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Зеленський встановив в Україні День митника, який відзначатиметься 25 червня

Зеленський встановив в Україні День митника, який відзначатиметься 25 червня

Президент України Володимир Зеленський заснував в Україні День митника, який щорічно відзначатиметься 25 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"З огляду на важливу роль митників у забезпеченні митної безпеки та захисту економічних інтересів України, постановляю: встановити в Україні професійне свято - День митника України, який відзначати щорічно 25 червня", - наголошується в указі глави держави.

Дивіться також: Немає сенсу робити ротацію шахраїв, інститут митників треба скасовувати, - Саакашвілі. ВIДЕО
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Топ коментарі
+10
Нужно еще учредить день айкоса, день сосны, день стерилизации, день табу анала, а 8 марта переименовать в день баба-да.
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25.06.2020 21:57
+9
Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет отмечаться 25 июня - Цензор.НЕТ 8148
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25.06.2020 21:49
+7
Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет отмечаться 25 июня - Цензор.НЕТ 6799
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25.06.2020 21:50
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Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет отмечаться 25 июня - Цензор.НЕТ 8148
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25.06.2020 21:49 Відповісти
Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет отмечаться 25 июня - Цензор.НЕТ 6799
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25.06.2020 21:50 Відповісти
Пограничник + конрабандит=
Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет отмечаться 25 июня - Цензор.НЕТ 6446
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25.06.2020 21:51 Відповісти
Вместо коренной реформы таможни, о которой говорил Саакашвили, Зеленый идиот учредил им праздник.
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25.06.2020 22:22 Відповісти
так он тоже еще тот парень, я так же думал шо на "западе" все четко(не замечая Шредера)
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25.06.2020 22:27 Відповісти
Реформу медицины Зеленский тоже отменил.
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25.06.2020 22:51 Відповісти
На котором наши "таможенники" торжественно будут сжигать чучело Верещагина - "коронавируса украинских таможенников"! Это ж надо додуматься сказать: "Я мзды не беру!" А как жить!? За что недвижимость в Конче-Заспе, на Кипре, в Италии, Испании покупать?!
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26.06.2020 15:18 Відповісти
25 июня таможенникам прийдеься дополнительно заносить наверх.таможенники *****.
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25.06.2020 21:52 Відповісти
Вокруг корабельной сосны будут плясать толстопузые таможенники!!!
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25.06.2020 21:53 Відповісти
"К" и НАБУ задержали главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. С праздничком.
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25.06.2020 21:53 Відповісти
у них как в старом мультике, вы почему плохо работаете

