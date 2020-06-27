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Новини
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борг (2117) Зеленський (22416) шахтарі (536) Центренерго (546) Сенниченко Дмитро (126)

Після обіцянки Зеленського підконтрольне Коломойському "Центренерго" виплатило 0,5% боргу шахтарям

Після обіцянки Зеленського підконтрольне Коломойському

"Центренерго" виплатило 8,75 млн грн співробітникам шахти "Надія", які мітингували під Офісом Президента і Кабінетом Міністрів.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, від початку тижня та впродовж трьох днів колектив ПрАТ "Шахта "Надія" мітингував під Кабінетом Міністрів та Офісом Президента. Шахтарі вимагали погашення зарплатних боргів, а керівництво шахти - розрахунку від Центренерго на суму 8,75 млн гривень.

"Повідомляю, що поточний борг державної компанії Центренерго перед шахтою "Надія" за підписаними актами вчора виплачено у повному обсязі. Таким же чином, відповідно до плану та графіку виплат, будуть закриті борги перед іншими державними шахтами", - йдеться в повідомленні.

Водночас, Сенниченко зазначає, що виплата боргу не вирішить проблем шахти "Надія", податковий борг якої становить 145 млн гривень.

"Є повідомлення про випадки корупції на шахті і про те, що колишнє керівництво надавало кошти "Надії". Нацполіція зараз розслідує ці справи. 6 червня Міністерство енергетики призначило нового директора шахти "Надія". Сподіваюся, він зможе навести порядок на підприємстві", - підсумував Сенниченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до гірників державних вугільних підприємств Львівщини, які другий день мітингують під Офісом президента України, вийшов президент України Володимир Зеленський, у якого вони запитали про факти корупції в держкомпанії "Центренерго" і відмову купувати вугілля шахт.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. млрд грн). Після зміни менеджменту з серпня "Центренерго" переорієнтувалось з вугілля держ шахт на вугілля із Росії, яке закупалось через посередників, близьких до Коломойського.

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "правки Геруса" щодо відкриття прямих поставок з РФ.

17 червня Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля вітчизняного виробництва при виробництві електричної енергії на українських теплоелектростанціях, зокрема компанії "Центренерго".

В.о. міністра енергетики Ольги Буславець зазначила, що використання "Центренерго" газу замість вугілля призводить до припинення роботи шахт, вимушеного простою і затримки виплати зарплат шахтарям. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що тепер державне Центренерго буде активно закуповувати вугілля з державних шахт.
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Топ коментарі
+14
Ну как можно этого дурака называть президентом...
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27.06.2020 13:01
+7
А в ордле на подвал бы отправили.
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27.06.2020 11:47
+7
Если у вас нет денег, идите к Зеленскому. Он испугается и всем выдаст.
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27.06.2020 11:51
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А в ордле на подвал бы отправили.
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27.06.2020 11:47 Відповісти
Если у вас нет денег, идите к Зеленскому. Он испугается и всем выдаст.
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27.06.2020 11:51 Відповісти
Денег уже нет. Его еще раньше Коломойский и Ко испугали.
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27.06.2020 11:55 Відповісти
Зеленский начнёт требовать отставки главы НБУ, чтобы печатать деньги.
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27.06.2020 11:58 Відповісти
нехай ще шахтарі з луганську та даунецку підтягуються...кажуть в них все скрутніше
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27.06.2020 11:53 Відповісти
Чай пили, каски били, ще й по-бойківські говорили. Тай добилися свого!
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27.06.2020 11:57 Відповісти
Это потому, что не стали на колени и попросили без уважения!
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27.06.2020 12:25 Відповісти
Після обіцянки Зеленського підконтрольне Коломойському "Центренерго" виплатило 0,5% боргу шахтарям - Цензор.НЕТ 3438
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27.06.2020 12:36 Відповісти
Ну как можно этого дурака называть президентом...
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27.06.2020 13:01 Відповісти
Дураки и называют.
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27.06.2020 15:15 Відповісти
Сядь на бутылку и подумай
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27.06.2020 15:52 Відповісти
а иди на who й....
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27.06.2020 16:02 Відповісти
Ты даже не подозреваешь, шо такой способ "думать" подходит только русне и зеленой слизи
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27.06.2020 18:15 Відповісти
Після обіцянки Зеленського підконтрольне Коломойському "Центренерго" виплатило 0,5% боргу шахтарям - Цензор.НЕТ 4281
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27.06.2020 12:37 Відповісти
0.5 процента от долга? 😃 Бубачку послали далеко и надолго...
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27.06.2020 13:24 Відповісти
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27.06.2020 13:49 Відповісти
Во до чего дожились за последний год!!!
что б получить свои же заработанные деньги, надо ехать в Киев под ОП кланятся в ноги Зеленскому...
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27.06.2020 14:23 Відповісти
Что там баставовать! На гиляку зелёных паскуд.
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27.06.2020 14:57 Відповісти
/« .. только дураки платят налоги и отдают долги.» /И.Коломойский
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27.06.2020 15:13 Відповісти
эта - пабеда
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27.06.2020 17:11 Відповісти
вот в чем мы лучше днров или лнров?))) в нормальном государстве произошел бы арест счетов и имущества, и долги бы погасились 100%
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27.06.2020 18:16 Відповісти
 
 