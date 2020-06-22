В зоне ООС 10 обстрелов, ранен украинский военный, - штаб

Российские наемники с начала понедельника 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результат чего ранение получил один украинский военнослужащий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82 мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. (…) Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

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По защитникам Попасной, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник задействовал станковые противотанковые гранатометы, а по Голубовскому - 120-ти мм минометы. Также враг активизировал огневые действия и по населенному пункту Хутор Вольный, применив минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Орехово противник открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти мм минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

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Под утро враг применил 120-ти мм минометы и у н.п. Новотошковское. По украинским защитникам вблизи н.п. Новозвановка российские наемники применили еще и автоматические и станковые противотанковые гранатометы.







