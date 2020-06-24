Зеленський у п'ятницю відвідає Херсонщину в межах інспекції просування "Великого будівництва", - заступник голови ОП Тимошенко
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 червня, відвідає Херсонську область і проінспектує хід реалізації програми "Велике будівництво".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
"Президент поїде в Херсонську область у п'ятницю, щоб проінспектувати, на якому етапі дороги та інші об'єкти з "Великого будівництва" в цій області", - сказав Тимошенко на брифінгу в середу в Київській області з керівником Держагентства автодоріг Олександром Кубраковим, присвяченому ремонту ділянки траси Київ-Одеса.
Топ коментарі
+19 Александр Романов #466099
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+17 Гундяй Крестовоздвиженский
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+13 vitaliymkua
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Насколько я понимаю, строительство дорог (в т.ч. бетонных) было запущено при мерзких попередниках и тогда же на это была выделена основная масса денег.....Они обозвали это "Большой стройкой" типа это их проект
И поэтому, тем более, непонятно почему он едет в турпоездку совсем в другую сторону, а не туда где беда и аврал.
1. Обычная политтехнология - не связывать свою персону с негативом. Потому туда, где беда и аврал едет Шмыгаль - "наматывать" на себя максимум негатива. А потом - как обычно: царь хороший, бояре плохие. Шмыгаля уберут "вместе с негативом". А бубочка в турпоездку в другую сторону - психологически "Большая стройка" связана с позитивом и развитием.
2. Ковид - наименьшее кол-во заболевших, наименьшая опасность для себя, любимого. И сразу же вопрос: а как же самоизоляция из-за Ленки, или как там ее? Он потенциальный разносчик заразы. Решил "поднять показатели" по Херобласти?? Самопиару самоизоляция не помеха?
3. Как вариант, возможно. В смерти Кати Гандзюк очень торчат уши рыгов. очень.
Возможно, спасает сопартийцев мертвечука. Чуть-чуть подправит расследование "в нужное русло". Он это любит, пример - прессуха по Шеремету.
4. Канал. Вернее, вода в Крым. Северо-Крымский и Каховский магистральный чудесным образом исчезли из списка объектов, не подлежащих приватизации. Фермеры сказали, что станут в русло, и подать воду в Крым будет возможно, только утопив их. Утопить фермеров - см. пункт 1, негатив бубе не нужен. надо порешать по-тихому.
грибиантирейтинги збирати)
не прав, конечно ...каюсь ))))))
Най у кабіні з дальнобійником проїде, проіспектує... Після його відосика, це буде дуже цікава інспекція!
- ігра на роялє без рук
- поіск чорта і звонок Баканову
- торжествєнноє поздравлєніє в связі с кончіной епохі злиднєй
- раздача чістих штанов нуждающімся.
gor Zubkov ㋡
@IgorZ_ua
https://twitter.com/IgorZ_ua/status/1275508690058125313
Кратко о ситуации в стране: Украина подверглась набегу зелёной саранчи
, которая беспощадно уничтожает всё, что было сделано за последние 5 лет... Всё, от экономики до обороноспособности, от успешной внешней политики, до энергетической независимости.
Шо там смотреть?
Нельзя было благодарить Порошенко за безвиз - это все сделал народ.
Нельзя было благодарить Порошенко за восстановление армии - это все сделал народ.
Нельзя было благодарить Порошенко за создание Православной Церкви Украины - это все сделал народ.
Нельзя было благодарить Порошенко за постоянный рост ВВП - это все сделал народ.
Нельзя было… все народ.Ок, понял.
Уже больше года Порошенко во власти нет.
Давайте же наконец поблагодарим народ за… эээ… что?
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2679772765624857 Юрій Бірюков
Чи до ростову???
http://ibigdan.com/2020/06/24/shho-zaraz-vidbuvayetsya-v-karpatax/ Що зараз відбувається в Карпатах