В зоне ООС 10 обстрелов, ранен украинский военный, - штаб
Российские наемники с начала понедельника 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результат чего ранение получил один украинский военнослужащий.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.
"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82 мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. (…) Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.
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По защитникам Попасной, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник задействовал станковые противотанковые гранатометы, а по Голубовскому - 120-ти мм минометы. Также враг активизировал огневые действия и по населенному пункту Хутор Вольный, применив минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы.
Кроме того, недалеко от населенного пункта Орехово противник открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти мм минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
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Под утро враг применил 120-ти мм минометы и у н.п. Новотошковское. По украинским защитникам вблизи н.п. Новозвановка российские наемники применили еще и автоматические и станковые противотанковые гранатометы.
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Такие цацки наши военные получили в июне 2020
Леусенко (з криївки):
Більше принизити Армію, було неможливо. …Виродки.
Наступні медальки від Зеленського будуть картонними. Як вам, бійці, які голосували за московське опудало, на душі не шкварчить?
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!