Окупаційний "представник Криму" виступив на сесії ООН, Україна висловила протест
Україна висловила протест у зв'язку з виступом окупаційного "віцепрем'єра" Криму Георгія Мурадова на 43-й сесії Ради з прав людини ООН у Женеві.
Про це йдеться в заяві місії України у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Делегація Росії намагалася зловжити гібридним форматом засідань Ради з прав людини, демонструючи відеозвернення представника окупаційної адміністрації в АРК під час інтерактивного діалогу. Україна висловила рішучий протест проти такого порушення правила процедури та резолюцій ГА ООН", - йдеться в повідомленні.
Посол України Юрій Клименко зазначив, що під час засідань Крим може представляти лише українська делегація. За його словами, "Росія намагається легітимізувати анексію Криму, посилаючи виступати представників окупаційної влади".
Раніше повідомлялося, що під час відеозвернення Мурадов закликав ООН розслідувати "блокаду Україною півострова". Зокрема, він вказав на припинення постачання півострова з материкової частини України дніпровською водою, електрикою та зупинку транспортного сполучення.
Напередодні посол України під час 43-ї сесії Ради з прав людини ООН у Женеві вказав на те, що Росія в окупованому Криму здійснює військові злочини, порушує міжнародне гуманітарне право і права людини.
Будь ласка, зачекайте...
МЗС мусіло побачити програму хоча би за декілька годин до виступу; якщо не за декілька днів... І вже тоді протестувати з вимогою замінити, зняти з числа доповідачів. Але: це не про МЗС зеленої шмарклі...
Суть её такова : огурцы бережно собираются крымскими овощеводами и тут же, на полях, старательно укладываются в трёхлитровые баллоны (банки), затем огурцы доверху заливаются той же солёной водой и закручиваются плотной крышкой. В таком виде огурцы могут долго храниться, практически до самой зимы. Огурцы готовы к употреблению сразу после вскрытия. Рекомендованы самим крымским правительством...
Каждому крымчанину под домашний самогон, особенно в разгар лютой крымской зимы приятно порадовать себя степным огурцом. Поутру также очень хорош рассол, который, как правило остаётся крымчанину, чтобы он не забыл опохмелиться. Пустой баллон (банку) крымчанину рекомендовано правительством оставлять на следующий сезон, так как следует учитывать тот факт, что количество банок с каждым годом может и должно увеличиваться , потому что вода в степях будет становиться всё солоней и солоней и закатывать можно будет всё, что только сможет вырасти в сухой крымской степи на радость крымчан.
Лучше всего получится «закатывать губу»…
Але ж ви такі тупі, що навть сарказму від https://censor.net/user/133794 не помічаєте.
https://www.62.ua/news/2794837/pravoslavnyj-hamas-i-severnaa-korea-na-parade-okkupantov-v-donecke-projdut-deti-foto
Республика Крым
Статья 134. Автономная
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определенных Конституцией Украины, решает вопросы, отнесенные к ее ведению.админы, да забаньте уже этого провокатора!хватит с него.
а Греция и Италия слышали об этом?) чего только зомбированным лохам, жаждущих камней с неба, не впаривают... вот ведь говноеды.))
слышь ты, кацапсина, а где тебя так хорошо кацапо-ордынскАму койне обучали? )
тщательнее надо, убогий.
В любом случае, американцы не говноеды, как ты, кацапсина сраная.
Никакие референдумы о территориальном устройстве страны невозможны в отдельном регионе, только референдум общенациональный. Кроме того, не ********* что-то блеять о референдума, у вас,у вечных рабов и холуев, никогда никаких реальных референдумов не было. что вы, убогие, можете о них знать...)))
*********,холуй и манкурт,брось болтать ерундой,какой народ?
на паРаше во все времена правящей хунте плевать и на зомбированное мычащее быдло под названием "рассеянский народ" и на его реальные желания,уж тем более плевать на желание крымчан.
реальным было преступное желание правящей преступной клики рассеянских узурпаторов и мега-воров, подло пользуясь моментом слабости Украины, оттяпать от неё территории и устроить из украинского Крыма непотопляемый авианосец и военную базу, а крысчане, помогавшие оккупантам, просто выступили в роли манкуртов и коллаборантов, вот и все.
Хоча, повторюсь ще раз: "при Петру" вона була би елементарно попереджена. Їїї би попросту не було би.
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