УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11325 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас
14 825 77
дипломатія (702) Крим (14082) ООН (3273)

Окупаційний "представник Криму" виступив на сесії ООН, Україна висловила протест

Окупаційний

Україна висловила протест у зв'язку з виступом окупаційного "віцепрем'єра" Криму Георгія Мурадова на 43-й сесії Ради з прав людини ООН у Женеві.

Про це йдеться в заяві місії України у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Делегація Росії намагалася зловжити гібридним форматом засідань Ради з прав людини, демонструючи відеозвернення представника окупаційної адміністрації в АРК під час інтерактивного діалогу. Україна висловила рішучий протест проти такого порушення правила процедури та резолюцій ГА ООН", - йдеться в повідомленні.

Посол України Юрій Клименко зазначив, що під час засідань Крим може представляти лише українська делегація. За його словами, "Росія намагається легітимізувати анексію Криму, посилаючи виступати представників окупаційної влади".

Читайте також: Окупанти заявляють, що виявили в горах Криму запаси прісної води

Раніше повідомлялося, що під час відеозвернення Мурадов закликав ООН розслідувати "блокаду Україною півострова". Зокрема, він вказав на припинення постачання півострова з материкової частини України дніпровською водою, електрикою та зупинку транспортного сполучення.

Напередодні посол України під час 43-ї сесії Ради з прав людини ООН у Женеві вказав на те, що Росія в окупованому Криму здійснює військові злочини, порушує міжнародне гуманітарне право і права людини.

