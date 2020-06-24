СБУ відкрила кримінальне провадження за результатами перевірки діяльності екскерівництва ДП "Антонов", - "Укроборонпром"

Головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами матеріалів перевірки дій колишнього керівництва ДП "Антонов".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Кримінальна справа порушена за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України – "Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю".

Нагадаємо, у травні цього року ДК "Укроборонпром" за дорученням Прем’єр-міністра України за даними Служби безпеки України здійснив перевірку окремих епізодів діяльності керівництва ДП "Антонов".

За результатами перевірки були виявлені численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва підприємства, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації ДП "Антонов".

Результати перевірки разом з матеріалами, що містять ознаки кримінальних правопорушень у діях керівництва підприємства, були передані для подальшої оцінки та розслідування до правоохоронних органів.

9 червня 2020 року Державним концерном "Укроборонпром" ухвалено рішення про припинення повноважень президента підприємства ДП "Антонов" Олександра Донця.

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Тимчасовим виконувачем обов’язків призначено Олександра Лося, віцепрезидента з проєктування ДП "Антонов".

22 червня Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію чергового рішення генерального директора держконцерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса від 15 червня 2020 року про звільнення президента держпідприємства "Антонов" (Київ) Олександра Донця.