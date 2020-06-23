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Наша цель - снижение ставки по ипотеке до 5-7%, - Шмыгаль

Наша цель - снижение ставки по ипотеке до 5-7%, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что целью власти является снижение ставки ипотеки до 5-7%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава правительства заявил в эфире телеканала "Первый Западный".

"Наша цель вообще 5-7%, а не 10%. 10% - это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сейчас сдвинут экономику с места", - отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что уже осенью будет наблюдаться удешевление финансовых ресурсов.

"Мы будем создавать условия, чтобы это произошло еще летом, но система большая и стабильная, и инерционность является неким залогом стабильности банковской и денежно-кредитной систем", - подчеркнул глава правительства.

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Автор: 

ипотека (133) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+9
Полный бред, инфляция 8%, а ипотека 5 - 7. Вы шо там блинов с лопаты объелись?
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23.06.2020 10:08
+3
за чий рахунок бенкет? Банки вже знизили відсотки по депозитах у гривні з 15% у грудні 2019 до 10% у червні 2020
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23.06.2020 09:59
+3
Хотим шоб ипотека и кредиты были под 2-3%.
Но шоб депозиты были по 15%
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23.06.2020 10:09
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Банковской системе опа...
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23.06.2020 09:57 Ответить
Полный бред, инфляция 8%, а ипотека 5 - 7. Вы шо там блинов с лопаты объелись?
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23.06.2020 10:08 Ответить
5-7 в месяц, а вы что подумали?
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23.06.2020 10:40 Ответить
А президент обещал 3% , это меньше чем 5-7 ☝️🧐.
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23.06.2020 09:59 Ответить
3% при инфляции 6-9% и огромных рисках?
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23.06.2020 10:03 Ответить
Если президент сказал 3% значит 3 %, и точка 🤔
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23.06.2020 10:05 Ответить
Якщо президент дебіл, то це точно - крапка.
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23.06.2020 10:18 Ответить
Ну да добрый царь постарался для народа, сделал ипотеку 3%, а подлые бояре....Всегда так!
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23.06.2020 10:18 Ответить
Точно царёк хороший, а народ нужно менять
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23.06.2020 10:21 Ответить
за чий рахунок бенкет? Банки вже знизили відсотки по депозитах у гривні з 15% у грудні 2019 до 10% у червні 2020
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23.06.2020 09:59 Ответить
Это человек за 10 лет отдаст за две квартиры))) ищите идиотов в другом месте... максимум должно быть 2% годовых, лучше верните возможность брать кредиты в евро под 2-3%...
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23.06.2020 10:03 Ответить
Не две,а полторы.
Но математику в школе никто ж не учит.
А есть еще и первый взнос
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23.06.2020 10:08 Ответить
И налоги, и рыночные непредвиденные риски, и президент, и кабмин, и нбну, и налоговая и все это кодло в неадеквате... Так что таки может и на 2 квартиры выползти...
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23.06.2020 10:45 Ответить
Как можно брать ипотеку в валюте в которой нет дохода? Кто будет нести валютные риски? Как можно продолжать платить если вдруг платеж вырастает в 2-3 раза, как было в 2008, 2014?
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23.06.2020 10:10 Ответить
Как кто?! государство! Они ж как курс колыхнет, опять потом пойдут бастовать и требовать от государства чтобы их кредит перевели в гривну. Уже не раз было такое!!!
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23.06.2020 10:23 Ответить
повернути можливість? А хто у вас її забрав і коли ви її мали... брати під 2% у євро?
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23.06.2020 10:15 Ответить
где и когда у нас была ипотека под 10%???
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23.06.2020 10:04 Ответить
В баксах, якщо не помиляюсь до 2008 року.
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23.06.2020 10:18 Ответить
Так і було
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23.06.2020 10:45 Ответить
Хотим шоб ипотека и кредиты были под 2-3%.
Но шоб депозиты были по 15%
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23.06.2020 10:09 Ответить
Наша мета - зниження ставки за іпотекою до 5-7%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5698
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23.06.2020 10:14 Ответить
Может они хоть КАК-ТО подумают? ЗАЧЕМ выдавать ипотеку в грн??? Сделайте в баксах, в золоте, фунтах, в чем угодно, но 3-4%. Это то что люди смогут "тянуть"
5% уже сложнее, 7 очень трудно.
