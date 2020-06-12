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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крыму не нужна днепровская вода, - оккупационный "глава правительства" полуострова Гоцанюк

Крыму не нужна днепровская вода, - оккупационный

Оккупационные власти Крыма утверждают, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.

Таким образом Гоцанюк отреагировал на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который накануне отверг планы по возобновлению водоснабжения Крыма, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Сегодня мы обходимся внутренними водными ресурсами. Крымчане, туристы и гости республики обеспечены питьевой водой, в том числе и для хозяйственно-бытовых нужд", – сказал Гоцанюк журналистам.

В Крыму из-за дефицита воды начали закачку из артезианских скважин в водовод, который снабжает жителей Симферополя.

Читайте на Цензор.НЕТ: Работа КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом возобновляется с 15 июня: обязательная обсервация отменяется, - Резников

Ранее оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. В мае наполняемость водохранилищ Крыма снизилась на 7,1 млн кубометров, признали в крымском Госкомводхозе.

Заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк считает, что запасы водохранилищ Крыма настолько малы, что летом на оккупированном полуострове придется объявлять чрезвычайную ситуацию.

В Постоянном представительстве президента Украины в АРК сообщили, что поставка воды в оккупированный Россией Крым и Севастополь по Северо-Крымскому каналу возможна только после деоккупации полуострова.

Также на Цензор.НЕТ: Возобновление поставок воды в оккупированный Крым может быть поводом для расширения агрессии РФ, - Чубаров

11 июня на пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что вопроса о возобновлении поставок днепровской воды в Крым в украинской повестке нет.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Автор: 

Крым (26377) вода (918)


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Топ комментарии
+34
Крыму не нужна днепровская вода, - оккупационный "глава правительства" полуострова Гоцанюк - Цензор.НЕТ 4354
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12.06.2020 14:49
+33
Фух, отлегло!
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12.06.2020 14:46
+30
Крыму не нужна днепровская вода, - оккупационный "глава правительства" полуострова Гоцанюк - Цензор.НЕТ 6742А вот сивуха думает иначе!!!! идал вам воды немного!!!
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12.06.2020 14:47
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Правила форума Совет форумчан
Фух, отлегло!
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12.06.2020 14:46 Ответить
рановато .. самому крыму может и не нужна, а вот кацапским военным базам очень даже нужна.. орки уже готовятся взять под контроль часть херсонской области .. это они уже давно прорепетировали ...
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12.06.2020 14:50 Ответить
Чего они вообще говорят о воде? И Шмыгаль как дурак все про воду. Не нужно им ничего и не надо туда соваться пока там оккупант, пусть сидят. Может они бензин пьют, научились усваивать. Пусть это украинцев не волнует. Лучше бы Шмыгаль с Зеленым клоуном отчитались как идет строительство СТЕНЫ на границе с Кацапией. И пусть начинают строительство канала, отделяющего Украину от полуострова, чтобы наши корабли ходили в Азовское море свободно и независимо от керченского пролива. Поляки много не говорят, а уже строят морской судоходный канал, чтобы не зависеть от РФ и иметь свободный выход к Балтийскому морю. А наши зеленые идиоты ждут чего-то. Уже и захват наших кораблей был, скандал, суд и все равно нашей власти что в лоб что по лбу. А я давно пишу - стройте канал, олигофрены. Или вы хотите постоянно неприятностей от кацапофашистов?
