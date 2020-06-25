Зеленський встановив в Україні День митника, який відзначатиметься 25 червня

Президент України Володимир Зеленський заснував в Україні День митника, який щорічно відзначатиметься 25 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"З огляду на важливу роль митників у забезпеченні митної безпеки та захисту економічних інтересів України, постановляю: встановити в Україні професійне свято - День митника України, який відзначати щорічно 25 червня", - наголошується в указі глави держави.

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