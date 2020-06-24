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Новини
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Карпатська деревина для IKEA: Керівництво лісомисливського господарства опирається перевіркам Держекоінспекції та проводить вирубку в період "тиші"

Карпатська деревина для IKEA: Керівництво лісомисливського господарства опирається перевіркам Держекоінспекції та проводить вирубку в період

Цьогоріч працівники Держекоінспекції двічі безуспішно приходили з перевіркою на лісомисливське господарство у селищі Великий Бичків. Саме це підприємство нібито незаконно вирубує ліс для меблевої компанії ІКЕА.

Про це Громадському радіо розповів перший заступник голови Держекоінспекції Денис Каплунов, передає Цензор.НЕТ.

Перша позапланова перевірка у цьому році мала б відбутися 25 травня, проте інспекторів ДЕІ на територію підприємства не пустили. Тоді вони звернулись до правоохоронців й все ж таки провели перевірку: "Після того, як підприємство фактично відмовило у проведенні перевірки, ми склали акт про недопуск і скерували ці матеріали до ОДА, Держагентства лісових ресурсів, прокуратури та СБУ. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження у рамках якого СБУ та працівники ДЕІ потрапили на підприємство й отримали матеріали, проте навіть тоді керівництво підприємства чинило спротив, й не хотіло давати матеріали для ознайомлення", – зазначив Каплунов.

За його словами, місцева прокуратура зараз розглядає матеріали, а документи на вирубку дерев імовірно анулюють.

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Також Каплунов пояснив, що у розслідуванні організації Earthsight йдеться про перевірку 2018-го року: "Під час планової перевірки у липні-серпні 2018-році на підприємстві знайшли порушення й розрахували збитки на 144 тисячі гривень. Виявили, що була заготівля деревини у період "тиші", тобто вирубували дерева у період, коли не можна проводити рубку. Оскільки перевірка була плановою, то її проводили після цього періоду, й нарахувати реальні збитки по оцим статтям було складно", – каже він.

За порушеннями склали лише адмінпротоколи на чотирьох лісничих: "Не можна було оцінити повний обсяг заготовленої деревини саме в цей заборонений період. Й у нас була відсутня методика по визначенню шкоди на час проведення оцих перевірок, й розмір шкоди не встановлювався", – пояснив перший заступник голови Держекоінспекції Денис Каплунов.

Й додав, що коментувати цю перевірку йому складно, бо її проводили коли він у ДЕІ не працював.

Нагадаємо, громадська організація Earthsight оприлюднила розслідування про те, що меблі компанії ІКЕА виготовляють з бука, незаконно зрубаного в українських Карпатах. Вирубки нібито робить лісове господарство у селі Великий Бичків на Закарпатті. Сировину вивозять на фабрику ІКЕА в Словаччині, а пиломатеріали й напівготові частини меблів – до Румунії.

Лісомисливське господарство інформацію про незаконну вирубку спростовує: "Інформація у звіті британської неурядової організації Earthsight не підтверджено жодним документальним фактом та не заслуговує уваги на її пояснення".

В IKEA звинувачення спростували, але пообіцяли провести перевірку.

Автор: 

вирубка (169) Держекоінспекція (248) Карпати (261) ІКЕА (71)


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Топ коментарі
+22
"безуспешно приходили с проверкой" - отримували відкат та йшли за наступним!
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24.06.2020 22:44
+12
А чому всі сварять клоуна? Сваріть себе і рагулів що дозволяють рубати ліс! Рубайте, нищіть! Так ви заробите на ковбасу але дощ потім знесе хату з ковбасою а в засуху пересохнуть колодязі Нищіть придоду і надали панове
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24.06.2020 22:52
+10
https://twitter.com/obersturmbann17

