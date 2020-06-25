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іпотека (384) кредит (3772) Приватбанк (2418)

"ПриватБанк" з 1 липня запускає іпотечне кредитування "Доступне житло під 10%"

Державний "ПриватБанк" з 1 липня почне кредитування в рамках державної програми "Доступне житло під 10%", яка передбачає надання іпотечних кредитів під 9,99% річних на термін до 20 років.

Про це повідомила пресслужба банку в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Програма дозволить українцям поліпшити житлові умови на пільгових умовах - процентна ставка за кредитами на доступне житло становитиме 9,99% річних. Доступну іпотеку можна буде отримати в "ПриватБанку" на термін до 20 років, а початковий внесок позичальника становитиме від 30% вартості житла", - йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, в рамках пільгової програми українці зможуть придбати як житло на вторинному ринку, так і квартири в новобудовах, введених в експлуатацію.

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Клієнти банку зможуть придбати житло в кредит за цінами, нижчими від ринкових, зазначається в повідомленні.

Пресслужба уточнила, що за попередніми підрахунками фахівців банку вже на старті впровадження відповідної програми, пільговими умовами зможуть скористатися понад 300 тис. українців.

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Топ коментарі
+8
тут у зебилов совсем обосранц получится... ведь не Порох, а НБУ национализировал Приватбанк на основании его дефолта, в т.ч. т по внешним обязательствам)
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25.06.2020 13:23
+7
10% годовых на 20 лет = ТРОЙНОЙ+ цене за недвижимость)
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25.06.2020 13:24
+3
Доступное "жулье" уже было..
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25.06.2020 13:25
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суд обязал ГПУ открыть УД по обвинению Порошенко в национализации привата
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25.06.2020 13:19 Відповісти
тут у зебилов совсем обосранц получится... ведь не Порох, а НБУ национализировал Приватбанк на основании его дефолта, в т.ч. т по внешним обязательствам)
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25.06.2020 13:23 Відповісти
п.с.
В июле 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch Fitch понизило рейтинг банка до уровня «С», сопроводив это сообщением о том, что, по мнению агентства, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82 дефолт банка по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F еврооблигациям в настоящее время является почти неизбежным. Аналитики Fitch ожидают, что рейтинг банка будет опущен до «RD» (ограниченный дефолт)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA#cite_note-13 [13] .18 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings Fitch понизило долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «С» до «RD». Рейтинговое действие последовало за проведением сделок по продлению сроков выпуска еврооблигаций и субдолга, выпущенных банком. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте и краткосрочный рейтинг банка также понижены до «RD».23 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%E2%80%99s Standard&Poor's понизил долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «СС» до «SD». Такая техническая процедура является обязательной в связи с заключением между банком и инвесторами соглашения о продлении срока выпуска еврооблигаций в размере 200 млн долларов. S&P отмечает, что Приватбанк выступил с предложением о продлении сроков обращения еврооблигаций в связи с очень сложной экономической ситуацией в стране. Также был снижен долгосрочный рейтинг банка в национальной валюте с «СС» до «SD». Рейтинг «SD» означает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам.28 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%E2%80%99s Standard&Poor's повысило долгосрочный рейтинг и краткосрочный рейтинги Приватбанка в иностранной валюте с «SD» до «СС/С» (эмитент испытывает серьёзные трудности с выплатами по долговым обязательствам). Повышение рейтингов Приватбанка обусловлено заключением соглашения с держателями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F еврооблигаций в размере 200 млн долларов, подлежащих погашению 23 сентября 2015 г., о продлении срока обращения этих ценных бумаг до 15 января 2016 года (с возможностью продления срока обращения до 2018 г.).18 декабря специалисты Национального банка признали «Приватбанк» неплатежеспособным, после чего НБУ обратилось к правительству с просьбой о национализации. Кабинет министров Украины в тот же день поддержал это предложение, инициаторами которого также стали Совет финансовой стабильности и СНБО.
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25.06.2020 13:26 Відповісти
Колоборанты.
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25.06.2020 13:24 Відповісти
Обдираловка.
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25.06.2020 13:22 Відповісти
Как повезёт. Если учесть, что раз в пять лет гривня обесценивается к баксу вдвое(это я примерно), а стоимость хаты как считали в баксе так и считают, то почему нет?
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25.06.2020 13:28 Відповісти
10% годовых на 20 лет = ТРОЙНОЙ+ цене за недвижимость)
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25.06.2020 13:24 Відповісти
За это время ещё треть свалит
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25.06.2020 13:27 Відповісти
На самом деле не все так печально. Процент же не на всю сумму будет начисляться, а на не выплаченный остаток. Плюс банк потребует первоначального взноса от заемщика процентов в 30 от цены жилья. Так что, тройная не будет. Максимум - двойная.
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25.06.2020 16:12 Відповісти
Доступное "жулье" уже было..
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25.06.2020 13:25 Відповісти
Первым, что падет жертвой карантина будут платежи за коммуналку. Уже сейчас тенденция - не платит около половины населения. Украинцы задолжали за коммуналку более 63 млрд грн, Министерство развития громад и территорий - Дальше будет хуже.(с)
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25.06.2020 13:28 Відповісти
Доступное - это какое? Землянка, или мазанка в степу?
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25.06.2020 13:32 Відповісти
а в Европе под 3-4,даже для иностранцев
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25.06.2020 13:43 Відповісти
В США под 2 .
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25.06.2020 14:23 Відповісти
Хорошо быть ростовщиком - узаконенный грабёж!
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25.06.2020 13:44 Відповісти
Зачем грабить банк, если можно основать банк.
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25.06.2020 13:59 Відповісти
нихрена себе доступное, под 10%. жесть. доступное - это 2-3% максимум.
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25.06.2020 13:56 Відповісти
так никто и не говорит, что доступное для всех - говорится о доступном для определенных кругов, это как инвестиционная няня каломойская или зп в 4 000$ учителям.. а как же те процентные ставки о которых говорили ? как бы так на 10 лет взять да и подзатянуть пояса миллиартерам для развития общества а не клинических идиотов, голосующих за такх-же как они дибилов ?
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25.06.2020 14:03 Відповісти
берем зп 6 000 грн. семья из 3х человек, работаю только я , за реабилитацию ребенка после прививки 2012 года плачу по 6 000 грн ежемесячно. да, приходится работать еще на нескольких работах. Жилье мне доступно?
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25.06.2020 14:06 Відповісти
Вам хіба, що 2 метри землі доступно. Ну, як і більшості населення України
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25.06.2020 15:44 Відповісти
А вот Я не верю. Просто видать Коломойский может возвратить себе своё, а эти хмыри хотят с играть с народом в МММ.
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25.06.2020 17:58 Відповісти
 
 