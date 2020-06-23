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Випускники закладів профтехосвіти Києва пройдуть атестацію у форматі онлайн-тестування, - КМДА

Випускники закладів профтехосвіти Києва пройдуть атестацію у форматі онлайн-тестування, - КМДА

У столичних закладах професійної (професійно-технічного) освіти підсумкова атестація традиційно відбудеться у форматі онлайн-тестування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Цьогоріч онлайн-тестування Державної кваліфікаційної атестації для контролю якості професійно-теоретичної підготовки, рівня професійних знань, умінь та навичок у столиці проходитимуть близько 850 випускників 17 закладів освіти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що випускники навчалися за 13 професіями: кухар, кондитер, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії "С","С1", електрозварник ручного зварювання, токар, штукатур, лицювальник-плиточник, маляр, агент з організації туризму, адміністратор, секретар керівника (організації, підприємства, установи), обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. 

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