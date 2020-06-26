Від повені в Івано-Франківській області постраждало 13 тисяч будинків, - ОДА
Орієнтовно повінь в Івано-Франківській області зачепила 13 тисяч будинків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми Свобода Live повідомив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів. У даному випадку йдеться про різний ступінь руйнування.
"У деяких випадках вода зайшла просто у двір будинків. У деяких - вода зайшла в приміщення. Є випадки, де вода заподіяла значних пошкоджень домівкам. В окремих випадках будинки фактично розвалилися", - сказав Федорів. За його словами, зараз вода повністю знесла два будинки.
Потреби в евакуації людей не було, заявив очільник області. У більшості випадків люди, які залишилися без житла, поселилися у родичів.
"За необхідності, область має заклади для відселення постраждалих. Ці заклади готувалися як резерв для обсервації і самоізоляції для хворих на коронавірус", - повідомив Віталій Федорів.
Щодо людських втрат, то зараз ситуація незмінна: в Івано-Франківській області двоє людей загинуло, один вважається зниклим безвісти, додав він.
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