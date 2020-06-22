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Новини Агресія Росії проти України
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У зоні ООС 10 обстрілів, поранено українського військового, - штаб

У зоні ООС 10 обстрілів, поранено українського військового, - штаб

Російські найманці від початку понеділка 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, унаслідок чого поранено одного українського військовослужбовця.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120- та 82-мм міномети, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. (…) у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, з півночі вже 7, - штаб ОС

По захисниках Попасної, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник задіяв станкові протитанкові гранатомети, а по Голубівському – 120-мм міномети. Також ворог активізував вогневі дії і по населеному пункту Хутір Вільний, застосувавши спочатку міномети 82-мм калібру, а згодом – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Крім того, неподалік населеного пункту Оріхове противник відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-мм мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

Також читайте: Найманці РФ обстріляли з мінометів житлові будинки в Авдіївці. ФОТО

Під ранок ворог застосував 120-мм міномети й біля н.п. Новотошківське. По українських захисниках поблизу н.п. Новозванівка російські найманці застосували ще й автоматичні і станкові протитанкові гранатомети.

У зоні ООС 10 обстрілів, поранено українського військового, - штаб 01
У зоні ООС 10 обстрілів, поранено українського військового, - штаб 02
У зоні ООС 10 обстрілів, поранено українського військового, - штаб 03
У зоні ООС 10 обстрілів, поранено українського військового, - штаб 04

Автор: 

обстріл (28472) поранення (2803) операція Об’єднаних сил (6725)


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22.06.2020 18:39 Відповісти
У зоні ООС 10 обстрілів, поранено українського військового, - штаб - Цензор.НЕТ 3094
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22.06.2020 18:42 Відповісти
Формованный покрашенный пластик"
Такие цацки наши военные получили в июне 2020

Леусенко (з криївки):
Більше принизити Армію, було неможливо. …Виродки.
Наступні медальки від Зеленського будуть картонними. Як вам, бійці, які голосували за московське опудало, на душі не шкварчить?

У зоні ООС 10 обстрілів, поранено українського військового, - штаб - Цензор.НЕТ 4970
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22.06.2020 18:48 Відповісти
а вислюк в самоізоляції
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22.06.2020 18:51 Відповісти
вчера и сегодня канонаду в Северодонецке слышно было
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22.06.2020 19:28 Відповісти
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему воину, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани! У зоні ООС 10 обстрілів, поранено українського військового, - штаб - Цензор.НЕТ 9279
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22.06.2020 22:21 Відповісти
У зоні ООС 10 обстрілів, поранено українського військового, - штаб - Цензор.НЕТ 4987
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22.06.2020 23:05 Відповісти
 
 