Дочка військовослужбовця Володимира Клундука, у якої діагностували лейкоз, потребує допомоги: їй необхідна трансплантація кісткового мозку

У дочки українського воїна Володимира Клундука діагностували онкозахворювання. Їй необхідна трансплантація кісткового мозку, проте операцію в Україні провести неможливо, так як кістковий мозок близьких рідних не підходить для трансплантації за медичними показаннями. Командир парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади майор Еміль Ішкулов просить українців про допомогу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив командир парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади майор Еміль Ішкулов, передає Цензор.НЕТ.

"Необхiдна допомога. 01.06.2020 року доньці нашого товариша по службі Клундука Володимира Вікторовича у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" було встановлено діагноз: "Комбінований рецидив гострого лімфобластного лейкозу", пацієнтка має абсолютні покази до трансплантації кісткового мозку", - розповів він.

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"Так, 24.10.2018 року доньці військовослужбовця Вікторії, 2011 року народження, був поставлений діагноз: "Гострий лімфобластний лейкоз". У період з 24.10.2018 року по 28.11.2019 року проходила стаціонарне лікування у відділенні хіміотерапії онкогематологічних захворювань з блоком інтенсивної терапії (прийняла 6 блоків хіміотерапії), увійшла в ремісію, тобто увійшла в число онковиздоровлюючих з підтриманням сухої хіміотерапії. У період з 29.11.2019 по 01.06.2020 року проходила вже амбулаторне лікування у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" м. Київ. З 01.06.2020 року перебуває на стаціонарному лікуванні у відділенні хіміотерапії онкогематологічних захворювань у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" в м. Київ", - деталізував Ішкулов.

"Результати молекулярно-генетичного типування кісткового мозку батьків Вікторії та її брата не підійшли, тобто Вікторія потребує іншого донора для трансплантації кісткового мозку. В Україні операції з трансплантації кісткового мозку проводяться виключно за наявності донора з числа найближчих родичів. Обставини складуються таким чином, що операцію з трансплантації кісткового мозку Вікторії можливо зробити лише за кордоном з орієнтовною вартістю: Німеччина – 280 тис. EUR, Австрія – 400 тис. EUR, Іспанія – 180 тис. EUR, довідка-розрахунок буде надана тоді, коли закордонна клініка остаточно підтвердить можливість лікування Вікторії в одній з цих клінік. Зі слів завідувачки онкогематології Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" в м. Київ часу для збору коштів і проведення трансплантації кісткового мозку Вікторії – максимум до 3,5 місяця, шанси на одужання після проведення трансплантації кісткового мозку – до 50%", - резюмував він.

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Клундук Володимир Вікторович, батько

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Мошкова Олена Сергіївна, мати



