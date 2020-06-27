Шарій спокійно може повернутися в Україну, - Офіс генпрокурора. ДОКУМЕНТ
Проти російського пропагандиста Анатолія Шарія в Україні немає жодної кримінальної справи. Він може повернутися в країну і безперешкодно пересуватися її територіією.
Про це сказано у відповіді Офісу генерального прокурора на запит депутата "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ. Відповідь ОГП Мотовиловець опублікував у фейсбуці.
"Згідно з відомостями Єдиного реєстру досудових розслідувань, наразі Шарій не має процесуального статусу підозрюваного чи обвинуваченого в одному кримінальному провадженні", - сказано в документі.
В Офісі генпрокурора також зазначили, що немає обставин, які заважали б безперешкодному поверненні Шарія в Україну або обмежували його вільне пересування територією країни.
Топ коментарі
+82 Леонид Богданов
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+73 Vadym Tsyrkalyuk
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+46 Vadym Tsyrkalyuk
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Будь ласка, зачекайте...
Ми все этого очень ждем.
Прокинься, моя Україно!
Відкрий свої очі у світлі далеких зірок!
Це дивляться з темних небес
Загиблі поети й герої -
Всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.
Тільки два шляхи...
Один веде у пекло.
Інший шлях веде
Тебе туди, де світ.
Щоб знайти цей шлях,
Послухай своє серце -
Твоє серце знає,
Як його знайти!
Я тобі повім про мрію золоту,
Що палким вогнем горить в моєму серці.
Про щасливий край, про радісних людей,
Де життя кидає виклик смерти.
Не спи, моя рідна земля!
Прокинься, моя Україно!
Відкрий свої очі у світлі далеких зірок.
Це дивляться з темних небес
загиблі поети й герої -
всі ті, хто так вірив у світле майбутнє твоє.
ВСТАВАЙ УКРАІНО!!!
І сипав стежку драпом,
Тут жде тебе абзац-терор,
Ми з шкурки зробим прапор!
Думаю, що все вже зрозуміли - за допомогою Шарія забиратимуть голоси у ОпЗж
Велком ту кацапоприхвостень - бУзина чекае
https://censor.net/comments/locate/3204726/019214dd-5f66-7230-8347-2c773be9645f
Куда вам страной управлять, вы даже фейк состряпать не можете, ущербы.
PS а как легко людьми легко оказывается манипулировать. Аж жуть берёт.
Я не в претензии к тем, кто написал "Шмарий-гад, казьол и сволочь". Но когда пишут "апять эта зебильная власть всё профукала", даже не удосужившись глянуть на фото документа"...Поколение десятого айфака словом
Но,дело не в этом. Есть такая наука,юриспруденция,называется.
В этой связИ есть такое понятие,как требование к оформлению документов.
Так вот.В сабже подан,как факт,документ,которым можно подтереться в туалете.)))
Ну, а насчёт поддержки/неподержки правительства/власти-избавьте меня пож-та от объяснений, мне это уже преизрядно надоело почему я за/против, тем более, что почти всегда диалог заканчивается фразами: "Ты-зебил!А ты-педиот!". Тех, с кем можно вести дискуссии я в общем-то уже для себя определил.
(номер? дата? штамп? та взагалі *****)