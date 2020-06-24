147 детей погибли во время агрессии России на Донбассе, - Кислица
Длительная агрессия РФ на востоке Украины, усиление обстрелов, в том числе частных домов и школ, плотное минирование территорий привели к сотням детских смертей.
Об этом говорится в заявлении Постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы на открытых дебатах Совбеза ООН в отношении детей и вооруженных конфликтов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По крайней мере 147 детей погибли во время российской вооруженной агрессии против Украины, которая была начата в феврале 2014 года и продолжается до сих пор, тысячи детей нуждаются в помощи с проблемами физического и психического здоровья", - заявил Кислица.
Как подчеркнул дипломат, Украина считается одной из стран, наиболее страдающих от мин и остатков взрывных устройств. "Это одна из главных причин детских жертв во время конфликта, которая оставляет много детей с инвалидностью на всю жизнь", - отметил украинский дипломат.
В качестве другой причины, от которой страдают дети на Донбассе, постпред назвал усиление обстрелов со стороны пророссийских сил. В условиях карантина и ограниченного передвижения это приводит к увеличению количества жертв, разрушению школ и более невыносимым условиям жизни для 430 тыс. детей.
"Очевидно, насколько ситуация является тяжелой: только в течение одной недели в мае шестеро детей были ранены после того, как их села попали под обстрел", - подчеркнул представитель Украины.
По его словам, с начала 2020 года были зарегистрированы девять обстрелов школ, пять и из них - в апреле. В целом же, в результате боевых действий разрушены или уничтожены 750 учебных заведений.
В то же время Кислица отметил, что под предлогом карантинных мер российские вооруженные формирования препятствуют оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению, включая детей, на временно оккупированных территориях. Кроме того, вызывает беспокойство реальное состояние эпидемиологической ситуации, данные о которой искажаются российской оккупационной властью.
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разве не донецкие кричали в донецке спасибо, герои, россия, сынки- убейте бандеровцев в мае 2014-го чеченским головорезам батальона восток? они просто "думали" что будет как с Крымом ... и они теперь не виновны в смертях детей? не они потом наделали кладбища детей , которыми же и прикрывались при обстрелах? не они использовали тему погибших из-за них детей для пропаганды и вербовки новых головорезов. Разве это не неофашизм и неофашисты, которые учились так поступать у фашистов Второй мировой? и их вы хотите интегрировать в мирные территории, чтобы они вели её к хаосу и развалу???