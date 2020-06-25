Україна і Туреччина планують домовитися про укладення угоди про соціальне забезпечення

Україна планує домовитися з Туреччиною щодо укладення угоди між країнами про соціальне забезпечення.

Відповідний проєкт указу президента про делегацію України для участі в переговорах з Туреччиною щодо укладення угоди між країнами про соціальне забезпечення був схвалений на засіданні уряду в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Главою делегації передбачається призначити заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка.

Зазначається, що підписання такої угоди на законодавчому рівні захистить соціально-трудові права українських громадян, які перебувають у Туреччині, і турецьких громадян, які перебувають в Україні.

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