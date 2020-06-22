УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13316 відвідувачів онлайн
Новини
4 301 58

Зеленський хоче провести зустріч у Нормандському форматі, попри карантин

Зеленський хоче провести зустріч у Нормандському форматі, попри карантин

Президент України Володимир Зеленський хотів би провести чергову зустріч лідерів держав Нормандського формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі найближчими місяцями.

Про це він сказав в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо зробити все, щоб найближчими місяцями у нас була зустріч у Нормандському форматі, не чекаючи закінчення пандемії. Принаймні ми все для цього робимо", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що українська сторона виступила на Мінському майданчику із закликом припинення вогню.

"Зараз набагато більше важливіших викликів. Зараз проводяться з цього питання консультації. Ми говорили про це з Німеччиною та Францією – до цих країн у нас були перші після оголошення карантину міжнародні візити делегацій. Це говорить про те, що для нас це дуже важливо", - зазначив він.

Також читайте: ЄС в ОБСЄ: Рішення Нормандського саміту в Парижі не виконуються, попри конструктив України

Зеленський нагадав, що Україна змінила підхід до Мінського процесу і до своєї делегації в Тристоронній контактній групі. Він підкреслив, що до цієї делегації увійшли люди, які не просто слухають і кажуть, але і ухвалюють рішення - держслужбовці рівня віцепрем'єр-міністра та заступників міністрів уряду України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+44
Зеленский хочет провести встречу в Нормандском формате, невзирая на карантин - Цензор.НЕТ 3435
показати весь коментар
22.06.2020 20:54
+24
Зеленский хочет провести встречу в Нормандском формате, невзирая на карантин - Цензор.НЕТ 3187
показати весь коментар
22.06.2020 20:56
+20
Пыхнул косячёк и пошел вразнос)))
показати весь коментар
22.06.2020 20:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пыхнул косячёк и пошел вразнос)))
показати весь коментар
22.06.2020 20:52 Відповісти
Це вже зрада чи ще ні?Зеленский хочет провести встречу в Нормандском формате, невзирая на карантин - Цензор.НЕТ 291
показати весь коментар
22.06.2020 20:55 Відповісти
Зеленский хочет провести встречу в Нормандском формате, невзирая на карантин - Цензор.НЕТ 3187
показати весь коментар
22.06.2020 20:56 Відповісти
Это пиар или да
показати весь коментар
22.06.2020 23:37 Відповісти
Наївний Ви, косячок..... гєрича до зелених соплєй нанюхається і починає царювати!
показати весь коментар
22.06.2020 20:56 Відповісти
Мало лі шо воно хоче...
показати весь коментар
22.06.2020 20:53 Відповісти
Красные нитки следят за Владимиром Александровичем.
показати весь коментар
22.06.2020 21:02 Відповісти
Не кличуть за кордон з візитами. А воно вже Україну об'їздило. Тому і такі заяви. Само проситься "Покличте у соліднуюу компанію, бо без запрошення прийду".
показати весь коментар
22.06.2020 21:02 Відповісти
Зелю даже ***** пошлет и Зеля будет сам на нормандской встрече
показати весь коментар
22.06.2020 20:54 Відповісти
На наркомандской встрече. В крывом рогу!) За гаражами.)
показати весь коментар
22.06.2020 22:20 Відповісти
***** скажет, что Зеля домашнее задание не выполнил.
показати весь коментар
22.06.2020 20:54 Відповісти
Зеленский хочет провести встречу в Нормандском формате, невзирая на карантин - Цензор.НЕТ 3435
показати весь коментар
22.06.2020 20:54 Відповісти
спешит опять че-то подмахнуть.. типа с перемирием уже все норм, можно сдавать все дальше
показати весь коментар
22.06.2020 20:56 Відповісти
спешит продать Украину
показати весь коментар
22.06.2020 20:56 Відповісти
Зеленский напомнил, что Украина изменила подход к Минскому процессу и к своей делегации в Трехсторонней контактной группе. Он подчеркнул, что в эту делегацию вошли люди, которые не просто слушают и говорят, но и принимают решения - госслужащие уровня вице-премьер-министра и заместителей министров правительства Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3203646
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тобто зараз Зе зробив зовсім інший Мінський процес.
показати весь коментар
22.06.2020 20:57 Відповісти
ага, расширил и углУбил. он такой затейник...
показати весь коментар
22.06.2020 23:07 Відповісти
https://twitter.com/Olga_Kushpit
https://twitter.com/Olga_Kushpit
https://twitter.com/Olga_Kushpit


