Зеленський підписав закон про підвищення соціальних гарантій для осіб, які перебувають під опікою

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб" № 646, який Верховна Рада ухвалила 2 червня 2020 року,

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

"Закон передбачає збільшення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, яка призначається відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", з двох до двох з половиною прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку, а на дітей з інвалідністю – до трьох з половиною прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті Офісу Президента України в ніч на п'ятницю.

Під час визначенняі права на призначення допомоги на дітей одиноким матерям застосовуються умови, встановлені для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Документ також вносить доповнення до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" та встановлює допомогу малозабезпеченим родинам, яка надається у вигляді одноразової безвідсоткової поворотної фінансової допомоги працездатній особі, що не працює, з числа членів такої сім’ї для організації підприємницької діяльності та виведення сім'ї з бідності.

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