Дивіться також: Окупанти провели в Сімферополі репетицію військового параду без масок і соціальної дистанції. ФОТО
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+33
вкрав коня, то годуй його
показати весь коментар
21.06.2020 12:43
+30
спочатку слід задати запитання "чому МЗС України допускає наявність в програмі сесій міжнародних організацій виступів колаборантів та маріонеток касапів з окупованих нею територій???"
МЗС мусіло побачити програму хоча би за декілька годин до виступу; якщо не за декілька днів... І вже тоді протестувати з вимогою замінити, зняти з числа доповідачів. Але: це не про МЗС зеленої шмарклі...
показати весь коментар
21.06.2020 12:51
+28
херово видать кацапоте без воды)
показати весь коментар
21.06.2020 12:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому ООН допускає такі порушення?
показати весь коментар
21.06.2020 12:42 Відповісти
спочатку слід задати запитання "чому МЗС України допускає наявність в програмі сесій міжнародних організацій виступів колаборантів та маріонеток касапів з окупованих нею територій???"
МЗС мусіло побачити програму хоча би за декілька годин до виступу; якщо не за декілька днів... І вже тоді протестувати з вимогою замінити, зняти з числа доповідачів. Але: це не про МЗС зеленої шмарклі...
показати весь коментар
21.06.2020 12:51 Відповісти
100%. Дали спокійно виступить а потім каравул -ООН не така.
показати весь коментар
21.06.2020 12:54 Відповісти
Звичайно, що треба раніше реагувати, але українська делегація впливати на регламент виступів не може.
показати весь коментар
21.06.2020 12:57 Відповісти
звичайно, МЗС зеленої шмарклі - не може. Це "при Петру" - ще могли...
показати весь коментар
21.06.2020 13:29 Відповісти
При Порошенко такого нэ було....
показати весь коментар
21.06.2020 13:35 Відповісти
було своєчане реагування з протестами Клімкіна і скасування запланованих касапією провокацій.
показати весь коментар
21.06.2020 14:26 Відповісти
на додачу, як доказ: мій комент в https://censor.net/comments/locate/3203339/019214e0-273c-7364-b6eb-1ddc262ca29b на цій гілці. Ну, і пост Бориса Бабіна "https://censor.net/blogs/3203275/chumo_nov_pogrozi_ta_vimogi_agresora"
показати весь коментар
21.06.2020 18:00 Відповісти
ох, як зачепило зебілів https://censor.net/user/459035, https://censor.net/user/427015, https://censor.net/user/234052 та касапа https://censor.net/user/461698 коли їм правду в очі тицьнеш...
показати весь коментар
21.06.2020 14:31 Відповісти
НОВОСТИ КРЫМА . Хорошо произрастает непрерывно поливаемый солёной жёсткой водой в сухих крымских степях специальный сорт огурцов «Оккупантские -1». Урожаи в 2020году - просто рекордные. По 40 центнеров с га. Новая уникальная передовая технология обработки выращенной продукции пришла в республику Крым в 2014 году неожиданно из Москвы и оказалась на редкость эффективной.
Суть её такова : огурцы бережно собираются крымскими овощеводами и тут же, на полях, старательно укладываются в трёхлитровые баллоны (банки), затем огурцы доверху заливаются той же солёной водой и закручиваются плотной крышкой. В таком виде огурцы могут долго храниться, практически до самой зимы. Огурцы готовы к употреблению сразу после вскрытия. Рекомендованы самим крымским правительством...
Каждому крымчанину под домашний самогон, особенно в разгар лютой крымской зимы приятно порадовать себя степным огурцом. Поутру также очень хорош рассол, который, как правило остаётся крымчанину, чтобы он не забыл опохмелиться. Пустой баллон (банку) крымчанину рекомендовано правительством оставлять на следующий сезон, так как следует учитывать тот факт, что количество банок с каждым годом может и должно увеличиваться , потому что вода в степях будет становиться всё солоней и солоней и закатывать можно будет всё, что только сможет вырасти в сухой крымской степи на радость крымчан.
Лучше всего получится «закатывать губу»…
показати весь коментар
21.06.2020 14:50 Відповісти
А как это Крым в Германии оказался? Может, у тебя и Мюнхен рядом с Дубосеково?
показати весь коментар
21.06.2020 15:50 Відповісти
Да ты хоть на Марс летай - мне похрен... Только таких как ты, "немцев внутриМКАДовских", тут десятки побывали... Вас же узнают "с первого тычка", "батраки лахтинские"...
показати весь коментар
21.06.2020 16:48 Відповісти
Ти таке розумне! Відразу вбачається глибока обізнаність в процедурних питаннях ООН
показати весь коментар
21.06.2020 13:55 Відповісти
Якщо би ти вів мову за населення, за громадян України в Криму - то це була би одна справа. Але ж ти, мразота касапська, бот пригожинський, навмисне "не помічаєш", що тут мова йде про колаборантів, зокрема про "оккупационного "вице-премьера" Крыма Георгия Мурадова".
показати весь коментар
21.06.2020 14:25 Відповісти
вкрав коня, то годуй його
показати весь коментар
21.06.2020 12:43 Відповісти
херово видать кацапоте без воды)
показати весь коментар
21.06.2020 12:46 Відповісти
а с моря похлебать? Нє?
показати весь коментар
21.06.2020 12:52 Відповісти
а им, с моря неудобно, лыковыми лаптями...
показати весь коментар
21.06.2020 13:00 Відповісти
Чому Зе не перекриває адміністративний кордон з окупованою територією?
показати весь коментар
21.06.2020 12:47 Відповісти
Твой Петя за 5 лет не перекрыл а ты хочешь чтобы ЗЕ за год перекрыл? Или все таки признай что Петя такой же предатель как и ЗЕ
показати весь коментар
21.06.2020 14:24 Відповісти
Так ви ж зебіли, волали, - "перекрити". Так чого досі не перекрили?
Але ж ви такі тупі, що навть сарказму від https://censor.net/user/133794 не помічаєте.
показати весь коментар
21.06.2020 14:57 Відповісти
Так ты же и есть порохосраный зебил. Заметь, я всегда уже 6 лет кричу что нужно закрыть границу с окупантами и прекратить сообщение и торговлю. А вот порохо-зебилы 5 лет кричали что границу не нужно закрывать а тот кто етого хочет тот агент кремля. А сегодня уже другая половина порохо-зебилов кричит что границу нужно закрыть, а первые кричат что низзя. Притом и те и другие кричат так не сильно громко, вроде как шопотом. Боятся свой гешефт упустить. Потому что и первые и вторые имеют гешефт с торговли на войне.
показати весь коментар
21.06.2020 15:58 Відповісти
тит не кричи, ти закривай своїми бубочками. Нехер кому твої крики здалися?
показати весь коментар
21.06.2020 16:09 Відповісти
Твой бубочка - тебе и перекрывать. Нех кивать на - попередникив. Выбрал? Жри.
показати весь коментар
21.06.2020 19:18 Відповісти
ООН становится бесполезным органом , как лига наций когда-то.
показати весь коментар
21.06.2020 12:50 Відповісти
как говорят гинекологи - орган становится полезным, если он хорошо и покупается и продаётся...
показати весь коментар
21.06.2020 13:04 Відповісти
Оккупационный "представитель Крыма" выступил на сессии ООН, Украина выразила протест - Цензор.НЕТ 3092
показати весь коментар
21.06.2020 13:01 Відповісти
А ще поверніть Смолєнськ Бєларусі.
показати весь коментар
21.06.2020 13:04 Відповісти
та й батут вам в допомогу .
показати весь коментар
21.06.2020 14:41 Відповісти
https://censor.net/news/3203339/okkupatsionnyyi_predstavitel_kryma_vystupil_na_sessii_oon_ukraina_vyrazila_protest ...странно как то это как Иран в ООН выступит в пользу России за сбитый Боинг 777
показати весь коментар
21.06.2020 13:01 Відповісти
ООН, как такая, себя давно изжила. Если допускаются на трибуну представители агрессора с обвинениями к жертве агрессии и наглыми требованиями содержать ею оккупированные территории, то вывод однозначен. Все по Павлову: отмашка из Кремля, гав-гав в ООН, пиар в россми, на на позор плевать.
показати весь коментар
21.06.2020 13:03 Відповісти
троїть один кацап, ззаду підходить другий, знімає з нього портки і засаджуєйому по самі іскандери.перший хрипить "води". другий питає " ти пити хочеш?" перший відповідає "нєт, води: туди, сюди, туди , сюди...".
показати весь коментар
21.06.2020 13:03 Відповісти
ООН - така собі контора. В радбезі!!! засідає держава-терорист. Так що це просто такий "гайдпарк" ))) Без змісту і впливу.
показати весь коментар
21.06.2020 13:14 Відповісти
Тут осьо в Дирє тоже готуються до ************ параду, - вчать бабські православні батальйони трясти цицьками.
https://www.62.ua/news/2794837/pravoslavnyj-hamas-i-severnaa-korea-na-parade-okkupantov-v-donecke-projdut-deti-foto