- у нас нет своего праздника

Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет отмечаться 25 июня - Цензор.НЕТ 6889
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25.06.2020 21:54 Відповісти
День ассенизатора не мешало бы еще учредить...
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25.06.2020 21:54 Відповісти
Наконец-то...хоть кто-то сподобился. Сегодня заплатил за газ 68 гр. За транспортировку-129 В зекраине доставка товара стоит вдвое дороже самого товара. К осени зебилы будут звать путенга.
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25.06.2020 21:55 Відповісти
Есть альтернатива - кизяки и кукруза для приготовления еды и подогрева жилища.Бесплатно. Хочешь красиво жить - плати.
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25.06.2020 21:58 Відповісти
Вы зебил Просто уточнить...
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25.06.2020 22:03 Відповісти
дубль два для тех у кого особый путь развития: хочешь красиво жить - плати.
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26.06.2020 00:01 Відповісти
Хох...газ- признак красивой жизни Таки да.
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26.06.2020 00:05 Відповісти
Ответ неверный. Признак красивой жизни - способность за него платить.
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26.06.2020 00:18 Відповісти
За кого платить Кто на ком стоял Потрудитесь излагать свои мысли разборчиво.
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26.06.2020 00:22 Відповісти
Проблемы с русским языком?Или школу прогуливал?Вернись на последнее упомянутое подлежащее существительное.Затем читай классиков для развития речи.
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26.06.2020 00:27 Відповісти
Аха-ха...
дубль два для тех у кого особый путь развития: хочешь красиво жить - плати.
----------------------------------------------------------
Сколько здесь ошибок Мало того, второй Ваш пост просто бессмысленнен с точки зрения его смыслового наполнения. Таки зеб обыкновенный. Адью.
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26.06.2020 00:39 Відповісти
Не зеб, а кацапський троль. Мабуть безробітний навчатель рузгому язьіку. Найбільш токсичному і найменш потрібному предмету.
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26.06.2020 00:42 Відповісти
Нулевка сущеглупая...да и лень в их сортах разбираться.
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26.06.2020 00:43 Відповісти
найди себе приличную работу, ненулёвок, который не может осилить коммунальные.
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26.06.2020 00:51 Відповісти
Русь ненавидишь? Какую, древнюю или изначальную?
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26.06.2020 00:49 Відповісти
Вимкни комп'ютер головного лікаря і вийди з його кабінету. І білий халат зніми і повісь на місце.
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26.06.2020 10:16 Відповісти
Как выходить, файносвідомо чи посавецки?
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26.06.2020 14:30 Відповісти
Тобі санітари пояснять. Заробив на пляшку пііііва? Не викидай, тобі на ній ще нае раз доведеться сидіти.
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26.06.2020 15:09 Відповісти
Тобто ти свідомий фахівець по сидінню на пляшках? Це файно? Чи ні?
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26.06.2020 15:48 Відповісти
Зеленський встановив в Україні День митника, який відзначатиметься 25 червня - Цензор.НЕТ 1311
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26.06.2020 21:38 Відповісти
дякую
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26.06.2020 21:57 Відповісти
Сколько здесь ошибок

==
Изъяснительных - ни одной, а вот ты ошибся дважды - перепутал "изъяснение" с грамматикой и залез в дом за который не можещь платить. Вобщем, мужик, не можешь срать не мучай жопу, кизяки в помощь.
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26.06.2020 00:48 Відповісти
Ваш пост просто бессмысленнен

==
Тут соглашусь, это для вас бессмысленный набор чёрточек, поскольку ваш словарный запас русского ожидает желать большего.
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26.06.2020 00:55 Відповісти
в этот день таможенники будут купаться в фонтанах из шампанского и бить тех кто служил в АТО
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25.06.2020 21:55 Відповісти
Придётся депутатам переименовывать в "день таможенников", по аналогии с "дня защитника" в "день защитников".
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25.06.2020 21:55 Відповісти
Нужно еще учредить день айкоса, день сосны, день стерилизации, день табу анала, а 8 марта переименовать в день баба-да.
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25.06.2020 21:57 Відповісти
....ули..заслужили!)))
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25.06.2020 21:57 Відповісти
Россия планирует применить армию для создания сухопутного коридора к Крыму - разведка.
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25.06.2020 21:57 Відповісти
Не мешай, Зебил праздники назначает. Порошенко и Гройсман автобусные станции и туалеты открывали, а тут праздники уже пошли в честь этого всего. Неужели евреи все такие обнулённые?
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25.06.2020 22:02 Відповісти
Теперь осталось еще день дворника учредить...форму им выдать...и будет как в паРаше...у *****...
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25.06.2020 21:57 Відповісти
Обязательно с парадом - они пройдут строем по всем городам,а сверху с балконов людишки должны будут организовать дождь из долларов,будет красиво.
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25.06.2020 21:58 Відповісти
перед поездкой в зону бедствия "белое солнце пустыни" просмотрел. пришла идея! )
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25.06.2020 21:58 Відповісти
Ну и кому это безобразие нужно сегодня, когда пенсы с голоду дохнут и по мусорникам шляются, врачам и шахтёрам зарплаты не платят? Этот Зебил точно уже с ума сошёл.
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25.06.2020 22:00 Відповісти
Пенси, які проголосували за блазня, однозначно заслужили на таке життя. Це я, пенс-порохобот, стверджую.
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26.06.2020 00:46 Відповісти
Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет отмечаться 25 июня - Цензор.НЕТ 2973
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25.06.2020 22:00 Відповісти
https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778

V.V.

