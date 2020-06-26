Российского хакера Буркова осудили в США на девять лет за кибермошенничество

Суд в США в пятницу приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за кибермошенничество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Осужденный свою вину признал и в суде заявил, что сожалеет о содеянном. С учетом уже проведенного за решеткой времени, Бурков выйдет на свободу через 4,5 года.

В январе прокуратура США в Восточном округе Вирджинии сообщила, что "Бурков признал себя виновным в мошенничестве с устройствами доступа и сговоре с целью совершения компьютерного вторжения, кражи личных данных, мошенничества (...), а также отмывания денег".

Бурков находился в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве с кредитами.

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Согласно судебным документам, Бурков управлял веб-сайтом "Cardplanet", который продавал номера платежных карт, многие из которых принадлежали гражданам США. Кроме того, согласно обвинениям США, Бурков руководил интернет-форумом по киберпреступности, где хакеры могли общаться, планировать киберпреступления, совершать покупки и продажи краденых товаров и услуг, а также предлагать свои услуги.

Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Сам себя он называл специалистом по информационной безопасности и долго отрицал обвинения в совершении вменяемых ему преступлений.

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