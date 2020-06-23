Выпускники учреждений профтехобразования Киева пройдут аттестацию в формате онлайн-тестирования, - КГГА

В столичных учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования итоговая аттестация традиционно пройдет в формате онлайн-тестирования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В этом году онлайн-тестирование Государственной квалификационной аттестации для контроля качества профессионально-теоретической подготовки, уровня профессиональных знаний, умений и навыков в столице будут проходить около 850 выпускников 17 учебных заведений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выпускники учились по 13 профессиям: повар, кондитер, слесарь по ремонту колесных транспортных средств, водитель автотранспортных средств категории "С", "С1", электросварщик ручной сварки, токарь, штукатур, облицовщик-плиточник, маляр, агент по организации туризма, администратор, секретарь руководителя (организации, предприятия, учреждения), учетчик по регистрации бухгалтерских данных.

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