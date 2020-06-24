УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5588 відвідувачів онлайн
Новини
2 962 47

Зеленський у п'ятницю відвідає Херсонщину в межах інспекції просування "Великого будівництва", - заступник голови ОП Тимошенко

Зеленський у п'ятницю відвідає Херсонщину в межах інспекції просування

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 червня, відвідає Херсонську область і проінспектує хід реалізації програми "Велике будівництво".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Президент поїде в Херсонську область у п'ятницю, щоб проінспектувати, на якому етапі дороги та інші об'єкти з "Великого будівництва" в цій області", - сказав Тимошенко на брифінгу в середу в Київській області з керівником Держагентства автодоріг Олександром Кубраковим, присвяченому ремонту ділянки траси Київ-Одеса.

Також читайте: Заступник голови ОП Тимошенко - українцям: Ніхто ж не хоче, щоб літа не було через десять днів. Досить вже гуляти

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Тимошенко Кирило (558) Велике будівництво (741) Херсонська область (5759)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
ЧЕРТ! ты Черновицкую область не хочешь посетить, хоч чтото , даже не умное брякнуть пострадавшим людям?? Ах даж ты ж злопамятное, эти области за тебя не голосовали и внимания не достойны??
показати весь коментар
24.06.2020 11:56
+17
тобто, займатись своїми президентськими обов'язками тупа клованська срака так і не збирається
показати весь коментар
24.06.2020 11:55
+13
"Засранців" воно гоняти буде?
показати весь коментар
24.06.2020 11:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Засранців" воно гоняти буде?
показати весь коментар
24.06.2020 11:54 Відповісти
на губернаторі трохи поїздить,треба ж рейтинг рятувати,чекаємо на нові відосіки і традиційні зашкварки)
показати весь коментар
24.06.2020 12:01 Відповісти
Оно пиарится будет!
Насколько я понимаю, строительство дорог (в т.ч. бетонных) было запущено при мерзких попередниках и тогда же на это была выделена основная масса денег.....Они обозвали это "Большой стройкой" типа это их проект
показати весь коментар
24.06.2020 12:07 Відповісти
тобто, займатись своїми президентськими обов'язками тупа клованська срака так і не збирається
показати весь коментар
24.06.2020 11:55 Відповісти
На2уй он там нужен? Про 42 рочки розповiдать?
показати весь коментар
24.06.2020 11:56 Відповісти
ЧЕРТ! ты Черновицкую область не хочешь посетить, хоч чтото , даже не умное брякнуть пострадавшим людям?? Ах даж ты ж злопамятное, эти области за тебя не голосовали и внимания не достойны??
показати весь коментар
24.06.2020 11:56 Відповісти
Нет, ну почему? Они голосовали.
И поэтому, тем более, непонятно почему он едет в турпоездку совсем в другую сторону, а не туда где беда и аврал.
показати весь коментар
24.06.2020 11:59 Відповісти
Понятно.
1. Обычная политтехнология - не связывать свою персону с негативом. Потому туда, где беда и аврал едет Шмыгаль - "наматывать" на себя максимум негатива. А потом - как обычно: царь хороший, бояре плохие. Шмыгаля уберут "вместе с негативом". А бубочка в турпоездку в другую сторону - психологически "Большая стройка" связана с позитивом и развитием.
2. Ковид - наименьшее кол-во заболевших, наименьшая опасность для себя, любимого. И сразу же вопрос: а как же самоизоляция из-за Ленки, или как там ее? Он потенциальный разносчик заразы. Решил "поднять показатели" по Херобласти?? Самопиару самоизоляция не помеха?
3. Как вариант, возможно. В смерти Кати Гандзюк очень торчат уши рыгов. очень.
Возможно, спасает сопартийцев мертвечука. Чуть-чуть подправит расследование "в нужное русло". Он это любит, пример - прессуха по Шеремету.
