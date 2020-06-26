УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10482 відвідувача онлайн
Новини
3 595 14
кіберзлочин (809) росія (63568) США (20980) хакер (1334)

Російського хакера Буркова засудили в США на дев'ять років за кібершахрайство

Російського хакера Буркова засудили в США на дев'ять років за кібершахрайство

Суд у США в п'ятницю засудив росіянина Олексія Буркова до дев'яти років в'язниці за кібершахрайство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Засуджений свою провину визнав і в суді заявив, що шкодує про скоєне. З урахуванням вже проведеного за ґратами часу, Бурков вийде на свободу через 4,5 року.

У січні прокуратура США в Східному окрузі Вірджинії повідомила, що "Бурков визнав себе винним у шахрайстві з пристроями доступу і змові з метою здійснення комп'ютерного вторгнення, крадіжки особистих даних, шахрайства (...), а також відмивання грошей".

Бурков перебував у розшуку в США за звинуваченням у кібершахрайстві з кредитами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські хакери намагаються вкрасти інформацію про вакцину від коронавірусу, - британські спецслужби

Згідно з судовими документами, Бурков керував веб-сайтом "Cardplanet", який продавав номери платіжних карток, багато з яких належали громадянам США. Крім того, згідно зі звинуваченням США, Бурков керував інтернет-форумом із кіберзлочинності, де хакери могли спілкуватися, планувати кіберзлочини, здійснювати покупки і продажі крадених товарів і послуг, а також пропонувати свої послуги.

Бурков був затриманий в аеропорту Тель-Авіва в 2015 році, коли приїхав до Ізраїлю у відпустку. Пізніше йому висунули звинувачення в злочинах у сфері кібербезпеки. Сам себе він називав фахівцем з інформаційної безпеки і довго заперечував звинувачення в скоєнні інкримінованих йому злочинів.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
ото, москалі, загорайте на южном побєрєжьї сєвєрного лєдовітого
показати весь коментар
26.06.2020 19:14
+4
Сивка-бурков, вещая каурка, очень, очень надо встретиться с тобой. В день такой же, как и все, ты из дому выйдешь, Под окном на росе чёткий след увидишь ФБР...
показати весь коментар
26.06.2020 19:14
+4
Будит теперь на шконке в тетрис играть.
показати весь коментар
26.06.2020 19:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сивка-бурков, вещая каурка, очень, очень надо встретиться с тобой. В день такой же, как и все, ты из дому выйдешь, Под окном на росе чёткий след увидишь ФБР...
показати весь коментар
26.06.2020 19:14 Відповісти
ото, москалі, загорайте на южном побєрєжьї сєвєрного лєдовітого
показати весь коментар
26.06.2020 19:14 Відповісти
с бутилки на BBC пересел русачок
показати весь коментар
26.06.2020 19:14 Відповісти
Будит теперь на шконке в тетрис играть.
показати весь коментар
26.06.2020 19:16 Відповісти
Вже грає 4.5 роки.
показати весь коментар
26.06.2020 19:19 Відповісти
Ему пора замуж уже ! Мож встретит на зоне любовь свою !
показати весь коментар
26.06.2020 19:35 Відповісти
Эх, Лёха-Лёха, русне без тебя так плохо...
показати весь коментар
26.06.2020 19:29 Відповісти
За какого "шпиена"?
показати весь коментар
26.06.2020 20:22 Відповісти
пятницу, 26 июня, произошли нападения в шотландском городе Глазго и в столице Мексики Мехико. В первом случае мужчина устроил резню в отеле, а во втором - банда неизвестных напала на шефа полиции, ранив его и убив двоих правоохранителей.
Как сообщает https://www.bbc.com/news/uk-scotland-glasgow-west-53195939 ВВС , нападение в Глазго произошло в отеле Park Inn на Вест-Джордж-стрит - внутри он нанес смертельные ранения как минимум троим людям. Кроме этого, согласно заявлению местной полиции, преступник ранил полицейского.
После мужчину застрелили во время задержания. Улицу перекрыли, а на месте работают следователи. В то же время, полиция Шотландии сообщила, что ситуация была быстро взята под контроль и не представляла опасности для широкой общественности, а их раненный сотрудник сейчас находится в больнице.
Свидетель Крейг Милрой, увидевший происходящее из окна своего офиса, рассказал, что заметил четырех человек, которых увезли на машинах скорой помощи.
"Я видел мужчину африканского происхождения, который лежал на земле без обуви", - заявил он.
Другой свидетель сообщил, что ему удалось увидеть момент попытки задержания преступника.
"Мы увидели суматоху, вдали стояли машины скорой помощи, а в отель ворвались вооруженные полицейские. Мы все еще стояли на улице, когда правоохранители сказали нам зайти внутрь и закрыть дверь", - поделился он.
показати весь коментар
26.06.2020 20:18 Відповісти
Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива /А вся Израиль(Израиль-она) переполнена ворами и там настал критический момент-заедает тёмный элемент.Надо было ехать в Оман.
показати весь коментар
26.06.2020 21:18 Відповісти
це їм не баришівський райсуд і київський окружний адмінсуд. Янкі бєню рано чи пізно дістануть. От хохма тоді буде, навіть ЗЄля не спасе.
показати весь коментар
26.06.2020 23:32 Відповісти
 
 