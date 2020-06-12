Крыму не нужна днепровская вода, - оккупационный "глава правительства" полуострова Гоцанюк
Оккупационные власти Крыма утверждают, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.
Таким образом Гоцанюк отреагировал на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который накануне отверг планы по возобновлению водоснабжения Крыма, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Сегодня мы обходимся внутренними водными ресурсами. Крымчане, туристы и гости республики обеспечены питьевой водой, в том числе и для хозяйственно-бытовых нужд", – сказал Гоцанюк журналистам.
В Крыму из-за дефицита воды начали закачку из артезианских скважин в водовод, который снабжает жителей Симферополя.
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Ранее оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. В мае наполняемость водохранилищ Крыма снизилась на 7,1 млн кубометров, признали в крымском Госкомводхозе.
Заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк считает, что запасы водохранилищ Крыма настолько малы, что летом на оккупированном полуострове придется объявлять чрезвычайную ситуацию.
В Постоянном представительстве президента Украины в АРК сообщили, что поставка воды в оккупированный Россией Крым и Севастополь по Северо-Крымскому каналу возможна только после деоккупации полуострова.
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11 июня на пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что вопроса о возобновлении поставок днепровской воды в Крым в украинской повестке нет.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
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Пишуть з Перекопу.
Максимальні зусилля окупаційної влади терміново спрямовані на розчистку русла Північно-Кримського каналу.
Виконавцям поставлене завдання завершити підготовку каналу до параду 24 червня.
Щось мені підказує що сам парад у руслі проводити не будуть, а може бути щось інше.
Поки у нас з ворогом "мир".
До особливої уваги патріотів Херсонщини, першочергово Каланчацького, Чаплинського, Генічеського, Новотроїцького районів.
Буде дуже гаряче літо, та крім нас самих ми нікому не потрібні.
Й якщо почнеться "гуманітарна евакуація" та "розведення військ" то слід мати біля себе родини та усе цінне й важливе.
Бо хтось буде звично драпати, хтось - прикручувати триколори на свої кокарди та райвідділи й управи.
А нам своє робити.
Знаючи що першим кроком окупантів буде повна зачистка "ХерНР" від "бандерівського елементу"
Знаючи що після сьогоднішніх кадрових поступок та надання почесних посад кримським татарам багато хто у Меджлісі буде мовчати.
А ось й цікава "новина" з Криму. Пазл, якого не вистачало.
ФСБ сьогодні, 10 червня, заявляє про нібито попереджений теракт (вибух на ринку) та про затриманих осіб, нібито пов'язаних із "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины."
Що ж, все для Херсонщини починається за загальновідомими лекалами...
Прошу поширення.
То ватку так дурять.
Я не вижу шоколада!!!
Готуючись до апокаліпсису, треба робити три речі.
1. зберігати прісну воду (для цього є багато засобів, в тому чисті і природоохоронних.)
2. будувати сильну армію.
3. створювати ефективний апарат чиновників, які зможуть у критичні моменти приймати адекватні рішення і забезпечувати їх виконання.
https://texty.org.ua/fragments/101197/ne-optymistychno-top-ekolohy-prohnozuyut-mozhlyvyj-kolaps-cyvilizaciyi-vnaslidok-zmin-klimatu/?src=main
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/Video-news/209345_1591962860
Кацапам верить-с точностью до наоборот.
кабеля з Кубані не вистачить..
500 л прісної на годину -4 кВт
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+tythuj+pfnhfnb&rlz=1C1GGRV_ruUA749UA749&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwintPjf1fzpAhXSlosKHX72D7gQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1920&bih=975#spd=12628372296061854685
Так что без вариантов. Либо война за воду, либо Крыму 3,14...
Надо готовиться к обороне, а не мины уничтожать в военное время, как это делали и Порошенко и Зеленский!
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
Скоро вода станет соленой. Так зачем силы тратить? Пейте сразу мочу, уроды.