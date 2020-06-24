Зеленський у п'ятницю відвідає Херсонщину в межах інспекції просування "Великого будівництва", - заступник голови ОП Тимошенко

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 червня, відвідає Херсонську область і проінспектує хід реалізації програми "Велике будівництво".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Президент поїде в Херсонську область у п'ятницю, щоб проінспектувати, на якому етапі дороги та інші об'єкти з "Великого будівництва" в цій області", - сказав Тимошенко на брифінгу в середу в Київській області з керівником Держагентства автодоріг Олександром Кубраковим, присвяченому ремонту ділянки траси Київ-Одеса.

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