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Карпатская древесина для IKEA: Руководство лесоохотничьего хозяйства сопротивляется проверкам Госэкоинспекции и проводит вырубку в период "тишины"

Карпатская древесина для IKEA: Руководство лесоохотничьего хозяйства сопротивляется проверкам Госэкоинспекции и проводит вырубку в период

В этом году работники Госэкоинспекции дважды безуспешно приходили с проверкой на лесоохотничье хозяйство в поселке Великий Бычков. Именно это предприятие якобы незаконно вырубает лес для мебельной компании IKEA.

Об этом Громадському радіо рассказал первый заместитель председателя Госэкоинспекции Денис Каплунов, передает Цензор.НЕТ.

Первая внеплановая проверка в этом году должна была состояться 25 мая, однако инспекторов ГЭИ на территорию предприятия не пустили. Тогда они обратились в полицию и все же провели проверку: "После того, как предприятие фактически отказало в проведении проверки, мы составили акт о недопуске и направили эти материалы в ОГА, Госагентство лесных ресурсов, прокуратуру и СБУ. По данному факту было открыто уголовное производство в рамках которого СБУ и работники ГЭИ попали на предприятие и получили материалы, однако даже тогда руководство предприятия сопротивлялось и не хотело давать материалы для ознакомления", - отметил Каплунов.

По его словам, местная прокуратура сейчас рассматривает материалы, а документы на вырубку деревьев, вероятно, аннулируют.

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Также Каплунов объяснил, что в расследовании организации Earthsight речь идет о проверке 2018 года: "Во время плановой проверки в июле-августе 2018 года на предприятии нашли нарушения и рассчитали ущерб на 144 тысяч гривен. Обнаружили, что была заготовка древесины в период "тишины", то есть вырубали деревья в период, когда нельзя проводить рубку. Поскольку проверка была плановой, то ее проводили после этого периода, и посчитать реальные убытки по этим статьям было сложно", - говорит он.

По нарушениям составили лишь админпротоколы на четверых лесничих: "Нельзя было оценить полный объем заготовленной древесины именно в этот запретный период. И у нас отсутствовала методика по определению ущерба на время проведения этих проверок, и размер ущерба не устанавливался", - пояснил первый заместитель председателя Госэкоинспекции Денис Каплунов.

И добавил, что комментировать эту проверку ему сложно, потому что ее проводили, когда он в ГЭИ не работал.

Напомним, общественная организация Earthsight обнародовала расследование о том, что мебель компании IKEA изготавливают из бука, незаконно срубленного в украинских Карпатах. Вырубки якобы делает лесное хозяйство в селе Великий Бычков на Закарпатье. Сырье вывозят на фабрику IKEA в Словакии, а пиломатериалы и полупродукты части мебели - в Румынию.

Также читайте: Паводки на Западной Украине связаны не с вырубкой леса, а с чрезмерными осадками, - Гослесагентство

Лесоохотничье хозяйство информацию о незаконной вырубке опровергает: "Информация в отчете британской неправительственной организации Earthsight не проверена ни одним документальным фактом и не заслуживает внимания".

В IKEA обвинения опровергли, но пообещали провести проверку.

Автор: 

вырубка (160) Госэкоинспекция (148) Карпаты (305) IKEA (9)


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Топ комментарии
+22
"безуспешно приходили с проверкой" - отримували відкат та йшли за наступним!
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24.06.2020 22:44
+12
А чому всі сварять клоуна? Сваріть себе і рагулів що дозволяють рубати ліс! Рубайте, нищіть! Так ви заробите на ковбасу але дощ потім знесе хату з ковбасою а в засуху пересохнуть колодязі Нищіть придоду і надали панове
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24.06.2020 22:52
+10
https://twitter.com/obersturmbann17

