідкісних одиночних екзмплярів типу Софії Федини з покришкою..)))

Окупанти заявляють, що виявили в горах Криму запаси прісної води - Цензор.НЕТ 61
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19.06.2020 21:47 Відповісти
Паша, ты в прошлом году и "Марш гідності" не заметил. Может у тебя что то с глазами? или все же с головой?
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19.06.2020 22:06 Відповісти
ну я бы не стал так ёрничать и недооценивать ситуацию, 73 % на выборах 2019 это что не сила? на улице я их явно пока не видел, но часть зелеботов уже вышла окрасившись из зеленого в цвет шария...
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19.06.2020 21:59 Відповісти
Из этих 73%, реально на улицу выйдут... да нихрена никто не выйдет. То что шариевцы с нацженами потолкались под кацапские телекамеры, вообще не показатель. В случае большого шухера будут тихонько сидеть под кроваткой, и не отсвечивать.
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19.06.2020 22:10 Відповісти
Не пугай так ЗЕбанутых, они и так ущербные и дальше своего обосцанного дивана не пойдут. Ну, разве что подштанники обосранные с перепугу поменять.
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20.06.2020 10:46 Відповісти
ты наверное все таки чувашский хакасс, если несешь такую бреятину.
кацапня может захватить только путена губами или анальным отверстием горлышко бутылки.
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19.06.2020 21:53 Відповісти
грозен ты , как иван грозный , а может даже ещё грознее...
когда диванного воина сильно расслабляет его мирная жизнь... он потом долго ищет рогатку, чтобы отбиться от внезапно налетевшего коршуна, который уже выклевал ему один глаз
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19.06.2020 22:27 Відповісти
согласен, заказ Бени
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19.06.2020 22:49 Відповісти
А зачем крысянам горная вода если у них есть море?! Неужели морской воды не хватит на весь летний сезон, например консервировать огурцы?! А щи, на морской воде даже солить не надо.
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19.06.2020 21:45 Відповісти
А ещё в морской воде много сахара (из мочи). Поэтому чай и кофе на морской воде крысчане полюбят после первого же глотка....
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20.06.2020 15:06 Відповісти
От що спрага з людьми робить... Вам ввижається, то не вода, то міраж називається Коли з грошима буде зовсім погано, то думаю знайдуть золото Колчака
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19.06.2020 21:50 Відповісти
Росіяни регулярно добувають воду з "водки".Її там 60%.
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19.06.2020 21:51 Відповісти
А никто не думал откуда вода на Кипре, или Мальте?
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19.06.2020 21:52 Відповісти
На Мальті опріснюють - гід розповідав...
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19.06.2020 21:56 Відповісти
Там на опріснення іде більше 50% електроенергії найбільшої електростанції!
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19.06.2020 21:56 Відповісти
наступний мегапроект раші(у планах,звичайно -раші як Імперії даю максимум два роки до вичерпання бабла) буде побудова Кримської електростанції На газі..Труби є.. залишились від скороченого на дві гілки з 4-х "Турецького потоку"

і газ є..залишився після того.як закінчиться контракт з Польщею..))

