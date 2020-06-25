"ПриватБанк" з 1 липня запускає іпотечне кредитування "Доступне житло під 10%"
Державний "ПриватБанк" з 1 липня почне кредитування в рамках державної програми "Доступне житло під 10%", яка передбачає надання іпотечних кредитів під 9,99% річних на термін до 20 років.
Про це повідомила пресслужба банку в четвер, передає Цензор.НЕТ.
"Програма дозволить українцям поліпшити житлові умови на пільгових умовах - процентна ставка за кредитами на доступне житло становитиме 9,99% річних. Доступну іпотеку можна буде отримати в "ПриватБанку" на термін до 20 років, а початковий внесок позичальника становитиме від 30% вартості житла", - йдеться в повідомленні.
Згідно з ним, в рамках пільгової програми українці зможуть придбати як житло на вторинному ринку, так і квартири в новобудовах, введених в експлуатацію.
Клієнти банку зможуть придбати житло в кредит за цінами, нижчими від ринкових, зазначається в повідомленні.
Пресслужба уточнила, що за попередніми підрахунками фахівців банку вже на старті впровадження відповідної програми, пільговими умовами зможуть скористатися понад 300 тис. українців.
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В июле 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch Fitch понизило рейтинг банка до уровня «С», сопроводив это сообщением о том, что, по мнению агентства, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82 дефолт банка по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F еврооблигациям в настоящее время является почти неизбежным. Аналитики Fitch ожидают, что рейтинг банка будет опущен до «RD» (ограниченный дефолт)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA#cite_note-13 [13] .18 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings Fitch понизило долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «С» до «RD». Рейтинговое действие последовало за проведением сделок по продлению сроков выпуска еврооблигаций и субдолга, выпущенных банком. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте и краткосрочный рейтинг банка также понижены до «RD».23 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%E2%80%99s Standard&Poor's понизил долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «СС» до «SD». Такая техническая процедура является обязательной в связи с заключением между банком и инвесторами соглашения о продлении срока выпуска еврооблигаций в размере 200 млн долларов. S&P отмечает, что Приватбанк выступил с предложением о продлении сроков обращения еврооблигаций в связи с очень сложной экономической ситуацией в стране. Также был снижен долгосрочный рейтинг банка в национальной валюте с «СС» до «SD». Рейтинг «SD» означает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам.28 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%E2%80%99s Standard&Poor's повысило долгосрочный рейтинг и краткосрочный рейтинги Приватбанка в иностранной валюте с «SD» до «СС/С» (эмитент испытывает серьёзные трудности с выплатами по долговым обязательствам). Повышение рейтингов Приватбанка обусловлено заключением соглашения с держателями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F еврооблигаций в размере 200 млн долларов, подлежащих погашению 23 сентября 2015 г., о продлении срока обращения этих ценных бумаг до 15 января 2016 года (с возможностью продления срока обращения до 2018 г.).18 декабря специалисты Национального банка признали «Приватбанк» неплатежеспособным, после чего НБУ обратилось к правительству с просьбой о национализации. Кабинет министров Украины в тот же день поддержал это предложение, инициаторами которого также стали Совет финансовой стабильности и СНБО.