Окупанти заявляють, що виявили в горах Криму запаси прісної води
Вчені "Севастопольського державного університету" і НДІ Сільського господарства Криму Російської академії наук стверджують, що виявили в горах Криму підземні прісні води.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".
"Мережею тектонічних розломів на глибинах 900-1100 м відбувається міграція великих обсягів високонапірних підземних прісних вод з температурою 80-85 градусів. На глибинах від 350 до 500 м також є водні потоки, що мігрують тектонічними розломами через всю територію Криму", - сказано в повідомленні пресслужби СевДУ.
Вчені зазначають, що результати були отримані завдяки розробленому ядерному магнітно-резонансному "геотомографу".
"З огляду на те, що територія Криму має численну мережу наскрізних тектонічних розломів, можливий відбір підземних прісних вод поблизу населених пунктів, які потребують водозабезпечення. Цей підхід підтверджено при виконанні пошуково-геологічної роботи в 2019 році вченими НДІ "С/Г Криму" і СевДУ", - пояснив завідувач науково-дослідною лабораторією севастопольського університету, кандидат технічних наук Микола Ковальов.
Зазначається, що основна проблема видобутку глибоких підземних вод - висока вартість буріння свердловин, що стримує їхнє використання. Однак на території Криму існують ділянки, де високонапірні підземні прісні води перетікають із нижніх водоносних горизонтів у верхні (на глибини до 300 м і менше).
Раніше окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов стверджував, що 2020 рік став найпосушливішим за 150 років спостережень. У травні наповнюваність водосховищ Криму знизилася на 7,1 млн кубометрів, визнали в кримському Держкомводогоспі.
Голова окупаційного уряду Криму Юрій Гоцанюк стверджує, що півострів не потребує поставок дніпровської води з материкової України Північно-Кримським каналом.
11 червня на пресконференції в Києві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що питання про відновлення поставок дніпровської води в Крим наразі не стоїть на порядку денному.
Будь ласка, зачекайте...
"Передаём срочное сообщение ТАСС.
Сегодня, в 2 часа 13 минут по московскому времени на территории республики Крым произошло мощное землетрясение. Имеются многочисленные жертвы и разрушения. Прервано сообщение и связь."
И мне тоже....интересен результат!
Ну все - в Криму знову будуть рис вирощувати
Залез на гору , верёвка и мыло с собой .
Помылся . И всё ...
головне їх відловити..
а то втечуть суки,ці мігруючі води...
кацапня может захватить только путена губами или анальным отверстием горлышко бутылки.
когда диванного воина сильно расслабляет его мирная жизнь... он потом долго ищет рогатку, чтобы отбиться от внезапно налетевшего коршуна, который уже выклевал ему один глаз
і газ є..залишився після того.як закінчиться контракт з Польщею..))
)))Залишилось тільки якось у німаків випросити турбіни...
Осталось найти залежи электричества.
находящимися в этих самых горизонтальных пластах.
Перед тем как пить, лучше вкипятить.
Дедушка, а дедушка! А ты путина в Крыму видел?
- А как-же, внучек!
- Ой, а расскажи пожалуйста! Он добрый?..
- Ну, слушай. Дело было так: иду я в 2019 году по сухому Крымскому каналу, смотрю лысый
дед - пердун сидит на плите, воду в самоваре вскипятил, чай собирается пить. Я ему грю:
"Владимырыч, кипяточку не дадите?"... А
он мне так злобно
в ответ: "Х#юшки!" Надо было
сквозные
тектонические разломы бурить... а глаза такие добрые, такие добрые!
КРЫМА . Хорошо произрастает непрерывно поливаемый соленой жёсткой водой в сухих
крымских степях специальный сорт огурцов «Оккупантские -1». Урожаи в 2020 году - просто рекордные! По 40 центнеров с га! Уникальная передовая
технология обработки выращенной продукции пришла в республику Крым в 2014 году неожиданно от Московского правительства, зарекомендовала себя и оказалась на редкость эффективной в степях.
Суть её такова : огурцы бережно собираются крымскими овощеводами и тут же, на
полях, старательно укладываются в трёхлитровые баллоны (банки), затем огурцы доверху
заливаются той же солёной водой и закручиваются плотно крышкой. В таком виде
огурцы могут долго храниться, практически до самой зимы. Огурцы готовы к
употреблению сразу после вскрытия. Рекомендованы
правительством . Каждому крымчанину под домашний самогон, особенно в разгар лютой крымской зимы приятно
включить телевизор, послушать Путина и порадовать и себя и любимых степным огурцом и его хрустом. Поутру для всех крымчан очень хорош рассол (рекомендован
правительством), который, как правило остаётся каждому крымчанину, чтобы не забыть опохмелиться.
Пустой баллон (банку) крымчанину необходимо обязательно
оставлять на следующий сезон (рекомендовано правительством) , так как следует учитывать тот факт, что количество банок с каждым годом должно увеличиваться , потому что вода в
степях будет становиться всё соленей и
соленей и закатывать можно будет всё,
что только сможет вылезти из сухой крымской степи на радость наших счастливых крымчан.
От цей підхід точно приведе до повторення землетрусів 1927 року. Москалі - вперьод і с песней!
Для керчинського мосту, правда, не дуже.
А поки треба порадіти, що їм "не потрібен Кримський канал" але еі в якому разі не "розслабляти булки", а навпраки, побудувати лінію оборони вздовж кордону із Кримською пустелею
Сказка для тупых парашенцев!
Вполне возможно зебилы и мертветчуки готовят план по обеспечению
КрымаОстрова Невезения водой!
Т.е они "нашли воду", которая будет поставляться материковой Украины и дело в шляпе!
Просто нужно перекрыть доступ к каналу и никто ничего видеть не будет!
А кое где уже прошла информация о создании частных военных формирований (Мертветчук и Кива вроде кураторы), для борьбы с "националистическими молодчиками" (с).....
Вам эта риторика ничего не напоминает?!
И как все вовремя и "к месту", вы не находите?....................
...а раньше и камням с неба радовались ....рАдная говень такая говень...