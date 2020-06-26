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киберпреступление (762) россия (92999) США (24813) хакер (1171)

Российского хакера Буркова осудили в США на девять лет за кибермошенничество

Российского хакера Буркова осудили в США на девять лет за кибермошенничество

Суд в США в пятницу приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за кибермошенничество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Осужденный свою вину признал и в суде заявил, что сожалеет о содеянном. С учетом уже проведенного за решеткой времени, Бурков выйдет на свободу через 4,5 года.

В январе прокуратура США в Восточном округе Вирджинии сообщила, что "Бурков признал себя виновным в мошенничестве с устройствами доступа и сговоре с целью совершения компьютерного вторжения, кражи личных данных, мошенничества (...), а также отмывания денег".

Бурков находился в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве с кредитами.

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Согласно судебным документам, Бурков управлял веб-сайтом "Cardplanet", который продавал номера платежных карт, многие из которых принадлежали гражданам США. Кроме того, согласно обвинениям США, Бурков руководил интернет-форумом по киберпреступности, где хакеры могли общаться, планировать киберпреступления, совершать покупки и продажи краденых товаров и услуг, а также предлагать свои услуги.

Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Сам себя он называл специалистом по информационной безопасности и долго отрицал обвинения в совершении вменяемых ему преступлений.

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Топ комментарии
+7
ото, москалі, загорайте на южном побєрєжьї сєвєрного лєдовітого
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26.06.2020 19:14
+4
Сивка-бурков, вещая каурка, очень, очень надо встретиться с тобой. В день такой же, как и все, ты из дому выйдешь, Под окном на росе чёткий след увидишь ФБР...
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26.06.2020 19:14
+4
Будит теперь на шконке в тетрис играть.
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26.06.2020 19:16
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Сивка-бурков, вещая каурка, очень, очень надо встретиться с тобой. В день такой же, как и все, ты из дому выйдешь, Под окном на росе чёткий след увидишь ФБР...
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26.06.2020 19:14 Ответить
ото, москалі, загорайте на южном побєрєжьї сєвєрного лєдовітого
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26.06.2020 19:14 Ответить
с бутилки на BBC пересел русачок
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26.06.2020 19:14 Ответить
Будит теперь на шконке в тетрис играть.
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26.06.2020 19:16 Ответить
Вже грає 4.5 роки.
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26.06.2020 19:19 Ответить
Ему пора замуж уже ! Мож встретит на зоне любовь свою !
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26.06.2020 19:35 Ответить
Эх, Лёха-Лёха, русне без тебя так плохо...
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26.06.2020 19:29 Ответить
За какого "шпиена"?
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26.06.2020 20:22 Ответить
пятницу, 26 июня, произошли нападения в шотландском городе Глазго и в столице Мексики Мехико. В первом случае мужчина устроил резню в отеле, а во втором - банда неизвестных напала на шефа полиции, ранив его и убив двоих правоохранителей.
Как сообщает https://www.bbc.com/news/uk-scotland-glasgow-west-53195939 ВВС , нападение в Глазго произошло в отеле Park Inn на Вест-Джордж-стрит - внутри он нанес смертельные ранения как минимум троим людям. Кроме этого, согласно заявлению местной полиции, преступник ранил полицейского.
После мужчину застрелили во время задержания. Улицу перекрыли, а на месте работают следователи. В то же время, полиция Шотландии сообщила, что ситуация была быстро взята под контроль и не представляла опасности для широкой общественности, а их раненный сотрудник сейчас находится в больнице.
Свидетель Крейг Милрой, увидевший происходящее из окна своего офиса, рассказал, что заметил четырех человек, которых увезли на машинах скорой помощи.
"Я видел мужчину африканского происхождения, который лежал на земле без обуви", - заявил он.
Другой свидетель сообщил, что ему удалось увидеть момент попытки задержания преступника.
"Мы увидели суматоху, вдали стояли машины скорой помощи, а в отель ворвались вооруженные полицейские. Мы все еще стояли на улице, когда правоохранители сказали нам зайти внутрь и закрыть дверь", - поделился он.
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26.06.2020 20:18 Ответить
Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива /А вся Израиль(Израиль-она) переполнена ворами и там настал критический момент-заедает тёмный элемент.Надо было ехать в Оман.
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26.06.2020 21:18 Ответить
це їм не баришівський райсуд і київський окружний адмінсуд. Янкі бєню рано чи пізно дістануть. От хохма тоді буде, навіть ЗЄля не спасе.
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26.06.2020 23:32 Ответить
 
 