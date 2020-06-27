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Шарий Анатолий (227) Мотовиловец (41) Офис Генпрокурора (2383)

Шарий спокойно может вернуться в Украину, - Офис генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Шарий спокойно может вернуться в Украину, - Офис генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Против российского пропагандиста Анатолия Шария в Украине нет ни одного уголовного дела. Он может вернуться в страну и беспрепятственно передвигаться по ее территории.

Об этом сказано в ответе Офиса генерального прокурора на запрос депутата "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ. Ответ ОГП Мотовиловец опубликовал в Фейсбуке.

"Согласно сведениям Единого реестра досудебных расследований, на данный момент Шарий не имеет процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого в одном уголовном производстве", - сказано в документе.

В Офисе генпрокурора также отметили, что нет обстоятельств, которые мешали бы беспрепятственному возвращению Шария в Украину или ограничивали его свободное передвижение по территории страны.

Также на Цензор.НЕТ: Шария вызывают на допрос в ГФС по уголовному производству об отмывании денег

Шарий спокойно может вернуться в Украину, - Офис генпрокурора 01
Шарий спокойно может вернуться в Украину, - Офис генпрокурора 02

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Топ комментарии
+82
а кто бы сомневался?
шмарий - лучший друг зебилов и зебильной власти! на одного хозяина из рашки работают, одни и те же фейки постят...
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27.06.2020 00:42
+73
вата вату не трогает, только патриотов
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27.06.2020 00:44
+46
российский пропагандист может спать спокойно, а врач патриот сядет в тюрьму за слова про зелоха
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27.06.2020 00:52
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Страница 2 из 2
Яаааа швабодееен !!!!
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27.06.2020 07:38 Ответить
Уважаемые,не пойму Вашей реакции. Человеку в Украине НЕ когда будет записывать видосики. Их за него запишут( те кого он оскорблял). Чего возбудились? Как педофила его преследовал Янукович,как стрелка в спину его преследовал тоже Янукович. ПеПо и его кум считали ниже своего достоинства объявить его в международный розыск за ЭТО ,им было не досуг этим заниматься. Этим( нынешним) тоже не интересно( наверное уже занесли за педофила). Улица( которую он отвоевал ,разберётся) Не горячитесь понапрасну,берегите нервы.
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27.06.2020 07:40 Ответить
Кримінальних справ немає. А от продажних ублюдків натравили на нього!
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27.06.2020 08:01 Ответить
Пусть приедет и проводит свои митинги вместе с людьми как лидер партии.
Ми все этого очень ждем.
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27.06.2020 08:02 Ответить
Я думаю що Шарій не помре своєю смертю, його вєрняк десь припіздячать.
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27.06.2020 08:05 Ответить
Идёт борьба за электорат Зе.
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27.06.2020 08:08 Ответить
Шарый сцыкливое гавно, оно не вернется. Его и там неплохо кормят.
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27.06.2020 08:08 Ответить
Пусть возвращается, Бузина в гости заждался уже
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27.06.2020 08:10 Ответить
Кто-то правда думает, что Толик завтра первым же рейсом рванёт на Киев?))
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27.06.2020 08:36 Ответить
Ну, так короновирус же! Транспортные сообщения перекрыты! А так бы он сразу приехал бы!
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27.06.2020 10:07 Ответить
Не спи, моя рідна земля!
Прокинься, моя Україно!
Відкрий свої очі у світлі далеких зірок!
Це дивляться з темних небес
Загиблі поети й герої -
Всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.

Тільки два шляхи...
Один веде у пекло.
Інший шлях веде
Тебе туди, де світ.
Щоб знайти цей шлях,
Послухай своє серце -
Твоє серце знає,
Як його знайти!
Я тобі повім про мрію золоту,
Що палким вогнем горить в моєму серці.
Про щасливий край, про радісних людей,
Де життя кидає виклик смерти.

