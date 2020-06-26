Російського хакера Буркова засудили в США на дев'ять років за кібершахрайство

Суд у США в п'ятницю засудив росіянина Олексія Буркова до дев'яти років в'язниці за кібершахрайство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Засуджений свою провину визнав і в суді заявив, що шкодує про скоєне. З урахуванням вже проведеного за ґратами часу, Бурков вийде на свободу через 4,5 року.

У січні прокуратура США в Східному окрузі Вірджинії повідомила, що "Бурков визнав себе винним у шахрайстві з пристроями доступу і змові з метою здійснення комп'ютерного вторгнення, крадіжки особистих даних, шахрайства (...), а також відмивання грошей".

Бурков перебував у розшуку в США за звинуваченням у кібершахрайстві з кредитами.

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Згідно з судовими документами, Бурков керував веб-сайтом "Cardplanet", який продавав номери платіжних карток, багато з яких належали громадянам США. Крім того, згідно зі звинуваченням США, Бурков керував інтернет-форумом із кіберзлочинності, де хакери могли спілкуватися, планувати кіберзлочини, здійснювати покупки і продажі крадених товарів і послуг, а також пропонувати свої послуги.

Бурков був затриманий в аеропорту Тель-Авіва в 2015 році, коли приїхав до Ізраїлю у відпустку. Пізніше йому висунули звинувачення в злочинах у сфері кібербезпеки. Сам себе він називав фахівцем з інформаційної безпеки і довго заперечував звинувачення в скоєнні інкримінованих йому злочинів.