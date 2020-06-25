"Смотрящий" за Києвом Комарницький у бандитській манері керує службовцями КМДА, - "слуга народу" Лерос. АУДIО
Народний депутат України Гео Лерос опублікував записи, які на його думку, свідчать про корупцію в КМДА.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Лерос зазначив: "Дивно, що я з комітету гуманітарної та інформаційної політики занепокоєний, що смотрящий за Києвом керує підлеглими Кличка, а самого Кличка це не турбує.
Виявляється, факти корупції в КМДА й Офісі президента розслідують у рамках кримінального провадження в СБУ.
Зокрема щодо епізоду розмови Комарницького з заступником Кличка, коли смотрящий у звичній бандитській манері керує державними службовцями КМДА.
Дивним фактом є мовчання ЗМІ про це свавілля і нікого не бентежить, що КМДА вже тривалий час закрите для відвідування журналістами, для уникнення незручних запитань.
П-прозорість...
Безумовно, довіри до СБУ немає, але злочини зафіксовано, прийде час за них відповідати.
Нагадаю, організатором цього ОЗУ є глава офісу президента, який діє за допомогою смотрящого Дениса Комарницького, свого кума Миколи Тищенка, його родича Германа Блінова і свого радника Михайла Подоляка.
Дуже чекаю результатів розслідування НАБУ, на флешці вся корупційна еліта столиці".
Будь ласка, зачекайте...
КГГА ---Киевская городская государственная администрация.
К - київська
М - мафія
Д - державних
А - аферистів !!!
Шляк би вас сіоністів клятих трафив, за що ця кара на Україну впала.
Напомню, организатором этого ОПГ является глава офиса президента, который действует с помощью смотрящего Дениса Комарницкого, своего кума Николая Тищенко, его родственника Германа Блинова и своего советника Михаила Подоляка. Источник: https://censor.net/n3204438
Но, некоторым особоосторожным это не нравится, бо Тищенко придет.
Хрен там он придет, но на сегодняшний день кроме Томенко, не вижу кандидатов
А некоторые слуги и служанки в Харьковах и и прочих городах и городишкам клоуны побросали своих жен, мужей и детей рванули на Киев за баблом к мальчику в кожаных (по закомым) штанах с неизменной черной футболкой при всех своих КВН в течении 5 лет несменяемую вонючую футболку и при КВН начал зарабатывать по тем временам, та и по нашим временам, тоже охрененное бабло
А теперь он просто заработал свой первый миллиард и а фуй мы и вы, украинцы всех национальностей, ему нужны со "своей войной с кацамами" ?
Помните из истории Украины такого украинского героя Северина Наливайко, который идиот воевал с Польшей и клянчил военной помощи у Московии против Польши, а потом Московиты с Польшей подписали договорняк и московиты его и повешали, хоть он и жопу драл "За Украину с московией" а все равно в петле кацапской на шее оказался, хоть и срал "за московию"
Кличко поздравил с днем рождения "директора Киева" Столара, дружбу с которым публично отрицал.
https://censor.net/news/3144465/klichko_pozdravil_s_dnem_rojdeniya_direktora_kieva_stolara_drujbu_s_kotorym_publichno_otritsal_videohttps://www.radiosvoboda.org/a/28735842.html
Мер Кличко літає чартером із забудовником Києва Микитасем і бізнесменом Столаром - «Схеми»
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28735913.html
Это же шестерка, расходный материал.
Шестерку спишут - а истинные хозяева останутся в тени.
Сомюрек был министр (не помню, чего) в правительстве штата и считался power broker, а разговор его - говор мелкоуголовной гопоты из подворотни.
Повторяю, как бы себя шестерка не называла, ее речь ее всегда выдаст.