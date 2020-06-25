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Україна і Туреччина планують домовитися про укладення угоди про соціальне забезпечення

Україна і Туреччина планують домовитися про укладення угоди про соціальне забезпечення

Україна планує домовитися з Туреччиною щодо укладення угоди між країнами про соціальне забезпечення.

Відповідний проєкт указу президента про делегацію України для участі в переговорах з Туреччиною щодо укладення угоди між країнами про соціальне забезпечення був схвалений на засіданні уряду в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Главою делегації передбачається призначити заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка.

Зазначається, що підписання такої угоди на законодавчому рівні захистить соціально-трудові права українських громадян, які перебувають у Туреччині, і турецьких громадян, які перебувають в Україні.

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евреям договорились пенсии платить, теперь еще и лоракиным мужьям будем???)))
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25.06.2020 14:51 Відповісти
По этому соглашению пенсионер получает только то, что он реально выплачивал в стране, где работал. Или ты считаешь, что лучше, когда пенсионер вынужден садиться на социалку, хотя реально заработал пенсию в другой стране? Все цивилизованные страны связаны такими соглашениями, кроме совка (Украина, Россия и т.д.)
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25.06.2020 15:00 Відповісти
заработал - молодец-оставайся-получай...почему мои дети должны своими налогами тебя содержать, потому что дескать ты решил провести старость в маливнычом куточке ридной Неньки????
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25.06.2020 15:07 Відповісти
А когда с Европейскими странами заключите такое согдашение? Тысячи украинцев работают в Европе и платят пенсионный налог, но и не подозревают, что в случае возвращения в Украину их пенсии пропадают, так как нет социального соглашения между Украиной и странами Европы. Не только Евросоюза, но и со всеми остальными странами Европы, не желающими входить в Евросоюз. Сколько мы писали Правительству Порошенко в ответ ни привета, ни ответа. Слишком уж было занята предыдущая власть набиванием собственных карманов.
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25.06.2020 14:54 Відповісти
Так пишите "честному" пречестному , ни разу не коррупционеру бубочке. Тот день и ночь заботится о населении Украины. Прям ни есть, ни спит. Денег не берет (лично в руки) , все о Родине думает, все о Родине. Самой не смешно, дура?
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25.06.2020 15:03 Відповісти
https://censor.net/ua/user/358183, - "было занята предыдущая власть набиванием собственных карманов." - у вас тільки про це голова болить? Там де платив податки, там і пенсію отримуй. А то чомусь лугандонським пердунам Україна зобов'язана платити пенсії, бо вони тут податки платили і не важливо, що вони мешкають в процвітаючих республіках, а не в Україні. Чомусь усі хочуть пенсії тільки від України, не звертаючи увагу на те, куди людина робила податкові внески. Зараз майже половина працюючих українців заробляє гроші за кордоном і в український бюджет не вносить жодної копійки, а податки йдуть до бюджету тієї країни, де працює наш заробітчанин.
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25.06.2020 15:57 Відповісти
 
 