https://twitter.com/Olga_Kushpit
https://twitter.com/Olga_Kushpit

Olga

@Olga_Kushpit

·https://twitter.com/Olga_Kushpit/status/1275082006024634368 2 ч

Скільки президентів західних країн приїжджали сюди до президента Нелоха??? Отож бо...
показати весь коментар
22.06.2020 21:03 Відповісти
Ні одного. Бо цураюця щоб не обгадитись.
показати весь коментар
22.06.2020 21:15 Відповісти
Меркель из-за вируса отказалась ехать в Америку (G7).......даже Трамп перенес эту встречу из-за вируса......, а преЗедент хочет встречи «не дожидаясь окончания пандемии».........☹️
показати весь коментар
22.06.2020 21:07 Відповісти
У мене в селі був хлопчик, ну прям шило в сраці. Настільки воно йому там муляло, що він поліз у трансформатор, навіть при наявності таблички "Не влізай, уб 'є". Після цього рік ходив із рукою пришитою до дупи.
показати весь коментар
22.06.2020 21:12 Відповісти
Не нервничайте, Пуйло все равно не приедет, обосрался от страха заболeть COVID
показати весь коментар
22.06.2020 21:19 Відповісти
пока рашистский хозяин Нормандского формату не даст согласие своим немецко-французским подельникам на "стрелку" "зе" может "кварталить"
показати весь коментар
22.06.2020 21:19 Відповісти
Дожимает Зеленский Путю , с помощью Макрона и Меркель , на вторую вьіволочку в Нормандском формате. Так и нужно , респект президенту за продуманную и настойчивую линию!
показати весь коментар
22.06.2020 21:20 Відповісти
какая и откуда у дурака может быть линия, у него нет ни поставленных целей ни стратегии, как не было программы, когда он шел на выборы
показати весь коментар
22.06.2020 21:27 Відповісти
Понятно,зесрань хочет опять получить выволочку от пуйла...так это гундосое ещё и мозахист )))
показати весь коментар
22.06.2020 21:33 Відповісти
"Зеленый Человечек" не успокоится сам пока не уничтожит Украину и украинцев в угоду руководству из Кремля. В 1918-1933 у них не получилось.
показати весь коментар
22.06.2020 21:22 Відповісти
только что по ящику в новостях
в начале месяца правительство подписало меморандум с "зелеными энергетиками"
с 1 июля поднятие стоимости э/э с 155 грн Мвт до 500 грн Мвт
показати весь коментар
22.06.2020 21:22 Відповісти
Тормошить нужно европейских червяков, и почаще
показати весь коментар
22.06.2020 21:26 Відповісти
Зеленський хоче провести зустріч у Нормандському форматі, попри карантин - Цензор.НЕТ 9360
показати весь коментар
22.06.2020 21:31 Відповісти
Та ясно,зесрань теперь не рукопожатный ,никто его не зовёт..
оно истерит и ищет любой повод выехать в гости -даже забыл враньё о больной ленке
показати весь коментар
22.06.2020 21:38 Відповісти
Крысы Путлера хотят втянуть Египет в Ливию против Турции.....
показати весь коментар
22.06.2020 21:41 Відповісти
Султан Эрдоган выгнал из Анкары и Лаврова и Шойху.Эрдоганыч намекнул визитерам вон из Ливии... Настоящий Султан...
показати весь коментар
22.06.2020 21:49 Відповісти
Сенатор , закусьівать надо !
показати весь коментар
22.06.2020 22:02 Відповісти
Надо было сначала у Прокурора и Наполеона проконсультироваться.
показати весь коментар
22.06.2020 22:11 Відповісти
что же ты ,гнусавый наркоман,никак не угомонишься
показати весь коментар
22.06.2020 22:13 Відповісти
21 червня бойовики так званої ДНР передали українській стороні дружину громадянина Іспанії Євгенію *****, затриману в Донецьку 3 червня.
Жінка вперше прокоментувала свій арешт і утримання в тюрмі бойовиків на https://www.facebook.com/profile.php?id=100007933668421 сторінці свого чоловіка в Facebook.
"Я, Євгенія вже на волі! Ще вранці я снідала в тюрмі. Мені дали попередній арешт на 30 днів" для розслідування ".... пообіцявши ..... набагато більше! Першу ніч я провела в" Ізоляції "... потім мене допитали, вимагаючи зізнатися в "неприязні" до Росії та "ліберальних поглядах" ... Я запитала - "чи дійсно ліберальні погляди є підставою, щоб сісти в тюрму?", - написала вона.
Потім жінку відправили в ізолятор тимчасового утримання, який "в порівнянні з" ізоляцією "... курортом здався !!!"