Не спи, моя рідна земля!
Прокинься, моя Україно!
Відкрий свої очі у світлі далеких зірок.
Це дивляться з темних небес
загиблі поети й герої -
всі ті, хто так вірив у світле майбутнє твоє.

ВСТАВАЙ УКРАІНО!!!
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27.06.2020 08:47 Ответить
Шарій спокійно може повернутися в Україну, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7981
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27.06.2020 10:44 Ответить
Шарій спокійно може повернутися в Україну, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1494
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27.06.2020 10:45 Ответить
Європейський союз застосовує ембарго на постачання зброї України . Європейський союз - союзники росії . Поверніться до реальності .
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27.06.2020 14:34 Ответить
Велика Британія , лише завдяки виходу із цього "радянського союзу 2.0" змогла поставити в Україну якійсь свій збройний непотріб . Європейський союз - відкритий, неприхований ворог !
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27.06.2020 14:37 Ответить
та не пишіть що він може приїхати. бо воно сцикло тявкає з далеку з європи, прижилося там, жирує за рахунов ютуб каналу і іншого в інеті. обріс там уже майном за 8 років, і добре себе там ЧУХАЄ...,(ХТО НЕ БАЧІВ ЗНАЙДІТЬ НЕДУЖЕ ДАВНЕ ІНТЕРВЬЮ З ВІДТИ СОБЧАК, він сам це казав, носить годинники по 25 тисяч євро і футболки по 500 евро, доїть своїх партійців і рашку за свое гавкання. він же розуміє що коли приїде то йому ніхто грошей більше недасть, А ТАК У НЬОГО ПИШУТЬ СХЕМА ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ СОБІ,і провалять йому череп хтось...буде в небеспеці....навіщо йому ризикувати? сьогодні немає діла...а завтра знову відкриють...навпаки треба відкриті розиск в інтерполі.і хай передадуть цю шавку проросійську в УКРАЇНУ.
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27.06.2020 08:51 Ответить
вот насколько смертельно опасная зеленая плесень. еще 4 года и Украины не будет. на ее месте будет губерния московского болота и "спасибо" писюанисту с 73% идиотов-хохлов.
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27.06.2020 09:04 Ответить
НЕ ФАНТАЗУЙ.
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27.06.2020 10:48 Ответить
Йому цього хочеться ,але цього не буде .
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27.06.2020 14:39 Ответить
Це вона.
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27.06.2020 16:16 Ответить
Kakaya otkrovennaya tufta. Ne date, ne number, ne shtamp. Kto mojet v eto poverit'.
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27.06.2020 09:13 Ответить
Вы-второй после меня, который это написал. Когда появится третиц-настанет конец света
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27.06.2020 09:25 Ответить
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27.06.2020 16:32 Ответить
Що ж влада показала хто вони, це примітивна ,некомпетентна ,проолігархічна і швидше проросійська влада ,жодної стратегії розвитку,сумбурні і дешеві трюки для так званого рейтингу президента.Реванш і повна безвідповідальність за країну і все це відбуваєтся без будь якого супротиву з боку патріотичних і інтелектуальних сил.
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27.06.2020 09:27 Ответить
Как я люблю наших диванных экспердов- сначала облить дерьмом и свалить проукраинскую власть, а потом требовать, чтобы та вышла и жизнью и кровью зашишашала этих "уставших" от войны на диване от кремлевского реванша. Сам, че не вышел защищать родную страну? Ссыкотно? Почему другие должны свои жизни опять отдавать, чтобы ты тут киздел с дивана? Я припоминаю, ты тут лил дерьмо на Пороха и чуть ли не в зад целовал зелю- тамогочи полшестого! Так чем ты не доволен? Методички тебе поменяли? Требуют, чтобы поднялись патриоты, и клоун позвал ***** на подавление протестов?
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27.06.2020 11:22 Ответить
Послухай кацапська мерзото я ні кого не ображав ,а що до протесних настроїв я ніколи не мовчав і виходив як треба,яке ти тупе нікчемне чмо ,згинь падло.
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27.06.2020 11:59 Ответить
Порошенко - проолігархічна влада , не проукраїнська - чого б тоді порошенко допомагає медведчуку і бойку з окупаційного блоку ?
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27.06.2020 14:41 Ответить
Не слышком ли много чести для такого дерьма,как Шмарий,чтобы без его присутствия в Украине что то ему предъявлять?Пусть приедет,а потом будем посмотреть.Нашли личность для заочного осуждения.Кто то хочет попиариться...
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27.06.2020 18:44 Ответить
А Петя не соромився - в його часи постійно незаконно збуджували справу проти Шарія, яку теж постійно законно закривали. А без ось без Петі нікому така херня вже не цікава. Ну, крім порохоботиків.
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28.06.2020 14:40 Ответить
Заманивают?
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27.06.2020 09:43 Ответить
А толь-толь-толь --- звав прокурор,
І сипав стежку драпом,
Тут жде тебе абзац-терор,
Ми з шкурки зробим прапор!
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27.06.2020 09:47 Ответить
А хто ж его посадит?
Думаю, що все вже зрозуміли - за допомогою Шарія забиратимуть голоси у ОпЗж
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27.06.2020 10:09 Ответить
Називайте повністю паскуд : " Окупаційний блок за життя в окупації ".
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27.06.2020 14:43 Ответить
Вся популярность петушария среди ватаголового стада держится на Ютубе... Вряд-ли хозяева этого имбицила будут рисковать и представлять его вживую)
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27.06.2020 10:10 Ответить
Приехать-то он может, но далеко от вокзала не отойдёт.
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27.06.2020 10:38 Ответить
Ждем-с!
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27.06.2020 10:44 Ответить
А це дійсно видали генпрокуратура України і служба безпеки і якщо так то навіщо ми їх там утримуєм за такі кошти?
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27.06.2020 10:46 Ответить
Де Вихідний Номер - де ДАТА ?????
Велком ту кацапоприхвостень - бУзина чекае
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27.06.2020 11:10 Ответить
Ну вот, дождался я и третьего разумного. Можно считать что конец света настал
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27.06.2020 14:19 Ответить
И я даже знаю зечем его хотят вернуть.
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27.06.2020 11:18 Ответить
довго ще терпітимо цей кремлівський зецирк, який прийшов шо б знищити Україну, чи повернемо справжнього Гетьмана шо б він врятував Україну?!
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27.06.2020 11:23 Ответить
Нехай повертається бо Бузина в пеклі вже його заждався.
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27.06.2020 12:37 Ответить
Баканов з венедіктовою пропуйлівські,а про які грицак з луценком,якщо не завели справу на цих покидьків портнова з шарієм?
https://censor.net/comments/locate/3204726/019214dd-5f66-7230-8347-2c773be9645f
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27.06.2020 13:25 Ответить
а чё только шария? давайте сразу и поца пареченкова пригласим... пусть снова постреляет из пулемета....
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27.06.2020 13:50 Ответить
Ну пусть рискнет, если жить надоело.
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27.06.2020 14:13 Ответить
Может приехать, но врядли потом сможет уехать.
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27.06.2020 14:30 Ответить
Если бессмертный,то может.
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27.06.2020 14:33 Ответить
Хороший троллинг шарикова. Приезжай, коли не ссыш
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27.06.2020 14:36 Ответить
Если нет дела, так сфабрикуйте дело как вы это всегда умеете - позорные капыта Петушария не должны марать украинскую землю!
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27.06.2020 14:37 Ответить
Шарий спокойно может вернуться в Украину, - прямо в Офис генерального Палача!