)))Залишилось тільки якось у німаків випросити турбіни...
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19.06.2020 22:09 Відповісти
дык , на каазлабаде самые дешевые энергоносители.
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20.06.2020 03:18 Відповісти
На Мальте нет источников пресной воды. Там опресняют морскую воду и собирают дождевую. На Кипре какие-то источники есть, но мало.
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19.06.2020 22:09 Відповісти
А в Крыму они есть.
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19.06.2020 22:24 Відповісти
в Крыму есть на крысах шерсть...
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19.06.2020 22:28 Відповісти
Глупо...
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19.06.2020 22:33 Відповісти
и на Канарсих островах собирают дождевую. Там везде водохранилища.
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20.06.2020 09:38 Відповісти
Кримські землетруси 1927 року - серія з двох https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81 землетрусів , що трапилися на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Кримському півострові https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 26 червня та https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 11 -https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 12 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1927 1927 року, ставши найпотужнішими відомими землетрусами в Криму. )))
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19.06.2020 21:54 Відповісти
Окупанти заявляють, що виявили в горах Криму запаси прісної води - Цензор.НЕТ 6496
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19.06.2020 21:58 Відповісти
Щось мене дуже напрягає "відкриття" цього кандида а від геологічних наук. Сам геолог, але ніде не читав щоб в сітці розломів, якими Крим порізаний вздовж і впоперек могла накопичуватись прісна вода в великих об"ємах, та ще й на глибинах поза кілометр-півтори. А "природные опреснители" -то взагалі за межами фантастики алкоголіка, що виходить з запою.
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19.06.2020 21:59 Відповісти
Сталактити -природні кондесатори..Чекати правда,довго... поки накапає хоча б відро )))))Окупанти заявляють, що виявили в горах Криму запаси прісної води - Цензор.НЕТ 477
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19.06.2020 22:20 Відповісти
Ну вот, одной проблемой у крымчан меньше.
Осталось найти залежи электричества.
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19.06.2020 22:00 Відповісти
Их вроде нашли уже в сименсовских турбинах, совершенно случайно найденных в катакомбах
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19.06.2020 22:05 Відповісти
Если говорят, что обнаружили в горах Крыма запасы пресной воды, значит с водой в Крыму плохо.
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19.06.2020 22:02 Відповісти
та це ж сеча) вам привиділось кацапи
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19.06.2020 22:02 Відповісти
Если огурцы поливать морской водой, они сразу будут расти малосольными!
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19.06.2020 22:15 Відповісти
явно упороті, вода в тектонічних розломах...пздц до такого додуматись, расєя
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19.06.2020 22:19 Відповісти
Лишь бы залежи крымской пресной воды не оказались турецкими сточными водами,
находящимися в этих самых горизонтальных пластах.
Перед тем как пить, лучше вкипятить.
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19.06.2020 22:20 Відповісти
Ото більш прадоподібно. Може справді цей "кандидат від геологічних наук" відкрив трубу, по якій турки сечу зливають?.
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20.06.2020 08:17 Відповісти
Инфа расчитана на крысянский скот ватный, видать дела совсем плохи. Гебня занялась привычным делом - обещать своим рабам светлое будущее..мол потерпите скоро водичку добудем..
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19.06.2020 22:25 Відповісти
Окупанти заявляють, що виявили в горах Криму запаси прісної води - Цензор.НЕТ 1404
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19.06.2020 22:33 Відповісти
Пипец горам
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19.06.2020 22:44 Відповісти
-
Дедушка, а дедушка! А ты путина в Крыму видел?

- А как-же, внучек!

- Ой, а расскажи пожалуйста! Он добрый?..