"Сьогодні вранці мене забрали та "судили" вже тільки за "дрібне ***********" з чого я зрозуміла, що моя справа набула розголосу і "ДНРівці" відступили. Потім мене "депортували" ....... чому я неймовірно рада !!!!!!!! Правда, не вдалося забрати сімейні дуже старі фотографії та 4 нові картини. Зараз я вже в безпеці. Я рада, що моя історія яскраво показала сутність "республіки" і культ терору прийнятий там!", - уточнила Євгенія ***** (Лукієнко).https://gazeta.ua/articles/donbas/_druzhina-ispanskogo-piddanogo-vpershe-prokomentuvala-svij-aresht-v-dnr/971233
показати весь коментар
22.06.2020 22:18 Відповісти
Снова хочет Пуйлу в οξκο заглянуть.
показати весь коментар
22.06.2020 22:23 Відповісти
Если долго всматриваться в темное и бездонное очко путлера, очко путлера начнет всматриваться в тебя. Клоун, об этом не забывай.те
показати весь коментар
22.06.2020 22:23 Відповісти
"...наш сцарственный у..бан Володенька не мав часу вирішити, чи варто довіряти Путіну.
И это оно заявляет канадскому изданию... Президент страны, которая седьмой год хоронит своих детей. Президент страны, которая первая дала реальный отпор этим oxy..вшим запоребрикам. Президент страны, которой до сих пор грозит полномасштабная война. Слушай сюда, утырок. У меня был в Донецке друг, потерявший в войне с РФ бизнес, квартиру, семью. Он возил воду и еду в ДАП. Там тогда умирали украинцы, которые точно знали о доверии к России всё. А потом мой друг исчез в одной из поездок... У него даже нет могилы. Но ты ж в это время **** по роялю колотил где-то, не помнишь, наверное. А потом я волонтёрила в Черновцах, куда сбежали семьи татар из Крыма. Сбежали в летних шлёпанцах и с кучей детей... Сбежали потому, что еще живы их бабушки и дедушки, знающие о доверии к России всё. Но ты в это время на корпоративчиках про "национальный бренд" шутил, не знал, наверное. А потом я приехала в Днепр, и в госпитале, где лечился мой муж, смотрела на обожженных искалеченных людей. Людей без глаз, без ног, поломанных, изувеченных, но с пронзительным пониманием того, стоит ли доверять Путину. Только ты ж в это время киношки в России пилил, не до того тебе было, да? А теперь моя страна, пропитанная кровью лучших, превращается в посмешище и позор. Потому что герои умирают, и ссыкливые твари, откосившие от мобилизации, становятся заметнее...».

