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ипотека (126) кредит (2359) Приватбанк (822)

"ПриватБанк" с 1 июля запускает ипотечное кредитование "Доступное жилье под 10%"

Государственный "ПриватБанк" с 1 июля начнет кредитование в рамках государственной программы "Доступное жилье под 10%", которая предусматривает предоставление ипотечных кредитов под 9,99% годовых на срок до 20 лет.

Об этом сообщила пресс-служба банка в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Программа позволит украинцам улучшить жилищные условия на льготных условиях – процентная ставка по кредитам на доступное жилье составит 9,99% годовых. Доступную ипотеку можно будет получить в "ПриватБанке" на срок до 20 лет, а первоначальный взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья", – говорится в сообщении.

Согласно ему, в рамках льготной программы украинцы смогут приобрести как жилье на вторичном рынке, так и квартиры в новостройках, введенных в эксплуатацию.

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Клиенты банка смогут приобрести жилье в кредит по ценам ниже рыночных, отмечается в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что по предварительным подсчетам специалистов банка уже на старте внедрения соответствующей программы, льготными условиями смогут воспользоваться более 300 тыс. украинцев.
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Топ комментарии
+8
тут у зебилов совсем обосранц получится... ведь не Порох, а НБУ национализировал Приватбанк на основании его дефолта, в т.ч. т по внешним обязательствам)
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25.06.2020 13:23
+7
10% годовых на 20 лет = ТРОЙНОЙ+ цене за недвижимость)
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25.06.2020 13:24
+3
Доступное "жулье" уже было..
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25.06.2020 13:25
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суд обязал ГПУ открыть УД по обвинению Порошенко в национализации привата
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25.06.2020 13:19 Ответить
тут у зебилов совсем обосранц получится... ведь не Порох, а НБУ национализировал Приватбанк на основании его дефолта, в т.ч. т по внешним обязательствам)
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25.06.2020 13:23 Ответить
п.с.
В июле 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch Fitch понизило рейтинг банка до уровня «С», сопроводив это сообщением о том, что, по мнению агентства, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82 дефолт банка по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F еврооблигациям в настоящее время является почти неизбежным. Аналитики Fitch ожидают, что рейтинг банка будет опущен до «RD» (ограниченный дефолт)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA#cite_note-13 [13] .18 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings Fitch понизило долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «С» до «RD». Рейтинговое действие последовало за проведением сделок по продлению сроков выпуска еврооблигаций и субдолга, выпущенных банком. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте и краткосрочный рейтинг банка также понижены до «RD».23 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%E2%80%99s Standard&Poor's понизил долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «СС» до «SD». Такая техническая процедура является обязательной в связи с заключением между банком и инвесторами соглашения о продлении срока выпуска еврооблигаций в размере 200 млн долларов. S&P отмечает, что Приватбанк выступил с предложением о продлении сроков обращения еврооблигаций в связи с очень сложной экономической ситуацией в стране. Также был снижен долгосрочный рейтинг банка в национальной валюте с «СС» до «SD». Рейтинг «SD» означает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам.28 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%E2%80%99s Standard&Poor's повысило долгосрочный рейтинг и краткосрочный рейтинги Приватбанка в иностранной валюте с «SD» до «СС/С» (эмитент испытывает серьёзные трудности с выплатами по долговым обязательствам). Повышение рейтингов Приватбанка обусловлено заключением соглашения с держателями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F еврооблигаций в размере 200 млн долларов, подлежащих погашению 23 сентября 2015 г., о продлении срока обращения этих ценных бумаг до 15 января 2016 года (с возможностью продления срока обращения до 2018 г.).18 декабря специалисты Национального банка признали «Приватбанк» неплатежеспособным, после чего НБУ обратилось к правительству с просьбой о национализации. Кабинет министров Украины в тот же день поддержал это предложение, инициаторами которого также стали Совет финансовой стабильности и СНБО.
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25.06.2020 13:26 Ответить
Колоборанты.
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25.06.2020 13:24 Ответить
Обдираловка.
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25.06.2020 13:22 Ответить
Как повезёт. Если учесть, что раз в пять лет гривня обесценивается к баксу вдвое(это я примерно), а стоимость хаты как считали в баксе так и считают, то почему нет?
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25.06.2020 13:28 Ответить
10% годовых на 20 лет = ТРОЙНОЙ+ цене за недвижимость)
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25.06.2020 13:24 Ответить
За это время ещё треть свалит
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25.06.2020 13:27 Ответить
На самом деле не все так печально. Процент же не на всю сумму будет начисляться, а на не выплаченный остаток. Плюс банк потребует первоначального взноса от заемщика процентов в 30 от цены жилья. Так что, тройная не будет. Максимум - двойная.
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25.06.2020 16:12 Ответить
Доступное "жулье" уже было..
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25.06.2020 13:25 Ответить
Первым, что падет жертвой карантина будут платежи за коммуналку. Уже сейчас тенденция - не платит около половины населения. Украинцы задолжали за коммуналку более 63 млрд грн, Министерство развития громад и территорий - Дальше будет хуже.(с)
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25.06.2020 13:28 Ответить
Доступное - это какое? Землянка, или мазанка в степу?
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25.06.2020 13:32 Ответить
а в Европе под 3-4,даже для иностранцев
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25.06.2020 13:43 Ответить
В США под 2 .
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25.06.2020 14:23 Ответить
Хорошо быть ростовщиком - узаконенный грабёж!
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25.06.2020 13:44 Ответить
Зачем грабить банк, если можно основать банк.
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25.06.2020 13:59 Ответить
нихрена себе доступное, под 10%. жесть. доступное - это 2-3% максимум.
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25.06.2020 13:56 Ответить
так никто и не говорит, что доступное для всех - говорится о доступном для определенных кругов, это как инвестиционная няня каломойская или зп в 4 000$ учителям.. а как же те процентные ставки о которых говорили ? как бы так на 10 лет взять да и подзатянуть пояса миллиартерам для развития общества а не клинических идиотов, голосующих за такх-же как они дибилов ?
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25.06.2020 14:03 Ответить
берем зп 6 000 грн. семья из 3х человек, работаю только я , за реабилитацию ребенка после прививки 2012 года плачу по 6 000 грн ежемесячно. да, приходится работать еще на нескольких работах. Жилье мне доступно?
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25.06.2020 14:06 Ответить
Вам хіба, що 2 метри землі доступно. Ну, як і більшості населення України
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25.06.2020 15:44 Ответить
А вот Я не верю. Просто видать Коломойский может возвратить себе своё, а эти хмыри хотят с играть с народом в МММ.
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25.06.2020 17:58 Ответить
 
 