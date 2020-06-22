Зеленський хоче провести зустріч у Нормандському форматі, попри карантин

Президент України Володимир Зеленський хотів би провести чергову зустріч лідерів держав Нормандського формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі найближчими місяцями.

Про це він сказав в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо зробити все, щоб найближчими місяцями у нас була зустріч у Нормандському форматі, не чекаючи закінчення пандемії. Принаймні ми все для цього робимо", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що українська сторона виступила на Мінському майданчику із закликом припинення вогню.

"Зараз набагато більше важливіших викликів. Зараз проводяться з цього питання консультації. Ми говорили про це з Німеччиною та Францією – до цих країн у нас були перші після оголошення карантину міжнародні візити делегацій. Це говорить про те, що для нас це дуже важливо", - зазначив він.

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Зеленський нагадав, що Україна змінила підхід до Мінського процесу і до своєї делегації в Тристоронній контактній групі. Він підкреслив, що до цієї делегації увійшли люди, які не просто слухають і кажуть, але і ухвалюють рішення - держслужбовці рівня віцепрем'єр-міністра та заступників міністрів уряду України.