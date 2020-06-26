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Зеленський підписав закон про підвищення соціальних гарантій для осіб, які перебувають під опікою

Зеленський підписав закон про підвищення соціальних гарантій для осіб, які перебувають під опікою

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб" № 646, який Верховна Рада ухвалила 2 червня 2020 року,

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

"Закон передбачає збільшення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, яка призначається відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", з двох до двох з половиною прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку, а на дітей з інвалідністю – до трьох з половиною прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті Офісу Президента України в ніч на п'ятницю.

Під час визначенняі права на призначення допомоги на дітей одиноким матерям застосовуються умови, встановлені для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Документ також вносить доповнення до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" та встановлює допомогу малозабезпеченим родинам, яка надається у вигляді одноразової безвідсоткової поворотної фінансової допомоги працездатній особі, що не працює, з числа членів такої сім’ї для організації підприємницької діяльності та виведення сім'ї з бідності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала в першому читанні збільшення стипендій дітям-сиротам на 50%

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Топ коментарі
+5
отошел засранец, торчок
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26.06.2020 01:15
+5
Тю. Так їхня коза начебто чітко заявила, що то унтерменші низької категорії.
Чому це раптом така турбота?
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26.06.2020 01:46
+4
вся суть - в деталях:
....устанавливает помощь малообеспеченным семьям, которая предоставляется в виде единовременной беспроцентной возвратной финансовой помощи трудоспособному лицу, не работает, из числа членов такой семьи для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности.

деньга дал - деньги отобрал...
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26.06.2020 01:42
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отошел засранец, торчок
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26.06.2020 01:15 Відповісти
вся суть - в деталях:
....устанавливает помощь малообеспеченным семьям, которая предоставляется в виде единовременной беспроцентной возвратной финансовой помощи трудоспособному лицу, не работает, из числа членов такой семьи для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности.

деньга дал - деньги отобрал...
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26.06.2020 01:42 Відповісти
Ну да та соціальна дура з ВР з Слуг не сосна й тим більше не корабельна, але щось би сказав на її засуд перед підписом цього закону...
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26.06.2020 01:20 Відповісти
не прокатит ваше говно
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26.06.2020 01:35 Відповісти
Может и прокатит.
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26.06.2020 01:40 Відповісти
Тю. Так їхня коза начебто чітко заявила, що то унтерменші низької категорії.
Чому це раптом така турбота?
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26.06.2020 01:46 Відповісти
Он о себе беспокоится.
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26.06.2020 06:15 Відповісти
Зел стал добрым опехуном...
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26.06.2020 07:56 Відповісти
Не знаю, що вони там підписують, але сім"я мого сина має Сина з дуже тяжким ДЦП--1група А, пенсія 3000, -з усіма виплатами.--і памперси, що держава виписує, і навіть дзвонять, що вже прийшли, заповнюємо купу документів, а памперсів так і нема.Хтось їх краде і добитись неможливо. А дитина дуже тяжка і залишити навіть на 20 хвилин не можемо За 12 років і 6 місяців життя дитини, памперси дали 1 раз--коли була Супрун
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26.06.2020 02:33 Відповісти
ЗеДятлы, как вы думаете, ваш любимец ЗЕ, находящийся под опекой Бени и дЕрьмака, получает эти деньги? Я уверен, что этот воровитый засранец за копейку удавится и естественно получает.
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26.06.2020 06:13 Відповісти
829 гривень платили до сих пір. Це до цього зебілів влаштовувало.
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26.06.2020 06:24 Відповісти
..Це при *папередніках... яниках . пеціках . кучмах * !?
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26.06.2020 06:49 Відповісти
Але тебе це влаштовує.
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26.06.2020 07:16 Відповісти
Зеленский подписал закон о повышении социальных гарантий для лиц, находящихся под опекой - Цензор.НЕТ 1061
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26.06.2020 06:50 Відповісти
ВОНО працюйе.
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26.06.2020 07:19 Відповісти
https://novyny.online.ua/822077/derzhavniy-borg-********-nevpinno-zrostae-vrazhayuchi-tsifri/ Державний борг України невпинно зростає - вражаючі цифри
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26.06.2020 07:22 Відповісти
Дырка в 300 ярдов в бюджете, а он льготы дальше раздаёт. Дурень.
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26.06.2020 07:58 Відповісти
Кому-то по 2,5 и по 3 прожиточных минимума, а старикам, отработавшим по тридцать и более лет, платившим все эти годы исправно налоги, а теперь больным и немощным, хватит и одного, по-вашему?!?!!!!!! Сволочи! Им лекарства не нужнны!?!?!??? Они не хотят кушать нормально а не хлеб с кашами? Им не нужны витамины? Фрукты, овощи, сметана, сыр и молочко, говядинка???? Их пенсии не хватает на коммуналку! Шоб вы так жили и все ваши последующие поколения!!!!!!!!!!!
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26.06.2020 08:12 Відповісти
 
 