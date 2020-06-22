У зоні ООС 10 обстрілів, поранено українського військового, - штаб

Російські найманці від початку понеділка 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, унаслідок чого поранено одного українського військовослужбовця.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120- та 82-мм міномети, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. (…) у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень", - йдеться в повідомленні.

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По захисниках Попасної, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник задіяв станкові протитанкові гранатомети, а по Голубівському – 120-мм міномети. Також ворог активізував вогневі дії і по населеному пункту Хутір Вільний, застосувавши спочатку міномети 82-мм калібру, а згодом – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Крім того, неподалік населеного пункту Оріхове противник відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-мм мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

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Під ранок ворог застосував 120-мм міномети й біля н.п. Новотошківське. По українських захисниках поблизу н.п. Новозванівка російські найманці застосували ще й автоматичні і станкові протитанкові гранатомети.







