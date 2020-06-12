Криму не потрібна дніпровська вода, - окупаційний "глава уряду" півострова Гоцанюк

Окупаційна влада Криму стверджує, що півострів не потребує поставок дніпровської води з материкової України Північно-Кримським каналом.

Так Гоцанюк відреагував на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який напередодні відкинув плани щодо відновлення водопостачання Криму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Сьогодні ми обходимося внутрішніми водними ресурсами. Кримчани, туристи і гості республіки забезпечені питною водою, в тому числі і для господарсько-побутових потреб", – сказав Гоцанюк журналістам.

У Криму через дефіцит води почали закачку з артезіанських свердловин у водогін, що забезпечує жителів Сімферополя.

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Раніше окупаційний "глава Криму" Сергій Аксенов стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень. У травні наповнюваність водосховищ Криму знизилася на 7,1 млн кубометрів, визнали в кримському Держкомводогоспі.

Заступник директора Інституту водних проблем і меліорації України Михайло Яцюк вважає, що запаси водосховищ Криму настільки малі, що влітку на окупованому півострові доведеться оголошувати надзвичайну ситуацію.

У Постійному представництві президента України в АРК повідомили, що постачання води в анексовані Росією Крим і Севастополь через Північно-Кримський канал можливе тільки після деокупації півострова.

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11 червня на пресконференції в Києві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що питання про відновлення поставок дніпровської води в Крим в українському порядку денному немає.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.