@VV23059778

·https://twitter.com/VV23059778/status/1276155876127264770 4 ч

ПРОШУ ДОЛУЧИТИСЯ КОЖНОГО

Дорогі канадійці! Я, громадянин Украіни прошу вибачення у Вас за ганебні дії тимчасової антиукраінської Зевлади !!! Народ України, пам'ятає підтримку Вашої країни в нелегкій боротьбі проти російських загарбників !!! Вибачте! ВИБАЧТЕ УКРАІНУ !!!....

Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет отмечаться 25 июня - Цензор.НЕТ 7925
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25.06.2020 22:07 Відповісти
Наївний.Вони кожну зміну так відмічають як Путін день перемоги.
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25.06.2020 22:10 Відповісти
Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет отмечаться 25 июня - Цензор.НЕТ 5052
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25.06.2020 22:20 Відповісти
Вот это ,я понимаю.Молодец,бубочка!Поработал,так порпботал.
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25.06.2020 22:24 Відповісти
Зеленский учудил день таможенника
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25.06.2020 22:31 Відповісти
Давно пора, они первые берут на себя все проблемы, и первые снимают сливки, т.е. пену, благодаря чему в Украину идет чистый, обезжиренный, безопасный,и бесполезный для здоровья нации товар, их труд необходим, бесценный для страны.
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25.06.2020 22:34 Відповісти
http://enc.biblioclub.ru/Termin/1687622_chem_by_ditya_ni_teshilos__lish_by_ne_plakalo#:~:text=%D0%A1%D1%80.,%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE. чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало
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25.06.2020 22:41 Відповісти
Кращого митника, буде премійовано - подарують самостійну зміну чергування без колег !
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25.06.2020 22:45 Відповісти
О тепер заживем. Нарешті Вовка свою єдину передвиборну обіцянку здійснив.
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25.06.2020 22:49 Відповісти
Чекаємо що наступний президент оголосить 21 квітня Днем довбойоба.
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25.06.2020 23:22 Відповісти
А в какой норе сидит сракашвиль? Он уже таможню оттурбореформировал? Учреждение профессионального дня это заключительный аккорд?
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25.06.2020 23:43 Відповісти
Зеленський встановив в Україні День митника, який відзначатиметься 25 червня - Цензор.НЕТ 5184
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25.06.2020 23:50 Відповісти
Главниє торжества будут проходіть на Сідьмом кіломєтрє ...
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26.06.2020 00:38 Відповісти
Взагалі то, 25 червня - міжнародний День моряка, по-іншому, День мореплавця (Day of the Seafarer). У цей день вшановують моряків торговельного флоту, які вносять неоціненний вклад у світову економіку. День мореплавця було затверджено у 2010 році на конференції в Мілані.
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26.06.2020 00:44 Відповісти
А коли День контрабандиста учудіт цей чудак?
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26.06.2020 00:57 Відповісти
Через тиждень після дня Пахана.
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26.06.2020 01:02 Відповісти
Днюха будет под девизом - "Таможня берёт добро!"
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26.06.2020 06:25 Відповісти
А таможенники учредили день зеленского , ставший днём траура в Украине . Вся ця банда крадунів , починаючи з бєні , і топила Порошенка , впихнувши нам оцю нікчему . Вони знали - чим ближче до Європи та США , тим швидше наступить їх кінец . Ви бачите , як вони намагаються розірвати всі зв'зки з країнами , які допомогають Україні ?!
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26.06.2020 06:43 Відповісти
Давай учреждай день клоуна.
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26.06.2020 08:07 Відповісти
 
 