4. Канал. Вернее, вода в Крым. Северо-Крымский и Каховский магистральный чудесным образом исчезли из списка объектов, не подлежащих приватизации. Фермеры сказали, что станут в русло, и подать воду в Крым будет возможно, только утопив их. Утопить фермеров - см. пункт 1, негатив бубе не нужен. надо порешать по-тихому.
показати весь коментар
24.06.2020 12:38 Відповісти
5. В Киеве нынче тоже негатив - взрыв дома; шариковы, тьфу, шариевцы; суды над Порошенко, за котрые бубу ругают мировые политики. ВОЗМОЖНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОВОКАЦИИ, а тут "никого нет дома".
показати весь коментар
24.06.2020 12:44 Відповісти
А вы гляньте где больше больных Ковид.И выбор места поездки станет чуточку понятней)
показати весь коментар
24.06.2020 12:01 Відповісти
Пожалей западную, там вон цигана только именем таким назвали и жопа какая, а на если сам приедет?)))
показати весь коментар
24.06.2020 12:03 Відповісти
а между прочим, Вы правы - первый свои выход из самоизоляции должен был бы нанести именно в зону беды... (хотя ...людям и так хреново...)
показати весь коментар
24.06.2020 12:03 Відповісти
До пятницы приведут в норму подмарафетят и в путь.
показати весь коментар
24.06.2020 11:57 Відповісти
Наркоман поехал по регионам
показати весь коментар
24.06.2020 11:58 Відповісти
а что уже самоизоляция закончилась?
показати весь коментар
24.06.2020 11:59 Відповісти
а чего не на Западную...паводок посмотреть - себя показать ???
показати весь коментар
24.06.2020 12:00 Відповісти
а там ковидушка. Мало ли че.
показати весь коментар
24.06.2020 12:03 Відповісти
з паводку важко пропіаритися тому туда шмигаля відправили,грибиантирейтинги збирати)
показати весь коментар
24.06.2020 12:05 Відповісти
Вы шо! А кортеж как там проедет?! Или вы хотите чтобы преЗедент пешком два шага сделал и ноги замочил?
показати весь коментар
24.06.2020 12:09 Відповісти
ну да... ноги замочил (ноги ли?))) это совсем не прикольно...
не прав, конечно ...каюсь ))))))
показати весь коментар
24.06.2020 12:14 Відповісти
А шо, оно там может замочить кроме ног, не яйца же!
показати весь коментар
24.06.2020 12:16 Відповісти
Херсонцы не пускайте, минимум засуха начнётся, оно вам надо?
показати весь коментар
24.06.2020 12:01 Відповісти
Невже попустило після того як все скурив?
Най у кабіні з дальнобійником проїде, проіспектує... Після його відосика, це буде дуже цікава інспекція!
показати весь коментар
24.06.2020 12:02 Відповісти
Вова, сиди в изоляции, долби Мандель и никуда не езди. Всё равно от тебя толку никакого.
показати весь коментар
24.06.2020 12:02 Відповісти
даже как бы...наоборот... ))))
показати весь коментар
24.06.2020 12:07 Відповісти
Херсонцы!Дайте йому кавунчика зелененького,ну такого...,ну Ви поняли...
показати весь коментар
24.06.2020 12:02 Відповісти
чи полину... в айкос))))
показати весь коментар
24.06.2020 12:12 Відповісти
Там мабуть стихійне лихо або будинок рванув(((
показати весь коментар
24.06.2020 12:03 Відповісти
Самоізоляція вже скінчилася???
показати весь коментар
24.06.2020 12:03 Відповісти
Дайте ему велосипед, красные плавки и шаурму.
показати весь коментар
24.06.2020 12:05 Відповісти
... В программе:
- ігра на роялє без рук
- поіск чорта і звонок Баканову
- торжествєнноє поздравлєніє в связі с кончіной епохі злиднєй
- раздача чістих штанов нуждающімся.
показати весь коментар
24.06.2020 12:07 Відповісти
А курение айкоса и баба да?
показати весь коментар
24.06.2020 12:13 Відповісти
А ето што ещьо за фішечкі?
показати весь коментар
24.06.2020 12:30 Відповісти
https://censor.net/video_news/3203919/baba_rabochaya_voobsche_kak_korabelnaya_sosna_arahamiya_i_kornienko_obsujdayut_kandidatov_ot_slugi_naroda
показати весь коментар
24.06.2020 12:31 Відповісти
Зеленский в пятницу посетит Херсонщину в рамках инспекции хода "Большой стройки", - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 430
показати весь коментар
24.06.2020 12:16 Відповісти
https://twitter.com/IgorZ_ua

