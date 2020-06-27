Шарий спокойно может вернуться в Украину, - Офис генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Против российского пропагандиста Анатолия Шария в Украине нет ни одного уголовного дела. Он может вернуться в страну и беспрепятственно передвигаться по ее территории.

Об этом сказано в ответе Офиса генерального прокурора на запрос депутата "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ. Ответ ОГП Мотовиловец опубликовал в Фейсбуке.

"Согласно сведениям Единого реестра досудебных расследований, на данный момент Шарий не имеет процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого в одном уголовном производстве", - сказано в документе.

В Офисе генпрокурора также отметили, что нет обстоятельств, которые мешали бы беспрепятственному возвращению Шария в Украину или ограничивали его свободное передвижение по территории страны.

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