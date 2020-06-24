Карпатская древесина для IKEA: Руководство лесоохотничьего хозяйства сопротивляется проверкам Госэкоинспекции и проводит вырубку в период "тишины"
В этом году работники Госэкоинспекции дважды безуспешно приходили с проверкой на лесоохотничье хозяйство в поселке Великий Бычков. Именно это предприятие якобы незаконно вырубает лес для мебельной компании IKEA.
Об этом Громадському радіо рассказал первый заместитель председателя Госэкоинспекции Денис Каплунов, передает Цензор.НЕТ.
Первая внеплановая проверка в этом году должна была состояться 25 мая, однако инспекторов ГЭИ на территорию предприятия не пустили. Тогда они обратились в полицию и все же провели проверку: "После того, как предприятие фактически отказало в проведении проверки, мы составили акт о недопуске и направили эти материалы в ОГА, Госагентство лесных ресурсов, прокуратуру и СБУ. По данному факту было открыто уголовное производство в рамках которого СБУ и работники ГЭИ попали на предприятие и получили материалы, однако даже тогда руководство предприятия сопротивлялось и не хотело давать материалы для ознакомления", - отметил Каплунов.
По его словам, местная прокуратура сейчас рассматривает материалы, а документы на вырубку деревьев, вероятно, аннулируют.
Также Каплунов объяснил, что в расследовании организации Earthsight речь идет о проверке 2018 года: "Во время плановой проверки в июле-августе 2018 года на предприятии нашли нарушения и рассчитали ущерб на 144 тысяч гривен. Обнаружили, что была заготовка древесины в период "тишины", то есть вырубали деревья в период, когда нельзя проводить рубку. Поскольку проверка была плановой, то ее проводили после этого периода, и посчитать реальные убытки по этим статьям было сложно", - говорит он.
По нарушениям составили лишь админпротоколы на четверых лесничих: "Нельзя было оценить полный объем заготовленной древесины именно в этот запретный период. И у нас отсутствовала методика по определению ущерба на время проведения этих проверок, и размер ущерба не устанавливался", - пояснил первый заместитель председателя Госэкоинспекции Денис Каплунов.
И добавил, что комментировать эту проверку ему сложно, потому что ее проводили, когда он в ГЭИ не работал.
Напомним, общественная организация Earthsight обнародовала расследование о том, что мебель компании IKEA изготавливают из бука, незаконно срубленного в украинских Карпатах. Вырубки якобы делает лесное хозяйство в селе Великий Бычков на Закарпатье. Сырье вывозят на фабрику IKEA в Словакии, а пиломатериалы и полупродукты части мебели - в Румынию.
Лесоохотничье хозяйство информацию о незаконной вырубке опровергает: "Информация в отчете британской неправительственной организации Earthsight не проверена ни одним документальным фактом и не заслуживает внимания".
В IKEA обвинения опровергли, но пообещали провести проверку.
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В Бычкове не видели, что лес рубят? и кто его рубил? шахтер из Донецка? и что молчали?
а теперь ноют про наводнения...
Они же его сами и рубали. Свой же лес. И все прекрасно знали.
Чому такі дурні? Бо бідні. А чому бідні? Бо дурні.
https://twitter.com/obersturmbann17 Ленка Голобородько @obersturmbann17
https://twitter.com/obersturmbann17 https://twitter.com/obersturmbann17
Ось карма!!!
1,5 роки тому знайомий на роботі хвалився, що його батько заробив на нелегальній вирубці 2-кімнатну квартиру, яку подарив молодшій дочці у Франику, вчора ***** змило хату батька коло Галича))) Знаю, ти мене читаєш))) Карма.............
Конечно,она пол Украины может купить(подкупить).
Руководству Украины,берите пример,иначе внукам будем на картинках показывать как выглядела сосна ,дуб и т.д.
Ліс карпатський до ІКЕА поплив
І в останнє на колоди сосни подивився
Що пиляти так добре любив
Ви би ще на ГОКі знайшли збитків аж на 144 тис... Ви хворі? Там такі обсяги, що це не збитки!
Це що МАФ, що бананами торгує?