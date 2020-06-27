Після обіцянки Зеленського підконтрольне Коломойському "Центренерго" виплатило 0,5% боргу шахтарям

"Центренерго" виплатило 8,75 млн грн співробітникам шахти "Надія", які мітингували під Офісом Президента і Кабінетом Міністрів.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, від початку тижня та впродовж трьох днів колектив ПрАТ "Шахта "Надія" мітингував під Кабінетом Міністрів та Офісом Президента. Шахтарі вимагали погашення зарплатних боргів, а керівництво шахти - розрахунку від Центренерго на суму 8,75 млн гривень.

"Повідомляю, що поточний борг державної компанії Центренерго перед шахтою "Надія" за підписаними актами вчора виплачено у повному обсязі. Таким же чином, відповідно до плану та графіку виплат, будуть закриті борги перед іншими державними шахтами", - йдеться в повідомленні.

Водночас, Сенниченко зазначає, що виплата боргу не вирішить проблем шахти "Надія", податковий борг якої становить 145 млн гривень.

"Є повідомлення про випадки корупції на шахті і про те, що колишнє керівництво надавало кошти "Надії". Нацполіція зараз розслідує ці справи. 6 червня Міністерство енергетики призначило нового директора шахти "Надія". Сподіваюся, він зможе навести порядок на підприємстві", - підсумував Сенниченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до гірників державних вугільних підприємств Львівщини, які другий день мітингують під Офісом президента України, вийшов президент України Володимир Зеленський, у якого вони запитали про факти корупції в держкомпанії "Центренерго" і відмову купувати вугілля шахт.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. млрд грн). Після зміни менеджменту з серпня "Центренерго" переорієнтувалось з вугілля держ шахт на вугілля із Росії, яке закупалось через посередників, близьких до Коломойського.

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "правки Геруса" щодо відкриття прямих поставок з РФ.

17 червня Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля вітчизняного виробництва при виробництві електричної енергії на українських теплоелектростанціях, зокрема компанії "Центренерго".

В.о. міністра енергетики Ольги Буславець зазначила, що використання "Центренерго" газу замість вугілля призводить до припинення роботи шахт, вимушеного простою і затримки виплати зарплат шахтарям. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що тепер державне Центренерго буде активно закуповувати вугілля з державних шахт.