Окупаційний "представник Криму" виступив на сесії ООН, Україна висловила протест - Цензор.НЕТ 9281
показати весь коментар
21.06.2020 13:31 Відповісти
самый оОкупаційний "представник Криму" виступив на сесії ООН, Україна висловила протест - Цензор.НЕТ 4705ккупационный представитель Крыма
показати весь коментар
21.06.2020 13:51 Відповісти
як там свинособачою? кацапською...а,"**.н.утим нєт пакоя".))
показати весь коментар
21.06.2020 14:00 Відповісти
К Крым не течет пресная вода природным способом ! А следовательно - все претензии к природе !
показати весь коментар
21.06.2020 13:38 Відповісти
в 2014-м оккупанты обещали игорную зону и даже "оргазмировали" крысман опреснением морской воды, лишь бы побольше крысман на рейхферендум приползло ...чего теперь на Господа уповать...путен ведь есть, а биндер- нет, камни уже с неба ...а чем тебе сепарок, кроме твоих гомиков Европа не нравится??? Килю Азирова переслушал или шо?
показати весь коментар
21.06.2020 14:42 Відповісти
Ех, рано Усама-Бен-Ладен склеил ласты. Ато и он бы выступил в ООН со своими требованиями отдать Аляску Рашке
показати весь коментар
21.06.2020 14:26 Відповісти
о каких правах ты сепар...о праве зайти с оружием и забрать??? ты еще расскажи народу про распятых снегирей и о прелести жизни в "народных республиках" и о том как, в Крыму-то, да при рассее да хорошо-то как...да всем-то
показати весь коментар
21.06.2020 14:47 Відповісти
а это законно.... или нет?..Раздел 10 - Автономная
Республика Крым

Статья 134. Автономная
Республика Крым является неотъемлемой частью Украины и в пределах полномочий,
определенных Конституцией Украины, решает вопросы, отнесенные к ее ведению.админы, да забаньте уже этого провокатора!хватит с него.
показати весь коментар
21.06.2020 15:06 Відповісти
І я дивлюся - "такі "довольні", що аж в ООН побігли, на "водний геноцид" скаржиться... Ти кому пробуєш "по вухах їздить", "батрачина лахтинська"?... Людям, які жили в Криму при Україні? Я там два роки прожив, і знаю, що таке там "полив"... І що таке - "без поливу"...
показати весь коментар
21.06.2020 16:16 Відповісти
"как самостоятельное государство или войдет в ассоциацию с Грецией или Италией."))

