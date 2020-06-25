УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3146 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 552 5
карантин (18171) КМДА (2331) Київ (19115) відпочинок (229) санаторій (58) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Дитячі табори та оздоровчі установи в період карантину не працюватимуть, - КМДА

Дитячі табори та оздоровчі установи в період карантину не працюватимуть, - КМДА

З огляду на поширення захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19, ухвалено рішення про недоцільність відкриття дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Це означає, що на період дії карантину, до 31 липня 2020 року, забороняється діяльність цих закладів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Однак на відповідних територіях забезпечуватимуть безпечні умови, а також дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів для подальшого відкриття.

"На території Києва налічується 8 закладів, що розташовані в позаміській зоні. За інформацією їхніх керівників, до подальшого відкриття готові 7 закладів, а саме: МДЦ "Артек", ДОЗ "Хвиля", ДОТ "Сокіл", ДОК "Антей", ОТ "Лідер", ДОТ "Лісовий", ДПЗОВ "Пуща-Водиця". ДЗСТ "Жовтень", який є підрозділом дочірнього підприємства "Клінічний санаторій "Жовтень", відкриватися в 2020 році не планує", – зазначила заступниця директорки Департаменту молоді та спорту Людмила Панченко.

Також читайте: 22 медпрацівники психоневрологічного інтернату в Слов'янську заразилися COVID-19, - ОДА

Враховуючи встановлення режиму надзвичайної ситуації у Києві та країні, прийнято рішення про перевірку вищезазначених закладів після надходження від Міністерства охорони здоров’я України офіційних роз’яснень і тимчасових рекомендацій щодо функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також відповідних алгоритмів дій працівників цих закладів після зняття карантинних обмежень.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
БРЕД и ДЫБИЛИЗМ!
Рестораны/кафе, где каждый день новые посетители - открывают.
А лагеря и оздоровительные комплексы, где посетители и персонал, сидят месяц практически в изоляции - "опасно" открывать.
показати весь коментар
25.06.2020 11:19 Відповісти
переводжу на людську мову: "нам, злочинцям із влади, конче необхідно, щоб Ваші діти не були здоровими та не мали природного імунітету, але 2 місяців домашнього арешту в березні та квітні недостатньо"
показати весь коментар
25.06.2020 11:19 Відповісти
клоЗє!т

Детские лагеря и оздоровительные учреждения в период карантина работать не будут, - КГГА - Цензор.НЕТ 4372
показати весь коментар
25.06.2020 11:20 Відповісти
Какрантин нужен приступной власти, чтобы усилить полицейские полномочия и, чтобы не случился Майдан.
показати весь коментар
25.06.2020 11:28 Відповісти
ЗЕбилоиды тупорылые! оно все работает с июня!!!!
показати весь коментар
25.06.2020 11:55 Відповісти
 
 