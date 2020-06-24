Карпатська деревина для IKEA: Керівництво лісомисливського господарства опирається перевіркам Держекоінспекції та проводить вирубку в період "тиші"

Цьогоріч працівники Держекоінспекції двічі безуспішно приходили з перевіркою на лісомисливське господарство у селищі Великий Бичків. Саме це підприємство нібито незаконно вирубує ліс для меблевої компанії ІКЕА.

Про це Громадському радіо розповів перший заступник голови Держекоінспекції Денис Каплунов, передає Цензор.НЕТ.

Перша позапланова перевірка у цьому році мала б відбутися 25 травня, проте інспекторів ДЕІ на територію підприємства не пустили. Тоді вони звернулись до правоохоронців й все ж таки провели перевірку: "Після того, як підприємство фактично відмовило у проведенні перевірки, ми склали акт про недопуск і скерували ці матеріали до ОДА, Держагентства лісових ресурсів, прокуратури та СБУ. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження у рамках якого СБУ та працівники ДЕІ потрапили на підприємство й отримали матеріали, проте навіть тоді керівництво підприємства чинило спротив, й не хотіло давати матеріали для ознайомлення", – зазначив Каплунов.

За його словами, місцева прокуратура зараз розглядає матеріали, а документи на вирубку дерев імовірно анулюють.

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Також Каплунов пояснив, що у розслідуванні організації Earthsight йдеться про перевірку 2018-го року: "Під час планової перевірки у липні-серпні 2018-році на підприємстві знайшли порушення й розрахували збитки на 144 тисячі гривень. Виявили, що була заготівля деревини у період "тиші", тобто вирубували дерева у період, коли не можна проводити рубку. Оскільки перевірка була плановою, то її проводили після цього періоду, й нарахувати реальні збитки по оцим статтям було складно", – каже він.

За порушеннями склали лише адмінпротоколи на чотирьох лісничих: "Не можна було оцінити повний обсяг заготовленої деревини саме в цей заборонений період. Й у нас була відсутня методика по визначенню шкоди на час проведення оцих перевірок, й розмір шкоди не встановлювався", – пояснив перший заступник голови Держекоінспекції Денис Каплунов.

Й додав, що коментувати цю перевірку йому складно, бо її проводили коли він у ДЕІ не працював.

Нагадаємо, громадська організація Earthsight оприлюднила розслідування про те, що меблі компанії ІКЕА виготовляють з бука, незаконно зрубаного в українських Карпатах. Вирубки нібито робить лісове господарство у селі Великий Бичків на Закарпатті. Сировину вивозять на фабрику ІКЕА в Словаччині, а пиломатеріали й напівготові частини меблів – до Румунії.

Лісомисливське господарство інформацію про незаконну вирубку спростовує: "Інформація у звіті британської неурядової організації Earthsight не підтверджено жодним документальним фактом та не заслуговує уваги на її пояснення".

В IKEA звинувачення спростували, але пообіцяли провести перевірку.