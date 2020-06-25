"ПриватБанк" з 1 липня запускає іпотечне кредитування "Доступне житло під 10%"

Державний "ПриватБанк" з 1 липня почне кредитування в рамках державної програми "Доступне житло під 10%", яка передбачає надання іпотечних кредитів під 9,99% річних на термін до 20 років.

Про це повідомила пресслужба банку в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Програма дозволить українцям поліпшити житлові умови на пільгових умовах - процентна ставка за кредитами на доступне житло становитиме 9,99% річних. Доступну іпотеку можна буде отримати в "ПриватБанку" на термін до 20 років, а початковий внесок позичальника становитиме від 30% вартості житла", - йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, в рамках пільгової програми українці зможуть придбати як житло на вторинному ринку, так і квартири в новобудовах, введених в експлуатацію.

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Клієнти банку зможуть придбати житло в кредит за цінами, нижчими від ринкових, зазначається в повідомленні.

Пресслужба уточнила, що за попередніми підрахунками фахівців банку вже на старті впровадження відповідної програми, пільговими умовами зможуть скористатися понад 300 тис. українців.