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Новости Паводки на Западной Украине
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Ивано-Франковск (822) паводок (294)

От наводнения в Ивано-Франковской области пострадало 13 тысяч домов, - ОГА

От наводнения в Ивано-Франковской области пострадало 13 тысяч домов, - ОГА

Ориентировочно, наводнение в Ивано-Франковской задело 13 тысяч домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы Свобода Live сообщил председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив. В данном случае, речь идет о разной степени разрушения.

"В некоторых случаях вода зашла просто во двор домов. В некоторых - вода зашла в помещение. Есть случаи, где вода нанесла значительные повреждения домам. В отдельных случаях, дома фактически развалились", - сказал Федоров. По его словам, сейчас вода полностью снесла два дома.

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Потребности в эвакуации людей не было, заявил глава области. В большинстве случаев люди, которые остались без жилья, поселились у родственников.

"При необходимости, область имеет заведения для отселения пострадавших. Это заведения, готовились, как резерв для обсервации и самоизоляции для больных коронавирус ", - сообщил Виталий Федорив.

По человеческих потерь, то сейчас ситуация неизменна: в Ивано-Франковской области два человека погибли, один считается пропавшим без вести, добавил он.

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От наводнения в Ивано-Франковской области пострадало 13 тысяч домов, - ОГА - Цензор.НЕТ 8787
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26.06.2020 21:05 Ответить
Кажуть що Чотириждивідкосивший пролетів над Карпатами. Всюди де він був - біда. Тож чекайте ще гіршого.
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26.06.2020 21:53 Ответить
І це я ще оптимістично!
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26.06.2020 21:55 Ответить
Тепер знов заробітчанам пахать нерозгинаючись. Відновляти все.
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26.06.2020 22:04 Ответить
Цікавить доля пошкоджених будинків власники яких прагнучи бути ближче до природи зводили їх впритул до річок ігноруючи захисну зону рівну 25-50м від краю річки.Їх відновлюватимуть там же ж?
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26.06.2020 22:18 Ответить
Знов сокири стукіт чути в лісі
Автомат я свій шукаю в стрісі
Їде депутат співає
Грянув постріл і ... слуги немає
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26.06.2020 22:21 Ответить
 
 