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12.06.2020 15:19 Ответить
Тогда зачем срочно расчищают канал?!!!
https://www.facebook.com/borys.babin?*********************************************************************-_br9okBbQJtCdEDdeKCxQd59zujDsRhbTIa2vqkYY0JclkQULXuzaokbl4nPZQUb_c-NAjtM&__tn__=-UC%2CP-R Borys Babin
Пишуть з Перекопу.
Максимальні зусилля окупаційної влади терміново спрямовані на розчистку русла Північно-Кримського каналу.
Виконавцям поставлене завдання завершити підготовку каналу до параду 24 червня.
Щось мені підказує що сам парад у руслі проводити не будуть, а може бути щось інше.
Поки у нас з ворогом "мир".
До особливої уваги патріотів Херсонщини, першочергово Каланчацького, Чаплинського, Генічеського, Новотроїцького районів.
Буде дуже гаряче літо, та крім нас самих ми нікому не потрібні.
Й якщо почнеться "гуманітарна евакуація" та "розведення військ" то слід мати біля себе родини та усе цінне й важливе.
Бо хтось буде звично драпати, хтось - прикручувати триколори на свої кокарди та райвідділи й управи.
А нам своє робити.
Знаючи що першим кроком окупантів буде повна зачистка "ХерНР" від "бандерівського елементу"
Знаючи що після сьогоднішніх кадрових поступок та надання почесних посад кримським татарам багато хто у Меджлісі буде мовчати.
А ось й цікава "новина" з Криму. Пазл, якого не вистачало.
ФСБ сьогодні, 10 червня, заявляє про нібито попереджений теракт (вибух на ринку) та про затриманих осіб, нібито пов'язаних із "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины."
Що ж, все для Херсонщини починається за загальновідомими лекалами...
Прошу поширення.
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12.06.2020 18:27 Ответить
Крыму не нужна днепровская вода, - оккупационный "глава правительства" полуострова Гоцанюк - Цензор.НЕТ 6742А вот сивуха думает иначе!!!! идал вам воды немного!!!
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12.06.2020 14:47 Ответить
Там мабуть не тільки води дав, а ще й ікри кабачкової підкинув
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12.06.2020 19:02 Ответить
Ну ще можуть трішки викрутити або відсосати
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12.06.2020 19:32 Ответить
правильно! у них камни с неба есть
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12.06.2020 14:47 Ответить
Ну не нужна и не нужна - мы не будем настаивать.
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12.06.2020 14:47 Ответить
Баба з воза - кобила в курсі справ...
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12.06.2020 14:48 Ответить
ок
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12.06.2020 14:48 Ответить
Замечательно , чудесно , вообще нет слов ! Может бабушкам пенсию будет платить только раша ?
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12.06.2020 14:48 Ответить
Можна подумати...
То ватку так дурять.
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12.06.2020 14:49 Ответить
Крыму не нужна днепровская вода, - оккупационный "глава правительства" полуострова Гоцанюк - Цензор.НЕТ 4354
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12.06.2020 14:49 Ответить
Шоколада мне не нада!
Я не вижу шоколада!!!
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12.06.2020 14:52 Ответить
Хватит болтать на эту тему,есть у них вода,нет воды, нас это сегодня не волнует,никто и ни при каких условиях давать им воду с Украины не будет,точка!
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12.06.2020 14:53 Ответить
Крыму не нужна днепровская вода, - оккупационный "глава правительства" полуострова Гоцанюк - Цензор.НЕТ 7617
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12.06.2020 14:55 Ответить
Когда кацапы будут что-то вякать про днепровскую воду, их нужно мордой в это заявление тыкать!
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12.06.2020 14:56 Ответить
бгг, всі війни ХХІ ст. - це так чи інакше війни за ВОДУ

