Російського хакера Буркова засудили в США на дев'ять років за кібершахрайство
Суд у США в п'ятницю засудив росіянина Олексія Буркова до дев'яти років в'язниці за кібершахрайство.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
Засуджений свою провину визнав і в суді заявив, що шкодує про скоєне. З урахуванням вже проведеного за ґратами часу, Бурков вийде на свободу через 4,5 року.
У січні прокуратура США в Східному окрузі Вірджинії повідомила, що "Бурков визнав себе винним у шахрайстві з пристроями доступу і змові з метою здійснення комп'ютерного вторгнення, крадіжки особистих даних, шахрайства (...), а також відмивання грошей".
Бурков перебував у розшуку в США за звинуваченням у кібершахрайстві з кредитами.
Згідно з судовими документами, Бурков керував веб-сайтом "Cardplanet", який продавав номери платіжних карток, багато з яких належали громадянам США. Крім того, згідно зі звинуваченням США, Бурков керував інтернет-форумом із кіберзлочинності, де хакери могли спілкуватися, планувати кіберзлочини, здійснювати покупки і продажі крадених товарів і послуг, а також пропонувати свої послуги.
Бурков був затриманий в аеропорту Тель-Авіва в 2015 році, коли приїхав до Ізраїлю у відпустку. Пізніше йому висунули звинувачення в злочинах у сфері кібербезпеки. Сам себе він називав фахівцем з інформаційної безпеки і довго заперечував звинувачення в скоєнні інкримінованих йому злочинів.
Будь ласка, зачекайте...
Как сообщает https://www.bbc.com/news/uk-scotland-glasgow-west-53195939 ВВС , нападение в Глазго произошло в отеле Park Inn на Вест-Джордж-стрит - внутри он нанес смертельные ранения как минимум троим людям. Кроме этого, согласно заявлению местной полиции, преступник ранил полицейского.
После мужчину застрелили во время задержания. Улицу перекрыли, а на месте работают следователи. В то же время, полиция Шотландии сообщила, что ситуация была быстро взята под контроль и не представляла опасности для широкой общественности, а их раненный сотрудник сейчас находится в больнице.
Свидетель Крейг Милрой, увидевший происходящее из окна своего офиса, рассказал, что заметил четырех человек, которых увезли на машинах скорой помощи.
"Я видел мужчину африканского происхождения, который лежал на земле без обуви", - заявил он.
Другой свидетель сообщил, что ему удалось увидеть момент попытки задержания преступника.
"Мы увидели суматоху, вдали стояли машины скорой помощи, а в отель ворвались вооруженные полицейские. Мы все еще стояли на улице, когда правоохранители сказали нам зайти внутрь и закрыть дверь", - поделился он.