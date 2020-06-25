"Смотрящий" за Києвом Комарницький у бандитській манері керує службовцями КМДА, - "слуга народу" Лерос. АУДIО

Народний депутат України Гео Лерос опублікував записи, які на його думку, свідчать про корупцію в КМДА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Лерос зазначив: "Дивно, що я з комітету гуманітарної та інформаційної політики занепокоєний, що смотрящий за Києвом керує підлеглими Кличка, а самого Кличка це не турбує.

Виявляється, факти корупції в КМДА й Офісі президента розслідують у рамках кримінального провадження в СБУ.

Зокрема щодо епізоду розмови Комарницького з заступником Кличка, коли смотрящий у звичній бандитській манері керує державними службовцями КМДА.

Дивним фактом є мовчання ЗМІ про це свавілля і нікого не бентежить, що КМДА вже тривалий час закрите для відвідування журналістами, для уникнення незручних запитань.

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П-прозорість...

Безумовно, довіри до СБУ немає, але злочини зафіксовано, прийде час за них відповідати.

Нагадаю, організатором цього ОЗУ є глава офісу президента, який діє за допомогою смотрящого Дениса Комарницького, свого кума Миколи Тищенка, його родича Германа Блінова і свого радника Михайла Подоляка.

Дуже чекаю результатів розслідування НАБУ, на флешці вся корупційна еліта столиці".