https://twitter.com/obersturmbann17 Ленка Голобородько @obersturmbann17

https://twitter.com/obersturmbann17 https://twitter.com/obersturmbann17



Ось карма!!!
1,5 роки тому знайомий на роботі хвалився, що його батько заробив на нелегальній вирубці 2-кімнатну квартиру, яку подарив молодшій дочці у Франику, вчора ***** змило хату батька коло Галича))) Знаю, ти мене читаєш))) Карма.............
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24.06.2020 23:15
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"безуспешно приходили с проверкой" - отримували відкат та йшли за наступним!
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24.06.2020 22:44 Відповісти
Да гнать таких работников в три шеи.Не пустили их??? Да откат получили и все пучком.
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24.06.2020 22:56 Відповісти
не знаю на счет отката... если даже не пустили.. хотя это удивляет... закрыть вывоз через границу леса... сами прибегут
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25.06.2020 08:44 Відповісти
Карпатська деревина для IKEA: Керівництво лісомисливського господарства опирається перевіркам Держекоінспекції та проводить вирубку в період "тиші" - Цензор.НЕТ 6151
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24.06.2020 23:02 Відповісти
А чому після такого гучного затримання - цей Ярощик не сів у тюрму?
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25.06.2020 00:59 Відповісти
Так там раньше в В.Бычкове были две площадки, которые изготовляли мебель. И действительно они покупали лес у лесничества!! Потом Икея ушла с тех предприятий. Поменялся собственник (стали вроде как румынские бизнесмены), как и поменялся "хозяин лесхоза" И кто то родил новую схему!!
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24.06.2020 22:48 Відповісти
Закарпатці явно обділені розумом і кмітливістю. Спочатку потрібно було побудувати ковчег, щоб врятуватися від повеней, які виникли внаслідок безжальної вирубки лісів.
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24.06.2020 22:50 Відповісти
"Закарпатці явно обділені розумом " - это не оспаримый факт
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24.06.2020 22:54 Відповісти
Карпатская древесина для IKEA: Руководство лесоохотничьего хозяйства сопротивляется проверкам Госэкоинспекции и проводит вырубку в период "тишины" - Цензор.НЕТ 4291
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24.06.2020 22:50 Відповісти
Хз, що саме тримає цю країну в купі. Кругом крадії та фіглярі. І змучєний зубожілий нарід...
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24.06.2020 22:51 Відповісти
все воруют, это всех и держит.
В Бычкове не видели, что лес рубят? и кто его рубил? шахтер из Донецка? и что молчали?
а теперь ноют про наводнения...
Они же его сами и рубали. Свой же лес. И все прекрасно знали.
Чому такі дурні? Бо бідні. А чому бідні? Бо дурні.
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24.06.2020 23:56 Відповісти
А чому всі сварять клоуна? Сваріть себе і рагулів що дозволяють рубати ліс! Рубайте, нищіть! Так ви заробите на ковбасу але дощ потім знесе хату з ковбасою а в засуху пересохнуть колодязі Нищіть придоду і надали панове
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24.06.2020 22:52 Відповісти
Карпатская древесина для IKEA: Руководство лесоохотничьего хозяйства сопротивляется проверкам Госэкоинспекции и проводит вырубку в период "тишины" - Цензор.НЕТ 9339
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24.06.2020 22:55 Відповісти
Проверка не может быть безуспешной если не взяли взяток . Мордой в землю,отстрелить яйца и в тюрьму на 10 лет шить рукавички .
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24.06.2020 23:06 Відповісти
https://twitter.com/obersturmbann17

https://twitter.com/obersturmbann17 Ленка Голобородько @obersturmbann17

https://twitter.com/obersturmbann17 https://twitter.com/obersturmbann17



Ось карма!!!
1,5 роки тому знайомий на роботі хвалився, що його батько заробив на нелегальній вирубці 2-кімнатну квартиру, яку подарив молодшій дочці у Франику, вчора ***** змило хату батька коло Галича))) Знаю, ти мене читаєш))) Карма.............
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24.06.2020 23:15 Відповісти
Почти каждый день, эшелоны с "дровами" едут на Румынию
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24.06.2020 23:18 Відповісти
Чему удивляться, КРУ приходит на любой объект медицины, даже по жалобам, набивает карманы и тихо уходит. Разгонять эту построенную комсомольцами структуру контроля надо под корень.
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25.06.2020 00:07 Відповісти
Система прогнила. И тому нема рады.Шо тут скажеш, Барина нужен, барин прийдет, барин рассудит. Вот так и живем. Недиездатни. То есть недоразвитые. -Начальство надо воспитывать -Говорила мне бабушка, которая пережила раскулачивание, войны, голодоморы и сталина.
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25.06.2020 02:28 Відповісти
|КЕА-международная корпорация,основана в 1943г . в Швеции.Штаб-квартира в Нидерландах. В журнале "Форбс" подымалась на 4 место.
Конечно,она пол Украины может купить(подкупить).
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25.06.2020 04:22 Відповісти
В богатейшей лесами Швеции запрещена вырубка лесов,весь лес завозят из других стран.
Руководству Украины,берите пример,иначе внукам будем на картинках показывать как выглядела сосна ,дуб и т.д.
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25.06.2020 06:36 Відповісти
Кличе фура в далеку дорогу
Ліс карпатський до ІКЕА поплив
І в останнє на колоди сосни подивився
Що пиляти так добре любив
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25.06.2020 06:36 Відповісти
"Во время плановой проверки в июле-августе 2018 года на предприятии нашли нарушения и рассчитали ущерб на 144 тысяч гривен.

Ви би ще на ГОКі знайшли збитків аж на 144 тис... Ви хворі? Там такі обсяги, що це не збитки!
Це що МАФ, що бананами торгує?
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25.06.2020 10:10 Відповісти
 
 