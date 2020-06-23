Сутички проти розміщення пацієнтів із COVID-19 у харківському диспансері: затримано підозрюваного в нападі на поліцейських

У Харкові поліція затримала 68-річного жителя Полтавщини, підозрюваного в причетності до сутичок біля Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту через переведення сюди на лікування хворих із коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зазначається, що поліція затримала 68-річного жителя м. Лубни (Полтавська обл.).

"Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів і затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Максимальне покарання із санкцій статей передбачає до 5 років позбавлення волі ... На даний час чоловік перебуває в лікарні з діагнозом "гіпертонічний криз". Для забезпечення його охорони біля палати виставлено конвойний наряд", - повідомляє поліція.

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Зазначається, що вказаний чоловік - ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Затриманому інкримінують ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 22 червня під стінами Харківської обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення по вулиці Новгородській почалася акція на знак протесту проти відкриття диспансеру для прийому громадян, інфікованих коронавірусною хворобою. Пізніше відбулася сутичка.