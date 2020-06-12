Криму не потрібна дніпровська вода, - окупаційний "глава уряду" півострова Гоцанюк
Окупаційна влада Криму стверджує, що півострів не потребує поставок дніпровської води з материкової України Північно-Кримським каналом.
Так Гоцанюк відреагував на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який напередодні відкинув плани щодо відновлення водопостачання Криму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"Сьогодні ми обходимося внутрішніми водними ресурсами. Кримчани, туристи і гості республіки забезпечені питною водою, в тому числі і для господарсько-побутових потреб", – сказав Гоцанюк журналістам.
У Криму через дефіцит води почали закачку з артезіанських свердловин у водогін, що забезпечує жителів Сімферополя.
Раніше окупаційний "глава Криму" Сергій Аксенов стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень. У травні наповнюваність водосховищ Криму знизилася на 7,1 млн кубометрів, визнали в кримському Держкомводогоспі.
Заступник директора Інституту водних проблем і меліорації України Михайло Яцюк вважає, що запаси водосховищ Криму настільки малі, що влітку на окупованому півострові доведеться оголошувати надзвичайну ситуацію.
У Постійному представництві президента України в АРК повідомили, що постачання води в анексовані Росією Крим і Севастополь через Північно-Кримський канал можливе тільки після деокупації півострова.
11 червня на пресконференції в Києві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що питання про відновлення поставок дніпровської води в Крим в українському порядку денному немає.
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.
Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.
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Пишуть з Перекопу.
Максимальні зусилля окупаційної влади терміново спрямовані на розчистку русла Північно-Кримського каналу.
Виконавцям поставлене завдання завершити підготовку каналу до параду 24 червня.
Щось мені підказує що сам парад у руслі проводити не будуть, а може бути щось інше.
Поки у нас з ворогом "мир".
До особливої уваги патріотів Херсонщини, першочергово Каланчацького, Чаплинського, Генічеського, Новотроїцького районів.
Буде дуже гаряче літо, та крім нас самих ми нікому не потрібні.
Й якщо почнеться "гуманітарна евакуація" та "розведення військ" то слід мати біля себе родини та усе цінне й важливе.
Бо хтось буде звично драпати, хтось - прикручувати триколори на свої кокарди та райвідділи й управи.
А нам своє робити.
Знаючи що першим кроком окупантів буде повна зачистка "ХерНР" від "бандерівського елементу"
Знаючи що після сьогоднішніх кадрових поступок та надання почесних посад кримським татарам багато хто у Меджлісі буде мовчати.
А ось й цікава "новина" з Криму. Пазл, якого не вистачало.
ФСБ сьогодні, 10 червня, заявляє про нібито попереджений теракт (вибух на ринку) та про затриманих осіб, нібито пов'язаних із "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины."
Що ж, все для Херсонщини починається за загальновідомими лекалами...
Прошу поширення.
То ватку так дурять.
Я не вижу шоколада!!!
Готуючись до апокаліпсису, треба робити три речі.
1. зберігати прісну воду (для цього є багато засобів, в тому чисті і природоохоронних.)
2. будувати сильну армію.
3. створювати ефективний апарат чиновників, які зможуть у критичні моменти приймати адекватні рішення і забезпечувати їх виконання.
https://texty.org.ua/fragments/101197/ne-optymistychno-top-ekolohy-prohnozuyut-mozhlyvyj-kolaps-cyvilizaciyi-vnaslidok-zmin-klimatu/?src=main
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/Video-news/209345_1591962860
Кацапам верить-с точностью до наоборот.
кабеля з Кубані не вистачить..
500 л прісної на годину -4 кВт
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+tythuj+pfnhfnb&rlz=1C1GGRV_ruUA749UA749&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwintPjf1fzpAhXSlosKHX72D7gQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1920&bih=975#spd=12628372296061854685
Так что без вариантов. Либо война за воду, либо Крыму 3,14...
Надо готовиться к обороне, а не мины уничтожать в военное время, как это делали и Порошенко и Зеленский!
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
Скоро вода станет соленой. Так зачем силы тратить? Пейте сразу мочу, уроды.