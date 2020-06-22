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Новости Агрессия России против Украины
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В зоне ООС 10 обстрелов, ранен украинский военный, - штаб

В зоне ООС 10 обстрелов, ранен украинский военный, - штаб

Российские наемники с начала понедельника 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результат чего ранение получил один украинский военнослужащий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82 мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. (…) Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

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По защитникам Попасной, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник задействовал станковые противотанковые гранатометы, а по Голубовскому - 120-ти мм минометы. Также враг активизировал огневые действия и по населенному пункту Хутор Вольный, применив минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Орехово противник открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти мм минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

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Под утро враг применил 120-ти мм минометы и у н.п. Новотошковское. По украинским защитникам вблизи н.п. Новозвановка российские наемники применили еще и автоматические и станковые противотанковые гранатометы.

В зоне ООС 10 обстрелов, ранен украинский военный, - штаб 01
В зоне ООС 10 обстрелов, ранен украинский военный, - штаб 02
В зоне ООС 10 обстрелов, ранен украинский военный, - штаб 03
В зоне ООС 10 обстрелов, ранен украинский военный, - штаб 04

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обстрел (27151) ранение (3384) операция Объединенных сил (6766)


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Одужання нашому герою
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22.06.2020 18:39 Ответить
У зоні ООС 10 обстрілів, поранено українського військового, - штаб - Цензор.НЕТ 3094
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22.06.2020 18:42 Ответить
Формованный покрашенный пластик"
Такие цацки наши военные получили в июне 2020

Леусенко (з криївки):
Більше принизити Армію, було неможливо. …Виродки.
Наступні медальки від Зеленського будуть картонними. Як вам, бійці, які голосували за московське опудало, на душі не шкварчить?

У зоні ООС 10 обстрілів, поранено українського військового, - штаб - Цензор.НЕТ 4970
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22.06.2020 18:48 Ответить
а вислюк в самоізоляції
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22.06.2020 18:51 Ответить
вчера и сегодня канонаду в Северодонецке слышно было
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22.06.2020 19:28 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему воину, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани! У зоні ООС 10 обстрілів, поранено українського військового, - штаб - Цензор.НЕТ 9279
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22.06.2020 22:21 Ответить
У зоні ООС 10 обстрілів, поранено українського військового, - штаб - Цензор.НЕТ 4987
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22.06.2020 23:05 Ответить
 
 