- Ну, слушай. Дело было так: иду я в 2019 году по сухому Крымскому каналу, смотрю лысый
дед - пердун сидит на плите, воду в самоваре вскипятил, чай собирается пить. Я ему грю:
"Владимырыч, кипяточку не дадите?"... А
он мне так злобно
в ответ: "Х#юшки!" Надо было
сквозные
тектонические разломы бурить... а глаза такие добрые, такие добрые!
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19.06.2020 22:49 Відповісти
шо окупанты молчат , что "духовный гуру" поклонской ням наш, такой же манере как куйло отхватил в Украины Крым где то под Екатеренбургом при помощи вооруженных людей захватил женский монастырь???
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19.06.2020 22:57 Відповісти
нашли аж целых ....два литра!
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19.06.2020 22:58 Відповісти
Нееее, целых 2 канистры. Их немцы потеряли , кода отступали. В 1944 году.
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20.06.2020 10:55 Відповісти
Молодцы, ученные российской академии, дайте им техзадание, может они в тех же горах найдут месторождение банкоматов Сбербанка.
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19.06.2020 23:06 Відповісти
То козы ссут .а не вода !
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19.06.2020 23:09 Відповісти
От бачите, ***** сказав, що водичка в Крим з печер і надр пол"ється річками, електрика в Крим потече російськими дизелями, в Криму зацвітуть лани. Виноград буде нікуди дівати, може що - поросям. Сільське господарство Криму буде підіймати по два вражаї на рік. Лас-Вегас вже зараз нехай йде відпочивати в курятник з американськими бройлерами. Росія сама впорається з перетворенням живої квітучої території - в пустелю. Це стосується, як географії, флори і фауни, так і людських відносин. Де ступив чобот Росії, там назавжди створюється пустеля фізична і інтелектуальна.
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19.06.2020 23:10 Відповісти
Мало кацапам поверхности Крыма, теперь будут гадить и на глубину 1 км. А потом полезут еще глубже гадить - алмазы из мантии выковыривать.
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19.06.2020 23:27 Відповісти
Почніть бурити,вражини,бо місток ваш застОявся.
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19.06.2020 23:30 Відповісти
НОВОСТИ
КРЫМА . Хорошо произрастает непрерывно поливаемый соленой жёсткой водой в сухих
крымских степях специальный сорт огурцов «Оккупантские -1». Урожаи в 2020 году - просто рекордные! По 40 центнеров с га! Уникальная передовая
технология обработки выращенной продукции пришла в республику Крым в 2014 году неожиданно от Московского правительства, зарекомендовала себя и оказалась на редкость эффективной в степях.
Суть её такова : огурцы бережно собираются крымскими овощеводами и тут же, на
полях, старательно укладываются в трёхлитровые баллоны (банки), затем огурцы доверху
заливаются той же солёной водой и закручиваются плотно крышкой. В таком виде
огурцы могут долго храниться, практически до самой зимы. Огурцы готовы к
употреблению сразу после вскрытия. Рекомендованы
правительством . Каждому крымчанину под домашний самогон, особенно в разгар лютой крымской зимы приятно
включить телевизор, послушать Путина и порадовать и себя и любимых степным огурцом и его хрустом. Поутру для всех крымчан очень хорош рассол (рекомендован
правительством), который, как правило остаётся каждому крымчанину, чтобы не забыть опохмелиться.
Пустой баллон (банку) крымчанину необходимо обязательно
оставлять на следующий сезон (рекомендовано правительством) , так как следует учитывать тот факт, что количество банок с каждым годом должно увеличиваться , потому что вода в
степях будет становиться всё соленей и
соленей и закатывать можно будет всё,
что только сможет вылезти из сухой крымской степи на радость наших счастливых крымчан.
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19.06.2020 23:30 Відповісти
"Учитывая, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, возможен отбор подземных пресных вод вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении. Этот подход" Источник: https://censor.net/n3203204