а Греция и Италия слышали об этом?) чего только зомбированным лохам, жаждущих камней с неба, не впаривают... вот ведь говноеды.))
показати весь коментар
21.06.2020 17:58 Відповісти
Народ Аляски весь за мацковского х.йла батюшку .Там в каждом иглу его иконы скрепанные висят и ему алеуты молятся .На рехферендуме будет 146 % как обычено на славной рашке парашке , но их можно сразу объединить с рехферендумом про обнуление вашего вяликого путена до обычного х.йла .Кстати ты за обнуление или как прикажут ?
показати весь коментар
21.06.2020 15:02 Відповісти
Канешна одобряю . Все решения цк кпсс одобрялись единогласно , как говорилось -народ и партия едины . А в том что у вас там ссср-2 у меня и сомнений не было никогда .Сомнения у меня есть лишь в том что ты сейчас действительно в Германии а не в скрепной пензе
показати весь коментар
21.06.2020 16:19 Відповісти
Таки да нехорошо об конституцию ноги вытирать .Сначала сцаря легитимизировать а потом и до крепостного права рукой подать .Кстати ты как к крепостному праву относишься ? Только хорошо подумай ......не все же так однозначно с ним было раньше ?
показати весь коментар
21.06.2020 16:24 Відповісти
чужОго опыта с выборами комика в одной из блиЗлежащих



слышь ты, кацапсина, а где тебя так хорошо кацапо-ордынскАму койне обучали? )
тщательнее надо, убогий.
показати весь коментар
21.06.2020 17:00 Відповісти
Каждый житель Аляски получает денежную компенсацию за КАЖДЫЙ БАРРЕЛЬ нефти, добываемый на её территории... Скажи мне, какую "компенсацию" получают жители Якутии за алмазы, красноярцы - за золото, жители Ханты-Мансийска - за нефть, и Таймыра - за газ?...
показати весь коментар
21.06.2020 17:36 Відповісти
Петухов с говна, и при власти тоже
показати весь коментар
21.06.2020 19:25 Відповісти
народ Аляски, что за бред? Какой народ Аляски, убогий? Ты хотело сказать, американские граждане, проживающие в штате Аляска?
В любом случае, американцы не говноеды, как ты, кацапсина сраная.
Никакие референдумы о территориальном устройстве страны невозможны в отдельном регионе, только референдум общенациональный. Кроме того, не ********* что-то блеять о референдума, у вас,у вечных рабов и холуев, никогда никаких реальных референдумов не было. что вы, убогие, можете о них знать...)))
показати весь коментар
21.06.2020 16:21 Відповісти
"как народ решил, так тому и быть!"

*********,холуй и манкурт,брось болтать ерундой,какой народ?
на паРаше во все времена правящей хунте плевать и на зомбированное мычащее быдло под названием "рассеянский народ" и на его реальные желания,уж тем более плевать на желание крымчан.
реальным было преступное желание правящей преступной клики рассеянских узурпаторов и мега-воров, подло пользуясь моментом слабости Украины, оттяпать от неё территории и устроить из украинского Крыма непотопляемый авианосец и военную базу, а крысчане, помогавшие оккупантам, просто выступили в роли манкуртов и коллаборантов, вот и все.
показати весь коментар
21.06.2020 17:55 Відповісти
Украина теперь имеет осовательную причину и полное право не платить взнос в ООН или просто выйти из этого т.н. объединения.
показати весь коментар
21.06.2020 14:59 Відповісти
Для этого у руководства страны должны присутствовать йайца , а их небыло что у папередника , и нет их у наступника
показати весь коментар
21.06.2020 15:05 Відповісти
Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив про готовність розпочати військове вторгнення до Лівії, приєднавшись до громадянської війни в країні, в якій вже беруть участь Росія і Туреччина. Він закликав армію бути готовою до військових дій закордоном, передає https://www.segodnya.ua/ua/world/wnews/armiyu-egipta-gotovyat-k-zakonnomu-vtorzheniyu-v-sosednyuyu-stranu-1458610.html Сегодня .
показати весь коментар
21.06.2020 16:17 Відповісти
Після того, як побачив пост Бориса Бабіна "https://censor.net/blogs/3203275/chumo_nov_pogrozi_ta_vimogi_agresora" - стало зрозуміло, звідки взявся цей "протест МЗС України"... Якби не Бабін - касапська провокація залишилась би непоміченою.
Хоча, повторюсь ще раз: "при Петру" вона була би елементарно попереджена. Їїї би попросту не було би.
показати весь коментар
21.06.2020 17:58 Відповісти
Окупаційний "представник Криму" виступив на сесії ООН, Україна висловила протест - Цензор.НЕТ 1337Конференция по разоружению, Женева, 1933 год
показати весь коментар
21.06.2020 19:28 Відповісти
Дурдом!
"...С уваженьем. Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,

Если вы не отзоветесь -
Мы напишем в спортлото ООН."
показати весь коментар
21.06.2020 21:00 Відповісти
Окупаційний "представник Криму" виступив на сесії ООН, Україна висловила протест - Цензор.НЕТ 3375
показати весь коментар
21.06.2020 21:35 Відповісти
 
 