gor Zubkov ㋡

@IgorZ_ua
https://twitter.com/IgorZ_ua/status/1275508690058125313

Кратко о ситуации в стране: Украина подверглась набегу зелёной саранчи
, которая беспощадно уничтожает всё, что было сделано за последние 5 лет... Всё, от экономики до обороноспособности, от успешной внешней политики, до энергетической независимости.
показати весь коментар
24.06.2020 12:17 Відповісти
Стало быть ,новый видосик снимут на дороге. Там и народа нет и натура приятная. А главное ,нет большей проблемы в державе.....надо сделать умное лицо!
показати весь коментар
24.06.2020 12:59 Відповісти
Думається мені, що воно їде туди, щоб провести роботу з питань відновлення поставок води в Крим. І все це маскується під просування "Великого будівництва". І це в той час, коли замість того, щоб поїхати в Чернівці і на Франківщину, щоб морально хоча би підтримати людей.
показати весь коментар
24.06.2020 12:59 Відповісти
В Геническе все гудят,что засранец едет на родинну мяндель - наверное с родителями знакомится
показати весь коментар
24.06.2020 13:03 Відповісти
Зеленский почти официально находится в наркотическом запое,"пока не выкурит все айкосы", как утверждают ближайшие "члены" его банды. Во всей Украине это озаботило только одну партию "ЕС", я не говорю об "общественных организациях"!!! То,что во главе государства находится наркоман,которому вообще-то уже лечится надо, и вообще аморальный тип - это почему то никого не беспокоит. Все хотят дождаться видео об оргиях всего руководства страны в нероновском стиле. Но никто не задумывается чем это в истории во времена Нерона (тоже артиста) закончилось -сожжением Рима и гибелью сотен тысяч людей. Неужели все хотят,чтобы эти ироды тоже самое сделали с Киевом?
показати весь коментар
24.06.2020 13:14 Відповісти
Что интересна, на херсонщине ничего эдакого и не строят - ну там под Каховкой мостики полторы калеки починяют да и всё.

Шо там смотреть?
показати весь коментар
24.06.2020 13:21 Відповісти
Нельзя было благодарить Порошенко за евроассоциацию - это все сделал народ.
Нельзя было благодарить Порошенко за безвиз - это все сделал народ.
Нельзя было благодарить Порошенко за восстановление армии - это все сделал народ.
Нельзя было благодарить Порошенко за создание Православной Церкви Украины - это все сделал народ.
Нельзя было благодарить Порошенко за постоянный рост ВВП - это все сделал народ.
Нельзя было… все народ.Ок, понял.
Уже больше года Порошенко во власти нет.
Давайте же наконец поблагодарим народ за… эээ… что?

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2679772765624857 Юрій Бірюков
показати весь коментар
24.06.2020 13:21 Відповісти
А Бубочка до Харківу??? Може краще до Оману???
Чи до ростову???
http://ibigdan.com/2020/06/24/shho-zaraz-vidbuvayetsya-v-karpatax/ Що зараз відбувається в Карпатах
показати весь коментар
24.06.2020 13:32 Відповісти
А презик какое вообще отношение имеет к каким-либо стройкам, хоть "большим", хоть к маленьким. Хоть бы кто Конституцию подарил Зеле. Или нету там ни у кого? Венедиктова может у юристов нормальных пускай попросит?
показати весь коментар
24.06.2020 15:20 Відповісти
Большая стройка??? Это похоже на большой распил и пир во время чумы - денег нет на армию и медицину, зато хозяева и партнеры клоуна во время войны и эпидемии бабло пилят на строительстве дорог.
показати весь коментар
24.06.2020 18:54 Відповісти
 
 