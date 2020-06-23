Рада може наступного тижня розглянути законопроєкт про гральний бізнес, - Разумков

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про легалізацію грального бізнесу №2285-д на наступному пленарному тижні.

Про це голова парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми говоримо про гральний бізнес, - дуже велика ймовірність того, що він розглядатиметься наступного тижня (з 29 червня по 3 липня. - Ред.). Цей законопроєкт підготовлено до другого читання, там багато поправок, і на рівні комітету узгоджувалися позиції, зокрема, на чому будуть наполягати, на чому, можливо, не будуть наполягати колеги", - зазначив він.

Крім того, за словами Разумкова, планується розглянути законопроєкти, пов'язані з соціальною і медичною сферами, а також економікою.

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