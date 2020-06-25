"ПриватБанк" с 1 июля запускает ипотечное кредитование "Доступное жилье под 10%"
Государственный "ПриватБанк" с 1 июля начнет кредитование в рамках государственной программы "Доступное жилье под 10%", которая предусматривает предоставление ипотечных кредитов под 9,99% годовых на срок до 20 лет.
Об этом сообщила пресс-служба банка в четверг, передает Цензор.НЕТ.
"Программа позволит украинцам улучшить жилищные условия на льготных условиях – процентная ставка по кредитам на доступное жилье составит 9,99% годовых. Доступную ипотеку можно будет получить в "ПриватБанке" на срок до 20 лет, а первоначальный взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья", – говорится в сообщении.
Согласно ему, в рамках льготной программы украинцы смогут приобрести как жилье на вторичном рынке, так и квартиры в новостройках, введенных в эксплуатацию.
Клиенты банка смогут приобрести жилье в кредит по ценам ниже рыночных, отмечается в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что по предварительным подсчетам специалистов банка уже на старте внедрения соответствующей программы, льготными условиями смогут воспользоваться более 300 тыс. украинцев.
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В июле 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch Fitch понизило рейтинг банка до уровня «С», сопроводив это сообщением о том, что, по мнению агентства, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82 дефолт банка по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F еврооблигациям в настоящее время является почти неизбежным. Аналитики Fitch ожидают, что рейтинг банка будет опущен до «RD» (ограниченный дефолт)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA#cite_note-13 [13] .18 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings Fitch понизило долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «С» до «RD». Рейтинговое действие последовало за проведением сделок по продлению сроков выпуска еврооблигаций и субдолга, выпущенных банком. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте и краткосрочный рейтинг банка также понижены до «RD».23 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%E2%80%99s Standard&Poor's понизил долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «СС» до «SD». Такая техническая процедура является обязательной в связи с заключением между банком и инвесторами соглашения о продлении срока выпуска еврооблигаций в размере 200 млн долларов. S&P отмечает, что Приватбанк выступил с предложением о продлении сроков обращения еврооблигаций в связи с очень сложной экономической ситуацией в стране. Также был снижен долгосрочный рейтинг банка в национальной валюте с «СС» до «SD». Рейтинг «SD» означает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам.28 сентября 2015 года рейтинговое агентство https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%E2%80%99s Standard&Poor's повысило долгосрочный рейтинг и краткосрочный рейтинги Приватбанка в иностранной валюте с «SD» до «СС/С» (эмитент испытывает серьёзные трудности с выплатами по долговым обязательствам). Повышение рейтингов Приватбанка обусловлено заключением соглашения с держателями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F еврооблигаций в размере 200 млн долларов, подлежащих погашению 23 сентября 2015 г., о продлении срока обращения этих ценных бумаг до 15 января 2016 года (с возможностью продления срока обращения до 2018 г.).18 декабря специалисты Национального банка признали «Приватбанк» неплатежеспособным, после чего НБУ обратилось к правительству с просьбой о национализации. Кабинет министров Украины в тот же день поддержал это предложение, инициаторами которого также стали Совет финансовой стабильности и СНБО.