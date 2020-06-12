Крыму не нужна днепровская вода, - оккупационный "глава правительства" полуострова Гоцанюк

Оккупационные власти Крыма утверждают, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.

Таким образом Гоцанюк отреагировал на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который накануне отверг планы по возобновлению водоснабжения Крыма, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Сегодня мы обходимся внутренними водными ресурсами. Крымчане, туристы и гости республики обеспечены питьевой водой, в том числе и для хозяйственно-бытовых нужд", – сказал Гоцанюк журналистам.

В Крыму из-за дефицита воды начали закачку из артезианских скважин в водовод, который снабжает жителей Симферополя.

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Ранее оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. В мае наполняемость водохранилищ Крыма снизилась на 7,1 млн кубометров, признали в крымском Госкомводхозе.

Заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк считает, что запасы водохранилищ Крыма настолько малы, что летом на оккупированном полуострове придется объявлять чрезвычайную ситуацию.

В Постоянном представительстве президента Украины в АРК сообщили, что поставка воды в оккупированный Россией Крым и Севастополь по Северо-Крымскому каналу возможна только после деоккупации полуострова.

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11 июня на пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что вопроса о возобновлении поставок днепровской воды в Крым в украинской повестке нет.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.