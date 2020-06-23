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Рада може наступного тижня розглянути законопроєкт про гральний бізнес, - Разумков

Рада може наступного тижня розглянути законопроєкт про гральний бізнес, - Разумков

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про легалізацію грального бізнесу №2285-д на наступному пленарному тижні.

Про це голова парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми говоримо про гральний бізнес, - дуже велика ймовірність того, що він розглядатиметься наступного тижня (з 29 червня по 3 липня. - Ред.). Цей законопроєкт підготовлено до другого читання, там багато поправок, і на рівні комітету узгоджувалися позиції, зокрема, на чому будуть наполягати, на чому, можливо, не будуть наполягати колеги", - зазначив він.

Крім того, за словами Разумкова, планується розглянути законопроєкти, пов'язані з соціальною і медичною сферами, а також економікою.

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Автор: 

ВР (14975) законопроєкт (3591) гральний бізнес (289) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+4
нагальне питання, дуже.
будемо будувати економіку на азартних іграх.
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23.06.2020 21:12
+2
шо,опять ????
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23.06.2020 21:01
+1
Зеленые недоумки, нам до Бени ваши бизнесы, запроданци *****.
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23.06.2020 21:06
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шо,опять ????
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23.06.2020 21:01 Відповісти
ВРУ займається куйньой! Коли Ви почнете працювати, ідіоти? Коли буде заведено в Україну PayPal ? Сотні ІТ компаній в Україні не можуть продавати свої послуги в США і взагалі в Північній та у Південній Америках, через те що люди не можуть заплатити за послуги українських компаній! Банківські картки американських банків не можуть перевести гроші на рахунки в Україну, бо ці транзакції заблоковані. Відкривати валютні рахунки на які клієнти будуть переводами переводити кошти - незручно, клієнти хочуть сплачувати легко і миттєво! Тому потрібен PayPal який легко і без проблем дозволяє отримати валютні перекази з-за кордону! Якщо PayPal зайде в Україну, то ІТ компанії отримають додаткові 2-3 млрд. доларів доходів від обслуговування клієнтів по всьому світу! Ось чим має займатись Верховна Рада - допомагати бізнесу заробляти гроші, а не запускати чергові афери для обману хворих людей!
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23.06.2020 21:16 Відповісти
Рада - сатанячий тупой сброд. Пусть рассмотрят законопроект прохождения обязательного психиатрического освидетельствования перед тем, как стать кандидатом во власть. Это же ганьба, что в украинской Раде, в ОП сидят олигофрены и психопаты. Украинцы достойны психически и умственно нормальных правителей.
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23.06.2020 21:53 Відповісти
Зеленые недоумки, нам до Бени ваши бизнесы, запроданци *****.
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23.06.2020 21:06 Відповісти
Рада может на следующей неделе рассмотреть законопроект об игорном бизнесе, - Разумков - Цензор.НЕТ 4162
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23.06.2020 21:07 Відповісти
нагальне питання, дуже.
будемо будувати економіку на азартних іграх.
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23.06.2020 21:12 Відповісти
Ну так эпоху бідності вже ж подолано за рахунок тої самої бідноти...
Тепер в наставшу єпоху, жебраки нехай грають у казіно та долають жебрацтво..
Це самий "найпрогресивніший" закон для підьому єкономіки держави.
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23.06.2020 21:14 Відповісти
я казав той дід з Прикарпаття на відео - "Нєма на вас,курвів,хітліра"..
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23.06.2020 21:20 Відповісти
Наперсточники...)))
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23.06.2020 21:35 Відповісти
Самое главное, в условиях "процветающей" экономики повеселить людей ещё и игорным бизнесом, это сейчас "очень" актуально. Разумков, у тебя с головой всё нормально?
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23.06.2020 21:57 Відповісти
Дождетесь, что вас подсрачниками выгонят с ваших тёплых местечек.
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23.06.2020 22:03 Відповісти
об игорном бизнесе?..тогда и Крым не забудьте
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23.06.2020 21:59 Відповісти
Пора ставить на корону...
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23.06.2020 22:07 Відповісти
Якщо хто не в курсах, то за 2014 рік (до початку репресій проти легальних операторів державних лотерей і розквіту нелегальної ігорки) легальні лотерейники були найбільшими платниками військового збору.
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24.06.2020 14:27 Відповісти
Давно уже пора было легализовать, у меня друг любит играть в слоты, он достаточно давно играет в онлайн казино Джойказино https://joycasino00.ru/ и получает отличные бонусы, большой выбор игр с быстрым выводом.
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14.09.2020 09:30 Відповісти
 
 