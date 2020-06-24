147 дітей загинули під час агресії Росії на Донбасі, - Кислиця

Тривала агресія РФ на сході України, посилення обстрілів, у тому числі приватних помешкань та шкіл, щільне мінування територій призвели до сотень дитячих смертей.

Про це йдеться в заяві Постійного представника України при ООН Сергія Кислиці на відкритих дебатах Радбезу ООН щодо дітей та збройних конфліктів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щонайменше 147 дітей загинули під час російської збройної агресії проти України, яка була розпочата в лютому 2014 року й триває досі, тисячі дітей потребують допомоги з проблемами фізичного та психічного здоров’я", - наголосив Кислиця.

Як підкреслив дипломат, Україна вважається однією із країн, що найбільше страждають від мін та залишків вибухових пристроїв. "Це одна з головних причин дитячих жертв під час конфлікту, яка залишає багато дітей з інвалідністю на все життя", - зауважив український дипломат.

Іншою причиною, від якої потерпають діти на Донбасі, постпред назвав посилення обстрілів з боку проросійських сил. В умовах карантину та обмеженого пересування це призводить до збільшення кількості жертв, руйнації шкіл та більш нестерпних умов життя для 430 тис. дітей.

"Очевидно, наскільки ситуація є важкою: лише протягом одного тижня в травні шестеро дітей були поранені після того, як їхні села потрапили під обстріли", - підкреслив представник України.

За його словами, з початку 2020 року було зареєстровано дев'ять обстрілів шкіл, п'ять і з них – у квітні. Загалом же, внаслідок бойових дій зруйновано або знищено 750 навчальних закладів.

Водночас Кислиця наголосив, що під приводом карантинних заходів російські збройні формування перешкоджають наданню гуманітарної допомоги цивільному населенню, включаючи дітей, на тимчасово окупованих територіях. Крім того, викликає занепокоєння реальний стан епідеміологічної ситуації, дані про яку викривляються російською окупаційною владою.

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