Готуючись до апокаліпсису, треба робити три речі.
1. зберігати прісну воду (для цього є багато засобів, в тому чисті і природоохоронних.)
2. будувати сильну армію.
3. створювати ефективний апарат чиновників, які зможуть у критичні моменти приймати адекватні рішення і забезпечувати їх виконання.

https://texty.org.ua/fragments/101197/ne-optymistychno-top-ekolohy-prohnozuyut-mozhlyvyj-kolaps-cyvilizaciyi-vnaslidok-zmin-klimatu/?src=main
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12.06.2020 14:57 Ответить
Крыму не нужна днепровская вода, - оккупационный "глава правительства" полуострова Гоцанюк - Цензор.НЕТ 3033
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12.06.2020 14:58 Ответить
Ага. Это заявление из серии "даем коридор" (Иловайск). Верить москалям - дорога к поражению. Зачем тогда, москали в Крым наступательную технику подтягивают? Только наша сильная армия и твердая воля к независимости!
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12.06.2020 14:58 Ответить
Министр обороны Андрей Таран подтвердил информацию о сокращении ВС Украины на нескольких десятков тысяч человек, однако в ведомстве обещают не увольнять военных. Всем готовы предложить вакантные должности. Как сообщил Ukrmilitary генерал-лейтенант Михаил Забродский, глава оборонного ведомства называет сокращение "оптимизацией" и обещает провести ее аккуратно и взвешенно. В то же время, по информации генерала, запланировано сокращение около 40 тысяч должностей. В частности, речь идет об "оптимизации" нескольких эскадрилий тактической авиации, разведывательных, артиллерийских и танковых подразделений в ДШВ и морской пехоте. По информации Минобороны, численность военнослужащих в ВСУ - 193 880 человек, законом от 2015 нормативная численность Вооруженных сил Украины установлена в количестве, не превышающем 250 тысяч человек, в том числе 204 тысяч военнослужащих.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/Video-news/209345_1591962860
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12.06.2020 16:52 Ответить
Готуємось до великої війни на всіх напрямках!
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12.06.2020 15:03 Ответить
Щось якась фігня коїться. Кожного дня обов'язково новина про воду в Крим. Це якось насторожує.
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12.06.2020 15:03 Ответить
Крыму не нужна днепровская вода, - оккупационный "глава правительства" полуострова Гоцанюк - Цензор.НЕТ 6400
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12.06.2020 15:04 Ответить
У орков началась военная операция по дезинформации противника, возможно уже и пакетьі в штабе вскрьіли и там такое записано первьім пунктом
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12.06.2020 15:08 Ответить
самим нужна
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12.06.2020 15:10 Ответить
вы уже не республика давно, а южно-чучмекский федеральный округ!)))
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12.06.2020 15:10 Ответить
Сделать умное лицо и отказаться от того, чего тебе никто не предлагает, это сильно...
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12.06.2020 15:13 Ответить
крисчани у рідній говєні пийте мочу та закусюйте камінням.
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12.06.2020 15:16 Ответить
А Шмыгарь настаивает!
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12.06.2020 15:17 Ответить
Шо то сильно часто ця тема підіймається... Насторажує. Від жлобья, що зараз у владі можна всякого очікувати.
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12.06.2020 15:18 Ответить
а почему нет? украинцы за все платят - и за электрику в ордло и за газ и за пенсии...
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12.06.2020 15:19 Ответить
Крыму не нужна днепровская вода, - оккупационный "глава правительства" полуострова Гоцанюк - Цензор.НЕТ 2096
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12.06.2020 15:22 Ответить
Украинскому Крыму и Керченский мост не нужен,а Московия пусть валит в свой Новороссийск.с кораблями.
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12.06.2020 15:46 Ответить
Таке враження наче йому нав'язують.
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12.06.2020 15:49 Ответить
Всю природу кацапы уничтожили отсутствием воды...С.х- здохло в северном Крыму. Артезианские воды-выкачивают, а туда начинает поступать соленая вода...
Кацапам верить-с точностью до наоборот.
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12.06.2020 16:20 Ответить
Помнится мне, что еще в 1992 году воду из скважин без опреснения пить было НЕВОЗМОЖНО. Но тогда ведь воды из С-К канала было валом, и для питья и для полива. А сейчас, скорее всего, даже населению ее хватает с натяжкой. А вот оккупантам, пресной воды точно не хватает на обеспечение потребностей всех военных баз.А за поливные ранее сады и виноградники, рисовые поля, я вообще молчу.ПРЕЗИРАЮ инертность своих земляков, которые терпят все и не трепыхаются. Смиренность рабов!
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12.06.2020 23:40 Ответить
Крыму не нужна днепровская вода, - оккупационный "глава правительства" полуострова Гоцанюк - Цензор.НЕТ 3685
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12.06.2020 16:32 Ответить
" В настоящее время, большинство океанских судов опресняют питьевую воду из морской воды, используя такие процессы, как вакуумная дистилляция или многоступенчатая флэш-дистилляция в испарителе, или, совсем новую систему, обратный осмос. "
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12.06.2020 17:25 Ответить
для цього Криму потрібно багато електроенергії..
кабеля з Кубані не вистачить..

