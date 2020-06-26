От наводнения в Ивано-Франковской области пострадало 13 тысяч домов, - ОГА
Ориентировочно, наводнение в Ивано-Франковской задело 13 тысяч домов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы Свобода Live сообщил председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив. В данном случае, речь идет о разной степени разрушения.
"В некоторых случаях вода зашла просто во двор домов. В некоторых - вода зашла в помещение. Есть случаи, где вода нанесла значительные повреждения домам. В отдельных случаях, дома фактически развалились", - сказал Федоров. По его словам, сейчас вода полностью снесла два дома.
Потребности в эвакуации людей не было, заявил глава области. В большинстве случаев люди, которые остались без жилья, поселились у родственников.
"При необходимости, область имеет заведения для отселения пострадавших. Это заведения, готовились, как резерв для обсервации и самоизоляции для больных коронавирус ", - сообщил Виталий Федорив.
По человеческих потерь, то сейчас ситуация неизменна: в Ивано-Франковской области два человека погибли, один считается пропавшим без вести, добавил он.
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