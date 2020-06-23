Сутички проти розміщення пацієнтів із COVID-19 у харківському диспансері: затримано підозрюваного в нападі на поліцейських
У Харкові поліція затримала 68-річного жителя Полтавщини, підозрюваного в причетності до сутичок біля Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту через переведення сюди на лікування хворих із коронавірусом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
Зазначається, що поліція затримала 68-річного жителя м. Лубни (Полтавська обл.).
"Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів і затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Максимальне покарання із санкцій статей передбачає до 5 років позбавлення волі ... На даний час чоловік перебуває в лікарні з діагнозом "гіпертонічний криз". Для забезпечення його охорони біля палати виставлено конвойний наряд", - повідомляє поліція.
Зазначається, що вказаний чоловік - ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Затриманому інкримінують ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, вранці 22 червня під стінами Харківської обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення по вулиці Новгородській почалася акція на знак протесту проти відкриття диспансеру для прийому громадян, інфікованих коронавірусною хворобою. Пізніше відбулася сутичка.
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Американская писательница, медиум и экстрасенс Сильвия Браун (1936-2013) летом 2008 года выпустила книгу "Конец дней: предсказания и пророчества о конце света", в которой предрекала пандемию.
"Примерно в 2020 году тяжелое заболевание, похожее на пневмонию, распространится по всему земному шару, атакуя легкие и бронхи, а также оно будет устойчивым ко всем известным методам лечения. Почти более странным, чем сама болезнь, будет тот факт, что она вдруг исчезнет так же быстро, как и началась, а через десять лет снова нападет, а потом полностью исчезнет", - говорится в книге.
инвалида - чернобыльца ? Им шо, заняться чем - то общественно полезным нечем, чем баб насиловать в отделении и инвалидов гнобить?
ну а зеленые дегенераты это вообще запредельный дебилизм.
чернобыльцы это как минимум 58-60 лет. как правило там полный набор хронических заболеваний. заражение корона вирусом для ликвидаторов это 100% движение на кладбище.
только конченые правящие долбо*бы могли принять такое решение. и как всегда виновны граждане а не правящие дегенераты))))