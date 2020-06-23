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Новини Коронавірус і карантин
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Сутички проти розміщення пацієнтів із COVID-19 у харківському диспансері: затримано підозрюваного в нападі на поліцейських

Сутички проти розміщення пацієнтів із COVID-19 у харківському диспансері: затримано підозрюваного в нападі на поліцейських

У Харкові поліція затримала 68-річного жителя Полтавщини, підозрюваного в причетності до сутичок біля Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту через переведення сюди на лікування хворих із коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зазначається, що поліція затримала 68-річного жителя м. Лубни (Полтавська обл.).

"Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів і затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Максимальне покарання із санкцій статей передбачає до 5 років позбавлення волі ... На даний час чоловік перебуває в лікарні з діагнозом "гіпертонічний криз". Для забезпечення його охорони біля палати виставлено конвойний наряд", - повідомляє поліція.

Також дивіться: Двоє поліцейських постраждали в сутичці з протестувальниками проти розміщення пацієнтів з COVID-19 у харківському диспансері, розпочато три кримінальні провадження, - НПУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зазначається, що вказаний чоловік - ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Затриманому інкримінують ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 22 червня під стінами Харківської обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення по вулиці Новгородській почалася акція на знак протесту проти відкриття диспансеру для прийому громадян, інфікованих коронавірусною хворобою. Пізніше відбулася сутичка.

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карантин (18172) протест (2398) Харків (5605) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Они смогли догнать только инвалида - чернобыльца с гипертоническим кризом, и навешали на него все преступления? У нас здоровые жеребцы в форме гнобят
инвалида - чернобыльца ? Им шо, заняться чем - то общественно полезным нечем, чем баб насиловать в отделении и инвалидов гнобить?
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23.06.2020 14:39
+3
Мусора что то не болеют вообще этой короной, минимум сводок было. Чисто пару раз упоминалось, а при описанных симптомах, покашливание было бы как пулеметные одиночные в разных местах. Так нет, у них видать маски волшебные, как одеяло у насирова.
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23.06.2020 14:45
+2
Виходить так,що цьому дядьку з Лубен можна лікуватись,а інші нехай подихають. А от якщо цей дядько в своїх Лубнах теж підхопить ковід, його повезуть в лікарню,а там інший такий же дядько,який вирішив,що йому все дозволено,скаже- пішов нахєр звідсіля! І що тоді він буде робити?
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23.06.2020 14:41
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аваківськи шакали,подонки..садисти, вбивці..
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23.06.2020 14:30 Відповісти
Пророчество о короновирусе.
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=tkZByNc2EujHsX2zz1-Mcz_mpYV8MTU5Mjk5NzA1OEAxNTkyOTEwNjU4&stzid=Ugy42C0-Djubc-gHhYx4AaABAg&q=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fru%2Ftsikavinki%2Famerikanskaya-pisatelnica-esche-v-2008-godu-predskazala-koronavirus-i-rasskazala-kak-on-ischeznet-1512666.html&event=comments https://tsn.ua/ru/tsikavinki/amerikanskaya-pisatelnica-esche-v-2008-godu-predskazala-koronavirus-i-rasskazala-kak-on-ischeznet-1512666.html
Американская писательница, медиум и экстрасенс Сильвия Браун (1936-2013) летом 2008 года выпустила книгу "Конец дней: предсказания и пророчества о конце света", в которой предрекала пандемию.
"Примерно в 2020 году тяжелое заболевание, похожее на пневмонию, распространится по всему земному шару, атакуя легкие и бронхи, а также оно будет устойчивым ко всем известным методам лечения. Почти более странным, чем сама болезнь, будет тот факт, что она вдруг исчезнет так же быстро, как и началась, а через десять лет снова нападет, а потом полностью исчезнет", - говорится в книге.
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23.06.2020 14:34 Відповісти
в 1992 г признана виновной в мошенничестве и хищениях . чё ванга уже не в почёте ?
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23.06.2020 15:20 Відповісти
Они смогли догнать только инвалида - чернобыльца с гипертоническим кризом, и навешали на него все преступления? У нас здоровые жеребцы в форме гнобят
инвалида - чернобыльца ? Им шо, заняться чем - то общественно полезным нечем, чем баб насиловать в отделении и инвалидов гнобить?
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23.06.2020 14:39 Відповісти
Виходить так,що цьому дядьку з Лубен можна лікуватись,а інші нехай подихають. А от якщо цей дядько в своїх Лубнах теж підхопить ковід, його повезуть в лікарню,а там інший такий же дядько,який вирішив,що йому все дозволено,скаже- пішов нахєр звідсіля! І що тоді він буде робити?
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23.06.2020 14:41 Відповісти
У тих онкохворих.хто проходить опромінення. імунітету майже немає. Що буде з ними.якщо прибуватимуть пацієнти з Ковідом? Дебільне рішення вгорі зіткнуло людей лобами...
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23.06.2020 15:18 Відповісти
Ви зовсім не в темі.Спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення- це лікарня,де лікуються виключно чорнобильці (терапія,кардіологія,хірургія,неврологія,та супутні хвороби).Онкохворих там немає і близько.
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23.06.2020 15:40 Відповісти
Мусора что то не болеют вообще этой короной, минимум сводок было. Чисто пару раз упоминалось, а при описанных симптомах, покашливание было бы как пулеметные одиночные в разных местах. Так нет, у них видать маски волшебные, как одеяло у насирова.
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23.06.2020 14:45 Відповісти
Заражение коронавирусом онкобольных это 100% убийство этих больных.Это ужасное решение властей.Абсолютно невменяемое.
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23.06.2020 15:31 Відповісти
харьковские областные правящие имбецилы отличаются редкостной долбо*бностью ))))
ну а зеленые дегенераты это вообще запредельный дебилизм.
чернобыльцы это как минимум 58-60 лет. как правило там полный набор хронических заболеваний. заражение корона вирусом для ликвидаторов это 100% движение на кладбище.
только конченые правящие долбо*бы могли принять такое решение. и как всегда виновны граждане а не правящие дегенераты))))
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23.06.2020 16:14 Відповісти
 
 