Шарій спокійно може повернутися в Україну, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8147
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27.06.2020 14:39 Ответить
пусть попробует приехать!! Может это будет его последняя поездка!!
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27.06.2020 15:50 Ответить
Це добре. ) "Ласкаво" просимо в Україну. "Привіт" від Шуфрича. )) Але ж мабуть таки сцикане шмара в Україну повернутися. ))
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27.06.2020 15:53 Ответить
Вы читать умеете? "...На дату складання вiдповiдi..." А даты НЕТ!!!
Куда вам страной управлять, вы даже фейк состряпать не можете, ущербы.
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27.06.2020 15:57 Ответить
четвёртый человек из всех комментирующих что-то понял
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27.06.2020 16:18 Ответить
Ну оце і все,що треба знати про сьогоднішню генпрокурватуру. Задоволені,зе-дебіли? Ви ж це зробили разом!
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27.06.2020 16:18 Ответить
Господа,документ без номера и даты не принимается,как улика,даже в НАШЕМ суде.....
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27.06.2020 17:29 Ответить
Не говоря уж о том, что подписан неким и.о. при вполне себе живом и действующем генпрокуроре.
PS а как легко людьми легко оказывается манипулировать. Аж жуть берёт.
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27.06.2020 17:32 Ответить
Дело не в манипуляции, а в задачах,которые ставятся ....)))
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27.06.2020 17:37 Ответить
Скорее всего обычный троллинг, причём Шария.
Я не в претензии к тем, кто написал "Шмарий-гад, казьол и сволочь". Но когда пишут "апять эта зебильная власть всё профукала", даже не удосужившись глянуть на фото документа"...Поколение десятого айфака словом
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27.06.2020 17:42 Ответить
Ннну.....судя по-всему,вы поддерживаете нынешнее правительство,а я -нет.
Но,дело не в этом. Есть такая наука,юриспруденция,называется.
В этой связИ есть такое понятие,как требование к оформлению документов.
Так вот.В сабже подан,как факт,документ,которым можно подтереться в туалете.)))
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27.06.2020 17:51 Ответить
Совершенно верно, документация должна всегда оформляться соответствующим образом. Будь то депутатский запрос, или чертёж. И это настолько бросается в глаза, что сложно не заметить....
Ну, а насчёт поддержки/неподержки правительства/власти-избавьте меня пож-та от объяснений, мне это уже преизрядно надоело почему я за/против, тем более, что почти всегда диалог заканчивается фразами: "Ты-зебил!А ты-педиот!". Тех, с кем можно вести дискуссии я в общем-то уже для себя определил.
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27.06.2020 17:56 Ответить
Поддерживаю ваш message .)
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27.06.2020 18:06 Ответить
Ну вот и обошлись без взаимооскорблений
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27.06.2020 18:09 Ответить
Общение зависимо от воспитания и этики.)) Стараюсь понять противоположные взгляды и не навешивать ярлыки.)
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27.06.2020 18:20 Ответить
А що, непогано ))) Нехай Півенкуля приїздить... За документом, який ледве не в пейнті зробити можна
(номер? дата? штамп? та взагалі *****)