От цей підхід точно приведе до повторення землетрусів 1927 року. Москалі - вперьод і с песней!
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19.06.2020 23:40 Відповісти
А новина прекрасна -"Крим пронизаний тектонічними розломами".
Для керчинського мосту, правда, не дуже.
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19.06.2020 23:41 Відповісти
та ще й під напором ))
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20.06.2020 06:52 Відповісти
От бачите, ***** сказав, що водичка в Крим з печер і надр пол"ється річками, електрика в Крим потече російськими дизелями, в Криму зацвітуть лани. Виноград буде нікуди дівати, може що - поросям. Сільське господарство Криму буде підіймати по два вражаї на рік. Лас-Вегас вже зараз нехай йде відпочивати в курятник з американськими бройлерами. Росія сама впорається з перетворенням живої квітучої території - в пустелю. Це стосується, як географії, флори і фауни, так і людських відносин. Де ступив чобот Росії, там назавжди створюється пустеля фізична і інтелектуальна.
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19.06.2020 23:43 Відповісти
А С СИБИРИ ПУСТЬ ЛЕД ВЕЗУТ ЧТОБЫ ОСТУДИТЬ )))
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19.06.2020 23:44 Відповісти
Тут канешна можна на этом придумать кучу Нью Васюковских рацух, например всегда горячая вода и отопление на шару. А ещё занурить гигантские теплообменники на побережье и сезон купания круглый год. Всерасийская здравница превратится в мировой курорт. Надо лишь немного подождать, лет так..ну до смерти *****.
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20.06.2020 15:47 Відповісти
Вибачайте, повтор технічний.
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19.06.2020 23:45 Відповісти
Денег нет,но вы сверлите. На ближайшие пару лет предателям придумали занятие.
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19.06.2020 23:49 Відповісти
Окупанти заявляють, що виявили в горах Криму запаси прісної води - Цензор.НЕТ 7551
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20.06.2020 01:02 Відповісти
возможно они "нашли воду", которая будет поставляться с материковой Украины!
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20.06.2020 11:56 Відповісти
БЮСТ ЗАМИРОТОЧИЛ )))
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20.06.2020 02:44 Відповісти
Прямо на Поклонскую.
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20.06.2020 10:57 Відповісти
ага еще кисельные берега и прянечные домики гномики
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20.06.2020 03:04 Відповісти
... нахли среди камней, ну, тех что с неба
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20.06.2020 06:04 Відповісти
А скоро ще буде і високонапорне переміщення заліза, сірки і всього того що є у магмі, якщо ви розумієте про що я ))))
А поки треба порадіти, що їм "не потрібен Кримський канал" але еі в якому разі не "розслабляти булки", а навпраки, побудувати лінію оборони вздовж кордону із Кримською пустелею
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20.06.2020 06:51 Відповісти
Да они уже рапортовали много о чем. Поживем увидим.. Нашли ну и флаг им в руки, качайте ( может Крым вообще уйдет под воду или будет сильное землетрясение... Пилите Шура, пелите они "золотые" Как говорил Паниковский Шуре Балаганову...) В этой ситуации жалею что у нашей власти ( в том числе и относительно "патриотичной" прошлой) не хватило духа перерыть перешеек пустив туда воды Сиваша, не ликвидировать 10 км перед Крымом канала поставки воды, не устроить 200 метровые минные поля и перекрыть всякое сообщение с оккупированной территорией. ( до лучших времен, а до них очень далеко)
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20.06.2020 08:13 Відповісти
Пейте прохладную с гор водопадную, Холодная вода скоро всем в Крыму пи-да.
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20.06.2020 08:22 Відповісти
Охренеть!!!!

Сказка для тупых парашенцев!
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20.06.2020 10:53 Відповісти
Эта информация говорит о многом...
Вполне возможно зебилы и мертветчуки готовят план по обеспечению Крыма Острова Невезения водой!
Т.е они "нашли воду", которая будет поставляться материковой Украины и дело в шляпе!

Просто нужно перекрыть доступ к каналу и никто ничего видеть не будет!

А кое где уже прошла информация о создании частных военных формирований (Мертветчук и Кива вроде кураторы), для борьбы с "националистическими молодчиками" (с).....
Вам эта риторика ничего не напоминает?!

И как все вовремя и "к месту", вы не находите?....................
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20.06.2020 11:54 Відповісти
Сами крымские татары взорвут канал 10 раз, чтобы наверняка.... Никакой воды в Крым с нашей территории не поступит. Сточные воды из наших очистительный сооружений - возможно.... Чтобы переправить врагу инфекцию, холерную палочку и прочие приветы...
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20.06.2020 15:11 Відповісти
І чьо? А кацапські дебіли порахували,у скільки обійдеться тільки видобування такої води? А до окупації водичка текла сама собі потихеньку - хоч залийся...
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20.06.2020 13:42 Відповісти
***** не ищет лёгких путей для людей.
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20.06.2020 15:41 Відповісти
Если нет воды ***** должно было по любому её выдумать. Теперь крысчанам надо терпеливо её высасывать у *****.
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20.06.2020 15:39 Відповісти
Обычно вода с гор стекает а у ватных дебилов она там накапливается.
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20.06.2020 15:58 Відповісти
снова канализацию прорвало .... госпАдиииии а какая радость на крымнаше.
...а раньше и камням с неба радовались ....рАдная говень такая говень...
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21.06.2020 00:56 Відповісти
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