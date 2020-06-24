Карпатская древесина для IKEA: Руководство лесоохотничьего хозяйства сопротивляется проверкам Госэкоинспекции и проводит вырубку в период "тишины"

В этом году работники Госэкоинспекции дважды безуспешно приходили с проверкой на лесоохотничье хозяйство в поселке Великий Бычков. Именно это предприятие якобы незаконно вырубает лес для мебельной компании IKEA.

Об этом Громадському радіо рассказал первый заместитель председателя Госэкоинспекции Денис Каплунов, передает Цензор.НЕТ.

Первая внеплановая проверка в этом году должна была состояться 25 мая, однако инспекторов ГЭИ на территорию предприятия не пустили. Тогда они обратились в полицию и все же провели проверку: "После того, как предприятие фактически отказало в проведении проверки, мы составили акт о недопуске и направили эти материалы в ОГА, Госагентство лесных ресурсов, прокуратуру и СБУ. По данному факту было открыто уголовное производство в рамках которого СБУ и работники ГЭИ попали на предприятие и получили материалы, однако даже тогда руководство предприятия сопротивлялось и не хотело давать материалы для ознакомления", - отметил Каплунов.

По его словам, местная прокуратура сейчас рассматривает материалы, а документы на вырубку деревьев, вероятно, аннулируют.

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Также Каплунов объяснил, что в расследовании организации Earthsight речь идет о проверке 2018 года: "Во время плановой проверки в июле-августе 2018 года на предприятии нашли нарушения и рассчитали ущерб на 144 тысяч гривен. Обнаружили, что была заготовка древесины в период "тишины", то есть вырубали деревья в период, когда нельзя проводить рубку. Поскольку проверка была плановой, то ее проводили после этого периода, и посчитать реальные убытки по этим статьям было сложно", - говорит он.

По нарушениям составили лишь админпротоколы на четверых лесничих: "Нельзя было оценить полный объем заготовленной древесины именно в этот запретный период. И у нас отсутствовала методика по определению ущерба на время проведения этих проверок, и размер ущерба не устанавливался", - пояснил первый заместитель председателя Госэкоинспекции Денис Каплунов.

И добавил, что комментировать эту проверку ему сложно, потому что ее проводили, когда он в ГЭИ не работал.

Напомним, общественная организация Earthsight обнародовала расследование о том, что мебель компании IKEA изготавливают из бука, незаконно срубленного в украинских Карпатах. Вырубки якобы делает лесное хозяйство в селе Великий Бычков на Закарпатье. Сырье вывозят на фабрику IKEA в Словакии, а пиломатериалы и полупродукты части мебели - в Румынию.

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Лесоохотничье хозяйство информацию о незаконной вырубке опровергает: "Информация в отчете британской неправительственной организации Earthsight не проверена ни одним документальным фактом и не заслуживает внимания".

В IKEA обвинения опровергли, но пообещали провести проверку.