https://twitter.com/obersturmbann17 Ленка Голобородько @obersturmbann17

https://twitter.com/obersturmbann17 https://twitter.com/obersturmbann17



Ось карма!!!
1,5 роки тому знайомий на роботі хвалився, що його батько заробив на нелегальній вирубці 2-кімнатну квартиру, яку подарив молодшій дочці у Франику, вчора ***** змило хату батька коло Галича))) Знаю, ти мене читаєш))) Карма.............
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24.06.2020 23:15
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"безуспешно приходили с проверкой" - отримували відкат та йшли за наступним!
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24.06.2020 22:44 Ответить
Да гнать таких работников в три шеи.Не пустили их??? Да откат получили и все пучком.
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24.06.2020 22:56 Ответить
не знаю на счет отката... если даже не пустили.. хотя это удивляет... закрыть вывоз через границу леса... сами прибегут
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25.06.2020 08:44 Ответить
Карпатська деревина для IKEA: Керівництво лісомисливського господарства опирається перевіркам Держекоінспекції та проводить вирубку в період "тиші" - Цензор.НЕТ 6151
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24.06.2020 23:02 Ответить
А чому після такого гучного затримання - цей Ярощик не сів у тюрму?
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25.06.2020 00:59 Ответить
Так там раньше в В.Бычкове были две площадки, которые изготовляли мебель. И действительно они покупали лес у лесничества!! Потом Икея ушла с тех предприятий. Поменялся собственник (стали вроде как румынские бизнесмены), как и поменялся "хозяин лесхоза" И кто то родил новую схему!!
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24.06.2020 22:48 Ответить
Закарпатці явно обділені розумом і кмітливістю. Спочатку потрібно було побудувати ковчег, щоб врятуватися від повеней, які виникли внаслідок безжальної вирубки лісів.
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24.06.2020 22:50 Ответить
"Закарпатці явно обділені розумом " - это не оспаримый факт
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24.06.2020 22:54 Ответить
Карпатская древесина для IKEA: Руководство лесоохотничьего хозяйства сопротивляется проверкам Госэкоинспекции и проводит вырубку в период "тишины" - Цензор.НЕТ 4291
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24.06.2020 22:50 Ответить
Хз, що саме тримає цю країну в купі. Кругом крадії та фіглярі. І змучєний зубожілий нарід...
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24.06.2020 22:51 Ответить
все воруют, это всех и держит.
В Бычкове не видели, что лес рубят? и кто его рубил? шахтер из Донецка? и что молчали?
а теперь ноют про наводнения...
Они же его сами и рубали. Свой же лес. И все прекрасно знали.
Чому такі дурні? Бо бідні. А чому бідні? Бо дурні.
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24.06.2020 23:56 Ответить
А чому всі сварять клоуна? Сваріть себе і рагулів що дозволяють рубати ліс! Рубайте, нищіть! Так ви заробите на ковбасу але дощ потім знесе хату з ковбасою а в засуху пересохнуть колодязі Нищіть придоду і надали панове
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24.06.2020 22:52 Ответить
Карпатская древесина для IKEA: Руководство лесоохотничьего хозяйства сопротивляется проверкам Госэкоинспекции и проводит вырубку в период "тишины" - Цензор.НЕТ 9339
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24.06.2020 22:55 Ответить
Проверка не может быть безуспешной если не взяли взяток . Мордой в землю,отстрелить яйца и в тюрьму на 10 лет шить рукавички .
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24.06.2020 23:06 Ответить
https://twitter.com/obersturmbann17

https://twitter.com/obersturmbann17 Ленка Голобородько @obersturmbann17

https://twitter.com/obersturmbann17 https://twitter.com/obersturmbann17



Ось карма!!!
1,5 роки тому знайомий на роботі хвалився, що його батько заробив на нелегальній вирубці 2-кімнатну квартиру, яку подарив молодшій дочці у Франику, вчора ***** змило хату батька коло Галича))) Знаю, ти мене читаєш))) Карма.............
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24.06.2020 23:15 Ответить
Почти каждый день, эшелоны с "дровами" едут на Румынию
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24.06.2020 23:18 Ответить
Чему удивляться, КРУ приходит на любой объект медицины, даже по жалобам, набивает карманы и тихо уходит. Разгонять эту построенную комсомольцами структуру контроля надо под корень.
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25.06.2020 00:07 Ответить
Система прогнила. И тому нема рады.Шо тут скажеш, Барина нужен, барин прийдет, барин рассудит. Вот так и живем. Недиездатни. То есть недоразвитые. -Начальство надо воспитывать -Говорила мне бабушка, которая пережила раскулачивание, войны, голодоморы и сталина.
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25.06.2020 02:28 Ответить
|КЕА-международная корпорация,основана в 1943г . в Швеции.Штаб-квартира в Нидерландах. В журнале "Форбс" подымалась на 4 место.
Конечно,она пол Украины может купить(подкупить).
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25.06.2020 04:22 Ответить
В богатейшей лесами Швеции запрещена вырубка лесов,весь лес завозят из других стран.
Руководству Украины,берите пример,иначе внукам будем на картинках показывать как выглядела сосна ,дуб и т.д.
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25.06.2020 06:36 Ответить
Кличе фура в далеку дорогу
Ліс карпатський до ІКЕА поплив
І в останнє на колоди сосни подивився
Що пиляти так добре любив
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25.06.2020 06:36 Ответить
"Во время плановой проверки в июле-августе 2018 года на предприятии нашли нарушения и рассчитали ущерб на 144 тысяч гривен.

Ви би ще на ГОКі знайшли збитків аж на 144 тис... Ви хворі? Там такі обсяги, що це не збитки!
Це що МАФ, що бананами торгує?
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25.06.2020 10:10 Ответить
 
 