Карпатська деревина для IKEA: Керівництво лісомисливського господарства опирається перевіркам Держекоінспекції та проводить вирубку в період "тиші"
Цьогоріч працівники Держекоінспекції двічі безуспішно приходили з перевіркою на лісомисливське господарство у селищі Великий Бичків. Саме це підприємство нібито незаконно вирубує ліс для меблевої компанії ІКЕА.
Про це Громадському радіо розповів перший заступник голови Держекоінспекції Денис Каплунов, передає Цензор.НЕТ.
Перша позапланова перевірка у цьому році мала б відбутися 25 травня, проте інспекторів ДЕІ на територію підприємства не пустили. Тоді вони звернулись до правоохоронців й все ж таки провели перевірку: "Після того, як підприємство фактично відмовило у проведенні перевірки, ми склали акт про недопуск і скерували ці матеріали до ОДА, Держагентства лісових ресурсів, прокуратури та СБУ. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження у рамках якого СБУ та працівники ДЕІ потрапили на підприємство й отримали матеріали, проте навіть тоді керівництво підприємства чинило спротив, й не хотіло давати матеріали для ознайомлення", – зазначив Каплунов.
За його словами, місцева прокуратура зараз розглядає матеріали, а документи на вирубку дерев імовірно анулюють.
Також Каплунов пояснив, що у розслідуванні організації Earthsight йдеться про перевірку 2018-го року: "Під час планової перевірки у липні-серпні 2018-році на підприємстві знайшли порушення й розрахували збитки на 144 тисячі гривень. Виявили, що була заготівля деревини у період "тиші", тобто вирубували дерева у період, коли не можна проводити рубку. Оскільки перевірка була плановою, то її проводили після цього періоду, й нарахувати реальні збитки по оцим статтям було складно", – каже він.
За порушеннями склали лише адмінпротоколи на чотирьох лісничих: "Не можна було оцінити повний обсяг заготовленої деревини саме в цей заборонений період. Й у нас була відсутня методика по визначенню шкоди на час проведення оцих перевірок, й розмір шкоди не встановлювався", – пояснив перший заступник голови Держекоінспекції Денис Каплунов.
Й додав, що коментувати цю перевірку йому складно, бо її проводили коли він у ДЕІ не працював.
Нагадаємо, громадська організація Earthsight оприлюднила розслідування про те, що меблі компанії ІКЕА виготовляють з бука, незаконно зрубаного в українських Карпатах. Вирубки нібито робить лісове господарство у селі Великий Бичків на Закарпатті. Сировину вивозять на фабрику ІКЕА в Словаччині, а пиломатеріали й напівготові частини меблів – до Румунії.
Лісомисливське господарство інформацію про незаконну вирубку спростовує: "Інформація у звіті британської неурядової організації Earthsight не підтверджено жодним документальним фактом та не заслуговує уваги на її пояснення".
В IKEA звинувачення спростували, але пообіцяли провести перевірку.
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В Бычкове не видели, что лес рубят? и кто его рубил? шахтер из Донецка? и что молчали?
а теперь ноют про наводнения...
Они же его сами и рубали. Свой же лес. И все прекрасно знали.
Чому такі дурні? Бо бідні. А чому бідні? Бо дурні.
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Ось карма!!!
1,5 роки тому знайомий на роботі хвалився, що його батько заробив на нелегальній вирубці 2-кімнатну квартиру, яку подарив молодшій дочці у Франику, вчора ***** змило хату батька коло Галича))) Знаю, ти мене читаєш))) Карма.............
Конечно,она пол Украины может купить(подкупить).
Руководству Украины,берите пример,иначе внукам будем на картинках показывать как выглядела сосна ,дуб и т.д.
Ліс карпатський до ІКЕА поплив
І в останнє на колоди сосни подивився
Що пиляти так добре любив
Ви би ще на ГОКі знайшли збитків аж на 144 тис... Ви хворі? Там такі обсяги, що це не збитки!
Це що МАФ, що бананами торгує?