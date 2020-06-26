Российского хакера Буркова осудили в США на девять лет за кибермошенничество
Суд в США в пятницу приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за кибермошенничество.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Осужденный свою вину признал и в суде заявил, что сожалеет о содеянном. С учетом уже проведенного за решеткой времени, Бурков выйдет на свободу через 4,5 года.
В январе прокуратура США в Восточном округе Вирджинии сообщила, что "Бурков признал себя виновным в мошенничестве с устройствами доступа и сговоре с целью совершения компьютерного вторжения, кражи личных данных, мошенничества (...), а также отмывания денег".
Бурков находился в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве с кредитами.
Согласно судебным документам, Бурков управлял веб-сайтом "Cardplanet", который продавал номера платежных карт, многие из которых принадлежали гражданам США. Кроме того, согласно обвинениям США, Бурков руководил интернет-форумом по киберпреступности, где хакеры могли общаться, планировать киберпреступления, совершать покупки и продажи краденых товаров и услуг, а также предлагать свои услуги.
Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Сам себя он называл специалистом по информационной безопасности и долго отрицал обвинения в совершении вменяемых ему преступлений.
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Как сообщает https://www.bbc.com/news/uk-scotland-glasgow-west-53195939 ВВС , нападение в Глазго произошло в отеле Park Inn на Вест-Джордж-стрит - внутри он нанес смертельные ранения как минимум троим людям. Кроме этого, согласно заявлению местной полиции, преступник ранил полицейского.
После мужчину застрелили во время задержания. Улицу перекрыли, а на месте работают следователи. В то же время, полиция Шотландии сообщила, что ситуация была быстро взята под контроль и не представляла опасности для широкой общественности, а их раненный сотрудник сейчас находится в больнице.
Свидетель Крейг Милрой, увидевший происходящее из окна своего офиса, рассказал, что заметил четырех человек, которых увезли на машинах скорой помощи.
"Я видел мужчину африканского происхождения, который лежал на земле без обуви", - заявил он.
Другой свидетель сообщил, что ему удалось увидеть момент попытки задержания преступника.
"Мы увидели суматоху, вдали стояли машины скорой помощи, а в отель ворвались вооруженные полицейские. Мы все еще стояли на улице, когда правоохранители сказали нам зайти внутрь и закрыть дверь", - поделился он.