Шарій спокійно може повернутися в Україну, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 2112
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27.06.2020 23:40 Ответить
Так что,поклонникам шария нужно набраться терпения. Надеюсь,надолго.)))
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27.06.2020 17:34 Ответить
эта бумага воняет липой, невооруженным глазом оно видно
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27.06.2020 17:33 Ответить
вот кто бы мне 2 года назад сказал бы что такие как портонов , шарий и им подобные будут оправданы а против пороха возбудят 23 уголовных дела, я бы сказал что он сумашедший, такого во время войны не может быть. а оказывается может
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27.06.2020 18:25 Ответить
А зачем Украине это гамно?
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27.06.2020 19:21 Ответить
Позор українській прокуратурі .....чи вона Українська?)))
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27.06.2020 19:55 Ответить
Может даже Януковича с собой взять и других товарищей
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27.06.2020 20:53 Ответить
тут ему и вафли и карачун ласточки сверчки сожрут..на корм шешрням..ти гляди герой колоборант-в топку его..
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27.06.2020 22:00 Ответить
Ну-ну... Пусть возвращается.
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27.06.2020 23:29 Ответить
Ну, хай ще "проросійський" - хоч це брехня, але складно комусь щось довести. Але Цензор вже зовсім на дні - "російський пропагандист".
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28.06.2020 14:43 Ответить
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