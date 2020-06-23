Наша цель - снижение ставки по ипотеке до 5-7%, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что целью власти является снижение ставки ипотеки до 5-7%.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава правительства заявил в эфире телеканала "Первый Западный".
"Наша цель вообще 5-7%, а не 10%. 10% - это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сейчас сдвинут экономику с места", - отметил Шмыгаль.
Премьер добавил, что уже осенью будет наблюдаться удешевление финансовых ресурсов.
"Мы будем создавать условия, чтобы это произошло еще летом, но система большая и стабильная, и инерционность является неким залогом стабильности банковской и денежно-кредитной систем", - подчеркнул глава правительства.
Топ комментарии
+9 Борминталь
показать весь комментарий23.06.2020 10:08
+3 Олег Сидоренко #450395
показать весь комментарий23.06.2020 09:59
+3 Игорь Емец
показать весь комментарий23.06.2020 10:09
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Но математику в школе никто ж не учит.
А есть еще и первый взнос
Но шоб депозиты были по 15%
5% уже сложнее, 7 очень трудно.
10% от 40000 баксов - 4000 только ПРОЦЕНТЫ в год. Или 10к грн в месяц. А еще нужно и тело гасить. минимум 15000 грн. ГДЕ молодая семья сможет взять столько денег???
Мантру "денег нима" можно петь долго.
3% от 40000 - сто баксов в месяц. еще 300 баксов семья может платить за тело. При этом молодая семья должна работать как кролики.
Эту ипотеку платить реально.
А так молодежь помыкается да и уедет насовсем.
Не могу понять ПОЧЕМУ "одолжить" всяким кало-банкам деньги есть (возврата не будет), а поддержать граждан нет.
"Цели поставлены, задачи ясны - за работу товарищи"