10% от 40000 баксов - 4000 только ПРОЦЕНТЫ в год. Или 10к грн в месяц. А еще нужно и тело гасить. минимум 15000 грн. ГДЕ молодая семья сможет взять столько денег???
Мантру "денег нима" можно петь долго.
3% от 40000 - сто баксов в месяц. еще 300 баксов семья может платить за тело. При этом молодая семья должна работать как кролики.
Эту ипотеку платить реально.
А так молодежь помыкается да и уедет насовсем.
Не могу понять ПОЧЕМУ "одолжить" всяким кало-банкам деньги есть (возврата не будет), а поддержать граждан нет.
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23.06.2020 10:14 Ответить
Ви не зможете тягнути 3-4% у доларах, якщо заробляєте в Україні і в гривнях. Бо сьогодні ваш борг банку буде 100 ваших зарплат, а завтра курс зміниться, і це буде 500.
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23.06.2020 10:17 Ответить
Согласен, брать надо в валюте, если зарабатываешь в валюте. Кризис 2008 года это наглядно продемонтрировал.
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23.06.2020 10:24 Ответить
Так, але видавати під 3-4% в гривні це утопія. Це тупо подарити гроші. Тому в долларах чи золоті під 2-4% це нормальний варіант. І зробити обмеження - лише 1 кредит на сімью.
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23.06.2020 11:39 Ответить
Я не обговорюю теми про "дати, видати, надати" до того моменту, поки співрозмовник не пояснить звідки узяти те, що він пропонує "роздати". Як витратити чужі гроші,у нас знають усі, а де їх узяти, щоби потім витрачати - ніхто.
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23.06.2020 11:42 Ответить
Кредиты должны давать в национальной валюте, это хоть как то привязывает кредит к ситуации в стране. А взяв ипотеку в евро\долларах имеешь реальную возможность попасть в долговую каббалу. Кто то может спрогназировать ситуацию в Украине через 10-15 лет? Возьмешь кредит в долларах (40тыс по курсу 26грн), а через 10 лет врезультате очередного кризиса курс скаканет до 40грн за 1 доллар, и все ты в полной попе.
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23.06.2020 12:20 Ответить
Проведуть експеримент, дадуть Бєні під 2% пару лярдів зелені, а потім скажуть, що решта йде нах.р, бо експеримент провалився.
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23.06.2020 10:19 Ответить
1,49% было прошлым летом в Нидерландах. А сейчас возможно и того меньше. Вот этр я понимаю процент, еще и без первоначального взноса.
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23.06.2020 10:21 Ответить
а яка там депозитна ставка?
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23.06.2020 10:26 Ответить
Нульова, або мінусова.
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23.06.2020 10:32 Ответить
а який дебіл несе тоді власні кошти до банку, якщо там нульова або мінусова ставка?
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23.06.2020 11:37 Ответить
Тут до банків нескть гроші не для збагачення, а для зберігання.
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23.06.2020 11:43 Ответить
Навіщо, якщо поруч безліч країн, де на грошах можно заробити?
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23.06.2020 11:53 Ответить
3.5 % в місяць по кредитці Привата..от і рахуйте..скільки навару
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23.06.2020 11:02 Ответить
а ещё их цель была прирост 40% ввп
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23.06.2020 10:23 Ответить
Мелко, очень мелко. Первые 20 лет моей жизни была цель - коммунизм. И рядом маленькая цель - чтоб на Марсе яблони цвели. Вот это цели. Потом оно начало мельчать. Были цели - рыночная экономика, построение государственности, и дотрахались, прости господи, до Шмыгаля. "Все как один на снижении ссудного процента."
"Цели поставлены, задачи ясны - за работу товарищи"
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23.06.2020 11:05 Ответить
Скажы же мне, о Шмыгаль, при ставке по кредиту 5% какая будет ставка доходности по депозиту?
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23.06.2020 10:42 Ответить
Порадовался бы, но понимаю- теперь эти мародеры еще и недвижку под 5 % скупать будут, а безхатченки, как я, и дальше будут по съемным квартирам мыкаться всю жизнь. Эта вся лапша на уши- типа всех програм про доступное жилье для молодых семей. Когда буржуи скупили элитку без процентов за счет государства, а работяги даже не подходите со своими справками о доходах в 300$ в месяц.
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23.06.2020 10:43 Ответить
схерали? В Польше ипотека со всеми платежами до 5%. В Украине стабильная валюта, растущая экономика?
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23.06.2020 10:48 Ответить
Рост экономики на 40% - экономика рухнула! По аналогии стоимость кредитов будет заоблачной либо их не будет вовсе
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23.06.2020 11:07 Ответить
зачем нужна ипотека, чтобы жить в курятнике и платить дань ахметову за коммуналку?
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23.06.2020 12:07 Ответить
Таке враження, що Шмигаль куре добру шмаль, які 10%, не кажучи 5-7%, а 36%річних не хочите. Ну назвіть хоть один банк з 10% річними по іпотеці?
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23.06.2020 13:31 Ответить
 
 