Наша мета - зниження ставки за іпотекою до 5-7%, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що метою влади є зниження ставки іпотеки до 5-7%.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава уряду заявив в ефірі телеканалу "Перший Західний".
"Наша мета взагалі 5-7%, а не 10%. 10% - це початкова мінімальна мета для іпотеки, щоб зараз зрушити економіку з місця", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр додав, що вже восени буде спостерігатися здешевлення фінансових ресурсів.
"Ми будемо створювати умови, щоб це відбулося ще влітку, але система велика і стабільна, і інерційність є певною запорукою стабільності банківської і грошово-кредитної систем", - наголосив глава уряду.
Топ коментарі
+9 Борминталь
показати весь коментар23.06.2020 10:08
+3 Олег Сидоренко #450395
показати весь коментар23.06.2020 09:59
+3 Игорь Емец
показати весь коментар23.06.2020 10:09
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Но математику в школе никто ж не учит.
А есть еще и первый взнос
Но шоб депозиты были по 15%
5% уже сложнее, 7 очень трудно.
10% от 40000 баксов - 4000 только ПРОЦЕНТЫ в год. Или 10к грн в месяц. А еще нужно и тело гасить. минимум 15000 грн. ГДЕ молодая семья сможет взять столько денег???
Мантру "денег нима" можно петь долго.
3% от 40000 - сто баксов в месяц. еще 300 баксов семья может платить за тело. При этом молодая семья должна работать как кролики.
Эту ипотеку платить реально.
А так молодежь помыкается да и уедет насовсем.
Не могу понять ПОЧЕМУ "одолжить" всяким кало-банкам деньги есть (возврата не будет), а поддержать граждан нет.
"Цели поставлены, задачи ясны - за работу товарищи"