Наша мета - зниження ставки за іпотекою до 5-7%, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що метою влади є зниження ставки іпотеки до 5-7%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава уряду заявив в ефірі телеканалу "Перший Західний".

"Наша мета взагалі 5-7%, а не 10%. 10% - це початкова мінімальна мета для іпотеки, щоб зараз зрушити економіку з місця", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр додав, що вже восени буде спостерігатися здешевлення фінансових ресурсів.

"Ми будемо створювати умови, щоб це відбулося ще влітку, але система велика і стабільна, і інерційність є певною запорукою стабільності банківської і грошово-кредитної систем", - наголосив глава уряду.

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