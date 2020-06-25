Зеленський встановив в Україні День митника, який відзначатиметься 25 червня
Президент України Володимир Зеленський заснував в Україні День митника, який щорічно відзначатиметься 25 червня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
"З огляду на важливу роль митників у забезпеченні митної безпеки та захисту економічних інтересів України, постановляю: встановити в Україні професійне свято - День митника України, який відзначати щорічно 25 червня", - наголошується в указі глави держави.
Топ коментарі
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дубль два для тех у кого особый путь развития: хочешь красиво жить - плати.
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Сколько здесь ошибок Мало того, второй Ваш пост просто бессмысленнен с точки зрения его смыслового наполнения. Таки зеб обыкновенный. Адью.
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Изъяснительных - ни одной, а вот ты ошибся дважды - перепутал "изъяснение" с грамматикой и залез в дом за который не можещь платить. Вобщем, мужик, не можешь срать не мучай жопу, кизяки в помощь.
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Тут соглашусь, это для вас бессмысленный набор чёрточек, поскольку ваш словарный запас русского ожидает желать большего.
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V.V.
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Дорогі канадійці! Я, громадянин Украіни прошу вибачення у Вас за ганебні дії тимчасової антиукраінської Зевлади !!! Народ України, пам'ятає підтримку Вашої країни в нелегкій боротьбі проти російських загарбників !!! Вибачте! ВИБАЧТЕ УКРАІНУ !!!....