(Таня Адамс)
показати весь коментар
22.06.2020 22:41 Відповісти
Зеленский сравнил Украину с цирком из-за коронавируса

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

Борьба с эпидемией COVID-19 в https://inforesist.org/tag/ukraina/ Украине напоминает о гимнастических упражнениях в цирке. Об этом в https://inforesist.org/goto/https://www.president.gov.ua/news/skype-intervyu-volodimira-zelenskogo-kanadskomu-vidannyu-glo-61769?fbclid=IwAR3hM-r69677sHgfG6WaelujgDAYtAsdusl4r6vRxO_M4Hv8yaeXEEmyqa4 интервью The Globe and Mail заявил президент Украины https://inforesist.org/tag/zelenskij/ Владимир Зеленский .
Отвечая на вопрос о решении открыть границу с другими государствами, украинский лидер отметил, что никому неизвестно, чем закончится противостояние с коронавирусом.
По словам Зеленского все, что может делать власть, это «удерживать баланс».
«Мы - как гимнаст-канатоходец под куполом цирка, который идет и держит равновесие, чтобы не упасть. Мы держим равновесие, чтобы не было большого количества заболеваний, а значит - и большого количества летальных случаев», - сказал он.
Причем президент считает, что в настоящее время жизнь в стране восстанавливается и напомнил, что правительство уже пошло на ослабление карантинных мер.
Напомним, за последние сутки коронавирус выявили почти у 700 людей.
показати весь коментар
22.06.2020 22:54 Відповісти
Так хочеться пуйлу швидше Україну здати? Хочеться бубочці ще раз зазирнути пуйлу в очі і особисто доповісти про виконання забаганок рашки. Як армію гробить, як економіку ухайдокав ще до епідемії, як дебільні закони пропихуєш та ватників на всі посади понатикував. Маладєц Вава - пуйло будєт доволєн.
показати весь коментар
22.06.2020 22:59 Відповісти
Квітка , пиши исчо ! Смешно , как у Петросяна...
показати весь коментар
22.06.2020 23:05 Відповісти
Очко мабть чешеться, більше ні на що "піаніст" не здатний.
Це сором для України, щоб президент випрашував СВІДАЛКУ у *****.
показати весь коментар
23.06.2020 00:06 Відповісти
Хочет снова...Зависимость.
Зеленський хоче провести зустріч у Нормандському форматі, попри карантин - Цензор.НЕТ 6067
показати весь коментар
23.06.2020 00:28 Відповісти
из всех его метаний по шароварах, складывается впечатление, шо у него в бошке, красной нитью гнездится "идея фикс" - он такой себе чемберлен в 42, однажды прилетит с нормандского сговора и размахивая листиком с трапа самолёта произнесёт своё знаменитое "я привёз вам мир". и вляпается в историю как "миротворец". и это желание, вот так вляпаться по чемберленски в третью мировую, преследует его "з ранку до ночі".
показати весь коментар
23.06.2020 00:32 Відповісти
Закончились его нормандские встречи.
показати весь коментар
23.06.2020 00:41 Відповісти
На поминках х#ла встретитесь, не раньше. Одноклеточный миротворец.
показати весь коментар
23.06.2020 00:44 Відповісти
Рейтинг ЗЕ сливается, Порох не сажается, крокодил не ловится, не растет кокос...
Срочно надо с ****** встретиться и еще кого-нить быстренько освободить.

Шеф, усьо пропало!!! Гипс снимают!!! Клиент уходит!!!
показати весь коментар
23.06.2020 03:29 Відповісти
Зеленський хоче провести зустріч у Нормандському форматі, попри карантин - Цензор.НЕТ 5488
показати весь коментар
23.06.2020 03:40 Відповісти
 
 