500 л прісної на годину -4 кВт
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+tythuj+pfnhfnb&rlz=1C1GGRV_ruUA749UA749&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwintPjf1fzpAhXSlosKHX72D7gQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1920&bih=975#spd=12628372296061854685
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12.06.2020 19:17 Ответить
https://prom.ua/p1172726631-obratnyj-osmos-dlya.html?prosale=&utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=pla_promyshlennoe_oborudovanie&utm_term=%7Bkeyword%7D&gclid=EAIaIQobChMIxrTy49X86QIVAqsYCh2X4AXrEAkYAyABEgLTWvD_BwE
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12.06.2020 19:18 Ответить
"Крыму не нужна днепровская вода" - и я знаю почему!!! Потому, что хрен дадим.
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12.06.2020 16:32 Ответить
Бу га га .... собирайте дождевую воду,росу.когда чистите зубы закрывайте кран.сделайте мужчинам обрезагие шоб не мыть хуань.и вообще забейте на гигиену....живите как бомжи но без биндеровцев фашистов и гейропейцев.ура товарисчи
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12.06.2020 17:31 Ответить
Вернём Крым тогда и пустим воду.
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12.06.2020 17:39 Ответить
Путину нужно было строить не " Северный поток 2" а "Водный поток №1" тянуть водоводы с Кубани в Крым ( если конечно он заботится о вновь приобретенных ( жаждущих камней с неба) сограждан.. Хотя возможно он что знает, чего мы не знаем ( в смысле капитуляции команды Зе)
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12.06.2020 18:17 Ответить
Кубани воды самой мало, чтобы с Крымом делиться.
Так что без вариантов. Либо война за воду, либо Крыму 3,14...
Надо готовиться к обороне, а не мины уничтожать в военное время, как это делали и Порошенко и Зеленский!
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12.06.2020 20:41 Ответить
НАРОД , в чем подвох ???? наши НЕДАЛЕКИЕ мужи (арахамия , шмыгаль и прочие ) с РЕГУЛЯРНОЙ периодичностью запускают МУЛЬКУ про воду в крым , а те тоже РЕГУЛЯРНО от нее ОТКАЗЫВАЮТСЯ !!! в чем ПРОБЛЕМА ????
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12.06.2020 18:18 Ответить
Проблема в тому, що арахамам ніяк не пнуть в торець, як слід давно зробити і відловлювати їх по кабаках козирних
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13.06.2020 01:48 Ответить
шмыгаль НАМЕДНИ проронил про ПОДАЧУ воды в крым т.к. там УКРАИНЦЫ , тогда по его ЛОГИКЕ надо ВЫПЛАТИТЬ пенсии и пособия , и потом почему только ВОДУ , а крысчане хотят и КУШАТЬ недорогие ОВОЩИ с ХЕРСОНСКОЙ обл. да и МЯСА и САЛА и ГОРИЛКУ тэж !!! можно и БАБ туда отсылать для большей компенсации и любви к РОДИНЕ ??? я не думал что такое может быть ((((хотя , когда ПОГРАНИЧНИКИ на керч. переправе ЗАБИЛИСЬ в бытовку и наблюдали как ВРАГ разгружал воен. технику с парома , для МЕНЯ стало ВСЕ понятно (((((
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12.06.2020 18:27 Ответить
Брешет крымнашист . нужна им водичка . Власть рано или поздно будет задвигать эту шнягу , нужно быть на чеку .***** не покинул идею захвата 2-6 областей . а времени у него все меньше .
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12.06.2020 19:08 Ответить
НЄ то нє.....
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12.06.2020 19:11 Ответить
В декабре 2013 г. по российским новостям прошла информация, что Россия не собирается захватывать Крым. На самом деле именно тогда началась активнейшая, быстрая подготовка к оккупации Крыма. Сейчас инфа с водой. Аналогия 100%.
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12.06.2020 19:27 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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12.06.2020 19:51 Ответить
Короче замыливание глаз перед возможной интервенцией, чтобы усыпить противника. Надо ввести в войсках на Южном направлении повышенный уровень боеготовности, особенно на летний период. Мордору доверять нельзя и их планы нам известны.
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12.06.2020 20:08 Ответить
Бреше .
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12.06.2020 20:10 Ответить
Если рашист не бреше, его надо ткнуть палкой, может сдох.
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12.06.2020 20:42 Ответить
Не надо? Вот и ладненько, как говорится - на нет и суда нет.
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12.06.2020 21:45 Ответить
Якщо тверезо подумати,то дійсно,що для норомального життєзабезпечення Криму дуже потрібна вода із Дніпра,тобто,із каховського водосховища,яке розташоване на території херсонщини.За першопочатковим задумом @уйла територія херсонщини мала увійти до складу так званої малоросії,або малокозломордії.Отже, питання водозабезпечення Криму дніпровською водою було б вирішене само по собі,так би мовити,автоматично.Але не так сталось,як гадалось.Херсонщина залишилась українською,а Крим "обкакався" із прісною водою.Виходів,для @уйла є три: повернути частину стоку північних багатоводних річок козломордії на південь,що є вельми виратним і козломордяцька економіка того просто "не потягне" ,"напоїти"Крим кубанською водою,яка і на кубані є великим дефіцитом,або знову піти на"ви"в Україну,зокрема,на херсонщину з метою збройного захоплення каховського водосховища. А наші нинішні правителі,уже відверто "здаючи"інтереси України @уйлу,мад"ярам,а у песпективі-румунам і полякам завзято завзялися скорочувати армію,вносити у маси (особливо на крайньму заході України) розбрат отим вельми недолугим укрупненням районів і т.д.Загалом,казна чим займаються,але не тим чим нагально потрібно займатись, а ,зокрема, укріпленням,укріпленням і ще раз укріпленням армії!
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12.06.2020 22:39 Ответить
Тепер чекайте потужного руйнівного землетрусу у Криму, що обов'язково спричинить масове відкачування води з підземних джерел, і знаєте що цікаво , мені на то вже глибоко насрать якось, хай проваляться у тартарари разом з усім півостровом, отакий я байдужий до тих так званих "українців"
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13.06.2020 01:42 Ответить
начали закачку из артезианских скважинИсточник:https://censor.net/n3201664

Скоро вода станет соленой. Так зачем силы тратить? Пейте сразу мочу, уроды.
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13.06.2020 08:33 Ответить
 
 