Окупаційний "представник Криму" виступив на сесії ООН, Україна висловила протест

Україна висловила протест у зв'язку з виступом окупаційного "віцепрем'єра" Криму Георгія Мурадова на 43-й сесії Ради з прав людини ООН у Женеві.

Про це йдеться в заяві місії України у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Делегація Росії намагалася зловжити гібридним форматом засідань Ради з прав людини, демонструючи відеозвернення представника окупаційної адміністрації в АРК під час інтерактивного діалогу. Україна висловила рішучий протест проти такого порушення правила процедури та резолюцій ГА ООН", - йдеться в повідомленні.

Посол України Юрій Клименко зазначив, що під час засідань Крим може представляти лише українська делегація. За його словами, "Росія намагається легітимізувати анексію Криму, посилаючи виступати представників окупаційної влади".

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Раніше повідомлялося, що під час відеозвернення Мурадов закликав ООН розслідувати "блокаду Україною півострова". Зокрема, він вказав на припинення постачання півострова з материкової частини України дніпровською водою, електрикою та зупинку транспортного сполучення.

Напередодні посол України під час 43-ї сесії Ради з прав людини ООН у Женеві вказав на те, що Росія в окупованому Криму здійснює військові злочини, порушує міжнародне гуманітарне право і права людини.

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