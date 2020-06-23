Наша цель - снижение ставки по ипотеке до 5-7%, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что целью власти является снижение ставки ипотеки до 5-7%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава правительства заявил в эфире телеканала "Первый Западный".

"Наша цель вообще 5-7%, а не 10%. 10% - это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сейчас сдвинут экономику с места", - отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что уже осенью будет наблюдаться удешевление финансовых ресурсов.

"Мы будем создавать условия, чтобы это произошло еще летом, но система большая и стабильная, и инерционность является неким залогом стабильности банковской и денежно-кредитной систем", - подчеркнул глава правительства.

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